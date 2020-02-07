 ДБР повторно викликає Федину для вручення повідомлення про підозру. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться в повідомленні на сайті ДБР, передає Цензор.НЕТ.
"Оскільки народний депутат України Софія Федина 6 лютого 2020 року не з’явилась за викликом та не повідомила про поважні причини неприбуття, вона повторно викликається слідчим Державного бюро розслідувань за дорученням Генерального прокурора на 11 год. 12 лютого 2020 року для проведення процесуальної дії - вручення письмового повідомлення про підозру", - йдеться в повідомленні.
У ДБР також нагадали, що відповідно до ст. 139 КПК України, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення, а також може бути застосований привід.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 26 листопада, слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці і громадянці.
Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та учасниці бойових дій Марусі Звіробій.
27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.
а Зеля реально полагает то он "Бессмертный"??!! Если да!!... тогда ему срочно нужны психиатры...
Президент України Володимир Зеленський був присутній на допиті волонтерки Марусі Звіробій (Олени Біленької).
Про це вона заявила 6 лютого під час спілкування з журналістами після візиту до ДБР.
«У нас Зеленський був на допиті, сказав, що він нас з Фединою не знає, але злякався, тому вважає, що все, що було у стрімі, для нього погрози», - цитує Звіробій видання УНН.
Як відомо, Державне бюро розслідувань викликало 6 лютого народну депутаку від «Європейської солідарності» Софію Федину для вручення письмового повідомлення про підозру. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/volonterka-zvirobiy-rozpovila-shcho-na-jiji-dopiti-u-dbr-buv-prisutniy-zelenskiy-657906.html
неси заявление в ГБР.
1. Угроза совершить убийство является психическим насилием над личностью. Общественная опасность этого преступления в том, что он лишает потерпевшего покоя; опасность его совершения постоянно преследует потерпшого, не дает ему возможности ни работать, ни отдыхать.
2. Угроза убить может быть доведена до потерпшого любым образом: устно (лицом к лицу), письменно (письмом, телеграммой), различными действиями, которые убедительно указывают на намерение виновного, или передана через третьих лиц.
"Злочин, передбачений ч. 1 ст. 346, вважається закінченим з моменту доведення погрози до потерпілого"
ты ж, идиотина с пту-шным образованием, дупля не рубишь в разнице между 129-ой и 346-ой.
Угроза или насилие в отношении указанных лиц является местью за их служебную деятельность. Совершение таких действий в отношении этих лиц на основании личных неприязненных отношений состава этого преступления не образует.
Угроза или насилие в отношении указанных лиц является местью за их служебную деятельность. Совершение таких действий в отношении этих лиц на основании личных неприязненных отношений состава этого преступления не образует.
забить и забыть.