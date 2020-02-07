 Через теплу зиму споживання електроенергії в Україні скоротилося на 10%, - Оржель

Про це під час Години запитань до уряду сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми маємо найтеплішу зиму, це означає, що у нас змінюється логіка споживання. Товарна продукція у секторі енергетики та комунальних послуг зменшується. На 10% зменшується споживання електричної енергії, також зменшується споживання теплової енергії", - сказав Оржель.
опять жеж...и зима вспомнила, что она зима и примораживает потихоньку...
При холодних зимах логіка споживання в нас буде змінюватись в протилежну сторону?
Тепла зима - це досягнення уряду, чи особисто преЗЕдента?
А потребление бензина возросло!
Больше машин, больше ездят - больше денег для террористов.