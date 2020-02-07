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 Політика України
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 Рада розглянула 216 з 4018 поправок до законопроєкту про ринок землі. Наступне пленарне засідання 18 лютого

Верховна Рада в ході сьогоднішнього пленарного засідання встигла розглянути 32 поправки до законопроєкту про ринок землі.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Після Години запитань до уряду і зачитування депутатських запитів парламентарії приступили до розгляду поправки до законопроєкту 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Нардепи продовжили розгляд з 185-ї поправки і закінчили розглядом 216-ї поправки. Жодна з поправок не була прийнята. Всього до законопроєкту про ринок землі подані 4018 поправок.

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Потім народні депутати виступили із заявами, повідомленнями і пропозиціями.

Після цього спікер Дмитро Разумков закрив пленарне засідання Ради. Наступний тиждень нардепи повинні працювати в комітетах, комісіях і фракціях. наступне чергове пленарне засідання парламенту має відбутися 18 лютого.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174407
 
 
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следующую неделю типа...по комитетам и комиссиям )))) или по ресторанам и саунам!!!
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и субсидія тю-тю (але минсоцполітики буде радий) )))
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Нардепы продолжили рассмотрение с 185-й поправки и закончили рассмотрением 216-й поправки. Ни одна из поправок не была принята.Источник: https://censor.net.ua/n3174407

Охренеть кричали гости!! Рада рассмотрела 216 из 4018 поправок к законопроекту о рынке земли. Следующее пленарное заседание 18 февраля - Цензор.НЕТ 5087
Что вообще происходит..?
Это ВР или Бенин публичный дом, где за все уже заплачено...?
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А мікрофона замінили який Юлька відірвала? Краще б вона повідривала вам щось інше.
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Зеленський, Разумков, Гончарук - зрадники і мають бути осуджені, адже підривають обороноздатність України під час бойових дій.
Див. Коментар до статті 111. Державна зрада
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А почему аж 18? Они что бедненькие устали и теперь 10 дней отдыхать будут?!
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