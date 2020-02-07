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Все про:візит (764) Зеленський (4427) Італія (351) Офіс Президента (234)

 Зеленський прибув до Італії

Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Італії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Розпочався візит Президента України Володимира Зеленського до Італійської Республіки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що глава держави проведе зустрічі з Президентом Італії Серджіо Маттареллою та прем'єр-міністром Джузеппе Конте.

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Як повідомлялося раніше, програмою візиту також передбачена аудієнція глави держави у Папи Римського Франциска, яка має відбутися 8 лютого. Відбудеться також зустріч президента України з державним секретарем Святого престолу П'єтро Пароліном за участю секретаря з міждержавних відносин Святого престолу Пола Річарда Галлахера.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174429
 
 
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Це хоч і неважливо в ґапокаліптичній контексті візиту Зеленського - але цікаво, яким буде лєнкін аутфіт під час зустрічі з Татом Римським?
(я б запропонував дизайнеру пікантну еротичну фантазію на тему католицької черниці)
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Буде прикольно, якщо вона вдягне що-небудь біле на зустріч з Папою. Весь світ здригнеться, тоді сукня імператорської хризантеми в Японії буде квіточки в порівнянні з цим.
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