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 Суспільство, За кордоном
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Все про:нелегали (195) Польща (2082) заробітчани (271)

 Понад 13 тис. українців нелегально працювали в Польщі в 2019 році

2019 року в Польщі значно збільшилася кількість перевірок легальності перебування і працевлаштування іноземців у Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське Радіо", про це повідомили в Прикордонній службі Польщі.

Зазначається, що польські прикордонники провели понад 26,7 тис. Перевірок законності проживання, що охопили більш як 61,3 тис. іноземців. Порушення виявили у 26,6 тис. осіб. Для порівняння: в 2018 році функціонери Прикордонної служби Польщі провели 15,8 тис. таких перевірок, що охопили 36 тис. іноземців.

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Натомість 4094 перевірки легальності працевлаштування показали, що понад 14,7 тис. іноземців працювало у Польщі незаконно. Серед найчастіших порушників були українці – 13,3 тис., грузини – 476, молдавани – 326 та білоруси – 243.

Нагадаємо, за даними Прикордонної служби Польщі, торік польський державний кордон перетнуло 10,4 млн громадян України.

За даними Державної прикордонної служби України, українці все частіше їздять до Польщі, а все менше в Росію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174430
 
 
 Топ коментарі
 
и что?
Люди зарабатывают себе на жизнь, пока зебилы смотрят клоунов
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Це такий жарт? Рахували так, як Дубілєт поголів'я українців? У заголовку потрібно вказати - "викрито у нелегальній роботі". А щодо істинних цифр, то озвучену мабудь на 10 множити потрібно.
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Если Родина стала мачехой, дети тянутся к другой.
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Более 13 тыс. украинцев нелегально работали в Польше в 2019 году
И что? Это проблема Польши и собственно самих нелегалов.
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Ну мы все прекрасно об этом знаем. Теперь и они знают. Вот только менять ничего не хотят или не могут.
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Ну это те кого обнаружили по результатам проверок.
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и что?
Люди зарабатывают себе на жизнь, пока зебилы смотрят клоунов
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Це такий жарт? Рахували так, як Дубілєт поголів'я українців? У заголовку потрібно вказати - "викрито у нелегальній роботі". А щодо істинних цифр, то озвучену мабудь на 10 множити потрібно.
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Працювати легально в Польщі простіше простого. Але знаходяться дурні які працюють нелегально
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залежить в першу чергу від роботодавців. насправді у них корупція не менше нашої і багато дрібних роботодавців платять хабаря перевіряючим замість отримання дозволів на працю для українців.
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Люди зарабатывают. И когда говорят, что все выехавшие туда для нас монтельно уже потеряны - это неправда. Может жизнь там и качественнее, но уж точно не дешевле нашей.
Да стоимость мелочей относительно на одном уровне, но вот стоимость жилья(соответственно и аренды) значительно выше.
Те деньги, за которые вы в Украине можете купить квартиру, там это будет только небольшой первоначальный взнос.
Польша хороша только как вариант подзаработать в "турборежиме" как описано в статье https://044blog.com/ipoteka-v-polshe/ .А работая с 8 до 17 - это будет та же жизнь от зп до зп. И ипотекой, которую "пан" закроет где-то через 20-30 лет.
.
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У Польщі працює більш, як півтора мільйони українців. Майже третина "тимчасово перебуває там на постійній основі", сплачуючи внески до польського пенсійного фонду. Решта "постійно працює на тимчасовій основі". І їх не вистачає. Всі заробітчани не можуть повністю компенсувати двох з половиною мільйонів поляків, які виїхали на заробітки ще далі на Захід.
І хоч на цю проблему регулярно звертають увагу польські роботодайці, уряд не поспішає вносити зміни до законодавства. Можливо там зачухаються після того, як з березня для українців відкриється трудовий ринок Німеччини, але зараз буває так, що на офіційні дозволи доводиться чекати по кілька місяців, а навіть і до року.
Ті, хто сподівається на масове повернення наших заробітчан варто заспокоїти - не буде цього, про що красномовно свідчить приклад тієї ж... Польщі. Лиш незначна частина поляків вирішила повернутися додому після брекситу, а на островах їх мало не мільйон.
Для тих, кому все це й далі не видається переконливим, просто зазначу, що середня зарплата у Польщі втричі вища за українську. А в Німеччині - втричі вища за польську...


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Считай на самом деле в 10 раз больше, а 13 тыщ, это те кого поймали-лузеры.
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Проверили 60 000 заробитчан, нелегалов 30 000. А если проверить все 1 500 000 украинцев, сколько будет нелегалов? Тем более проверяют не плантации с клубникой, где 100% нелегалы.
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