 Найманці РФ обстріляли з 82-мм мінометів позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Від початку поточної доби зафіксовано 1 обстріл на луганському напрямку - починаючи з 11 години окупанти випустили 10 мін калібру 82 мм по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил, обладнаних біля Оріхового.
Втрат з нашого боку немає.
Нагадаємо, вчора, 6 лютого, внаслідок ворожих обстрілів одного військовослужбовця Об'єднаних сил було поранено.
Надо Гетьмана(я не о "Порохе") такого шо скажет вот так: (это не ВСУ), а Обама или кто там тоже скажет:
вот как ИРА делала:https://www.youtube.com/watch?v=8MuhFxaT7zo