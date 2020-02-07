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 Політика України, Економіка
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 До 2025 року уряд планує до 83% збільшити співвідношення середньої зарплати жінок і чоловіків

Кабінет міністрів планує до 2025 року збільшити співвідношення середньої зарплати жінок і чоловіків до 83% і до 85% - в 2030-му, тоді як в 2015-му цей показник був на рівні 74,9%, випливає з Концепції реалізації держполітики розвитку соціально відповідального бізнесу до 2030 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Документ покликаний підвищити рівень залученості бізнесу в реалізацію соціальних проєктів і визначити напрямки держполітики щодо розвитку соціально відповідального бізнесу.

Концепція передбачає залучення компаній з високим рівнем соціальної відповідальності до реалізації соцпроєктів в сфері захисту прав людини - будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб, соціального житла; створення умов для організації лікування та адаптації військовослужбовців; забезпечення медустанов обладнанням, до будівництва та облаштування шкіл і дитсадків, реалізації соціальних проєктів за рахунок бюджетних коштів.

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Держава має намір залучати бізнес до таких проєктів шляхом конкурсного добору, вказується в документі.

Приріст прямих іноземних інвестиції до 2025 року повинен досягти $ 16 млрд, а в 2030-му - $ 17,5 млрд, випливає з концепції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174398
 
 
 Топ коментарі
 
Цей уряд дебілоїдів дотягне до осені 2020 року?
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Я, в принципе, согласен когда женщина- сталевар или шахтер будет получать наравне со сталеваром или шахтером-мужчиной. Но когда женщина-учетчик получать будет наравне со сталеваром или шахтером - мужчиной, это уже гендарная неравность.
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Срок долгий. НЕ все доживут,чтобы проверить...
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Срок долгий. НЕ все доживут,чтобы проверить...
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Кто-нибудь объяснит что такое соотношение средней зарплаты женщин и мужчин?
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Якщо брати мужчину Кобалєва, та жінку прибиральницю у школі, то....
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Если серьёзно, это фактическое соотношение. Другое дело, что те, кто собирается поднимать это соотношение, должны сначала доказать, эффективность труда женщин 0,85. Думаю, что реально меньше. (на то есть причины).
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Аааааа. Это у мужчины зарплата 1, а у женщины 0,85? Правильно? А мужикам тогда в чем гешефт? Шоб баба клевала что столько же зарабатывает? Мдя.
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"А мужикам тогда в чем гешефт?" Это - эгоцентризм, извините за выражение. До 2025 року уряд планує до 83% збільшити співвідношення середньої зарплати жінок і чоловіків - Цензор.НЕТ 7053 Ну и не все же бабы "клюют".
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До 1 они не дотянут даже в 2030 году. Можно не переживать.
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Если серьезно, то статистика будет собирать в отчетах предприятий отдельно данные по средней зарплате мужчин и женщин. Ну а что такое соотношение между этими данными Вы знаете.
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Шутник, он что планирует , что их Зеленый балаган будет до 25 года гастролировать?
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А зарплаты контрактников ВСУ и паРаши будут уравниваться или война закончилась с началом диджитализации?
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А до якого року жінок змусять так же працювати?
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А нам на днях опять повысили зарплату!
Совсем немного, но приятно, как-никак.
Пускай бюджет семьи похож на вату,
Зато страна моя в заботливых руках.

Назло агрессорам, врагам и баламутам.
Назло тарифам, улетевшим до небес.
Растет доход у нас, ну просто по минутам.
У всех в карманах денег - просто пресс.
Зарплаты средней, ну и, даже, минимальной.
Почти хватает в месяц «на поесть»
Пустой желудок - высокоморальный.
В нам патриотов гордость, совесть, честь.
Война, коррупция, предательство, растраты,
И беззаконие - давно уже не шок.
Но, посмотрев сейчас правительства зарплаты.
Я обалдел. И вот вам мой стишок.

🤑
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Я, в принципе, согласен когда женщина- сталевар или шахтер будет получать наравне со сталеваром или шахтером-мужчиной. Но когда женщина-учетчик получать будет наравне со сталеваром или шахтером - мужчиной, это уже гендарная неравность.
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Фонтан планов неиссякаем, а где реальные дела? Полезные для народа, а не для пуйла и зебанды.
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Чем больше слов, тем меньше верить надо, Порошенко это подтвердил своим 5-ти летним правлением.
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Депутаты женщины получают меньше, чем мужчины? До 2025 року уряд планує до 83% збільшити співвідношення середньої зарплати жінок і чоловіків - Цензор.НЕТ 1789
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Не понимаю - за одну и ту же работу мужикам будут платить меньше?
Стесняюсь спросить - а не есть ли это дискриминацией по половому признаку?
Стесняюсь спросить - это тот главный вопрос который нужно срочно решать?
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монтажник высоковольтных линий просто обязан получать больше чем повариха в детском садике. но тупорылые фемки будут орать что это дискриминация
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Речь идет о зарплате в одинаковой профессии, а не о сравнении с другими. Гендерный геноцид должен быть закончен немедленно, а не в обозримом будущем.
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