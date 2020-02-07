 ДБР повідомило про підозру експрикордонникам у справі про видворення Саакашвілі з України в 2018 році

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР, передає Цензор.НЕТ.
"Слідством встановлено, що колишній керівник Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України і Окремого відділу Адміністрації Державної прикордонної служби України, організували незаконне затримання Міхеіла Саакашвілі та його переміщення до Республіки Польща у лютому 2018 року", - йдеться в повідомленні.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора. Оперативний супровід - центральне управління Служби безпеки України.
У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Нагадаємо, 12 лютого 2018 року політика затримали люди в камуфляжній формі в одному із закладів Києва. Пізніше спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян повідомив, що лідера партії "Рух нових сил", експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі повернули у країну попереднього перебування (у Польщу. - Ред.), під час його затримання у Києві українські прикордонники були змушені захищатися і застосувати силову підтримку.
Прикордонна служба Польщі поінформувала, що М.Саакашвілі прийнятий на території Польщі на підставі заяви Державної міграційної служби України про реадмісію.
Только, что по новостям на русском радио транслировали прямую речь Порошенко по поводу ЕС и НАТО. Никогда в новостях не было никакой прямой речи политиков, только дикторы, а тут Перт Алексеич собственной персоной. Вывод - русское радио есть канал Порошенко. Оригарх однако.
и это чмо топит против Порошенко...
погранцы!, - вас ставят раком из за того что вы обидели этого грузина...
А ты Михо добивайся максимального наказания для этих хохлов... - что бы они и их коллеги знали свое место.....
Дорогу!! - когда грузин идет...
вылизывая жопу фигляра подозрение погранцам выдвигает. Интересно дети сотрудников ГБР знают, что их папы минетчики? И если знают, не тошнит ли их от запаха спермы из ртов их папаш?