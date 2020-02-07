 Зустріч Орбана із Зеленським може відбутися вже цієї весни, - Сійярто назвав умови

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це розповіли на пресконференції в Києві віцепрем'єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.
Сійярто не став пов'язувати проведення переговорів на вищому рівні з вирішенням питання про мову освіти, яке він назвав "складним питанням наших відносин". При цьому Київ і Будапешт домовилися, що цій зустрічі має передувати засідання міжурядової комісії з економічного співробітництва.
За словами Кулеби, ця комісія збереться вже наступного місяця.
"7 років не засідала наша двостороння комісія. Ми домовилися вже цього року провести засідання цієї комісії в Будапешті", - розповів він.
"Якщо засідання міжурядової комісії пройде успішно, це відкриє шлях для проведення вже навесні зустрічі прем'єра Віктора Орбана і президента Володимира Зеленського", - додав Сійярто.
Сійярто також уточнив, що саме може бути погоджено на засіданні комісії. Мовного питання в переліку не прозвучало. Йдеться про застарілі проблеми, вирішення яких вимагає Україна, як-от відкриття нового пропускного пункту на кордоні і розблокування інфраструктурного кредиту в 50 млн євро.
Як повідомлялося, під час візиту Сійярто також заявив, що Київ має змінити мовні норми ще й нового закону про повну загальну середню освіту.
То есть вы утверждаете, что Украина напала на Дамбас?
Адже всім відомо, що це ЛДНР напали на Україну.
Оце то "повага" до нарідного презЕдента, а відповідно і до України! Хто йому ще умов не поставив, не нагнув?
Быдлячий "нарид" приведший к власти єто отребье...