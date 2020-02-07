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 Економіка
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Все про:паливо (242) дизпаливо (17)

 Введення мита спричинить подорожчання дизпалива на 3 грн 90 коп. за 1 літр, - Марунич

Експерт наголосив - наслідки зростання мита ляжуть на плечі кінцевих споживачів.

В Україні може подорожчати вартість дизельного палива і газу на заправках, якщо буде запроваджено мито на імпорт цих видів товарів, повідомляє "5 канал".

Мито становитиме 8,5% цього року та зросте до більш як 25% у 2024-му. Таким чином, ціна на дизель зросте на 3 грн 90 коп. за 1 літр.

За даними співголови Фонду енергетичних стратегій Дмитра Марунича, такий стан справ може бути вигідний окремим виробникам.

"Я би на місці уряду принаймні б суттєво замислився. Не виключено, що йдеться про те, що він також діє в інтересах внутрішнього виробника. У нас це Кременчуцький нафтопереробний завод. Як нам відомо – контролюється структурами пана Коломойського. Ось тут такі небезпечні речі йдуть. Але врешті-решт, за все ці, так би мовити, невеликі презенти для пана Коломойського, зрештою, заплатить споживач", – заявив Марунич.

При цьому, за його словами, наслідки зростання мита ляжуть на плечі кінцевих споживачів – пересічних українців.

"Додаткове подорожчання пально-мастильних матеріалів ні до чого доброго не призведе. Чесно кажучи, я не зовсім розумію логіку уряду. На жаль, можемо мати і явища дефіциту на внутрішньому ринку з відповідним зростанням ціни. Зрештою, платить кінцевий споживач, розумієте. Ось і вся історія. Це не уряд платить ці гроші", – наголосив експерт.

Крім того, подорожчання палива вплине на загальний рівень інфляції. Можуть ще більше подорожчати інші соціально значущі товари, передає видання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174415
 
 
 Топ коментарі
 
Капец! Еще ждут , уроды, в своих придуманных Нью Васюках инвестиций космических! Космические дебилы, мля.
Интересно, кто из дружащих с головой людей , мог голосовать за бабломойского и этого зеленодрысного осла? Люди, вы реально считаете, что международный вор и аферист бабломойский, с десятками уголовных дел против него за плечами, пришел делать быдлу хорошо? Или наркоман-клоун, с пустой злобной головой вам сделает хорошо? А на фиг вы им нужны, лохи?
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Зебіли повинні страждати!
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Интересно, а за что не платит конечный потребитель? Чем топливо отличается от любого другого импортируемого товара?
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Удивили, давайте быстрее, накручивайте.
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А почему эти плакальщики скромно замалчивают,
что что пошлины введены только на дизтопливо из России?
Берите более качественное из Прибалтики, Беларуси, Румынии...
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Интересно, а за что не платит конечный потребитель? Чем топливо отличается от любого другого импортируемого товара?
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Капец! Еще ждут , уроды, в своих придуманных Нью Васюках инвестиций космических! Космические дебилы, мля.
Интересно, кто из дружащих с головой людей , мог голосовать за бабломойского и этого зеленодрысного осла? Люди, вы реально считаете, что международный вор и аферист бабломойский, с десятками уголовных дел против него за плечами, пришел делать быдлу хорошо? Или наркоман-клоун, с пустой злобной головой вам сделает хорошо? А на фиг вы им нужны, лохи?
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Ну если соляра подорожает...то следом и товары в магазинах....доставка то в основном дизельными авто осуществляется...
Слава великим зеленым иканамистам...с дипломами Трускавецкой аккадемии...
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Якщо зважити що вартість палива у нас досягла рівня наших наближчих сусідів на заході, то нашим фермерам гаплик.
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А не будет ни каких фермеров...будут агрохолдинги....закон о земле то под них пишется....а под фермеров....
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Так ето же хорошо. Как утверждают ******* меньше пробок и быдла хитрожопого которое не хочет строить будки, станет на дорогах.
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Та понятно...Порошенко снова виноват.Ха-ха-ха-ха...
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Зебилы же хотели новыхлиц - получите и распишитесь Введение пошлины повлечет за собой подорожание дизтоплива на 3 грн 90 коп. за 1 литр, - Марунич - Цензор.НЕТ 7905
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Подымай!!!! Давай, в 5 раз!

ЗЕбилы должны стонать!
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