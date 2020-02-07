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 Політика України, Економіка
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Все про:Електрика (326) Олексій Оржель (50)

 Через теплу зиму споживання електроенергії в Україні скоротилося на 10%, - Оржель

Споживання електроенергії в Україні скоротилося на 10% у зв'язку з теплою зимою.

Про це під час Години запитань до уряду сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо найтеплішу зиму, це означає, що у нас змінюється логіка споживання. Товарна продукція у секторі енергетики та комунальних послуг зменшується. На 10% зменшується споживання електричної енергії, також зменшується споживання теплової енергії", - сказав Оржель.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За рік ціна на газ для населення знизилася на 25%, - Оржель. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174403
 
 
 Топ коментарі
 
Ето поетому власть готовит повышение цен на електроенергию? Чтобы все вовремя платить Ахметке за *зеленую* енергетику?
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треба підвищити тарифи! не затягуйте з цим.
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пора комиссии вступать на защиту обездоленных и падымать тарифы...
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Принц Рынат Леонидович как раз не рыдает. Свое от государства тоесть мзду от холопов он вовремя собирает. А вот другие будут сосать лапу
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Ето поетому власть готовит повышение цен на електроенергию? Чтобы все вовремя платить Ахметке за *зеленую* енергетику?
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треба підвищити тарифи! не затягуйте з цим.
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и к чему эти словосочетания?
опять жеж...и зима вспомнила, что она зима и примораживает потихоньку...
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"Ми маємо найтеплішу зиму, це означає, що у нас змінюється логіка споживання." - якщо хтось може, то поясніть мені логіку цього висловлювання.
При холодних зимах логіка споживання в нас буде змінюватись в протилежну сторону?

Тепла зима - це досягнення уряду, чи особисто преЗЕдента?
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Потребление э/э уменьшилось, газа тоже - это хорошо!
А потребление бензина возросло!
Больше машин, больше ездят - больше денег для террористов.
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Більше таксистів треба буде визволяти у терористів
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Так идите до Бога министрами и делайте погоду, у вас это хорошо получается. И премийки пусть он выделяет, не, не на грешной земле вам быть, берите выше.
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это не из-за теплой зимы, а из-за заоблачных тарифов....
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Так цены на электрику не поднимали, а потребление снизилось.
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Конечно меньше, не пришлось людям обогревателями греться при чуть теплых батареях.
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Промышленность остановилась,вот и упало потребление э.э.
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пора бы заговорить о второй платежке за транспортировку
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