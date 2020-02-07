 Угорщина зробила Україні дві пропозиції щодо вирішення мовного питання, - Сійярто

"Ми зробили дві пропозиції, і попросив пані міністра освіти, щоб Україна обдумала ці пропозиції. Ми домовилися про те, що пані міністр терміново прийме у себе представників Союзу педагогів Закарпаття і в результаті цих переговорів буде досягнуто рішення", - сказав міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сійярто на брифінгу з віцепрем'єр-міністром України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На прохання оцінити зроблені Україною кроки на виконання рішення Венеціанської комісії угорський міністр відповів, що якби Будапешт був задоволений ситуацією, не висловлював би нових пропозицій. "Я дуже сподіваюся на те, що ті дві пропозиції, які ми висловили сьогодні, Міністерство освіти обміркує. Якби ми були задоволені тією ситуацією, яка склалася, ми б не робили пропозиції на поліпшення ситуації", - сказав Сійярто.

Він зазначив, що Угорщина розуміє, що Україна хоче, щоб всі її громадяни вміли говорити українською мовою, проте Будапешт хоче, щоб угорці, які проживають на Закарпатті, мали і можливість зберегти свою рідну мову. "І ми вважаємо, що ці дві мети одночасно можна досягти. Нам здається, що це питання методологічного характеру", - пояснив міністр.

Сійярто додав, що і українська, і угорська цілі можуть бути досягнуті. За його словами, можна досягти того, щоб угорці, які проживають в Україні, вивчили державну мову "навіть без того, щоб поступово кількість україномовних предметів у них підвищувалася"

Також міністр вказав на те, що Угорщина з радістю допоможе фінансово і методологічно, щоб викладання української мови на Закарпатті було набагато ефективнішим.

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Як повідомлялося, 28 вересня 2017 року набрав чинності закон України "Про освіту", який, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін на двох і більше мовами - державною, англійською, іншими офіційними мовами ЄС. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською мовою в окремих класах (групах) комунальних закладах дошкільної та початкової освіти.

Міністерство закордонних справ Угорщини заявило про намір країни блокувати зближення України і ЄС через закон про освіту.

Пізніше Верховна Рада продовжила до 2023 року можливість представникам національних меншин здобувати середню освіту мовою відповідної нацменшини з поступовим переходом на українську мову. Відповідну поправку народні депутати врахували, ухвалюючи в квітні 2019 року Закон про функціонування української мови як государственного.

У прийнятому у січні 2020 року новому законі про повну загальну середню освіту передбачено три моделі вивчення української мови в школах. Одна з моделей передбачена для шкіл з навчанням мовою національних меншин, мови яких належать до мов ЄС. Залежно від мовної групи та мовного середовища проживання, використання цієї моделі може бути різне, але основи такі: материнською мовою, поряд з вивченням державної, вони навчатимуться у початковий школі; у 5 класі не менше 20% річного обсягу навчального часу має викладатись українською з поступовим збільшенням обсягу, щоб у 9 класі досягти позначки у щонайменше 40% предметів, які вивчаються державною мовою. Водночас у старшій школі не менше 60% річного обсягу навчального часу в цих закладах має читатися державною мовою.