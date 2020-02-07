 Дубілет розповів, що чиновники ОДА нині здають 4 тис. видів нікому не потрібних звітів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю виданню "Факти".
"Всередині державних органів такий кругообіг паперів, що на голову не налазить. Наведу такий промовистий приклад. Ми провели функціональний аналіз роботи обласних адміністрацій. Крім усього іншого, проаналізували, які звіти там строчать, бо надійшов сигнал, що чи не половину робочого часу співробітники обладміністрацій витрачають на заповнення якихось папірців. Ми спробували зібрати і систематизувати інформацію про всі ці звіти. Виявилося, з 1992 року накопичилося близько чотирьох тисяч (!) видів. Їх сумлінно заповнювали, міністерства їх приймали і нічого з ними не робили. До того ж десять відсотків звітів міністерства давно скасували, але все одно їх продовжували писати (чи то людей забули попередити, то чи просто за інерцією). В областях виконували цю безглузду роботу, навіть не уточнивши, кому ці дані потрібні. Просто Кафка в чистому вигляді. Гадаю, що дев'яносто відсотків цих звітів скоро будуть скасовані", - сказав міністр.
Дубілет також висловив сподівання, що зміни помітять і чиновники, і громадяни, для яких отримання адміністративних послуг стане набагато простішим: "Над цим працює команда міністра Федорова (глава Мінцифри Михайло Федоров. - Ред). Їхнє завдання - провести реінжиніринг цих послуг і перевести "в цифру" все, що можна".
"Моя точка концентрації зараз - взаємодія держави і бізнесу. Нещодавно мене вразила статистика. Поспілкувався з керівництвом однієї компанії у Західній Україні. Це офіс, який веде кадрові справи не тільки тут, але і по всій Європі. Так от, адміністрування одного співробітника в Німеччині коштує 40 центів, в Угорщині - 60, а в нас – більш ніж 2 долари. Це все через зайву регуляцію.
Цього року мають її знизити. Реформа КЗпП скасовує низку обов'язкових паперових документів, адже у нас абсолютна архаїка. Трудові книжки, листування підприємств з військкоматами, податкова звітність та звітність у Держстат - це все потрібно переосмислити і спростити", - резюмував міністр.
Як вам до речі перестрілка в Мукачеві, серед біла дня, біля дитячого садочку?
А я про те чи стоїть нашій області жити в правовому полі України?
Проблема не в полі, а в народі. Наш народ має суттєву перевагу у ментальності на рівні побуту. Ми не чекаємо і не розраховуємо на допомогу держави, але у нас і хиб вистачає.
У явіть собі "незалежне Закарпаття", таке собі графство Балог, Блюків, Пашкуляків і т.п. сра.ні.
Та ну на... Не факт, що ми не одні з лідерів поширення корупції в Україні... бо зарішати, підмазати, протягнути свого кума чи шовгура, у нас у крові. Нам потрібно на землю спустись. Наша особливість пов'язана виключно із близькістю до кордонів та найменшим часом перебування під впливом кацапів. Як би кацапи перебували у Полтаві (для прикладу) не 300 років, я тільки із 45-го року, ви би і різницю не побачили. Це можно виправити, а ось хто буде наші хиби виправляти, якщо ми самі по собі будемо?
2.А без балог в Закарпаті ніхто і не перне.
=====
Стабильность однако. Чувствуется профессионализм!
По ходу Дубилет на порядок умнее тебя
напомню, что также в 2012 году убивалась система воинского учета и архива личных дел военнослужащих.. типа, "а зачем это нам нужно, ведь мы мирная страна"..
а через несколько лет, Дубилет со своей маланской рожей будет давать интервью у Скобеевой, переехав в Мацкву на постоянку..
4 тысячи отчётов это 18 отчётов за рабочий день (220 рабочих дней в году).
Что-то он звиздит...