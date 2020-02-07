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 Політика України
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 Вперше в історії України уряд, парламент і президент працюють злагоджено й ефективно, - Гончарук

Вперше в історії України парламент, уряд і президент працюють єдиною командою. Це дозволило в рекордно короткі терміни реалізувати завдання президента - знизити платіжки і запустити програму доступних кредитів для бізнесу. Зараз уряд повністю готовий реалізувати закон про ринок землі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив сьогодні, 7 лютого, під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Він звернувся до парламентаріїв, президента і міністрів і подякував за злагоджену роботу, завдяки чому вдалося знизити платіжки і запустити державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" для малого бізнесу.

"Вперше в історії України парламент, уряд і президент працюють єдиною командою. Всі ці важливі, круті речі, які ми зараз з вами робимо, виходять, тому що ми єдині. Ми знизили платіжку цієї зими. Ви прийняли закон про анбандлінг "Нафтогазу": це дозволило нам завершити переговори з європейцями і росіянами і призвело до того, що ціна на газ абсолютно нижча, ніж могла б бути. Ви ухвалили закон, який дозволив нам створити програму доступного кредитування "5 -7-9%". Це вже дозволяє багатьом людям отримати доступний ресурс для початку своєї підприємницької справи", - заявив прем'єр-міністр.

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Гончарук також прокоментував закон про землю, який зараз на розгляді Верховної Ради, і висловив готовність уряду зробити все необхідне для його якісної реалізації. Зокрема, він повідомив про впровадження урядом інновацій у роботі державного земельного кадастру.

"Зараз ви перейшли до важливого, можливо, найважливішого з початку роботи парламенту закону - про ринок землі. Це означає, що Україна посилає всьому світу сигнал, що ми готові працювати за цивілізованими правилами. Ми зробимо все, щоб той закон, який ви приймете, був реалізований найкращим чином. З 1 лютого в земельному кадастрі запрацювала система автоматичного аналізу документів. Алгоритм аналізує, відповідають чи ні документи процедурі. Це не дозволить чиновникам втручатися в процес", - пояснив Гончарук.

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Прем'єр-міністр додав, що зараз в парламенті багато розбіжностей щодо закону про ринок землі і триває дискусія. Втім це не повинно стати причиною конфліктів, адже всі - уряд, депутати, президент - виконують одне завдання і працюють в інтересах України.

"Звичайно, про деталі можна дискутувати. Ми з захопленням спостерігаємо за тим, як розвивається дискусія в парламенті. Але я хочу донести один меседж - поки ми скоординовані, поки ми єдині, у нас усе вийде", - заявив прем'єр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174412
 
   
 Топ коментарі
 
Злагоджено і ефективно здають інтереси України по усіх напрямках...
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Это просто страшно. Человек, у которого своя отдельная реальность в голове,где всё цветёт и колосится и которая никак не связана с действительностью, пытается руководить экономикой государства.
Ему место не в кабмине, а на приёме у профильного доктора, занимающегося людьми с искаженным восприятием действительности.
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Это кто такое сказал? Какие критерии оценки использовали?
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Госбюджет в январе недополучил четверть доходов.

Доходы государственного бюджета за январь 2020 года составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн (24,5%) меньше планового показателя на этот месяц.
если єто еффективно то что тогда нееффективно? Впервые в истории Украины правительство, парламент и президент работают слаженно и эффективно, - Гончарук - Цензор.НЕТ 211
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Эти 24.5% Порошенко вкрав. Сегодня по Г+Г рассказывали!
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віходит слажено, но не в ту сторону
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Злагоджено і ефективно здають інтереси України по усіх напрямках...
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Запустите рынок земли - тогда да. Остальное можно повернуть вспять
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***
Осел, козел, проказница мартышка,
Песец, орел да косолапый мишка…
Барсук и жук, тигренок и волчица,
Хомяк, паук, котенок и тигрица,
Лиса, коза да 33 коровы
Затеяли играть оркестр…


А дальше было все, как у Крылова,
Но более нестройно и хреново…
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так это тот Зоопарк, которым сегодня Гончарук назвал свое правительство? Впервые в истории Украины правительство, парламент и президент работают слаженно и эффективно, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6669
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Не с "русскими", а с руске, т.е мардвой, мардовским народом.
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Якщо скрізь попризначати примітивніших і дурніших, то сам на їхньому фоні здаватимешся асом і майстром, одним із найвеличніших лідерів світу.
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У Гитлера и Путина тоже все слаженно.

Когда власть узурпирована, то названия органов вообще перестают что-то означать.

ВР, кабмин, суды - преступный режим, а не разные ветви власти. И этот преступный редим должен быть уничтожен вместе с его носителями, а население очищено любым доступным способом от его апологетов.
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Впервые в истории Украины парламент, правительство и президент работают единой командой Источник: https://censor.net.ua/n3174412
за часів януковича працювали так само.

тепер треба зробити аби закінчили ви не краще ніж риги. а бажано набагато, набагато гірше.
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Смахивает на перепуг и панику...
Но, все харррашо, прррекррасная маркиза!
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клоуны...сам себя не похвалишь, так и никто
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Это просто страшно. Человек, у которого своя отдельная реальность в голове,где всё цветёт и колосится и которая никак не связана с действительностью, пытается руководить экономикой государства.
Ему место не в кабмине, а на приёме у профильного доктора, занимающегося людьми с искаженным восприятием действительности.
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"Работа кипит": Тищенко снимал сторис и пропустил голосование (видео)
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Впервые в истории Украины правительство, парламент и президент работают слаженно и эффективно, - Гончарук

В якій реальності чи в якому вимірі??? Верніться на Землю, кацманавти!
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ой жуть жуть, надеюсь их всех так слажено и будут судить
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Правильный термин власть узурпирована, а то разбрасываются всякими эпитетами «слаженно» и т.п.
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І знову полився теплий зелений дощик в очі зебілам.
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Чем больше муйни творит зеленая плесень, тем больше она себя хвалит.
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мдаа, Пуйло молчит смотрит на этих клоунов и думает, куда спешить подожду пока сами развалят страну, ведь правильно всё делают, а там спокойно можно зайти...
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Дешевый кредит, 5-7-9%. А потом будет проблема с ликвидностью банков выдающих такие кредиты. Экономику не обдуришь - в одном месте стало больше, значит где-то станет меньше. А решать проблему дешевых кредитов за счет банков и в конечном счете вкладчиков ни к чему хорошему не приведет. Откуда могут еще взяться "дешевые" кредиты?
Эти перепуганные не имея стратегии достижения цели, пытаются сиеминутно решить вопросы в которых ничего не понимают.
Дать этот "дешевый" кредит - обокрасть военных, учителей, медиков да тех же шахтеров.
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Вопрос, во вред или на пользу Украине и народу работают слаженно?
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Що правда,то правда...такої злагодженої команди невігласів ще не було...
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Да уж! Слаженно так слаженно!
Тільки промисловість падає шаленими темпами, та дірка в бюджеті глибше та глибше.
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Подают пример таким недоразвитым странам, как США, Канада, Великобритания, Германия, где в этих кругах сплошные шатания и разброд
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Льоха, куй лі ти скромнічаєш, говори вже прямо: "Нам під чутким керівництвом нашого самого молодого, розумного, чесного, великого (заодно вже кажи і "високого") преЗЕдента, вдалося здійснити небачений у світовій (та що там "світовій" - "галактичній") економіці прорив. Ми, зелена підоросль поросль зупинили війну, незважаючи на спротив "агрессивного меньшинства". Ми, нові морди лиця підняли міжнародний імідж України на небачене дно. Ми змінили інвестиційний клімат держави - ще ніколи при незалежній Україні не було в нас таких теплих зим. Ми ліквідували всіх корупціонерів і олігархів - осталися тільки крупні вітчизняні інвестори. Ми вже не тільки не торгуємо на крові, ми тепер на ній заробляємо. Ми... та ми... та, бл.ть..., кароче "Слава Малоросії!"
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А що саме злагоджено і ефективно??? Ви ж там всі профани і крім високих зарплат та премій ви ні чого не зробили, у вас там злагоджений ХАОС!!!
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та до того ж, керований хаос. З-за порєбріка..
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стесняюсь спросить, для кого "эффективно"? Хіба що, для слуг урода та їхніх прихлібателів.
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Впервые в истории Украины парламент, правительство и президент работают единой командой. Источник: https://censor.net.ua/n3174412

В прірву теж можна падати організовано великою толпою

Вперше в історії України уряд, парламент і президент працюють злагоджено й ефективно, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8607
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Это тот же премьер, что *********** идиотом считает на записях, или я чего путаю ?
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