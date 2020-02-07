 Рада розглянула 216 з 4018 поправок до законопроєкту про ринок землі. Наступне пленарне засідання 18 лютого

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Після Години запитань до уряду і зачитування депутатських запитів парламентарії приступили до розгляду поправки до законопроєкту 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Нардепи продовжили розгляд з 185-ї поправки і закінчили розглядом 216-ї поправки. Жодна з поправок не була прийнята. Всього до законопроєкту про ринок землі подані 4018 поправок.
Потім народні депутати виступили із заявами, повідомленнями і пропозиціями.
Після цього спікер Дмитро Разумков закрив пленарне засідання Ради. Наступний тиждень нардепи повинні працювати в комітетах, комісіях і фракціях. наступне чергове пленарне засідання парламенту має відбутися 18 лютого.
Охренеть кричали гости!!
Что вообще происходит..?
Это ВР или Бенин публичный дом, где за все уже заплачено...?
Див. Коментар до статті 111. Державна зрада