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 Політика України
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Все про:НАБУ (2206) корупція (2012) Ситник (548)

 "Рівень корупції в державі залишається високим", - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявляє про збереження на високому рівні корупції в державі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на пресбрифінгу "Результати НАБУ і САП у другому півріччі 2019 року" в п'ятницю в Києві.

"Будьмо відвертими, рівень корупції в державі продовжує бути високим. Ви бачите список фігурантів, які притягуються до відповідальності, і ви знаєте які медійні, адміністративні та інші ресурси вони мають", - зазначив Ситник.

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Що стосується відносин з іншими правоохоронними органами, директор НАБУ зазначив, що є позитивні зрушення в частині взаємовідносин із Службою безпеки України та Офісом генпрокурора.

"Це також дало можливість більш активно працювати в останньому півріччі", - додав Ситник.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174432
 
 
 Топ коментарі
 
как так, 100 дней же уже прошло, барыг нет, свинарчуков нет, никто не ворует, всё перезагрузили... и на тебе
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Он жалуется или хвастается?
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как так, 100 дней же уже прошло, барыг нет, свинарчуков нет, никто не ворует, всё перезагрузили... и на тебе
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Просто вже немає Набу кого ловити. Залишилися всі свої люди, чи ті що вже заплатили.
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100% - в точку... Вся проблема НАБУ, да и не только, а и - САП, Полиции, судей, вісших чиновников , КАК ОРГАНИЗАТОРОВ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ, в том, что нельзя ловить САМИХ СЕБЯ!!! У нас все высшие чиновники - из одной когорты НУВОРИШЕЙ! Или их детей, племянников - сути дела это не меняет! Понятие "социальный лифт" - для ПРОИЗВОДСТВА "СТРЕЛОЧНИКОВ" в имитации борьбы с коррупцией!
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Предлагаю эффективный метод в борьбе с коррупцией , тем более что чинуши проталкивают такой же метод для народа Украины по транспортировке газа потребителю ! Они не понимают что если ты не потребляешь газ , то ты не потребитель! Предлагаю каждого чинушу садить в тюрьму на 2 года перед занятием им должности, ведь есть риск что он станет коррупционером! А чё? Ведь они хотят чтобы за транспортировку газа платили все у кого есть возможность подключиться к газопроводу! Кто за мой проэкт ставьте вподобайки!!!
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а шо не раздали еще? - забыли в спешке мабуть...
роздадут - тут главное не терять терпениe и надежду
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так раздали же. министрам там всяким на премии. они шо, не люди? остальным не хватило...
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Зеленский их уже раздал - пенсии евреям в Израиле и пособия сепаратистам на донбассе.
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Ніяких. Тому і визнав, що ніфіга не робить. Сміливо. 😏
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І вже 4 роки Ситник отримує досить непогану зарплату. НАБУїсти насять шкарпетки по 600 гривень. Що ще танцюристові заважає.?
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Головна перешкода - Федина зі Звіробій. Ніяк переляк не викачають з бубочки.
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"Уровень коррупции в государстве продолжает быть высоким", - Сытник
Кэп Очевидность. А с чего ему падать то?
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А где лично ты сталкиваешься с коррупицией, кроме телевизора ?
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Креатив. Попробую еще раз, может ты без очков. Где лично ты сталкиваешься с коррупцией кроме ТВ и Цензора?
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Ты странные и глобальные вопросы задаешь. Лично я лично именно в данный момент не сталкивался. По причине, что именно сейчас последнее время мне ненужно ничего пока было от наших государственных органов. И что это меняет вообще в данной ситуации с коррупцией в стране? Сегодня не сталкивался. Завтра мне что-то понадобится - столкнусь.
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Ты как про суслика, не видишь, но он есть. Каких органов? Решить что то скорей без очереди, прокинуть кого то, и влезть вперед? Тогда за удовольствие надо платить, но это не коррупция. Примерно 99% так рассуждают, отсюда выплывают сказки про барыг и мародеров-ТВ
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О, тока что оплатил коммунальные и получил платежку. Да, меньше чем в прошлом месяце на 372,77 грн. Но самый сок в том, что все посчитано в платежке по старым тарифам. А потом в посленей строке сумма - 372,77грн перерасчет. Капец. Это можно за коррупцию считать непрозрачные тарифы? Откуда они такие берутся из чего складываются. Если вот так, одним росчерком с барского плеча делают такую скидку на общую сумму платежки. Ведь в ней оплата по разным коммунальным организациям.
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Не держи в себе, иди на Майдан, протестуй, собирай общественность.
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А смысл? Вон уже два майдана было. Сильно помогло? К тому же платежка не повод выходить на Майдан. Майдан крайняя мера.
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В нашем случае если коррупцию узаконить, то это уже не коррупция. Зачем им брать взятки если можно платить себе зарплаты по 300-500 тыс в месяц.
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В суде. И причем, когда читаешь решения вышестоящих судов, то такое ощущение, что писали идиоты.
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Про идиотов не поспоришь. Попробуй исковые заявления юристов и адвокатов, чаще всего они не лучше. Как учат в ВУЗе- ваша задача все забыть, не умничать, и найти человека через которого передать деньги.
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Исковые заявления и прочие документы я составляю сам уже давно. Что касается знаний адвокатов. Как сказал один из них Я знаю все и ничего.
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"Уровень коррупции в государстве продолжает быть высоким" Это Сытник про себя.
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Шо серьезно??? Ая-яй! Пол года ожесточенной борьбы с коррупцией! И фсе мимо....
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Пол года? )))
Рябошапкин, десять лет борец с коррупцией - 2010 Директор Бюро з питань антикорупційної політикиСекретаріату Кабінету Міністрів України; -керівник Департаменту аналізу антикорупційної політики; 2014- є заступником міністра з питань боротьби з корупцією; координує та контролює діяльність Департаменту антикорупційної політики; З травня 2019 - заступник Глави Адміністрації Зеленського, член делегації України для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти корупції. З червня 2019 року - Голова Національної ради з питань антикорупційної політики.
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ну так он же один борец на всю коррупцию.... боролся насмерть но..... она выжила..... и он
почемуто тоже
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Понятно,что высокий, вы же практически никого по настоящему не посадили,с чего бы уровню коррупции снижаться!
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я не понял. это НАБУ или министерство статистики?
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Похоже Ситник самокритично высказался о результатах работы своего ведомства и не против,чтобы его уволили в "трубу".
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Это он не про увольнение намекает , а про деньги , которых им так нехватает в борьбе с коррупцией .
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Скажу откровенно, но только между нами, уровень коррупции с мая 2019 года начал рости такими темпами, что предыдущиее лет 25 просто детский сад. Не упомню, по моему роду деятельности, что бы так нагло и СТОЛЬКО требовали. Видать откаты на верх непомерные, т.е. ТАК ВЫРОСЛИ. ВСЕ ЧИНУШИ ПРИ ЗЕ СЕЛИ НА ЛОПАТУ И ГРЕБУТ, ГРЕБУТ ГРЕБУТ. Даже при шапкокраде енакиевско-ростовском раз в 200 меньше требовали.
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Нет, просто аппетит вырос с осознанием безнаказанности и необходимостью давать нр верх.Самый верх.
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чисто емпирически, - если в бюджете появилась грандиозная дыра значит воровство только усилилось
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Суди вирішують, що Каламойському і всій його кагалі потрібно повернути багато мільярдів, що їм можна не платити податки, а ті що були при "баризі" заплачені, - повернути бідному єврею. Ну яка це корупція, ні про що говорити.
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По пресі не скажеш - тиша. Та і Льоша-самокат сказав, що всьо, корупції немає.
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А на фіга всім отим антикорупціонерам та суддям працювати для людей,(щоб наповнювати бюджет та збільшувати оплату та пенсії громадянам) на стотисячні зарплати?Дайте їм мільйонні зарплати,щоб ейфорійніше було рахувати!
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в біса він розповідає про корупцію? Ви краще зробіть суттєве скорочення чинуш, прокурорів, суддів, адміністрацій, податківців; всіляких контролюючих органів....

Чому в Швеції людина може зареєструвати фірму не виходячи з дому? А в нас НІ? Чому там сплачують податки і нормальні пенсії, а в нас НІ? Може тому що некомпетентні люди при владі?
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Тому що там живуть шведи, а у нас 73% зубожілих, хохлів і малоросів. Вони бачать тільки як гарно живуть в Швеції, Швейцарії, США і далі за списком, але палець об палець не вдарять, щоб жити краще, все ждуть доброго царя, який зробить їм щастя іх аляву на все. Ще посадить "баригу", без цього у хохла щастя не повне
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Так не тільки в Швеції, я її для прикладу привів. А в багатьох країнах.
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чому? Я був в Угорщині і Польщі, а в Швеції живуть знайомі вже понад 10 років сім'єю. Тож не довіряти їм немаю права, тим більше живуть вони краще за нас і працюючи далеко не на посадах.
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Коррупционер отчитался, как он с коррупцией борьбу ведет.
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И с такими судами рынок земли собрались создавать..
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Ринок давно існує без нашого бажання, тільки гібридний. Всі землі засіяні і дають врожаї, хоч і ринку немає і землі державні. Якщо буде ринок, доведеться платити за те, що зараз можно використовувати майже даром. Чому такий шалений спротив "агаріів"? не думаю, що за наше благо переживають
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Встает простой вопрос А что делал этот пан четыре года???? При очень не плохой зарплате вм5сте с Холодцом???
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Інвесторів перелякав, падлюка така..
🤗
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Потому что чиновников, бюрократов слишком много... И они контролируют и перераспределяют около 60% ввп Украины! Хватит строить Венесуэллу в Украине..
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Ти ще не знаєш, скільки чиновників в Венесуелі. Узнаєш - здивуєшся
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Так коррупцию Оманский барыга победил!!!
А что, не так ли??
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Я думал Зе команда за пол года всё поборет, а они...
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Уровень коррупции продолжает быть высоким и будет расти благодаря вот таким Сытникам.
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Они чем-то напоминают порошенко, правильные слова и ноль на выходе.
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Яка корупція? Петро Олексійович вже давно її поборов. )))
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Так наче б то, гідрант казав що вже майже всю її рідненьку подолали? Хтось з вас пиндить хлопці, і я навіть знаю хто, його ім'я точно не Артем.
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С кем разговаривает Сытник?

Это должна быть наша реплика.
А Сытник должен , если не справился, уйти.

Нам не нужно бюро прогнозов, статисты за большие деньги и отговорки бесплатные.
Где дела на топ коррупционеров , после которых следуют железные посадки?

Ты не стал румынской Лаурой, а должен был стать Лаурой в квадрате, потому как в Румынии нет войны
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Это говорит человек, которого самого признали коррупционером
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це пісець якийсь!!!! подивіться на цих двох вилупків!!! з цими двома дешевенькими пройдохами почнеться боротьба з корупцією??!?!?! народ ухуїсть.......... .
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Просто немає політичної волі боротись з корупцією.Для початку треба поміняти законодавство,яке прийняли депутати для себе та таких,як і вони самі ворюг, де злочини, зв"язані з отриманням хабарів та корупцією,розслідуються роками,хабарників ніхто не затримує,і,як правило,всі такі справи благополучно валяються собі десь там на полицях,пилюкою припадають,а ті,хто повинен сидіти в тюрязі,з телеканалів не вилазять,та вчать нас,як нам жити. Чим закінчалась справа розенблата? А діамантових прокурорів? А скільки ще таких справ десь там валяєтся.Так шо було б бажання...
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Може просто варто почати садити замість звільнення з посади через корупцію?
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Как же так, Гончарук с Зеленским говорят что коррупции в стране нет.
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как минимум таким же только не понятно нах вы нужные
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