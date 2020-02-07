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Все про:Міноборони (2570) обстріл (1489) Донбас (15231) операція Об'єднаних сил (2027)

 Найманці РФ обстріляли з 82-мм мінометів позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед особового складу наших воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Від початку поточної доби зафіксовано 1 обстріл на луганському напрямку - починаючи з 11 години окупанти випустили 10 мін калібру 82 мм по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил, обладнаних біля Оріхового.

Втрат з нашого боку немає.

Нагадаємо, вчора, 6 лютого, внаслідок ворожих обстрілів одного військовослужбовця Об'єднаних сил було поранено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог від початку доби двічі порушував режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174393
 
 
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Ты явный порохобот! Так не любишь нашего бубочку!
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В раде всем фиолетово . На кону земля Украины . Наемники РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3582
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Слово "РАЗВИВАТЬ" имеет три ошибки, правильно "РАЗВАЛИТЬ"
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Хорошо, но надо: "неопознанный беспилотник нанес пары ударов, орков нет".

Надо Гетьмана(я не о "Порохе") такого шо скажет вот так: (это не ВСУ), а Обама или кто там тоже скажет: Найманці РФ обстріляли з 82-мм мінометів позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5929
вот как ИРА делала:https://www.youtube.com/watch?v=8MuhFxaT7zo
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