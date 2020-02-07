 Найманці РФ обстріляли з 82-мм мінометів позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Від початку поточної доби зафіксовано 1 обстріл на луганському напрямку - починаючи з 11 години окупанти випустили 10 мін калібру 82 мм по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил, обладнаних біля Оріхового.

Втрат з нашого боку немає.

Нагадаємо, вчора, 6 лютого, внаслідок ворожих обстрілів одного військовослужбовця Об'єднаних сил було поранено.

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