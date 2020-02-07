 До 2025 року уряд планує до 83% збільшити співвідношення середньої зарплати жінок і чоловіків

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Документ покликаний підвищити рівень залученості бізнесу в реалізацію соціальних проєктів і визначити напрямки держполітики щодо розвитку соціально відповідального бізнесу.
Концепція передбачає залучення компаній з високим рівнем соціальної відповідальності до реалізації соцпроєктів в сфері захисту прав людини - будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб, соціального житла; створення умов для організації лікування та адаптації військовослужбовців; забезпечення медустанов обладнанням, до будівництва та облаштування шкіл і дитсадків, реалізації соціальних проєктів за рахунок бюджетних коштів.
Держава має намір залучати бізнес до таких проєктів шляхом конкурсного добору, вказується в документі.
Приріст прямих іноземних інвестиції до 2025 року повинен досягти $ 16 млрд, а в 2030-му - $ 17,5 млрд, випливає з концепції.
Совсем немного, но приятно, как-никак.
Пускай бюджет семьи похож на вату,
Зато страна моя в заботливых руках.
Назло агрессорам, врагам и баламутам.
Назло тарифам, улетевшим до небес.
Растет доход у нас, ну просто по минутам.
У всех в карманах денег - просто пресс.
Зарплаты средней, ну и, даже, минимальной.
Почти хватает в месяц «на поесть»
Пустой желудок - высокоморальный.
В нам патриотов гордость, совесть, честь.
Война, коррупция, предательство, растраты,
И беззаконие - давно уже не шок.
Но, посмотрев сейчас правительства зарплаты.
Я обалдел. И вот вам мой стишок.
🤑
Стесняюсь спросить - а не есть ли это дискриминацией по половому признаку?
Стесняюсь спросить - это тот главный вопрос который нужно срочно решать?