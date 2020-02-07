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 Політика України
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Все про:Угорщина (526) Зеленський (4427) Сійярто (71) Віктор Орбан (8)

 Зустріч Орбана із Зеленським може відбутися вже цієї весни, - Сійярто назвав умови

Україна та Угорщина домовилися про умови, за яких відбудеться зустріч лідерів двох держав.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це розповіли на пресконференції в Києві віцепрем'єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Сійярто не став пов'язувати проведення переговорів на вищому рівні з вирішенням питання про мову освіти, яке він назвав "складним питанням наших відносин". При цьому Київ і Будапешт домовилися, що цій зустрічі має передувати засідання міжурядової комісії з економічного співробітництва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина зробила Україні дві пропозиції щодо вирішення мовного питання, - Сійярто

За словами Кулеби, ця комісія збереться вже наступного місяця.

"7 років не засідала наша двостороння комісія. Ми домовилися вже цього року провести засідання цієї комісії в Будапешті", - розповів він.

"Якщо засідання міжурядової комісії  пройде успішно, це відкриє шлях для проведення вже навесні зустрічі прем'єра Віктора Орбана і президента Володимира Зеленського", - додав Сійярто.

Сійярто також уточнив, що саме може бути погоджено на засіданні комісії. Мовного питання в переліку не прозвучало. Йдеться про застарілі проблеми, вирішення яких вимагає Україна, як-от відкриття нового пропускного пункту на кордоні і розблокування інфраструктурного кредиту в 50 млн євро.

Як повідомлялося, під час візиту Сійярто також заявив, що Київ має змінити мовні норми ще й нового закону про повну загальну середню освіту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174396
 
 
 Топ коментарі
 
А може і Україна почне ставити свої умови? Чи як, зебіли?
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Оце то "повага" до нарідного презЕдента, а відповідно і до України! Хто йому ще умов не поставив, не нагнув?
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Чайка Київ

Оце то "повага" до нарідного презЕдента, а відповідно і до України! Хто йому ще умов не поставив, не нагнув?
Зустріч Орбана із Зеленським може відбутися вже цієї весни, - Сійярто назвав умови - Цензор.НЕТ 920

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А може і Україна почне ставити свої умови? Чи як, зебіли?
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А в України, у всякому разі у 73% її жителів, одні умови - ув'язнення бариги з основними підбарижниками, припинення безглуздої кровавої бійні на Донбасі, покращення умов життя простих людей.
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Ну и как улучшились условия??? Что там депутаты получают как простые люди, олигархи сидят уже?))) Собаку не продал ещё от улучшения? Пока ты сажаешь "барыгу" по котором ноль доказательств, беня миллиарды твоих денежек в карман себе ложит, кальмар ты зелёный.
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Согласно решения Высокого Лондонского суда, барыгою является Беня, а подбарыжником - зеленый клован. И скажи мне кто против, что бы их посадить? А скажи ка нам Рома, а кто начал войну на Донбассе? А что до "кровавої бійні" то сравни количество погибших за всю войну, и количество погибших на дорогах Украины за тот же период. И гиде кровава бійня? А относительно " покращення умов життя" так оно уже "покращилось", и зарплаты и премии министров, депутатов, руководства гос.предприятий тому подтверждение.
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припинення безглуздої кровавої бійні на Донбасі

То есть вы утверждаете, что Украина напала на Дамбас?
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Звичайно що - ні.
Адже всім відомо, що це ЛДНР напали на Україну.
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Моторила, гиркин, бородай, бабай корінні динирійці?
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Ув'знити баригу, а всьо кодло типу Портнова, "патріотів" лугандона амністувати і повернути в Україну.
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На канале Рада . Самое печальное , что моя мысль совпадает с жоппоблоком . Землю нельзя продавать .
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Условия Зеленского - так что бы с сауной и девочками .
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Оце то "повага" до нарідного презЕдента, а відповідно і до України! Хто йому ще умов не поставив, не нагнув?
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Об этом раньше нужно было думать. Когда Украина только стартовала. На уровне стран Балтии.
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Чайка Київ

Оце то "повага" до нарідного презЕдента, а відповідно і до України! Хто йому ще умов не поставив, не нагнув?
Зустріч Орбана із Зеленським може відбутися вже цієї весни, - Сійярто назвав умови - Цензор.НЕТ 920

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может орбану с этим типом надо поставить условие - заткнуться. ввести ато, посадить всех работающих на венгрию и гонящих контрабас и закрыть их
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Нє, Вовік і справді як та актриса з німецьких фільмів для дорослих.
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В том положении,что Украина...Ссорится нет смысла. Нужны компромиссы. Хорошо,что с поляками нашли.
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Как и поляков. Но те все поняли. И сказали об этом уже.
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А кто собирается ссорится? Просто послать на йух и всё. Зачем ссорится?.
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Посылать нужно кацапов. А это заблудшие. На пути к Западу.
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Что то все украинские заклятые "друзья" начали виться кругом Зеленского как мухи над дерьмом. Говорят что муха никогда не ошибается. Посмотрим правда это или нет.
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каждая сволочь ставит свои условия, и только лохи идут на эти условия.
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Сволочь в ЕС и НАТО. Это хороший показатель.
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уже не показатель, если оккупанта и агрессора там принимают.
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И США принимает. И Германия с Францией. Не в этом их сила.
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поэтому каждый должен заниматься своей страной.
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"...Сійярто назвав умови" - ще не хватало щоб і ця шмакодявка нам якісь умови висувала.
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Мадярота відчуває що новій владі можна ставити умови і вони їх ставлять і будуть ставити поки не отримають гідної своїх умов відповїді, йдіть нах...й...
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Ну что тут скажешь - бумеранг. Порноактер принимает в любой позе, в любом количестве и с любой стороны.
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Мовні питання поза порядком денним, бо в новій редакції закону про середню освіту усі вимоги мадяр враховані.
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"Великая страна" нам уже всякие ***** условмя ставят.
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Условие может быть только одно,- это присоединение Венгрии к Закарпатью.
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Неужели никак нельзя утихомирить это гавно в виде зе-ишака?
Быдлячий "нарид" приведший к власти єто отребье...
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А может мадьяр просто прижать в Закарапатье. Так, не официально , но делать всякие пакости с получением нужных документов , затягивать получение наследсва, предприятия шерстить жестко, глядишь спеси и поубавится.
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