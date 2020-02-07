 Адвокати Дугарь принесли в офіс Генпрокурора нові докази її непричетності до вбивства Шеремета

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це розповів на брифінгу в п'ятницю біля Офісу Генпрокурора адвокат Микола Ореховський.
"Ми подали клопотання на ім'я заступника генерального прокурора Віктора Чумака, тому що саме за його рішенням слідству було надано ще час перевіряти докази алібі, зокрема Яни Дугарь, які надавалися стороною захисту", - заявив він.
Він зазначив, що в грудні 2019 року за ініціативою сторони захисту була проведена психофізіологічна експертиза із застосуванням поліграфа.
"Отримані результати дозволяють дійти висновку, що свідчення Дугарь про те, що вона не здійснювала будь-яке стеження за пересуванням Павла Шеремета, відповідають змісту слідів у її пам'яті. 99,9%, що вона не обговорювала з Андрієм Антоненком підготовку і вчинення вбивства Павла Шеремета", - зазначив Ореховський.
Адвокат також стверджує, що п'ять свідків під час допиту стороною захисту безпосередньо на судовому засіданні, який було дозволено суддею Печерського райсуду Києва, підтвердили алібі Дугарь.
Крім того, захист ставить під сумнів проведені в ході слідства експертизи та їхні висновки. "Зріст Яни Дугарь суттєво відрізняється від зросту тієї дівчини, яка зафіксована на тих відео в липні 2016 року і яку називають "розвідницею"", - наголсив він.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.
3 лютого 2020 року було несподівано призначено розгляд клопотань про продовження запобіжних заходів для обвинувачених. Через те, що адвокатів пізно повідомили, розгляд щодо Юлії Кузьменко перенесли на 10 ранку 4 лютого, щодо Андрія Антоненка - на 11 ранку того ж дня, щодо Яни Дугарь - на 14:00.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
СУД ПРИСЯЖНЫХ !
не обсуждала с Андреем Антоненко подготовку и осуществление убийства
Уже вижу манипуляцию от адвокатов. Что говорит полиграф насчет фотографирования камер наблюдения, алиби в эти дни, знакомства и общения с остальными фигурантами дела, включая супругов Грищенко?
Вот меня всегда интересовал один вопрос, вот такие типчики, как ты, они кацапы или местные полезные идиоты?
В том, чтобы после убийства "нужные люди" знали, какие записи с каких камер нужно срочно изъять и стереть, чтобы не раскрыли заказчика.
А еще в том, чтобы блудить дворами и не палить что убийцы не пользовались транспортом, потому что кто-то из них имел жилье в районе убийства - предположительно Антоненко. Именно поэтому Антоненко в принципе был нужен в данной операции.
Ну это если допустить что на видео Дугарь, потому что ни лицо, ни рост не совпадают)
Нужно определиться с камерами? Просто проходят несколько человек, в разное время, фиксируя в уме камеры и углы обзора(приблизительно). Если есть понимание, что попадания в поле обзора камер не избежать, то принимаем следующее решение: Установку СВУ производим в другом месте или нейтрализуем камеры, или используем прикрытие, средства маскировки, "легенду"(к примеру: гулял с собакой, мама с коляской... ) и т.д. В любом случае, для данной акции лучше всего использовать гастролера. Агент(ы), обеспечивающий(ие) прикрытие(наблюдение), непосредственно с исполнителем не встречаются и вместе не "светятся",если не залегендированы как гуляющая парочка(в этом случае им это скрывать нет смысла.) По поводу проживания, это глупость, район не сложный, имеются карты, фотографии, можно заранее пройти днем. В Солсбери приехали, осмотрелись, исполнили, улетели.
Полиграф, если мне не изменяет память, регистрирует реакцию опрашиваемого (пульс и т.д.) на baseline вопросы, и на вопросы "по теме".
После чего реакции сравниваются, и делаются выводы (какие вопросы вызывают стресс, например).
а на рахунок злочинців які вийшли по цьому закону і здійснили злочин, а якби той злочинець просидів троха довше він би не здійснив злочина ?
б) оплачує сама за кошти отримані від виконання вбивства
в) оплачують бойові побратими і волонтери які вірять в те що подруга не винна
Твои утверждения вообще ничем не доказываются.
То есть, ты тупо брешешь )))
А твоим словам вообще никаких доказательств нет.
БІЛЬШЕ, ніж порохоботів!
От тільки не треба з Зе робити святого тут!
1+1 канал коломойского, они с пэцей враги, и он будет топить за любого кто против пэци, как и журналисты которые работают на каломойшу, тот же Дубинский
Ботов Зеленского я вообще не видел. Может покажете ?
Стадион так стадион помните ? Как могло быть что за Зеленского пришло в несколько раз меньше народа, хотя голосовали за него в 3 раза больше людей чем за пэцю.
Зеленский не святой, и мне много не нравится: Богдан - наглая коррумпированная рожа, и Миловановы с Оржелями - один дебил, другой падла брехливая, и в партии почему-то большинство определенного этноса. Много плохого, но по сравнению с хряком не такое днище.
Тоесть под постом Зеленского например 10 ботов за него и 20 порохоботов против него, то считают как 30, а например под постом пэци 20 порохоботов его нахваливают, а 5 ботов ругают то посчитают как 25
Подрывник - женщина
Журналисты вышли на СБУшника из Одессы