 У студії "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять ринок землі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Гостями випуску стануть:
Леонід Кравчук, Президент України (1991 - 1994), Вітольд Фокін, Прем'єр-міністр України (1990 - 1992) (пряме включення), Олександр Мороз, Голова Верховної Ради України (1994 - 1998; 2006 - 2007), Давид Арахамія, Голова фракції "Слуга Народу", Юлія Тимошенко, Лідер партії ВО "Батьківщина", Микола Сольський, Народний депутат, "Слуга Народу", Голова комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики, Роман Лещенко, Уповноважений Президента України з питань землі, Юрій Бойко, Співголова фракції партії "Опозиційна Платформа - За Життя", Даніїл Пасько, Голова Наглядової Ради компанії Allseeds.
― Ну почему ты не смотришь на меня? Ну почему ты меня не спросишь - сколько мне лет?
― Ой, прости, пожалуйста, сколько тебе лет?
― Хе... Я мужчина хоть куда - в полном расцвете сил.― Да-а? А в каком возрасте бывает этот расцвет сил?
― Ну знаешь... не будем об этом говорить...(с)
за этот рулон она ему отдасться вместе со своим мужем
у 25% жителей рф кстати нет своего туалета (это с учетом того шо даже те шо на улице посчитали)
Утірацца. Бо тот сільно потєєт на работє для *****.
Пользуйся.
Неужели Бутусову нравится Шустер? Или "акционер" общий?
Снижение во втором чтении закона о продажи земли в одни руки с 200,000 га до 10,000 га это не компромисс с фермерами. Это просто досадное неудобство для распродажи 7 млн госземель, чтобы хоть как-то заполнить бюджет обанкротившегося государства. О фермере как никто не думал, так и не думает.
10,000 га это один барин и 5-6 сел холопов\батраков. Но у нас не 19 век. Просто батраки уедут в город, так что из 5 сел останется одно. Все остальные села просто исчезнут.
У кого есть 10,000 га не нужны сельские школы, больницы, дороги. У таких вся прибыль уходит в Швейцарию, на покупку яхт и квартиры в Лондоне.
Сегодняшние бездарные и некомпетентные законодатели так и не услышали фермеров. Пора это все прекратить.
Нам не нужны латифундии-агрохолдинги, высасывающие соки из земли, не нужны бабки-рантье с 2 га, которые не могут обрабатывать землю и готовые продать землю за любые деньги, не нужны инвесторы-спекулянты для создания очередного пузыря, не нужны местные депутатики-феодалы, судьишки и всякие прохиндеи, наворовавшие себе земли за годы госслужбы и ждущие с нетерпением возможности обналичить украденное. Это все результаты 28 летнего бездарства, коррупции и бездеятельности государства в аграрной политике. Это нужно исправлять, лечить и искоренять, а не приспосабливаться или подыгрывать этому как делает сегодняшняя Рада.
Селам нужны зажиточные фермеры, которые могут обрабатывать по 50-100 га, объединённые в кооперативы. Это самые эффективные собственники земли, что доказано Европой и Америкой. Это должно быть основой основ агро госполитики Украины. Государство должно заниматься не распродажей земли, а развитием малого и среднего фермерства и вкладывать в это в 10-20 раз больше сегодняшних бюджетных копеек. Компенсационные программы не работают. Государство должно помогать людям начать агро бизнес с нуля, потому как у 99% сегодняшних малых и средних предпринимателей которые хотят стать фермерами нет капитала вообще.
Я понимаю Шустрого - это его доход, Тимошенко с ее истеричными воплями - это ее последний шанс, но ведь большинству нормальных не заангажированных людей это глубоко индифферентно !!
Теперь получает ответку.