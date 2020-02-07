EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  1626  17
Матеріали за темою:
Все про:українська мова (346) мова (448) 1+1 (80) російська мова (52) Тетяна Монахова (10)

 Раджу керівникам на ТБ уникати оцінок, який жанр українською мовою має кращий або гірший вигляд, - мовний омбудсмен Монахова

Уповноважений із захисту державної мови Тетяна Монахова прокоментувала ситуацію зі зйомками російськомовних серіалів, зазначивши, що заяви про те, чи годиться українська мова для якогось певного жанру мистецтва, можуть ображати почуття глядацької аудиторії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Шановні телеглядачі та медіавиробники, нагадую: "Мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова.

Фільми, вироблені суб’єктами кінематографії України, розповсюджуються та демонструються в Україні з мовною частиною звукового ряду, виконаною державною мовою, у тому числі шляхом дублювання або озвучення.

Національні фільми можуть демонструватися кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів відповідно до Закону України "Про кінематографію"", - написала вона.

Також вона наголосила, що згідно із Законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної", у разі використання в мовній частині звукового ряду, виконаній державною мовою, у тому числі шляхом дублювання або озвучення, реплік іншими мовами такі репліки мають бути озвучені чи субтитровані державною мовою. Сумарна тривалість субтитрованих реплік, виконаних іншими мовами у фільмі, не може перевищувати 10 % сумарної тривалості всіх реплік у цьому фільмі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сказати, що артистам важко працювати українською - сором і глибока неповага до суспільства, - Новосад про заяву продюсерки "1+1" Єремєєвої

"Навіть якщо російськомовний контент транслюється в межах визначених законодавством квот, я би радила керівникам телеканалів уникати суб'єктивних оціночних суджень на кшталт того, який жанр "виглядає українською мовою" краще або гірше, аби не ображати почуття своєї глядацької авдиторії", - резюмувала Монахова.

Нагадаємо, раніше продюсерка серіалів і фільмів каналу "1+1" Олена Єремєєва заявила, що для весняного сезону вони зняли всі серіали російською мовою, бо, на їхню думку, "тональність української мови" не підходить для мелодрам, а лише для комедій.

Раджу керівникам на ТБ уникати оцінок, який жанр українською мовою має кращий або гірший вигляд, - мовний омбудсмен Монахова 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174417
 
 
 Топ коментарі
 
что вы хотели ? Понабирали украинофобов заставили говорить на государственном, а оно как было цапом так и осталось.
 показати весь коментар
 
Рускаязичнайа чєлюсть зламається від біндеравскай мовьі.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
что вы хотели ? Понабирали украинофобов заставили говорить на государственном, а оно как было цапом так и осталось.
 показати весь коментар
 
 
Насчет "цапа" Ви перебільшили...
На их родном языке есть шикарное название (понятие)- КОЗЛЫ(((((((
 показати весь коментар
 
 
тю, вона шо, не зі Слуг народу цей омбудсмен? мабуть ще з порошенківських кадрів? хай он Брагар на неї в поліцію заявить, щоб не порушувала тут права російськомовних
 показати весь коментар
 
 
Рускаязичнайа чєлюсть зламається від біндеравскай мовьі.
 показати весь коментар
 
 
пост у фейсбуці - це вся реакція вповноваженого із захисту державної мови?
 показати весь коментар
 
 
твій пост - це вся реакція на слова вповноваженого із захисту державної мови?!
 показати весь коментар
 
Про граматику російської мови… https://youtu.be/fJZpgaVy27A
 показати весь коментар
 
Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна МонаховаИсточник: https://censor.net.ua/n3174417

О чем еще можно говорить((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
 показати весь коментар
 
Невже не ясно звідки ноги ростуть у "творців" отих "серіалів"? Їм вигідно продати оті серіали кацапії. Тому й залучають кацапських акторів і хочуть знімати відразу кацапсьим єзиком.
Ще до війни кацапи, знімаючи деякі телефільми фільми в Україні і маючи "приціл" на показ тих фільмів на якомусь наприклад Інтері, уникали напряму називати країну та міста, де проходили події. Епізоди, де фігурували менти та військовці, перезнімали двічі, перевдягаючи акторів у відповідні мундири і змінюючи номери автівок. Або чіпляли "нейтральні" номерні знаки.
 показати весь коментар
 
Є Конституція! На робочому місці / театр, чи ТВ - це робочі місця/ зобов"язані користуватись Державною Мовою! Крапка. Ні вірменської, угорськоЇ, ні російської, польської, англійської. За іноземний товар, і в культурі, нехай сплатять податок, та за приміщення, використання частот і інше, тільки не з державних грошей. Це цивілізовано. Тим більше, що мовна окупація лізе у всі щілини., бо дуже дієва для зомбажу з Раші. Цінуймо своє!
 показати весь коментар
 
Блин, что с 1+1 стало? Сериалы на русском - это уже апофеоз. А еще и до этого... Каломойша - дура. Больше слов не могу подобрать. Журналисты с 1+1 автоматом перемещаются в разряд журнашлюх к скабеевой в кучу навоза.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору