 Дубілет розповів, що чиновники ОДА нині здають 4 тис. видів нікому не потрібних звітів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю виданню "Факти".

"Всередині державних органів такий кругообіг паперів, що на голову не налазить. Наведу такий промовистий приклад. Ми провели функціональний аналіз роботи обласних адміністрацій. Крім усього іншого, проаналізували, які звіти там строчать, бо надійшов сигнал, що чи не половину робочого часу співробітники обладміністрацій витрачають на заповнення якихось папірців. Ми спробували зібрати і систематизувати інформацію про всі ці звіти. Виявилося, з 1992 року накопичилося близько чотирьох тисяч (!) видів. Їх сумлінно заповнювали, міністерства їх приймали і нічого з ними не робили. До того ж десять відсотків звітів міністерства давно скасували, але все одно їх продовжували писати (чи то людей забули попередити, то чи просто за інерцією). В областях виконували цю безглузду роботу, навіть не уточнивши, кому ці дані потрібні. Просто Кафка в чистому вигляді. Гадаю, що дев'яносто відсотків цих звітів скоро будуть скасовані", - сказав міністр.

Дубілет також висловив сподівання, що зміни помітять і чиновники, і громадяни, для яких отримання адміністративних послуг стане набагато простішим: "Над цим працює команда міністра Федорова (глава Мінцифри Михайло Федоров. - Ред). Їхнє завдання - провести реінжиніринг цих послуг і перевести "в цифру" все, що можна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Електронний документообіг до 1 липня запрацює у всьому Кабміні, - Дубілет

"Моя точка концентрації зараз - взаємодія держави і бізнесу. Нещодавно мене вразила статистика. Поспілкувався з керівництвом однієї компанії у Західній Україні. Це офіс, який веде кадрові справи не тільки тут, але і по всій Європі. Так от, адміністрування одного співробітника в Німеччині коштує 40 центів, в Угорщині - 60, а в нас – більш ніж 2 долари. Це все через зайву регуляцію.

Цього року мають її знизити. Реформа КЗпП скасовує низку обов'язкових паперових документів, адже у нас абсолютна архаїка. Трудові книжки, листування підприємств з військкоматами, податкова звітність та звітність у Держстат - це все потрібно переосмислити і спростити", - резюмував міністр.