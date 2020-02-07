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Все про:Дугарь Яна (45) Офіс генерального прокурора (75)

 Адвокати Дугарь принесли в офіс Генпрокурора нові докази її непричетності до вбивства Шеремета

Захисники військової медсестри Яни Дугарь, яка підозрюється в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, передали в Офіс Генерального прокурора нові докази її непричетності до цього злочину і клопочуть про закриття справи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це розповів на брифінгу в п'ятницю біля Офісу Генпрокурора адвокат Микола Ореховський.

"Ми подали клопотання на ім'я заступника генерального прокурора Віктора Чумака, тому що саме за його рішенням слідству було надано ще час перевіряти докази алібі, зокрема Яни Дугарь, які надавалися стороною захисту", - заявив він.

Він зазначив, що в грудні 2019 року за ініціативою сторони захисту була проведена психофізіологічна експертиза із застосуванням поліграфа.

"Отримані результати дозволяють дійти висновку, що свідчення Дугарь про те, що вона не здійснювала будь-яке стеження за пересуванням Павла Шеремета, відповідають змісту слідів у її пам'яті. 99,9%, що вона не обговорювала з Андрієм Антоненком підготовку і вчинення вбивства Павла Шеремета", - зазначив Ореховський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Захистити правду і покарати справжніх злочинців – це і є СЕНС", - відомі українці записали кліп на підтримку заарештованих у справі вбивства Шеремета. ВIДЕО

Адвокат також стверджує, що п'ять свідків під час допиту стороною захисту безпосередньо на судовому засіданні, який було дозволено суддею Печерського райсуду Києва, підтвердили алібі Дугарь.

Крім того, захист ставить під сумнів проведені в ході слідства експертизи та їхні висновки. "Зріст Яни Дугарь суттєво відрізняється від зросту тієї дівчини, яка зафіксована на тих відео в липні 2016 року і яку називають "розвідницею"", - наголсив він.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.

3 лютого 2020 року було несподівано призначено розгляд клопотань про продовження запобіжних заходів для обвинувачених. Через те, що адвокатів пізно повідомили, розгляд щодо Юлії Кузьменко перенесли на 10 ранку 4 лютого, щодо Андрія Антоненка - на 11 ранку того ж дня, щодо Яни Дугарь - на 14:00.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Також читайте: Я підтверджую свої свідчення, але їх викривили. Співпраця зі слідством можлива лише після усунення порушень закону з вашого боку, - Антоненко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174397
 
   
 Топ коментарі
 
Була б людина, а рябашапка на його голову знайдеться. А якщо це ще й патріот, а отже особистий ворог Зєйла....
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А манипуляций от прокуратуры ты не видишь?
Вот меня всегда интересовал один вопрос, вот такие типчики, как ты, они кацапы или местные полезные идиоты?
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Зєйло для себе вже все вирішив. Необхідний козел відпущення за вся переможну боротьбу зєбуїнів із злочинами. Ну не сєпарів же йому на цю роль призначати.
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Зєйло для себе вже все вирішив. Необхідний козел відпущення за вся переможну боротьбу зєбуїнів із злочинами. Ну не сєпарів же йому на цю роль призначати.
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Була б людина, а рябашапка на його голову знайдеться. А якщо це ще й патріот, а отже особистий ворог Зєйла....
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беспредел заказных судов может остановить только

СУД ПРИСЯЖНЫХ !
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не осуществляла какую-либо слежку за передвижением Павла Шеремета

не обсуждала с Андреем Антоненко подготовку и осуществление убийства



Уже вижу манипуляцию от адвокатов. Что говорит полиграф насчет фотографирования камер наблюдения, алиби в эти дни, знакомства и общения с остальными фигурантами дела, включая супругов Грищенко?
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А манипуляций от прокуратуры ты не видишь?
Вот меня всегда интересовал один вопрос, вот такие типчики, как ты, они кацапы или местные полезные идиоты?
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какая разница, это гнилой упырек, а уж касапа чи зебуин, разницы нет.
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Полиграф говорить не умеет. Говорит оператор, расшифровывающий его показания. И далеко не факт, что судебная система Украины примет такое доказательство. И какой смысл в фото камер наблюдения? Чтоб была возможность пойти на опасное дело, напялив футболку с характерным принтом (который, кстати не совпадает с принтом на футболках Антоненко)? Следаки просто гении.
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Смысл в том, чтобы для маскировки в нужный момент надевать очки и черный парик, как сделала убийца, предположительно Кузьменко, перед активацией взрывного устройства.
В том, чтобы после убийства "нужные люди" знали, какие записи с каких камер нужно срочно изъять и стереть, чтобы не раскрыли заказчика.
А еще в том, чтобы блудить дворами и не палить что убийцы не пользовались транспортом, потому что кто-то из них имел жилье в районе убийства - предположительно Антоненко. Именно поэтому Антоненко в принципе был нужен в данной операции.
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Просте питання: де в відео зі зйомками камер татухи Дугар?
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Ты когда нибудь слышал про женскую косметику, в частности тональник? Или убийцы, которые пользовались париком, очками и маскировкой с помощью одежды - не знали как скрыть татуировки?
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Тоналка не закриє татуху ну ніяк... От спеціально тільки що в дружини спитав, яка цим користується... Тоналка навіть герпес на губі толком не сховає!
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То есть Дугарь утрудилась замазать себе руки и ноги тоналкой, но надеть кепку и очки - нет? И почему тогда просто не штаны и одежда с рукавами?
Ну это если допустить что на видео Дугарь, потому что ни лицо, ни рост не совпадают)
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Не пойму вас так загримировали , что сразу и не разберёшь - вы рюкзаков или его собачка Антоха Геращенко ?
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Все очень просто. Поставьте себя на место организаторов данного преступления.
Нужно определиться с камерами? Просто проходят несколько человек, в разное время, фиксируя в уме камеры и углы обзора(приблизительно). Если есть понимание, что попадания в поле обзора камер не избежать, то принимаем следующее решение: Установку СВУ производим в другом месте или нейтрализуем камеры, или используем прикрытие, средства маскировки, "легенду"(к примеру: гулял с собакой, мама с коляской... ) и т.д. В любом случае, для данной акции лучше всего использовать гастролера. Агент(ы), обеспечивающий(ие) прикрытие(наблюдение), непосредственно с исполнителем не встречаются и вместе не "светятся",если не залегендированы как гуляющая парочка(в этом случае им это скрывать нет смысла.) По поводу проживания, это глупость, район не сложный, имеются карты, фотографии, можно заранее пройти днем. В Солсбери приехали, осмотрелись, исполнили, улетели.
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Вы полагаете, что, подходя к зонам наблюдения камер, убийца в нужный момент надевала очки и черный парик, а пройдя эти зоны снимала их? Вас ничего не смущает в таких предположениях?
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"Что говорит полиграф" - машина не человек, разговаривать не умеет.
Полиграф, если мне не изменяет память, регистрирует реакцию опрашиваемого (пульс и т.д.) на baseline вопросы, и на вопросы "по теме".
После чего реакции сравниваются, и делаются выводы (какие вопросы вызывают стресс, например).
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это ничего не значит, а виновен человек или невиновен, устанавливает только суд....прекрасно, правда? выхватываем любого из толпы, лепим любое обвинение, лучше, если в том, что было 3-4 года назад и, пользуясь тем, что человек растерян, навешиваем ему арест с содержанием в сизо, дальше можно расслабиться, он оттуда никуда не выйдет, а суды у нас длятся 10-летиями...
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ну так такий "поганий" закон "савченко" менти відмінили, показавши якусь статистику мол злочинці раніше вийшли з СІЗО і зробили злочин... і мовчали скільки невинних в сісзо сидить роками.... бо менти не паряться...
а на рахунок злочинців які вийшли по цьому закону і здійснили злочин, а якби той злочинець просидів троха довше він би не здійснив злочина ?
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Чумаеу не до Дугарь. Він з депутатом зібрався судитися.
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Откуда у медсестры деньги на нескольких адвокатов, которые не только защищают но и бегают по инстанциям бумажки заносят ?
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А то, что у следаков и прокуропов и судей недурственные зарплаты и они несколько месяцев из Ваших и моих налогов идут на всякую муйню, Вас не волнует?
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а) оплачує замовник
б) оплачує сама за кошти отримані від виконання вбивства
в) оплачують бойові побратими і волонтери які вірять в те що подруга не винна
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г) оплачивает кто-то кто за 5 лет очень сильно обогатился и хочет подгадить новой власти
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это тот самый, который с 1,6 миллиарда дообогащался до 0,7 млрд ?
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Да да, обеднел, верим. И поэтому вгрохал огромные деньги в выборы, на подкуп журналистов, свозил со всей Украины митингарей, оплачивает ботов, размещает платные статьи в том числе и на этом сайте. На все готов только бы опять дорваться до власти и дальше "беднеть".
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Понимаешь ли, в чём проблема ....

Твои утверждения вообще ничем не доказываются.

То есть, ты тупо брешешь )))
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Смысл с порохоботом спорить... Либо тупой и не поймет, либо на зарплате и пишет что сказали. Заплатят чтоб писал что земля плоская - порохобот будет писать.
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О том, что Земля не плоская, я могу привести множество доказательств.

А твоим словам вообще никаких доказательств нет.
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По секрету, оце все "вгрохал огромные деньги в выборы, на подкуп журналистов, свозил со всей Украины митингарей, оплачивает ботов, размещает платные статьи" роблять АБСОЛЮТНА БІЛЬШІСТЬ ПОЛІТИКІВ В УКРАЇНІ!
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Зеленский например не делал. А пепка который типа обеднел делал. Зачем?
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Не робив? Точно? Ріалі? Не вбухав величезні бабки у бігборди "Зробимо їх разом" і "Прийде весна - будем сажать"? Журналісти 1+1 за нього не топили? Богуцька замовні статті не писала? А Дубінський? А про ботів ось читайте дослідження: зеботів не менше, а навіть
БІЛЬШЕ, ніж порохоботів!

От тільки не треба з Зе робити святого тут!
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Больше чем порохоботов ? Вы серьезно ? Если пепку поддерживает 12%, то и на сайте их должно быть приблизительно столько же, а их на ЛЮБОМ сайте процентов 80%.
1+1 канал коломойского, они с пэцей враги, и он будет топить за любого кто против пэци, как и журналисты которые работают на каломойшу, тот же Дубинский
Ботов Зеленского я вообще не видел. Может покажете ?
Стадион так стадион помните ? Как могло быть что за Зеленского пришло в несколько раз меньше народа, хотя голосовали за него в 3 раза больше людей чем за пэцю.
Зеленский не святой, и мне много не нравится: Богдан - наглая коррумпированная рожа, и Миловановы с Оржелями - один дебил, другой падла брехливая, и в партии почему-то большинство определенного этноса. Много плохого, но по сравнению с хряком не такое днище.
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Читайте дослідження, воно толкове... Там за кількістю ботів у Зе 1 місце, у Пєті - 2...
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А вы статью внимательно прочитали ? Так вот там написано не про количество ботов работающих на определенного политика, а количество ботов в комментариях вообще, тоесть боты поддерживающие+боты осуждающие+боты нейтральные.
Тоесть под постом Зеленского например 10 ботов за него и 20 порохоботов против него, то считают как 30, а например под постом пэци 20 порохоботов его нахваливают, а 5 ботов ругают то посчитают как 25
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Следствие будет идти долго.Суд будет оценивать доводы сторон,аппеляция кассация,ЕСПЧ.Денег на адвокатов потратят тьму-тьмущую.Кто платит?Порошенко защищает московский адвокат.А кто его впустил?
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только в фильмах віпускает при железном алиби, а у нас если прєЗедєнь сказал виновна, то не поможет никакие алиби, будет сидеть пока Зеля прєЗеденский срок не отбудет...Он же не должен потерять лицо, раз уж сказал "виновна"
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Сабакову пох..він вже все вирішив..А зелений ще раз підтвердив що він подонок.
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Замовник вбивства явно сцить кипятком що стільки сил і бабла кинув на захист виконавців вбивтсва Павла... Що не новина то якість апеляції, спроба намалювати алібі, звинуватити всіх у фальсифікаціях... Тьфу нах....
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а во сколько обошлась операция по уменьшению роста на 10 см ?
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Можливо на це питання міг відповісти один платисчний хірург але нажаль його вальнули нещодавно... Соупадєніє?
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Та не нервуйся так. Краще піди вдавись - людям користь - на одного зебілоїда менше.
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А я і не нервуюсь... Це Цензор роздуває тему на захист вбивць (поки не доведено зворотнє судом я їх вважаю саме вбивцями) і тим самим набиває собі рейтинг... В чому особисто ваш інтерес що ви так за них топите? А, містер "я не зелебоб".
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Какие там еще доказательства! Не мечите бисер, "тройкой" на брифинге уже вынесен приговор.
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Экспертиза видео есть? Это - 100% источник информации. Все остальное оспаривается.
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Павел Я 17d636ef,ты поймал того кто 5 лет воровал?тебе вдолбили в твою скудную башку,что Порошенко стал в 5 раз бАгаче,а на самом деле потерял сотни миллионов и помогал своими деньгами армии,ты не видишь как Украина последние 8 месяцев летит в трамтарары,коррупция растёт,медучреждения закрывают,депутаты которые пришли голые и босые покупают недвижимость элитную и авто за огромные деньги.Ответь себе на вопрос,что хорошего сделали слуги ***********...или ты запоёшь,что они учатся!..так Украина не парта.за которой надо учиться думать...думать,а не играть в политиков и экономистов...шапито..Слава Украине!!!
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Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать...Давно и понятно сказано.
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Так зачем же она камеры наблюдения фотографировала возле дома Шеремета?
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Все адвокаты всех убийц всегда приносят все новые доказательства невиновности клиентов и всегда требуют закрыть дело, но почему то пресса не пишет о всех. Какая разница, что таскают адвокаты, гораздо интереснее, что говорят и пишут следователи, вот их речи почему то никто детально не воспроизводит.
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Все адвокаты всех убийц всегда приносят все новые доказательства невиновности клиентов и всегда требуют закрыть дело, но почему то пресса не пишет о всех. Какая разница, что таскают адвокаты, гораздо интереснее, что говорят и пишут следователи, вот их речи почему то никто детально не воспроизводит.
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