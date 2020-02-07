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 Від початку лютого шестеро найманців РФ підірвалися на власних мінах на Донбасі, - розвідка

Російсько-окупаційні війська здійснюють додаткове мінування вздовж лінії зіткнення, у т.ч. у безпосередній близькості до населених пунктів та на об’єктах цивільної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, мінуючи місцевість, противник використовує протитанкові і протипіхотні міни, зокрема й заборонені міжнародними конвенціями, а також саморобні вибухові пристрої.

Водночас низький рівень підготовки військовослужбовців підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК, які здійснюють мінування, призводить до зростання втрат окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти використовують будинки місцевих жителів на Донбасі, безпілотник ОБСЄ виявив бронетранспортер і міномет біля одного з будинків, - СЦКК

"Через відсутність схем мінних полів та взаємодії між підрозділами з початку лютого на власних мінах підірвались 6 військовослужбовців російсько-окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174394
 
   
 Топ коментарі
 
Хорошо, но мало, хотя с такими керманычами как севохо, мы еще им пенсию по инвалидности скоро будем платить С начала февраля шестеро наемников РФ подорвались на собственных минах на Донбассе, - разведка - Цензор.НЕТ 9091
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И маладая не узнает, какой у парня был канец))
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хм.. это моя любимая рубрика... С начала февраля шестеро наемников РФ подорвались на собственных минах на Донбассе, - разведка - Цензор.НЕТ 7130
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Хорошо, но мало, хотя с такими керманычами как севохо, мы еще им пенсию по инвалидности скоро будем платить С начала февраля шестеро наемников РФ подорвались на собственных минах на Донбассе, - разведка - Цензор.НЕТ 9091
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Антоша, хільни бояри за розібраних на запчастини братів та помолися на ікону *****.
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Антон Ильин 775b3d62,кацапсина,тебе гавкать разрешали? а ну брысь в будку! Від початку лютого шестеро найманців РФ підірвалися на власних мінах на Донбасі, - розвідка - Цензор.НЕТ 3150
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И маладая не узнает, какой у парня был канец))
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после второй мировой войны мужиков было очень мало и котировались даже безногие и безрукие. главное шоб конец стоял...
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Теперь уже не Вторая Мировая . Конец им заменяет столбик в поле на земле Донбасса .
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по етому поводу был анекдот:
главврач госпиталя распределяет раненых на реабилитацию в село:
-Иванов,ампутирована нога
все бабы: " дайте его мне,мне!"
-Петров,ампутирована рука
все бабы опять: "мне,мне"
-Сидовор,ампутирован конец
все бабы; "тю,кому такой инвалид нужен!" Від початку лютого шестеро найманців РФ підірвалися на власних мінах на Донбасі, - розвідка - Цензор.НЕТ 1384
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если на своих то это очень срепно...сколеновстанско даже!
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Ну, якщо вже при владі зрадники і колаборанти, хай хоч Бог за нас воює.
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_Да и буй с ними! Правильно сделали, что сдохли от собственных мин, мрази. Партия одобряет. Бурные аплодисменты, переходящие в овацию.
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Это хорошо, нашла
Судьба любя,

Это хорошо не тебя..

Это хорошо шо орки на Кабздон,
Это хорошо с Ростова стон...(мало бабла дли за ублюдка)

мда, ну я и поэт(кстати песня - Канцлер Ги, русские то)
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Кто нибудь обратил внимание, что новости от разведки , одни и те же идут по кругу уже 6 лет, не меняя ни слова в новости.
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Если там не только сдохшие а и 300е то Зеленский в больничке этих своих дружбанов и посетить может . А че ? Легко !
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им оторвало яйца и теперь они не будут плодиццо.....
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Бабуины пацакские, земля вам стекловатой, а вашим вдовам веселых поминок!
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ну от, есть же хорошие новости, а то все субсидии потерять, субсидии потерять...
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***
миною по репе
в клочья жопа-лапти
вот тебе.. be happy
и ..don't worry.. как бы
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