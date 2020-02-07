 Понад 13 тис. українців нелегально працювали в Польщі в 2019 році

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське Радіо", про це повідомили в Прикордонній службі Польщі.
Зазначається, що польські прикордонники провели понад 26,7 тис. Перевірок законності проживання, що охопили більш як 61,3 тис. іноземців. Порушення виявили у 26,6 тис. осіб. Для порівняння: в 2018 році функціонери Прикордонної служби Польщі провели 15,8 тис. таких перевірок, що охопили 36 тис. іноземців.
Натомість 4094 перевірки легальності працевлаштування показали, що понад 14,7 тис. іноземців працювало у Польщі незаконно. Серед найчастіших порушників були українці – 13,3 тис., грузини – 476, молдавани – 326 та білоруси – 243.
Нагадаємо, за даними Прикордонної служби Польщі, торік польський державний кордон перетнуло 10,4 млн громадян України.
За даними Державної прикордонної служби України, українці все частіше їздять до Польщі, а все менше в Росію.
И что? Это проблема Польши и собственно самих нелегалов.
Люди зарабатывают себе на жизнь, пока зебилы смотрят клоунов
Да стоимость мелочей относительно на одном уровне, но вот стоимость жилья(соответственно и аренды) значительно выше.
Те деньги, за которые вы в Украине можете купить квартиру, там это будет только небольшой первоначальный взнос.
Польша хороша только как вариант подзаработать в "турборежиме" как описано в статье https://044blog.com/ipoteka-v-polshe/ .А работая с 8 до 17 - это будет та же жизнь от зп до зп. И ипотекой, которую "пан" закроет где-то через 20-30 лет.
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І хоч на цю проблему регулярно звертають увагу польські роботодайці, уряд не поспішає вносити зміни до законодавства. Можливо там зачухаються після того, як з березня для українців відкриється трудовий ринок Німеччини, але зараз буває так, що на офіційні дозволи доводиться чекати по кілька місяців, а навіть і до року.
Ті, хто сподівається на масове повернення наших заробітчан варто заспокоїти - не буде цього, про що красномовно свідчить приклад тієї ж... Польщі. Лиш незначна частина поляків вирішила повернутися додому після брекситу, а на островах їх мало не мільйон.
Для тих, кому все це й далі не видається переконливим, просто зазначу, що середня зарплата у Польщі втричі вища за українську. А в Німеччині - втричі вища за польську...