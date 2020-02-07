 Від початку лютого шестеро найманців РФ підірвалися на власних мінах на Донбасі, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
За даними української розвідки, мінуючи місцевість, противник використовує протитанкові і протипіхотні міни, зокрема й заборонені міжнародними конвенціями, а також саморобні вибухові пристрої.
Водночас низький рівень підготовки військовослужбовців підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК, які здійснюють мінування, призводить до зростання втрат окупантів.
"Через відсутність схем мінних полів та взаємодії між підрозділами з початку лютого на власних мінах підірвались 6 військовослужбовців російсько-окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.
главврач госпиталя распределяет раненых на реабилитацию в село:
-Иванов,ампутирована нога
все бабы: " дайте его мне,мне!"
-Петров,ампутирована рука
все бабы опять: "мне,мне"
-Сидовор,ампутирован конец
все бабы; "тю,кому такой инвалид нужен!"
Судьба любя,
Это хорошо не тебя..
Это хорошо шо орки на Кабздон,
Это хорошо с Ростова стон...(мало бабла дли за ублюдка)
мда, ну я и поэт(кстати песня - Канцлер Ги, русские то)
миною по репе
в клочья жопа-лапти
вот тебе.. be happy
и ..don't worry.. как бы