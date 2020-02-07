 "Рівень корупції в державі залишається високим", - Ситник

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на пресбрифінгу "Результати НАБУ і САП у другому півріччі 2019 року" в п'ятницю в Києві.
"Будьмо відвертими, рівень корупції в державі продовжує бути високим. Ви бачите список фігурантів, які притягуються до відповідальності, і ви знаєте які медійні, адміністративні та інші ресурси вони мають", - зазначив Ситник.
Що стосується відносин з іншими правоохоронними органами, директор НАБУ зазначив, що є позитивні зрушення в частині взаємовідносин із Службою безпеки України та Офісом генпрокурора.
"Це також дало можливість більш активно працювати в останньому півріччі", - додав Ситник.
брехня, все побороно давно.
роздадут - тут главное не терять терпениe и надежду
Кэп Очевидность. А с чего ему падать то?
Холодницкий ожидает до конца года от Антикоррупционного суда 100 приговоров по делам НАБУ и САП
Рябошапкин, десять лет борец с коррупцией - 2010 Директор Бюро з питань антикорупційної політикиСекретаріату Кабінету Міністрів України; -керівник Департаменту аналізу антикорупційної політики; 2014- є заступником міністра з питань боротьби з корупцією; координує та контролює діяльність Департаменту антикорупційної політики; З травня 2019 - заступник Глави Адміністрації Зеленського, член делегації України для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти корупції. З червня 2019 року - Голова Національної ради з питань антикорупційної політики.
почемуто тоже
Чому в Швеції людина може зареєструвати фірму не виходячи з дому? А в нас НІ? Чому там сплачують податки і нормальні пенсії, а в нас НІ? Може тому що некомпетентні люди при владі?
🤗
А что, не так ли??
сытый холодному не товарищ?
Это должна быть наша реплика.
А Сытник должен , если не справился, уйти.
Нам не нужно бюро прогнозов, статисты за большие деньги и отговорки бесплатные.
Где дела на топ коррупционеров , после которых следуют железные посадки?
Ты не стал румынской Лаурой, а должен был стать Лаурой в квадрате, потому как в Румынии нет войны
https://ukranews.com/news/672551-sytnika-priznali-korruptsionerom-obnarodovan-dokument