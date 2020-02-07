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 Політика України
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Все про:ВР (1621) Арахамія (221) ринок землі (102)

 Ми ні з ким не домовлятимемося про зняття поправок щодо ринку землі: з терористами не торгуємось, - "слуга народу" Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія каже, що фракція не збирається домовлятися з іншими фракціями, щоб вони зняли свої поправки до законопроєкту про ринок землі.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За його розрахунками, розгляд поправок може затягнутися до 16-17 квітня. За цей час жодних інших законопроєктів Верховна Рада розглянути не зможе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" готова розглянути всі 4 тисячі правок до законопроекту про ринок землі, - нардепка Циба

Відповідаючи на запитання Цензор.НЕТ, чи не бачить він можливості, що окремі фракції готові не наполягати на поправках, він заявив: "Можливості бачимо, але ми ні з ким не домовлятимемося. Ми не бачимо нашу готовність. Ми говоримо: якщо ви за країну - знімайте свої правки і працюйте. Якщо ви хочете щось на щось наміняти - ми з терористами не торгуємось".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174408
 
   
 Топ коментарі
 
Черножопая тварь, в 2015 получившим гражданство Украины руководит продажей Украинской земли. Дожились.
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А гордому абхазу не час на Родіну? Не загостювався?
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>с террористами не торгуемся

очень даже торгуетесь, например с парашкой по обмену заложниками
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Слуги и есть террористы, захватившие "самолет" Украина и посадившие за штурвал произвольно выбранного "своего парня".
Можно только представить чувства пассажиров нетеррористов в таком самолете.
Вот так сейчас в Украине.
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в очередной раз доказательно видим что происходит когда власть концентрируется в одних руках - она куеет и наглеет, и в результате получается очередное куйло. процесс зеля-в-куйло идет в турборежиме. уже и посадки "за репосты" и все такое начинается
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Хуцпа крепчала.
Арахноид, попустись.
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Вот собрались бы все партии НЕслуги и подали в суд на абраХАМию за его высказывание!
Ишь как оборзел, чебурашка
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Ну вот и дожились, чурка из банды слуг еврейского народа называет 75% украинцев террористами, с которыми они ни о чем договариваться не будут. Так может лучше отправить этих инородцев на историческую родину и тогда мы перестанем быть террористами?
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Бляха ну не доходить до придурка, що легалізовані латифундрії 10 000га - 200 000 га в Україні неприйнятні. Ні ментально, ні історично.
Це закладає ризик громадянського конфлікту, який може поставити під загрозу існування держави як такої.
Мислячі люди це розуміють, придуркам треба це сотні раз пояснювати, а потім ще палками бити щоб дійшло.
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Это вы с российскими террористами торгуетесь стремясь получить от них мир даже путем потери суверенитета Украины и ее территорий. А насчет страны-скажите какой страны? России, Израиля, Грузии? Мы до сих пор не знаем на какую страну вы работаете, но уж точно не на Украину.
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Это кто террористы, те кто у кого мнение с этими проходимцами не совпадает?
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Не понимаю, чего у слуг до сих пор такой большой рейтинг ( на самом деле прекрасно понимаю Ми ні з ким не домовлятимемося про зняття поправок щодо ринку землі: з терористами не торгуємось, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 443 .). Тут уже все их парафинят " в хвост и в гриву" , включая и зебилов ,, на ФБ и в Твиттер там вообще капец , разрывают ,, на улице то же самое , даже мой сосед (яростный фанат зюзи ) , уже проходит мимо смотря в пол , а разные соцконторы упорно пишут о каких то 40 - 47 % поддержки этой отары !? Ми ні з ким не домовлятимемося про зняття поправок щодо ринку землі: з терористами не торгуємось, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 7065 .
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Не треба плутати обробіток території з власністю.
Чому хтось має наживатися, зовсім не обробляючи землю?
На своїй землі можна буде будувати будівлі на свій розсуд?
Добувати корисні копалини?
Заборонити прохід/проїзд стороннім особам?
Стріляти у непроханих гостей?
А то якась недовласність буде...
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Ара понятно сказал за кого он нас,украинцев, считает!
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Вечно небритое чмо с подростковым чубчиком - пусть берёт самокат и катится из Рады.
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Команда Зеков хочет войти в историю как "Банда Земленских".
Вам мало земли ? Вас накормят землей донесхочу.
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Ця тварина обізвала переважну більшість громадян України терористами.Приблудний покидьок не знає,що їх циркове щобло порушує 5 статтю Конституції?Вони узурпували владу і вбивають країну.Державні інституції дискридитовані і ручні,народ ,який є джерелом влади,публічно названо терористами.
Ау,юристи,це прямий привід подавати судові позови
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Зайда Арахамiя! Пiз...уй в свою Грузiя! Там будеш розпоряджатись ,що робити з землею!
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