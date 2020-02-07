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 Політика України
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Все про:ДБР (838) Федина (26)

 ДБР повторно викликає Федину для вручення повідомлення про підозру. ДОКУМЕНТ

Державне бюро розслідувань повторно викликає нардепку від "Європейської Солідарності" для вручення письмового повідомлення про підозру.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Оскільки народний депутат України Софія Федина 6 лютого 2020 року не з’явилась за викликом та не повідомила про поважні причини неприбуття, вона повторно викликається слідчим Державного бюро розслідувань за дорученням Генерального прокурора на 11 год. 12 лютого 2020 року для проведення процесуальної дії - вручення письмового повідомлення про підозру", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звіробій вручили підозру в ДБР

У ДБР також нагадали, що відповідно до ст. 139 КПК України, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення, а також може бути застосований привід.

ДБР повторно викликає Федину для вручення повідомлення про підозру 01
ДБР повторно викликає Федину для вручення повідомлення про підозру 02

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 26 листопада, слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та учасниці бойових дій Марусі Звіробій.

27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Читайте: ГПУ повернула без погодження проєкт підозри Федині та Звіробій, - ДБР

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174416
 
 
 Топ коментарі
 
этот мудак теперь сам присутствует на допитах и рассказывает девченкам лично как он их испугался...
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Тримайтесь дівчата..., зе- бидло нічого Вам не зробить.
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бубочка ты мужик или как ? Если от слов ты шугаешься, ты так любил пародировать на других, а тут так бумерангом задело.
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Зеля чего ты боишься то будет.... оно уже будет с момента когда тебя вытаскивали из мамкиного одного места... СМЕРТЬ ЭТО БОЛЯЧКА ПЕРЕДАЮЩАЯСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ..
а Зеля реально полагает то он "Бессмертный"??!! Если да!!... тогда ему срочно нужны психиатры...
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этот мудак теперь сам присутствует на допитах и рассказывает девченкам лично как он их испугался...
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«У нас Зеленський був на допиті, сказав, що він нас з Фединою не знає, але злякався, тому вважає, що все, що було у стрімі, для нього погрози», - заявила Звіробій

Президент України Володимир Зеленський був присутній на допиті волонтерки Марусі Звіробій (Олени Біленької).

Про це вона заявила 6 лютого під час спілкування з журналістами після візиту до ДБР.

«У нас Зеленський був на допиті, сказав, що він нас з Фединою не знає, але злякався, тому вважає, що все, що було у стрімі, для нього погрози», - цитує Звіробій видання УНН.

Як відомо, Державне бюро розслідувань викликало 6 лютого народну депутаку від «Європейської солідарності» Софію Федину для вручення письмового повідомлення про підозру. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/volonterka-zvirobiy-rozpovila-shcho-na-jiji-dopiti-u-dbr-buv-prisutniy-zelenskiy-657906.html
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Тримайтесь дівчата..., зе- бидло нічого Вам не зробить.
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бубочка ты мужик или как ? Если от слов ты шугаешься, ты так любил пародировать на других, а тут так бумерангом задело.
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при чем тут испугался? есть статья уголовного кодекса. есть факт совершенного преступления. будь добра, отвечай. мы же стремимся построить правовое государство?
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интересно, а Зе отнес заявление об угрозах убийством в ГБР? сомневаюсь
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меня подробности не интересуют. факт преступления есть? есть! вот теперь пусть отвечает.
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умственноотсталые для меня угрозы не представляют
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умственно отсталый пытается выглядеть умным, умора.
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татышо?! есть факт? твой бубочка уже убит?
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ты разницу понимаешь между убийством и угрозой убийства?
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угроза без намерения неподсудна. читай УК, неуч.
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угроза с намерением - это уже посягательство по статье убийство. угроза - статья с формальным составом, когда преступление считается завершенным с момента озвучивания такой угрозы. иди лесом, со своим юр образованием полученным в пту
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ещё раз. твой бубочка уже убит? он хоть заявление написал? потерпевший, вообще, кто?
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и это ты мне посоветовал ук читать? ты, баран, сначала статью почитай, и по каким статьям дело возбудили. если б он был убит - это уже была бы 115-ая. там 346-ая. а для этого заявление подавать не нужно.
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на, читай, убогое.

1. Угроза совершить убийство является психическим насилием над личностью. Общественная опасность этого преступления в том, что он лишает потерпевшего покоя; опасность его совершения постоянно преследует потерпшого, не дает ему возможности ни работать, ни отдыхать.
2. Угроза убить может быть доведена до потерпшого любым образом: устно (лицом к лицу), письменно (письмом, телеграммой), различными действиями, которые убедительно указывают на намерение виновного, или передана через третьих лиц.
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идиот. на, читай из комментария к ук:

"Злочин, передбачений ч. 1 ст. 346, вважається закінченим з моменту доведення погрози до потерпілого"

ты ж, идиотина с пту-шным образованием, дупля не рубишь в разнице между 129-ой и 346-ой.
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шо, юрыст куев, дальше двух строк статью не осилил?
Угроза или насилие в отношении указанных лиц является местью за их служебную деятельность. Совершение таких действий в отношении этих лиц на основании личных неприязненных отношений состава этого преступления не образует.
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Ти дебіл? Просто цікаво. "Прававое гасударство" де през гуляє за невідомі кошти по курортам і як з гуся вода?
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а я говорил что зеленский святой и не должен отвечать, если нарушает закон? вы, порохоботы, такие порохоботы
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Так от хай зілєнський відповість за свої косяки, а потім шось вякає про правовоє гасударчтво.
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І яку ж статтю карного кодексу було порушено?
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а ты читать разучился? в статье написано. и кстати, "карного" кодекса не существует
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вот там шо написано.
Угроза или насилие в отношении указанных лиц является местью за их служебную деятельность. Совершение таких действий в отношении этих лиц на основании личных неприязненных отношений состава этого преступления не образует.
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Налякала Софія Бубочку, ніяк не відійде. Знаю бабку - переляк яйцями викочує ГБР повторно вызывает Федыну для вручения уведомления о подозрении - Цензор.НЕТ 9394
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Колись моя двоюрідна бабця добре переполох воском виливала.На жаль,не дожила до наших днів,а то б нашого відважного головнокомандувача від переляку вилікувала б.
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Тра шось робить бо мідіціна там безсильна)
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Холокост навряд чи,а от вбивство Кеннеді і Мартіна Лютера Кінга - точно.
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да оставьте её в покое. нехай дальше истерит, никому она не интересна.
забить и забыть.
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Як там у Яніни було? "Приходь, Федина, не сци" ДБР повторно викликає Федину для вручення повідомлення про підозру - Цензор.НЕТ 2543
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У зебилоидных при ее упоминании истерия. Это правильно.
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Она заболела. Типун на языке вскочил.
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Пора вже на Зе подавати в суд за образи України та українців, а також на політиків від різних політичних сил - відео повно.
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На волонтёрок в суд подали за то, что они преследовали русский язык в автобусе...
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От некуй вам, придуркам, більше робити - кацапів ловіть, суки ви, продажні.
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