 Рада розглянула 216 з 4018 поправок до законопроєкту про ринок землі. Наступне пленарне засідання 18 лютого

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Після Години запитань до уряду і зачитування депутатських запитів парламентарії приступили до розгляду поправки до законопроєкту 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Нардепи продовжили розгляд з 185-ї поправки і закінчили розглядом 216-ї поправки. Жодна з поправок не була прийнята. Всього до законопроєкту про ринок землі подані 4018 поправок.

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Потім народні депутати виступили із заявами, повідомленнями і пропозиціями.

Після цього спікер Дмитро Разумков закрив пленарне засідання Ради. Наступний тиждень нардепи повинні працювати в комітетах, комісіях і фракціях. наступне чергове пленарне засідання парламенту має відбутися 18 лютого.