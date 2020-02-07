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 Політика України, За кордоном
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Все про:Угорщина (526) українська мова (346) мова (448) нацменшини (124) Сійярто (71)

 Угорщина зробила Україні дві пропозиції щодо вирішення мовного питання, - Сійярто

Угорщина зробила дві пропозиції України щодо вирішення ситуації з вивченням української мови представниками угорської національної меншини на Закарпатті.

"Ми зробили дві пропозиції, і попросив пані міністра освіти, щоб Україна обдумала ці пропозиції. Ми домовилися про те, що пані міністр терміново прийме у себе представників Союзу педагогів Закарпаття і в результаті цих переговорів буде досягнуто рішення", - сказав міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сійярто на брифінгу з віцепрем'єр-міністром України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На прохання оцінити зроблені Україною кроки на виконання рішення Венеціанської комісії угорський міністр відповів, що якби Будапешт був задоволений ситуацією, не висловлював би нових пропозицій. "Я дуже сподіваюся на те, що ті дві пропозиції, які ми висловили сьогодні, Міністерство освіти обміркує. Якби ми були задоволені тією ситуацією, яка склалася, ми б не робили пропозиції на поліпшення ситуації", - сказав Сійярто.

Він зазначив, що Угорщина розуміє, що Україна хоче, щоб всі її громадяни вміли говорити українською мовою, проте Будапешт хоче, щоб угорці, які проживають на Закарпатті, мали і можливість зберегти свою рідну мову. "І ми вважаємо, що ці дві мети одночасно можна досягти. Нам здається, що це питання методологічного характеру", - пояснив міністр.

Сійярто додав, що і українська, і угорська цілі можуть бути досягнуті. За його словами, можна досягти того, щоб угорці, які проживають в Україні, вивчили державну мову "навіть без того, щоб поступово кількість україномовних предметів у них підвищувалася"

Також міністр вказав на те, що Угорщина з радістю допоможе фінансово і методологічно, щоб викладання української мови на Закарпатті було набагато ефективнішим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У відносинах з Угорщиною у нас зараз обережний оптимізм, - Кулеба

Як повідомлялося, 28 вересня 2017 року набрав чинності закон України "Про освіту", який, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін на двох і більше мовами - державною, англійською, іншими офіційними мовами ЄС. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською мовою в окремих класах (групах) комунальних закладах дошкільної та початкової освіти.

Міністерство закордонних справ Угорщини заявило про намір країни блокувати зближення України і ЄС через закон про освіту.

Пізніше Верховна Рада продовжила до 2023 року можливість представникам національних меншин здобувати середню освіту мовою відповідної нацменшини з поступовим переходом на українську мову. Відповідну поправку народні депутати врахували, ухвалюючи в квітні 2019 року Закон про функціонування української мови як государственного.

У прийнятому у січні 2020 року новому законі про повну загальну середню освіту передбачено три моделі вивчення української мови в школах. Одна з моделей передбачена для шкіл з навчанням мовою національних меншин, мови яких належать до мов ЄС. Залежно від мовної групи та мовного середовища проживання, використання цієї моделі може бути різне, але основи такі: материнською мовою, поряд з вивченням державної, вони навчатимуться у початковий школі; у 5 класі не менше 20% річного обсягу навчального часу має викладатись українською з поступовим збільшенням обсягу, щоб у 9 класі досягти позначки у щонайменше 40% предметів, які вивчаються державною мовою. Водночас у старшій школі не менше 60% річного обсягу навчального часу в цих закладах має читатися державною мовою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174392
 
 
 Топ коментарі
 
Нема в Україні мовного питання - всі повинні вчити державну мову... А вдома спілкуйся хоч на хінді...
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вопрос решается очень просто:
пусть Венгрия у себя примет те законы и поправки, которые предлагает принимать Украине.
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Пропозиція №1)ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ МУСЯТЬ ЗНАТИ ДЕРЖАВНУ МОВУ а БЕЗКОШТОВНА освіта в Україні буде УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
Пропозиція №1)ті ГРОМАДЯНИ які не ЗНАЮТЬ державної мови НЕ МОЖУТЬ БУТИ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ і після перебування в Україні на протязі90днівМУСЯТЬ покинути Україну. Угорщина зробила Україні дві пропозиції щодо вирішення мовного питання, - Сійярто - Цензор.НЕТ 4075
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Пропозиція №1)Громадянина Till Johan в перзиденти! )))
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Мадьяри, візьміться за руки та йдіть в ..
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Интересно, сколько школ в Венгрии учат украинскому языку и почему наши власти не выдвигают встречных предложений, чтобы украинцы в Венгрии сохранили свой язык?
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Нема в Україні мовного питання - всі повинні вчити державну мову... А вдома спілкуйся хоч на хінді...
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вопрос решается очень просто:
пусть Венгрия у себя примет те законы и поправки, которые предлагает принимать Украине.
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тварина, чому не на державной?
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У дупу собі запкайте ті пропозиції.
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коротка историческая память у венгров... зато упрямство безгранично...


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Треба їм про це нагадувати частіше.
Що якщо працюєте проти України, то працюєте за новий СРСР та новий Будапешт-1956
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Сначала введите обязательное изучение украинского в венгерских школах.А потом этот ,многолетний опыт,можно будет предложить внедрить и в Украине.
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тварина, чому не на мовi?
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Тупые боты *********** без гуглтранслейта даже односложного предложения составить не в состоянии - это только у вас на вашем угромонголоидном езыке черти пляшут. А мовою - розмовляють, дебил.
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проблема не в Венграх, а в нашем безмозглом госуправлении, в том числе минобразования. Это просто еще один пример тупости и бездарста наших чинуш
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Anton Karasuk - Венгрия сделала Украине два предложения по разрешению языкового вопроса, - Сийярто - Цензор.НЕТ 6201

проблема в том.., что Цензор превратили в помойку для идиотов под не украинскими флагами..
Ты яркий пример...
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Антоша, а как насчёт "конкретики" - в чём именно "безмозглость" "тупость" и "бездарсто"? В том, что, не взирая на давление "снаружи" и сопротивление "изнутри", провели вполне нормальный (для "переходного периода", в государстве, набитом национальными меньшинствами, с пророссийским "лобби"), закон? Или в чём-то, ином? Ты не забыл, что у нас менее десяти лет назад на должности министра культуры был "русскоязычный космополит"? Я, что-то, не заметил, как владелец "украинской фамилии" - Карасюк, вспомнил "рідну мову", и стал, из-за океана, общаться с земляками, ею, а не "великарусским наречием"... Или ты у нас "омерыканец внутриМКАДовский"? Что щами пованивать, начало...
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Ну и чо тебе в 6 утра не спится? Конечно, если ті реально в США, а не на ботоферме. )))
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А по моему лучше, делать так как лучше нам и послать венгров лесом с их двумя предложениями. Педагоги-переговорщики какие то...., да идите вы нах!!!
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Умные венгры придумали способ выучить язык не изучая его .Венгрия как и рашка страны с фашистским режимом.
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"Не хочешь учить украинский в школе - выучишь русский на Колыме" (с)
венгерская народная мудрость
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Словаки прогнулись под мадьяр - в селах, где проживает больше 20 процентов мадьяр могут официально использовать мадьярский, даже таблички при въезде в нас. пункт двуязычные.
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Ну и что? В США, в местах компактного проживания "испаноязычных" - то же самое... Однако, делопроизводство, судопроизводство, официальное общение - на английском... Поэтому, ты можешь прожить всю жизнь, не зная английского, но выше "мокрой спины", ты не поднимешься... ("Мокрые спины" - тамошняя кличка чернорабочих на плантациях, в строительстве и тому подобных работах, где требуется не интеллект, а физическая сила... ). То же самое венгры хотят сделать для своих соотечественников... Они нуждаются в простых рабочих руках, потому что "свои" разбежались по "Европам", и некому работать на полях и у станков... А, учитывая резкое отличие венгерского от других языков Европы, им, без знания германских, романских или славянских языков, просто некуда будет деться... "*******" загоняют своих соотечественников в "языковое гетто"!... Вот и всё...
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Словаків як і нас усі прогинають як хочуть.
Треба з ними покорефанити та разом відстоювати крихти суб'єктності що залишились
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Це не показник, у нас біля кордону є дубль румунською, у румунів українською.
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А румуни не прогнулись - захапали Трансільванію і всіх мадярів порумунили...
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Угорці хочуть у себе другою державною мовою зробити українську?
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тонкий намек венгров, повлечет за собой легализацию кацапского языка в областях Украины, они к этому стремятся. На уступки идти нельзя,они с кацапами заодно.
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Пьетя НАТУ прописал в Конституции, так что плевали мы на вас!, ******!!!)
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Лучше бы забрали с почестями к себе в Угростан всех желающих своих соплеменников и перестали мутить воду за бабки великого кагана запоребриковья.
А свято место пусто е бывает. Тем более у Балоги по этому поводу есть дельное предложенние.
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а що там пропонує Балога? Питаю з цікавості
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Та що він там думає? Прислухається звідки вітер дує. Він з тих, яким какаяразніца.
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*************, не нужно лезть в чужую страну со своими законами.
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Я считаю должно быть разгроничение по национальности и потому коренное ли меньшинство проживает на территории Украины.
Например Венгры,Крымские татары это коренные народы,им надо дать право изучать свой язык и обращаться в органы власти.В то время как русифицированные украинци все таки украинци,пусть учат украинский язык.
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А "с какого перепугу" венгры стали "коренным народом Украины"? Коренной народ - народ, компактно проживающий на конкретной территории, считающий эту территорию своей Родиной и не имеющий, где-либо, своей государственности... У венгров есть государство - Венгрия. У венгров есть Родина - в Паннонии и на Балатоне. Они там компактно проживают... Ты-бы, ещё ляпнул, что беларусы, проживающие в районе Вильнюса - "коренной народ Литвы"... (О городе "Вильно" я знаю... Вот только "Вильно" вы "просрали"... Надо было меньше формировать "полки литовские", для подавления восстания при Хмельницком, поддерживать поляков в антироссийских восстаниях, посылать своих сынов в "Польский корпус", к Наполеону... Пока твои соотечественники "головы ложили" за чужие интересы, литовцы ассимилировали пустующие земли...).
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Западные финно-угры принадлежат к европеидной расе. Но, например, самые близкие венграм народы - ханты и манси в Сибири, а также самодийские народы, их соседи, - относятся к уральской подрасе, имеющей как европеоидные, так и монголоидные черты. Написав тобі йолопу вже расєйською бо рідної мови ти не знаєш...
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Интересная ситуЁвина - какой-то "союз пИдагогов" приехал к министру договариваться об изучении иностранного языка . Кто вам мешает учить другие языки - вперед , после работы , факультативно , да как угодно , но в свободное от работы время.
А для ****** у нас есть еще легче выход из положения - всего одно предложение - УЧИТЕ УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК и не 3,14здите....
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"Союз педагогов Закарпатья" - наполягає на виконання вимог іноземної держави, яка втручається у внутрішні справи України. Не пора вже читати про припинення дії всяких там підпільних союзів Закарпаття (справжня мета їх дії відрізняється від заявленої легенди для лохів). Зраджувати Країну повинно коштувати дорого.
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Союз педагогів Закарпаття вже давно з мадярськими паспортами і дістають щороку стипендії від мадярського уряду за просування мадярської мови у Закарпатті...
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Например русским нельзя давать право на изучения языка в Украине,потому что они мигранты ,а не коренной народ.Представьте если Франция разрешит арабам не изучать свой язык,их там уже 10% от общего населения.Тоже самое касается русифицированных Украинцев,они самоиндифицируют себя как Украинци,пусть учат украинский.
А Крымским татарам и венграм можно сделать поблажку.
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Ти свої роздуми розповідай своєму калхозенфюреру. Мадяроті ні хто ні коли не забороняв і не забороняє вчити мадярської, не лізь ти туди де розумієшся як свиня у апельсинах...
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Чому саме угорцям, а не румунам, полякам чи молдаванам?
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Я не розумію їм там що не можна замість вивчення російської мови та літератури зробить вивчення угорської відповідно мови та літератури?
Через що весь цей сир-бор?
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Мадярота взагалі не хоче вчити української будучи громадянами України, моя дружина вчителька музики і у неї більшість дітей з етнічно мадярських сел які зовсім не говорять українською, це ігнорування державної мови 100% призведе у майбутньому до втрати територій...
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То що вони не за те щоб вивчати угорську а за те щоб не вивчати українську????
Тоді однозначно наЙух!!
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А ти думав! Саме так і є... Те ж саме - і з "русскаязичними"...
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А навіщо їм вчити українську? вони вважають що живуть на "своїй" землі а чужі на Закарпатті саме українці, так їм кажуть Сіярто і Орбан через КМКС
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Сир-бор той з тої причини, що українську не хочуть вчити.
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Ще, даруйте, циганва тут не давала вказівки. А що там міністерка каже?
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Та лишіть ви тих мадяр, не хочуть вчити українську мову, нехай не вчать, (не попадуть на державну службу, не поступлять у вуз), нехай спокійно йдуть на будови, та замітати вулиці.
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Только останется одна проблема, что делать с этими не образованными людьми? Ведь рано или поздно они захотят отделиться, потому как Украина не предоставляет им право на обучение в высших учебных заведениях. Проблема комплексная, не решается в одно действие а требует серьезной работы над законами о гражданстве, знание языка в таком случае должно быть одним из основных требованием. Не знаешь языка, не проблема паспорт ты получишь но будут ограничены твои права, не только быть выбранным, но и выбирать ты не имеешь права.
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Так їх всього 10 відсотків на Закарпатті, просто сморіду багато.
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Те що іх 10 відсотків, то знаєті ви та ті хто там живе. А ******* дивляться в статистику і бачать вже не 10%, а 20-25% тому що продавали своє громадянство. Як приклад сам з таким зіткнувся, жінці пропонували отимати громадянство Угорщини, хоч вона ніякого відношення до угорців не має. А тому по їх звівтах в нас значно більше зацікавленних в знанні угорської мови.
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Ці, кацапські дуполизи, будуть ще нам щось вказувати..!? Валіза, вокзал, мадьярський запоребрік.. Швидко ! Достатньо нам дыныры-лыныры !!
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