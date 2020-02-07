 Зеленський прибув до Італії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Розпочався візит Президента України Володимира Зеленського до Італійської Республіки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що глава держави проведе зустрічі з Президентом Італії Серджіо Маттареллою та прем'єр-міністром Джузеппе Конте.

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Як повідомлялося раніше, програмою візиту також передбачена аудієнція глави держави у Папи Римського Франциска, яка має відбутися 8 лютого. Відбудеться також зустріч президента України з державним секретарем Святого престолу П'єтро Пароліном за участю секретаря з міждержавних відносин Святого престолу Пола Річарда Галлахера.