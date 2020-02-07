 Адвокати Дугарь принесли в офіс Генпрокурора нові докази її непричетності до вбивства Шеремета

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це розповів на брифінгу в п'ятницю біля Офісу Генпрокурора адвокат Микола Ореховський.

"Ми подали клопотання на ім'я заступника генерального прокурора Віктора Чумака, тому що саме за його рішенням слідству було надано ще час перевіряти докази алібі, зокрема Яни Дугарь, які надавалися стороною захисту", - заявив він.

Він зазначив, що в грудні 2019 року за ініціативою сторони захисту була проведена психофізіологічна експертиза із застосуванням поліграфа.

"Отримані результати дозволяють дійти висновку, що свідчення Дугарь про те, що вона не здійснювала будь-яке стеження за пересуванням Павла Шеремета, відповідають змісту слідів у її пам'яті. 99,9%, що вона не обговорювала з Андрієм Антоненком підготовку і вчинення вбивства Павла Шеремета", - зазначив Ореховський.

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Адвокат також стверджує, що п'ять свідків під час допиту стороною захисту безпосередньо на судовому засіданні, який було дозволено суддею Печерського райсуду Києва, підтвердили алібі Дугарь.

Крім того, захист ставить під сумнів проведені в ході слідства експертизи та їхні висновки. "Зріст Яни Дугарь суттєво відрізняється від зросту тієї дівчини, яка зафіксована на тих відео в липні 2016 року і яку називають "розвідницею"", - наголсив він.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.

3 лютого 2020 року було несподівано призначено розгляд клопотань про продовження запобіжних заходів для обвинувачених. Через те, що адвокатів пізно повідомили, розгляд щодо Юлії Кузьменко перенесли на 10 ранку 4 лютого, щодо Андрія Антоненка - на 11 ранку того ж дня, щодо Яни Дугарь - на 14:00.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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