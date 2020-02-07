 Українці можуть тимчасово втратити право на субсидію, продавши землю за значну суму, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час години запитань до уряду.

"У різних ситуаціях продаж земельних ділянок може привести до виникнення у людини різного доходу. Якщо раптом продаж земельної ділянки призведе до того, що людина отримає серйозну значну суму, наприклад десятки тисяч доларів, то очевидно, що протягом певного періоду часу вона не потребуватиме підтримки держави. Тому в будь-якому випадку потрібно рахувати окремо", - сказав Гончарук.

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За словами Гончарука, права на субсидію не позбавлятимуть тих українців, яким дійсно потрібна допомога в оплаті комунальних послуг.