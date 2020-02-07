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 Політика України
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Все про:ВР (1621) Арахамія (221) ринок землі (102)

 Через розгляд поправок щодо ринку землі злетіла низка соціальних законопроєктів, - "слуга народу" Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що через розгляд поправок до законопроєкту про ринок землі, які заблокували роботу Верховної Ради, злетіла низка соціальних законопроєктів.

Про це він сказав у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Дуже багато важливих соціальних законопроєктів злетіли з плану розгляду. І ще позлітають. Наприклад, виконання вимог із виплати заробітних плат шахтарям. Ну, нехай ОПЗЖ потім у своїх рідних округах пояснюють людям, чому вони мають такі високі борги із зарплат. Це їхня буде позиція, я сам хочу подивитися, як вони віддуватимуться. Там ще є законопроєкт про дітей війни, додатковий законопроєкт щодо добровольців", - заявив Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми ні з ким не домовлятимемося про зняття поправок щодо ринку землі: з терористами не торгуємось, - "слуга народу" Арахамія

Він додав, що також "лежатимуть у довгому ящику" законопроєкти про зміни до Конституції, тому що "комусь хочеться пограти у виставу".

"Ми гратимемо у виставу, допоки в них терпець не увірветься. У нас все нормально", - сказав Арахамія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174419
 
 
 Топ коментарі
 
Какой милый перевод стрелок) ох и гниды...
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Так відкладіть той проект про ринок землі та займітся соціалкою, а тим часом спеціалісти допрацюють про землю В чому проблема?
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Какой милый перевод стрелок) ох и гниды...
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По сути єто и есть терроризм про который оно вякало.
Только в роли террориста уже он сам. Мол, не дадите продать вашу землю мы зарубим вам соцзаконы...
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У меня есть парочка "выводов".......
1."Планирование" было неправильным....
2.Лица, составлявшие "план"-были формалистами......
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Сам сэр Патрик, похоже, тоже слетел с катушек!
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Так відкладіть той проект про ринок землі та займітся соціалкою, а тим часом спеціалісти допрацюють про землю В чому проблема?
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Так вже робили 30 років поспіль. Ну і як вам? Влаштовує соціалка?
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А вас влаштовує закон про ринок землі? От в Польщі чи Литві в одні руки можна не більше 500 га, а в нас 10 тисяч...
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Так, влаштовує. Бо це вже є наша реальність.
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Виртуальная реальность,которая может измениться в любой день,любым правительством.
Придёт новая власть и отменит несогласованный закон по земле ссылаясь на норму конституции и "новые судьи" это поддержат.
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Вероятность есть, но стремится к 0. Отжим земли у хозяев приводит к гражданской войне
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Нічого. Про__ана земля всіх обов'язково влаштує. Ага.
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как у вас все просто! )))
там же уже всё пролоббировано... всё на "наскок" и рассчитано...
диджитализация без детализации ))))
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Мудрый нарид подождьот. Сейчас главное продать свою землю, а там и жызнь наладится, и зарплаты до 4килобаксов вырастут, и пенсии по 1000евро и газ по 20копеек, и колбаса по 2,20, и....
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натравливает простой и мудрый нарид с городов на парламентариев, которые против деребана земли.. Из-за рассмотрения поправок по рынку земли слетел ряд социальных законопроектов, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 7693
Когда начнется следующий кипишь этот Арахамия должен быть повешен одним из первых, как провокатор и сволочь...
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"Хто вср...ся? Невiстка!"
Ох, и п..ло этот Паукоед! У них всё нормально? Чтоб ты всю жизнь жил на пенсию в 2000 гривен, ско..ина!!!
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Арахамия... Арахна. Арахнофобия - Боязнь пауков... Он сам на паука бритоголового, но бородатого)) похож. Отвратительная рожа). Омерзительная. Наглая. Противная. Вот, исходя из вышепечисленного, и получается, что он и есть Паукоед)) Но мне еще кажется, что он не только пауками питается))) Вампир)))
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Ой, боюсь, там не так все сложно. Просто Ара!
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По словам Арахамии выходит, что земельный вопрос "слуги" подняли, чтобы не заниматься социальными проблемами, что в общем-то соответствует действительности.
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надо же какая досада! ну ничего...., мы потерпим......
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"Социалка" это временное, а проданная земля - навсегда...
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Шайзе, верните Порошенко "мародера-барыгу", с его минимальными договорняками (все равно без этого - никуда) - хоть в армии будут отремонтированные бтры, какая никакая соцполитика и демократия, но эти унюханые пис da мячи (тищенки тупорылые да араэты крутят баранку прямиком в пропасть, с заездом в орду по дороге...
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Выродок. Но интересно, его не слишком умные избиратели чему-то научатся? Поумнеют?
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хорошо если вы все бл..ди зеленые слетите куда-нибудь в ростов
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"Мы будем играть в спектакль, пока у них не закончится терпение. У нас все нормально"Источник: https://censor.net.ua/n3174419

У кого у них? Всякому спектаклю приходит конец. И за этот конец Наркомхамия будет подвешен. Теперь эти "свидетели Зерро" запугивают всю Украину, тем что то что подготовлено сделано очень не качественно и требует принять Г+Г так как оно есть.
Дебил, одним словом.
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и да, хороше что признался в том, что для них "Свидетелей Зерро" вся деятельность в парламенте - спектакль и игра.
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Судя по тем законам которые принимаются последнее время асоциальным.
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Господи, так отложите. Начните с социальных проектов. Кто мешает то? Нахера эта игра на публику.
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Все одно грошей на соціальні проекти нема. Гроші зелені заробляти не вміють - вони вміють кварталити за гроші і продавати чуже майно (землю).
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Это уже второй вопрос. Будет закон - будут выделяться деньги.
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Выделяться-то будут,но виртуальные.
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Они не могут.Все проекты слетят,если не будет денег.Экономика денег не даёт,мвф привязало кредиты к рынку земли.Фсё это результат деятельности мусора в ВР всех созывов и этот по факту ничем не отличатся.
Чем занималась эта оппозиция в ВР ,опять же либо старалась топить эту власть,либо договориться по собственным вопросам.А зелёная молодёжь идёт напролом не видя,что прокладывают дорогу таким же мерзавцам,какие были у власти ранее.
Соц проекты,языковый вопрос,нац движения,фсё это прикрытие чьих-то личных экономических проблем.
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Почему этот армянин не толкает землю там где он родился - в Сочи, а хочет быстрее продать украинскую?
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ты еще спроси почему украинцы выбрали презиком еврея, а евреи и армяне никогда не выберут украинца...? Через розгляд поправок щодо ринку землі злетіла низка соціальних законопроєктів, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 9001
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ПАтАмуШта в Украине он - наЦЯЛЬНИКА, а у себя дома - НОЛЬ! Чмо, которое там нафиг не нать. А у нас кто-то его выдвинул и не может задвинуть) Хотя после вот таких "племенных речей" его не то, что задвинуть, а кое-что другое с ним сделать нужно, "умник".
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а на что рассчитывали проталкивая этот закон?
на то что за пол часа продавят и не вдавятся?
от шушара!
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Решили евреи обокрасть простых украинских хлеборобов
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Слуга народа, постоянно думающий о народе, страдает манией величия.
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Да шмакодявка , черт побери, в Сочи рождённая , решила руки нагреть на украинской земле
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Ну конечно, ЕВРЕЯМ ГОРИТ ПРОДАТЬ УКРАИНСКАЮ ЗЕМЛЮ, бо в Израиле земли нет Да и продавать те неплодородные ХАЩИ У НИХ ЗАКОНОМ ЗАПРЕШЕНО
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Шо воно меле? Для виплати боргу шахтарям чи будь кому іншому закон потрібен?
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И этот " социальный" законопроект тоже слетел .?? Через розгляд поправок щодо ринку землі злетіла низка соціальних законопроєктів, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 33 .---- Повышение пенсионного возраста в Украине является неизбежным процессом. Об этом в интервью "Экономической правде" заявила глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.
По ее словам, повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно. Через розгляд поправок щодо ринку землі злетіла низка соціальних законопроєктів, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 6687.
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Галя, которая из Казахстана, тоже имеет желание над нами поиздеваться. Ей бы поехать к себе, на Родину, и там поднимать пенсионный возраст, своим бабушкам-дедушкам! И своим подружкам)))

Вали, ГАЛя, нафиг из Украины!! Вместе с Паукоедом!
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Я почитал что она мелет , в общем , речь идёт 72 годах выхода на пенсию . Она приводит пример Японии .! С ума сойти .! .
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Вот ненормальная бабища в парике)) У нее к 57-ми годам волос на башке нету) А почему нету? А потому, что В голове у нее нету ничего! Вот и ходит, как клоунесса, в парике. Да там, в "слугах" практичесик все бритые. И она от них "по тупости" не отстает)).
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не надо нас жалобить... и наё... тоже не надо! ))))
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Не успеют цены на воздух поднять в срок, обозначенный МВФ.
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По іншому звучить так: Як же задовбали ці прохоботи срати нам в штани! Через розгляд поправок щодо ринку землі злетіла низка соціальних законопроєктів, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 5610
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В общем понятно, что уберать надо сразу всю иудовню и шабесгойню сразу: и парламент, и кабмин, и зеленского, с соросом и пинчуком, и МВФ. Частичному ремонту не подлежит.
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Социальные это еще цены на коммунальные поднять?
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Спектакль заканчивается. Готовится народное вече, которое начнет снос либерастизма в Украине.
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Спектакль окончен,
Гаснет свет
И многоточий
Больше нет.
Останови музыку!
Спектакль окончен.
Happy end

Правильно! Темную им устроить уже давно пора! Будет им Happy end.
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ООООО - начинаем "давить на жалость" .... Ну-ну. Немного позже скажут , что "народ требует принять закон про землю немедленно и без поправок" (которые только портят такой великолепный и нужный для жизни ( за границей ) закон )....
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