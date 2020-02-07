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Все про:Кабмін (772) субсидія (351) земельна реформа (143) Гончарук_Олексій (623)

 Українці можуть тимчасово втратити право на субсидію, продавши землю за значну суму, - Гончарук

Українці, які продадуть свої земельні ділянки після запуску земельної реформи, можуть тимчасово втратити право на субсидію. Однак це станеться в тому випадку, якщо продаж принесе великий дохід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час години запитань до уряду.

"У різних ситуаціях продаж земельних ділянок може привести до виникнення у людини різного доходу. Якщо раптом продаж земельної ділянки призведе до того, що людина отримає серйозну значну суму, наприклад десятки тисяч доларів, то очевидно, що протягом певного періоду часу вона не потребуватиме підтримки держави. Тому в будь-якому випадку потрібно рахувати окремо", - сказав Гончарук.

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За словами Гончарука, права на субсидію не позбавлятимуть тих українців, яким дійсно потрібна допомога в оплаті комунальних послуг.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174400
 
 
 Топ коментарі
 
Закон виписаний так, щоб обдурити більшість населення України, на користь певних осіб.
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- Соломон Маркович...кого я вижу!...
- ай отстаньте..
- а шо такое...слышал вы в лотерею 100 тысяч сняли? брешут наверное?
- та не брешут.. чтоб им...
- а шо ж так печально?
- а чему радоваться? субсидию ж сразу забрали...
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я тебя ..... в бороду.... или свалю или подохну. п. н. х.
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Закон виписаний так, щоб обдурити більшість населення України, на користь певних осіб.
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Кажіть уже правду про цих осіб.
Це Жителі Иорданської ДолинИ.
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а чому би нє срубіть земліци с лошачків...
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Ага Медвейчук и Тимошенко жители иорданской долины! Нет лоха поиметь любой сможет!
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Йуля - по бабці Капітельман, а у них, національність визначають по матері.
Про маму і бабцю мертвечука громадськості поки нічого не відомо.
А це цікаве питання! Українці можуть тимчасово втратити право на субсидію, продавши землю за значну суму, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3054
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яблуко від яблуні недалеко ябнулось Українці можуть тимчасово втратити право на субсидію, продавши землю за значну суму, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1432
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По бабці по чоловічий чи то жіночий лінії? А бойко теж еврей с Азіровим і Януковічем?
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У євреїв, з часів придушення Титом іудейського повстання, коли майбутній Імператор, кастрував всіх чоловіків і хлопчиків, що залишилися живими, національність визначають по матері.
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Тут, первый раз, с гончарногом я согласен на 100%. Я бы вообще супсидии отменил. Ибо практически все зебилы на супсидиях сидят. Продал землю - плати за комуналку в полном объеме
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за це вони зненавидять Зелю більше ніж Петю
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І що саме головне, при продажі землі прийдеться декларувати свій дохід, це ж не телятко продати на ярмарку Українці можуть тимчасово втратити право на субсидію, продавши землю за значну суму, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5756
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я так бачу, ви вже в мислях насолоджуєтесь помстою зебілам ))
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Нажаль ми втратимо усі - що зебіли, що всі інші хто не голосував або голосував проти цирку в державі
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Нєєє, вони не здатні мислити. Винен буде все одно Порошенко, бо єврей Дубінський так сказав!
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ніт. це все не має ніякого значення. для них важливо лише те, що скажуть по телевізору. сказали Порошенко поганий - значить поганий Порошенко, барига, мародер. Зєля хороший - значить хороший, а поганий мабуть Гончарук. В їх головах абсолютно відсутній взаємозв'язок між новинами та реальністю. Саме новини формують їхній світогляд.
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А гої для того і народжені, щоб слугувати євреям.
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Гончарук,не заманивай значительными суммами.Их не будет,во-первых,а во-вторых,даже скудные суммы зелень выгребет из украинцев.Пошли вон.
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Ну шо украйонцы))) выбрали себе черта на шею?))) поздравляю
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головне що не барига, бо він так обкрадав, так обкрадав....
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припини постити елітних котів.... бо деяким рехформаторам можуть прийти недобрі думки в їхні дурноваті голови Українці можуть тимчасово втратити право на субсидію, продавши землю за значну суму, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6634
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нехай спробують...ми з котами... ті дурні думки разом з очами видряпаємо! )))
то не слухняні собачки...то волелюбні, сам по собі і собі на розумі... котики... майже леви !!!

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йа вспомнил времена расцвета застоя, "продам джинсы - куплю "запорожец". харашо шо джинсы уже подешевели, а то було б "продал джинсы - лишайся субсидии" ) хотя сёдня за продажу собаки тож мабудь будуть субсидии лишать )
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отож... будут ходить по хатам - собак переписывать - ну шоб знать уровень оплат будущих)))
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а при совке такэ вжэ було. ходили по дворах и всю живность переписывали, шоб налогом обложить ))
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ага, а при хрущёве вроде щэ й шкуры свынэй та коров здавать надо було )) во дэ простор для отмены субсидий ))
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у мну там 4 га наследной земли, где то на линии хронта, под нью-йорком)). но я исчо четверть века тому понял, шо это фсё фикция, плюнул на фсё и неё в частности слюной и выбрал себе спокойную и обеспеченную старость, вместо того, шоб над этим мнимым златом чахнуть и иметь вечную головную боль по всем остальным поводам, аж пока не сдохнеш на радость торжествующему т.н. пенсионному фонду ))
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классическое наманалово - сначала довести людей чтобы они были готовы хоть душу продать чтоб выручить штуку баксов на хавчик, не говоря уже об участках, а потом все скупить на вечное пользование, вот тебе и новые владельцы украины
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Тю дурне. Если есть земля выращивай себе хавчик и будет тебе счастье. Ну или езжай в Польшу. А понял это работать надо!
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Це не надовго. Бо збанкрутувати тебе можна швидко - наприклад завезти товар що ти виростив по демпінговій ціні, або просто спалити чи вкрасти твій врожай.
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Є методи прості і законні. Наприклад більшість паїв вони десь посеред поля в аренді у сільгосппідприємства. Якщо підприємство не продовжить договір аренди, то тобі начислять добрячі податки. І в тебе буде вибір або платити щороку ххххх гривень в бюджет, або подарувати ту землю за символічну плату тому ж підприємству.
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Половина земельних паїв в Україні числяться за покійниками. Решта за пенсіонерами.
Ти мабуть кац, бо зовсім не в курсі обстановки в Україні.
Але ті хто той закон писав добре це знають і нехитрі схеми по віджиму вже наготові.
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Если народ сейчас - в ближайшее время не вынесет из ВР эту зеленую плесень, то через пару лет зеленая плесень вынесет народ из этой страны)))
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посыл понятен
продавать надо за незначительную
а лучше вообще подарить шобы проблем не было
хочешь субсидию? отдай землю!
собака))
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Продавать по цене не превышающую значительную сумму указанную в договоре купли-продажи, остальное в конверте Українці можуть тимчасово втратити право на субсидію, продавши землю за значну суму, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5285 изи же
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Землю будуть міняти на паяльник в сраці.
Як і завіщав великий Зебіл маленького зросту "Ідіть усі в сраку"..
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Тому і куски великі протягують - щоб в сраку сувать треба було рідше Українці можуть тимчасово втратити право на субсидію, продавши землю за значну суму, - Гончарук - Цензор.НЕТ 876
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За тошо пай есть лишают!!
Дайте 🐟 ему!!
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Раскудахтались халявщики. И землю продать и на шее работающего народа остаться. Алё, патриоты хреновы, не стыдно что Украина не первом мире по халявщикам?
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что значит верх цинизма? получил бабосик - плати комуналку! в чом, собсна проблема. Я плачу за все и у меня нету супсидии. Выходит я тупее зеболов которые ее получают ? Українці можуть тимчасово втратити право на субсидію, продавши землю за значну суму, - Гончарук - Цензор.НЕТ 576
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Значний прибуток від подажу переподажу землі отримає Бєня.
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новая акция от кабмина, продай землю - оплати коммуналку
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Поміняй землю на собак, собаками оплати газ...

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Да, на большее ума не хватает, строительство, промышленность и другие сферы для поднятия экономики, это не их уровень. КОМСОМОЛЬЦЫ У РУЛЯ. Кто не знает, то это они.
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готовься башлять на востановление домбаса, Алексей
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А если есть земля и не продает, то субсидию дают?
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считают в доход, если общий доход превышает норму, то не дают
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Смотря сколько у тебя дохода сейчас вроде аренда пая около 1000 грн в месяц
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Якщо їм твоя земля буде НЕ потрібна - субсидію дадуть, якщо буде потрібна - замість субсидії засунуть паяльник в дупу.. Українці можуть тимчасово втратити право на субсидію, продавши землю за значну суму, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7666
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А чего раскудахтались? Все правильно, продал землю, получил доход - отобрали субсидию.
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50000 грн...и помаши субсидии ручкой.....а потом эти 50000 грн отдай за коммуналку в течении года.... Українці можуть тимчасово втратити право на субсидію, продавши землю за значну суму, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3224
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результат - ні землі, ні грошей, ні субсидії..... оце геніальна схема
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виходить гончарук ніразу не профан в єкономіці, от брехлива собака, все він розуміє Українці можуть тимчасово втратити право на субсидію, продавши землю за значну суму, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8280
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1500 $ х 5га=7500$х25грн.=187500грн. за пай.(по мінімальній ціні).
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Ключевая фраза за дорого. Хотите субсидию будем скупать за дешево
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правильно! дрюч і надалі зєбілів! зєбіл повинен страдать! ату їх, ату!
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как же повезло зелёной власти, что в Украине 73% оказалось безмозглых...
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Называется - прожрать, пропить и проср... то, что имеешь...
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Зрада. Надо так: землю продать, деньги пропить, супсидию получить - а потом скулить что тебя обманули и нету грошей.
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По словам Гончарука, права на субсидию не будут лишать тех украинцев, которым действительно нужна помощь в оплате коммунальных услуг.
не иначе собачиков раздавать будут...
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«Буду думати». Положинський про пропозицію стати мером ЛуцькаСпівак з Луцька Сашко Положинський, який нещодавно заявив, що іде з проекту «Тартак», прокоментував пропозицію балотуватись на міського голову обласного центру Волині.
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Це він так натякає - не продавайте землю нам дорого, бо ми заберем вашу субсидію. ЗІ Я тільки що сказав Шаріку, що продаж землі - для нього ще не вихід. Українці можуть тимчасово втратити право на субсидію, продавши землю за значну суму, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3691
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все таки прикольный етот економист по оливье.
смешнее и представить трудно...
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Где равенство перед Законом Украины?
Имеешь коммерческую недвижимость (даже комнату 9м.кв.) - шиш тебе субсидия.
Имеешь коммерческую землю - Welcome субсидия.
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А того кто КУПИТ землю, тоже субсидии лишать?))) ведь у него как бы деньги есть большие)))... Или наоборот - такому нужно еще больше допомогы от государства?))))
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Ну ось вам і план жидів з мордвинами.
Задираємо ціни на комуналку, у кого грошей нема - забираємо землею.
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Нічого страшного. Землю доведеться продавати дуже й дуже дешево.
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А,что уже Конституцию переписали?
Земля принадлежит государству, а государство-это народ.
Власть выбирают могут переизбрать, если она идёт против народа.
Когда будет референдум по земле?
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Конституція України
Стаття 14.
Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.
Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.
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У грошей є одна погана звичка, вони дуже швидко закінчуються. А особливо ті, які дісталися нахаляву.
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Чтобы продавать свои земельные участки, надо их сначала иметь, точнее, не сами участки, а документ на право владения каким-то, пусть даже локально не определённым участком. Я имею в виду одну 38 млн. долю сельхоземли, которая по Конституции. Чтобы рынок земли стал полноценным, каждый украинец должен иметь возможность стать продавцом, а не только бедным покупателем, который не может ничего купить.
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