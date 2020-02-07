 Ми ні з ким не домовлятимемося про зняття поправок щодо ринку землі: з терористами не торгуємось, - "слуга народу" Арахамія

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
За його розрахунками, розгляд поправок може затягнутися до 16-17 квітня. За цей час жодних інших законопроєктів Верховна Рада розглянути не зможе.
Відповідаючи на запитання Цензор.НЕТ, чи не бачить він можливості, що окремі фракції готові не наполягати на поправках, він заявив: "Можливості бачимо, але ми ні з ким не домовлятимемося. Ми не бачимо нашу готовність. Ми говоримо: якщо ви за країну - знімайте свої правки і працюйте. Якщо ви хочете щось на щось наміняти - ми з терористами не торгуємось".
очень даже торгуетесь, например с парашкой по обмену заложниками
Можно только представить чувства пассажиров нетеррористов в таком самолете.
Вот так сейчас в Украине.
Арахноид, попустись.
Ишь как оборзел, чебурашка
Це закладає ризик громадянського конфлікту, який може поставити під загрозу існування держави як такої.
Мислячі люди це розуміють, придуркам треба це сотні раз пояснювати, а потім ще палками бити щоб дійшло.
Чому хтось має наживатися, зовсім не обробляючи землю?
На своїй землі можна буде будувати будівлі на свій розсуд?
Добувати корисні копалини?
Заборонити прохід/проїзд стороннім особам?
Стріляти у непроханих гостей?
А то якась недовласність буде...
Вам мало земли ? Вас накормят землей донесхочу.
Ау,юристи,це прямий привід подавати судові позови