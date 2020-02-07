 Через розгляд поправок щодо ринку землі злетіла низка соціальних законопроєктів, - "слуга народу" Арахамія

Про це він сказав у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Дуже багато важливих соціальних законопроєктів злетіли з плану розгляду. І ще позлітають. Наприклад, виконання вимог із виплати заробітних плат шахтарям. Ну, нехай ОПЗЖ потім у своїх рідних округах пояснюють людям, чому вони мають такі високі борги із зарплат. Це їхня буде позиція, я сам хочу подивитися, як вони віддуватимуться. Там ще є законопроєкт про дітей війни, додатковий законопроєкт щодо добровольців", - заявив Арахамія.

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Він додав, що також "лежатимуть у довгому ящику" законопроєкти про зміни до Конституції, тому що "комусь хочеться пограти у виставу".

"Ми гратимемо у виставу, допоки в них терпець не увірветься. У нас все нормально", - сказав Арахамія.