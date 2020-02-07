 Понад 13 тис. українців нелегально працювали в Польщі в 2019 році

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське Радіо", про це повідомили в Прикордонній службі Польщі.

Зазначається, що польські прикордонники провели понад 26,7 тис. Перевірок законності проживання, що охопили більш як 61,3 тис. іноземців. Порушення виявили у 26,6 тис. осіб. Для порівняння: в 2018 році функціонери Прикордонної служби Польщі провели 15,8 тис. таких перевірок, що охопили 36 тис. іноземців.

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Натомість 4094 перевірки легальності працевлаштування показали, що понад 14,7 тис. іноземців працювало у Польщі незаконно. Серед найчастіших порушників були українці – 13,3 тис., грузини – 476, молдавани – 326 та білоруси – 243.

Нагадаємо, за даними Прикордонної служби Польщі, торік польський державний кордон перетнуло 10,4 млн громадян України.

За даними Державної прикордонної служби України, українці все частіше їздять до Польщі, а все менше в Росію.