 Введення мита спричинить подорожчання дизпалива на 3 грн 90 коп. за 1 літр, - Марунич

В Україні може подорожчати вартість дизельного палива і газу на заправках, якщо буде запроваджено мито на імпорт цих видів товарів, повідомляє "5 канал".
Мито становитиме 8,5% цього року та зросте до більш як 25% у 2024-му. Таким чином, ціна на дизель зросте на 3 грн 90 коп. за 1 літр.
За даними співголови Фонду енергетичних стратегій Дмитра Марунича, такий стан справ може бути вигідний окремим виробникам.
"Я би на місці уряду принаймні б суттєво замислився. Не виключено, що йдеться про те, що він також діє в інтересах внутрішнього виробника. У нас це Кременчуцький нафтопереробний завод. Як нам відомо – контролюється структурами пана Коломойського. Ось тут такі небезпечні речі йдуть. Але врешті-решт, за все ці, так би мовити, невеликі презенти для пана Коломойського, зрештою, заплатить споживач", – заявив Марунич.
При цьому, за його словами, наслідки зростання мита ляжуть на плечі кінцевих споживачів – пересічних українців.
"Додаткове подорожчання пально-мастильних матеріалів ні до чого доброго не призведе. Чесно кажучи, я не зовсім розумію логіку уряду. На жаль, можемо мати і явища дефіциту на внутрішньому ринку з відповідним зростанням ціни. Зрештою, платить кінцевий споживач, розумієте. Ось і вся історія. Це не уряд платить ці гроші", – наголосив експерт.
Крім того, подорожчання палива вплине на загальний рівень інфляції. Можуть ще більше подорожчати інші соціально значущі товари, передає видання.
что что пошлины введены только на дизтопливо из России?
Берите более качественное из Прибалтики, Беларуси, Румынии...
Интересно, кто из дружащих с головой людей , мог голосовать за бабломойского и этого зеленодрысного осла? Люди, вы реально считаете, что международный вор и аферист бабломойский, с десятками уголовных дел против него за плечами, пришел делать быдлу хорошо? Или наркоман-клоун, с пустой злобной головой вам сделает хорошо? А на фиг вы им нужны, лохи?
Слава великим зеленым иканамистам...с дипломами Трускавецкой аккадемии...
ЗЕбилы должны стонать!