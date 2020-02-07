EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Політика України
  1306  29
Все про:Правоохоронні органи (700) Саакашвілі Міхеіл (1537) ДБР (838)

 ДБР повідомило про підозру експрикордонникам у справі про видворення Саакашвілі з України в 2018 році

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань провели обшуки на території Одеської області та в м. Києві і повідомили про підозру в перевищенні влади або службових повноважень колишнім керівникам підрозділів Державної прикордонної служби України (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Слідством встановлено, що колишній керівник Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України і Окремого відділу Адміністрації Державної прикордонної служби України, організували незаконне затримання Міхеіла Саакашвілі та його переміщення до Республіки Польща у лютому 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримання Саакашвілі в київському ресторані. ВІДЕО з камер спостереження

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора. Оперативний супровід - центральне управління Служби безпеки України.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, 12 лютого 2018 року політика затримали люди в камуфляжній формі в одному із закладів Києва. Пізніше спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян повідомив, що лідера партії "Рух нових сил", експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі повернули у країну попереднього перебування (у Польщу. - Ред.), під час його затримання у Києві українські прикордонники були змушені захищатися і застосувати силову підтримку.

Прикордонна служба Польщі поінформувала, що М.Саакашвілі прийнятий на території Польщі на підставі заяви Державної міграційної служби України про реадмісію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174428
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
О,давайте тяните ниточку. Клубочик и раскрутится ))
 показати весь коментар
 
 
вальцман и за это должен отсидеть десяточку. ибо вывозил людей в мешках и на часных самолётах. вообщем опг.
 показати весь коментар
 
 
Вальцман це ваша хвора голова. Немає такого призвіща. А супервальцман якраз при владі.
 показати весь коментар
 
 
Пока что с двух сторон. А там концы еще подтянутся. СБУ от Васи молчать не будет.
 показати весь коментар
 
 
За нечисть, которую здесь пригрели(шереметы, саакашвили и другие) уже расплачиваются граждане Украины.
 показати весь коментар
 
 
На жаль для цього є підстави. Може не прикордонника, але це був злочин
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Жуть.
Только, что по новостям на русском радио транслировали прямую речь Порошенко по поводу ЕС и НАТО. Никогда в новостях не было никакой прямой речи политиков, только дикторы, а тут Перт Алексеич собственной персоной. Вывод - русское радио есть канал Порошенко. Оригарх однако.
 показати весь коментар
 
 
тебе надо пройти тест Роршаха - там и не такое привидится...
 показати весь коментар
 
 
Точно, надо поставить свечку за здороье ПАП, а то даже по новостям мерещится. Гы.
 показати весь коментар
 
а у тебя Руссское радио на постоянке включено ?
 показати весь коментар
 
ольгинсое чмо вылезло... ДБР повідомило про підозру експрикордонникам у справі про видворення Саакашвілі з України в 2018 році - Цензор.НЕТ 1494
и это чмо топит против Порошенко...
 показати весь коментар
 
 
кому угодно, только не шариям и медведчукам......
 показати весь коментар
 
 
Задолбал уже этот грузинский еврей!
 показати весь коментар
 
 
Неужели руководитель департамента стал выполнять Минские соглашения по формуле Штайнмайера?
 показати весь коментар
 
 
отлично....
погранцы!, - вас ставят раком из за того что вы обидели этого грузина...
А ты Михо добивайся максимального наказания для этих хохлов... - что бы они и их коллеги знали свое место..... ДБР повідомило про підозру експрикордонникам у справі про видворення Саакашвілі з України в 2018 році - Цензор.НЕТ 9099
Дорогу!! - когда грузин идет...
 показати весь коментар
 
 
Таке гбр Україні не потрібно! вИ продовжуєте справи труби якому настала труба, так і вас всіх скоро накриє ще одна ТРУБА!!! Займайтесь корупцією, а все решта то не ваш обов"язок!!!
 показати весь коментар
 
 
А за прорив держкордону зграєю собакашілевською, не хочуть заводити кримимінальні справи?
 показати весь коментар
 
 
А покарають за порушення держаного кордону тих політиків, що повертали Саакашвілі до України? ДБР повідомило про підозру експрикордонникам у справі про видворення Саакашвілі з України в 2018 році - Цензор.НЕТ 5264
 показати весь коментар
 
А за прорив кордону паном Сракашвілі немає справи? Цей грузинський барига приїхав в Україну боротися з прикордонниками і патріотами? А де справа про захоплення цим Корлсоном "Жовтневого палацу"? Якщо порушувати якісь справи, то потрібно проти всіх, а не вибірково. Зо всіх боків підкрадаються до Пороха, хочуть від прикордонників почути, що їм команду дав він. На чужому горі своє щастя не збудуєш. Це стосується і Міхо і трубодуровців.
 показати весь коментар
 
 
Украина, при ЗЕленом Буратино и по призвпнию тупом писсюанисте, превращается в Страну дураков. Суд постановил, что это грузинское чмо (прошу не путать с настоящими Грузинами), было таки выволочено за патлы из кабака "Сулугуни", правильно, и вытурено из моей страны по Закону, а эта кармання, протитуцирующее не понятно, что,
вылизывая жопу фигляра подозрение погранцам выдвигает. Интересно дети сотрудников ГБР знают, что их папы минетчики? И если знают, не тошнит ли их от запаха спермы из ртов их папаш?
 показати весь коментар
 
 
Портновська контора зі своїм репертуаром.
 показати весь коментар
 
А що скаже громадянин Сабаков? Кому підпорядковується прикордонна служба? Чи знову скаже бебебебе
 показати весь коментар
 
Обрали антиукраїнську владу, то чому дивуватися.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору