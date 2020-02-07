 Від початку лютого шестеро найманців РФ підірвалися на власних мінах на Донбасі, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, мінуючи місцевість, противник використовує протитанкові і протипіхотні міни, зокрема й заборонені міжнародними конвенціями, а також саморобні вибухові пристрої.

Водночас низький рівень підготовки військовослужбовців підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК, які здійснюють мінування, призводить до зростання втрат окупантів.

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"Через відсутність схем мінних полів та взаємодії між підрозділами з початку лютого на власних мінах підірвались 6 військовослужбовців російсько-окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.