 У студії "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять ринок землі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Гостями випуску стануть:

Леонід Кравчук, Президент України (1991 - 1994), Вітольд Фокін, Прем'єр-міністр України (1990 - 1992) (пряме включення), Олександр Мороз, Голова Верховної Ради України (1994 - 1998; 2006 - 2007), Давид Арахамія, Голова фракції "Слуга Народу", Юлія Тимошенко, Лідер партії ВО "Батьківщина", Микола Сольський, Народний депутат, "Слуга Народу", Голова комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики, Роман Лещенко, Уповноважений Президента України з питань землі, Юрій Бойко, Співголова фракції партії "Опозиційна Платформа - За Життя", Даніїл Пасько, Голова Наглядової Ради компанії Allseeds.