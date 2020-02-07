 Українці можуть тимчасово втратити право на субсидію, продавши землю за значну суму, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час години запитань до уряду.
"У різних ситуаціях продаж земельних ділянок може привести до виникнення у людини різного доходу. Якщо раптом продаж земельної ділянки призведе до того, що людина отримає серйозну значну суму, наприклад десятки тисяч доларів, то очевидно, що протягом певного періоду часу вона не потребуватиме підтримки держави. Тому в будь-якому випадку потрібно рахувати окремо", - сказав Гончарук.
За словами Гончарука, права на субсидію не позбавлятимуть тих українців, яким дійсно потрібна допомога в оплаті комунальних послуг.
- Соломон Маркович...кого я вижу!...
- ай отстаньте..
- а шо такое...слышал вы в лотерею 100 тысяч сняли? брешут наверное?
- та не брешут.. чтоб им...
- а шо ж так печально?
- а чему радоваться? субсидию ж сразу забрали...
Це Жителі Иорданської ДолинИ.
Про маму і бабцю мертвечука громадськості поки нічого не відомо.
А це цікаве питання!
то не слухняні собачки...то волелюбні, сам по собі і собі на розумі... котики... майже леви !!!
Ти мабуть кац, бо зовсім не в курсі обстановки в Україні.
Але ті хто той закон писав добре це знають і нехитрі схеми по віджиму вже наготові.
продавать надо за незначительную
а лучше вообще подарить шобы проблем не было
хочешь субсидию? отдай землю!
собака))
Як і завіщав великий Зебіл маленького зросту "Ідіть усі в сраку"..
Дайте 🐟 ему!!
подажупереподажу землі отримає Бєня.
https://www.youtube.com/watch?v=uKBJWvAYrP0
не иначе собачиков раздавать будут...
смешнее и представить трудно...
Имеешь коммерческую недвижимость (даже комнату 9м.кв.) - шиш тебе субсидия.
Имеешь коммерческую землю - Welcome субсидия.
Задираємо ціни на комуналку, у кого грошей нема - забираємо землею.
Земля принадлежит государству, а государство-это народ.
Власть выбирают могут переизбрать, если она идёт против народа.
Когда будет референдум по земле?
Стаття 14.
Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.
Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.