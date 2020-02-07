 Через розгляд поправок щодо ринку землі злетіла низка соціальних законопроєктів, - "слуга народу" Арахамія

Про це він сказав у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Дуже багато важливих соціальних законопроєктів злетіли з плану розгляду. І ще позлітають. Наприклад, виконання вимог із виплати заробітних плат шахтарям. Ну, нехай ОПЗЖ потім у своїх рідних округах пояснюють людям, чому вони мають такі високі борги із зарплат. Це їхня буде позиція, я сам хочу подивитися, як вони віддуватимуться. Там ще є законопроєкт про дітей війни, додатковий законопроєкт щодо добровольців", - заявив Арахамія.
Він додав, що також "лежатимуть у довгому ящику" законопроєкти про зміни до Конституції, тому що "комусь хочеться пограти у виставу".
"Ми гратимемо у виставу, допоки в них терпець не увірветься. У нас все нормально", - сказав Арахамія.
Только в роли террориста уже он сам. Мол, не дадите продать вашу землю мы зарубим вам соцзаконы...
1."Планирование" было неправильным....
2.Лица, составлявшие "план"-были формалистами......
Придёт новая власть и отменит несогласованный закон по земле ссылаясь на норму конституции и "новые судьи" это поддержат.
там же уже всё пролоббировано... всё на "наскок" и рассчитано...
диджитализация без детализации ))))
Когда начнется следующий кипишь этот Арахамия должен быть повешен одним из первых, как провокатор и сволочь...
Ох, и п..ло этот Паукоед! У них всё нормально? Чтоб ты всю жизнь жил на пенсию в 2000 гривен, ско..ина!!!
У кого у них? Всякому спектаклю приходит конец. И за этот конец Наркомхамия будет подвешен. Теперь эти "свидетели Зерро" запугивают всю Украину, тем что то что подготовлено сделано очень не качественно и требует принять Г+Г так как оно есть.
Дебил, одним словом.
Чем занималась эта оппозиция в ВР ,опять же либо старалась топить эту власть,либо договориться по собственным вопросам.А зелёная молодёжь идёт напролом не видя,что прокладывают дорогу таким же мерзавцам,какие были у власти ранее.
Соц проекты,языковый вопрос,нац движения,фсё это прикрытие чьих-то личных экономических проблем.
на то что за пол часа продавят и не вдавятся?
от шушара!
По ее словам, повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно. .
Вали, ГАЛя, нафиг из Украины!! Вместе с Паукоедом!
Гаснет свет
И многоточий
Больше нет.
Останови музыку!
Спектакль окончен.
Happy end
Правильно! Темную им устроить уже давно пора! Будет им Happy end.