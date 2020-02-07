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 Політика України
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Все про:електронні документи (50) Дмитро Дубілет (93)

 Дубілет розповів, що чиновники ОДА нині здають 4 тис. видів нікому не потрібних звітів

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет переконаний, що 90% звітів, які заповнюють чиновники, скоро будуть скасовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю виданню "Факти".

"Всередині державних органів такий кругообіг паперів, що на голову не налазить. Наведу такий промовистий приклад. Ми провели функціональний аналіз роботи обласних адміністрацій. Крім усього іншого, проаналізували, які звіти там строчать, бо надійшов сигнал, що чи не половину робочого часу співробітники обладміністрацій витрачають на заповнення якихось папірців. Ми спробували зібрати і систематизувати інформацію про всі ці звіти. Виявилося, з 1992 року накопичилося близько чотирьох тисяч (!) видів. Їх сумлінно заповнювали, міністерства їх приймали і нічого з ними не робили. До того ж десять відсотків звітів міністерства давно скасували, але все одно їх продовжували писати (чи то людей забули попередити, то чи просто за інерцією). В областях виконували цю безглузду роботу, навіть не уточнивши, кому ці дані потрібні. Просто Кафка в чистому вигляді. Гадаю, що дев'яносто відсотків цих звітів скоро будуть скасовані", - сказав міністр.

Дубілет також висловив сподівання, що зміни помітять і чиновники, і громадяни, для яких отримання адміністративних послуг стане набагато простішим: "Над цим працює команда міністра Федорова (глава Мінцифри Михайло Федоров. - Ред). Їхнє завдання - провести реінжиніринг цих послуг і перевести "в цифру" все, що можна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Електронний документообіг до 1 липня запрацює у всьому Кабміні, - Дубілет

"Моя точка концентрації зараз - взаємодія держави і бізнесу. Нещодавно мене вразила статистика. Поспілкувався з керівництвом однієї компанії у Західній Україні. Це офіс, який веде кадрові справи не тільки тут, але і по всій Європі. Так от, адміністрування одного співробітника в Німеччині коштує 40 центів, в Угорщині - 60, а в нас – більш ніж 2 долари. Це все через зайву регуляцію.

Цього року мають її знизити. Реформа КЗпП скасовує низку обов'язкових паперових документів, адже у нас абсолютна архаїка. Трудові книжки, листування підприємств з військкоматами, податкова звітність та звітність у Держстат - це все потрібно переосмислити і спростити", - резюмував міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174386
 
 
 Топ коментарі
 
Малый бизнес тоже сдает кучу никому не нужных отчетов.....так может быть ты этим озаботишься...а??
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я опасаюсь, что под лозунгом "внедрения инноваций" ,происходит разрушение государственного контроля и управления..
напомню, что также в 2012 году убивалась система воинского учета и архива личных дел военнослужащих.. типа, "а зачем это нам нужно, ведь мы мирная страна"..
а через несколько лет, Дубилет со своей маланской рожей будет давать интервью у Скобеевой, переехав в Мацкву на постоянку..
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Це правда і тут я його підтримую. Якби ти обмежив потік власних "геніальних" ідей і консультувався до їх оприлюднення, ціни би тобі не було.
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Малый бизнес тоже сдает кучу никому не нужных отчетов.....так может быть ты этим озаботишься...а??
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Це хвороба наявна в усіх сферах життя. Турбує не це, а те як її намагаються побороти. Ось він говорить про відміну. Це правильно, але в інших відомствах просто вели електронну переписку і там, зараз ці "5 тис" нікому непотрібних звітів, спочатку друкують, а потім сканерять...
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Если это талантливое дитя не понимает чего-нибудь, значит оно не нужно.
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Це правда і тут я його підтримую. Якби ти обмежив потік власних "геніальних" ідей і консультувався до їх оприлюднення, ціни би тобі не було.
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А як як вивести області України із впливу України законним шляхом?
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не зрозумів питання.
Як вам до речі перестрілка в Мукачеві, серед біла дня, біля дитячого садочку?
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Я поки що не в курсі про перестрілку.
А я про те чи стоїть нашій області жити в правовому полі України?
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Я не сєпар. У якому тоді правовому полі має жити Закарпаття, у Мадярському?
Проблема не в полі, а в народі. Наш народ має суттєву перевагу у ментальності на рівні побуту. Ми не чекаємо і не розраховуємо на допомогу держави, але у нас і хиб вистачає.
У явіть собі "незалежне Закарпаття", таке собі графство Балог, Блюків, Пашкуляків і т.п. сра.ні.
Та ну на... Не факт, що ми не одні з лідерів поширення корупції в Україні... бо зарішати, підмазати, протягнути свого кума чи шовгура, у нас у крові. Нам потрібно на землю спустись. Наша особливість пов'язана виключно із близькістю до кордонів та найменшим часом перебування під впливом кацапів. Як би кацапи перебували у Полтаві (для прикладу) не 300 років, я тільки із 45-го року, ви би і різницю не побачили. Це можно виправити, а ось хто буде наші хиби виправляти, якщо ми самі по собі будемо?
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1.Хто такий ,,сепар,, той хто вказує що влада нас веде в кацапію розвалюючи Украйну та бореться щоб не ******** Україну?
2.А без балог в Закарпаті ніхто і не перне.
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Я за цю владу не голосував. Так, не перне, але так хоч Київська влада є, нехай і далеко, а що буде в окремому регіоні?
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Та оно понятно, клоунам ничего такого ненужно, все продадут, или в аренду, а сами на Израиль, с картой Украины в смартфоне, на память.
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Нехай розповість, яким боком він до цього? 06.02.20 16:23 "Кабмин намерен упростить и ускорить процедуру получения украинского гражданства, - Дубилет". Для громадян яких країн планують ускорити і спростити процедуру? З якою ціллю? Шоу- "перепис" для цього влаштовали?
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Кафка еврей . Умный был человек . Умные мысли писал .
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И Левитан им был. Монументальные картины писал... А вофка-клоун из кривогорога, умеет членом по роялю... а еще он на гитаре поет...
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0,888 ≈ 90%
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Стабильность однако. Чувствуется профессионализм!
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Кафка тоже сдавал отчеты? Я знаю, что Фицджеральд грешил. И друг его Спиноза... Но Кафка... сук, в моем образовании столько пробелов, шо я не хочу оскорблять интеллект дубилепта...
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Его произведения, пронизанные абсурдом и страхом перед внешним миром и высшим авторитетом, способные пробуждать в читателе соответствующие тревожные чувства[3], объединяют в себе элементы реализма и фантастического[4] и, как правило, повествуют о человеке, сталкивающемся с причудливыми или сюрреалистическими трудностями и непонятными социальными бюрократическими силами

По ходу Дубилет на порядок умнее тебя
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я опасаюсь, что под лозунгом "внедрения инноваций" ,происходит разрушение государственного контроля и управления..
напомню, что также в 2012 году убивалась система воинского учета и архива личных дел военнослужащих.. типа, "а зачем это нам нужно, ведь мы мирная страна"..
а через несколько лет, Дубилет со своей маланской рожей будет давать интервью у Скобеевой, переехав в Мацкву на постоянку..
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Разрушение госконтроля и госуправления началось с 1991 года,когда надо было начать обворовывать безнаказанно украинский народ.Так что Дубилету разрушать осталось только чиновничьи архаистические метастазы ,образовавшиеся для занятости пап,мам,сестер,братьев,сватов и кумовей.Ведь даже сейчас абсолютно некому проверить реальные суммы по платежкам,что выплачиваются населением за отопление мародерам при 30% снижении цены на газ.Кабмину отчитываются сказками и липой.
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ну, так там законы Паркинсона не читают... они ими болеют...
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В этих ОГА отстали от времени, не в курсе, что Миагрополитики нет. Взятки еще пишут куда отнести за решение вопросов *- СОВОК
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замахнулся на святое..., в эти ога сотнями брали людей, которые заполняли эти бумажки и получали за это з/п, а теперь им куда..., а люди-то были сплошь не простые - чьи-то жены, дочки, тетки, племянники и племянницы..., а люди типа Дубилета - это вообще страшные типы, которые умеют систематизировать, делать анализ, а потом и выводы...
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Діма-Електронік в своєму репертуарі, в мене аж сльози з'явились від такого тяжкого та невдячного життя чиновників.
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накінець мудра людина прийшла ...а що ж тоді ці писарі робити будуть.. звільнити неробів
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А сколько видов отчётов было с 1913 года?

4 тысячи отчётов это 18 отчётов за рабочий день (220 рабочих дней в году).
Что-то он звиздит...
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Браво!Какой Дубилет молодец!Эти "старые маразматики чиновники" вместо того что бы спокойно побухать и поспать на работе...составляли какие то непонятные и ненужные отчёты!!!! И какие то "старые дурни"(вместо того что бы рассматривать голых девочек на порносайтах)проверяли и анализировали их!!!!)))......
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