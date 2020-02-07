EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Економіка
  935  30
Все про:дороги (852) Голик (70)

 Частину отриманих "Нафтогазом" від "Газпрому" грошей буде направлено ​​на дороги, - радник прем'єра Голик

Кошти, отримані "Нафтогазом" від "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу, можуть бути спрямовані на ремонт доріг.

Як передає Цензор.НЕТ, таку пропозицію Президента Володимира Зеленського прокоментував у Facebook радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

"Раніше було анонсовано, що цього року буде відремонтовано та побудовано рекордну кількість кілометрів доріг. Говорилося про кілька джерел фінансування процесу перетворення напрямків у дороги", - нагадав він.

Зокрема, в Дорожньому фонді вже закладено 31,5 млрд грн для "Укравтодору" і 22 млрд грн для обласних адміністрацій на ремонт доріг. Крім того, близько 20 млрд грн буде залучено під гарантії держави від комерційних організацій.

"І ось три. Частина отриманих від "Газпрому" грошей буде направлена ​​на дороги теж", - заявив радник прем'єра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент підписав закони про додаткове залучення 19,3 млрд грн на ремонт доріг, - радник прем'єра Голик

"Але і це ще не все. Гроші міжнародних фінансових організацій на дороги "Укравтодору", а це близько 700 млн євро, підписаних уже. Це чотири. І проєкт ЄБРР - 300 млн євро на дороги категорії "Т" у декількох областях. Це п'ять. Так, усі кошти міжнародних фінансових організацій - це не на один рік, хоча ми будемо намагатися зробити максимум уже цього року і залучити ще", - пообіцяв Голик.

"Дико складно стартувати в усіх напрямках одночасно, в ситуації, коли раніше система більше симулювала, ніж робила, але якщо ми хочемо хороші дороги і швидко, потрібно робити саме те, чого ніхто ніколи раніше не робив. При цьому - швидко", - наголосив він.

Раніше радник прем'єр-міністра Юрій Голик розповів, як "Укравтодор" зможе залучити близько 20 млрд грн на ремонт доріг під державні гарантії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174380
 
 
 Топ коментарі
 
У нас уже кончилась война,мы перевооружили ВСУ !
 показати весь коментар
 
Лучше не на дороги, а на дорогу, Киев-Ростов.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
помню МИШКУ ДОБКИНА... так тот как стал губернатором харьковской обл тоже занялся дорогами.. отремонтировав окружную трасс и дорогу на Зми'вской район.. УРА??? ЗАБОТА??? но в этом районе находиться семейное поместье МИШКИ претендента на царсттво в Украине в 2014г
 показати весь коментар
 
Эх, дороги…
Пыль да туман;
Холода, тревоги,
Да степной бурьян.
Знать не можешь.
Доли своей.
Может, крылья сложишь.
Посреди степей.
 показати весь коментар
 
 
У нас уже кончилась война,мы перевооружили ВСУ !
 показати весь коментар
 
 
я от них не могу слышать, о дорогах, заманали уже. Деньги с газа тоже на дороги? Бред!

Мало чтоли денег с дорожного сбора, который скрыт в бензине? куда идут эти деньги? Беня віводит в офшоры?
 показати весь коментар
 
А закупить у США F-35, как сделала Польша, слабо?
 показати весь коментар
 
Да ладно , этого никогда не будет ,мамка Коболева не за что не даст на это согласие Часть полученных "Нафтогазом" от "Газпрома" денег будет направлена на дороги, - советник премьера Голик - Цензор.НЕТ 5811
 показати весь коментар
 
 
Оно все на дураков....Начнем с того, что это деньги потребителей которые ранее они переплатили нафтогазу (а нафтогаз - газпрому). Эти деньги должны были вернуть потребителям, а их тупо распилят на дорогах - это самая любимая статья для распила
 показати весь коментар
 
Лучше не на дороги, а на дорогу, Киев-Ростов.
 показати весь коментар
 
 
дешевле бубочке новый внедорожник...с педальным приводом.
 показати весь коментар
 
 
и американскую мамку маркшейдером поставте.
 показати весь коментар
 
А іншу частину по кишеням? Ну слуги, ох і будуть вас *******.
 показати весь коментар
 
 
так зеленый ишак уже вывез все деньги полученные от газпрома в оманский офшор.
 показати весь коментар
 
 
""Но и это еще не все. Деньги международных финансовых организаций на дороги "Укравтодора", а это порядка 700 млн евро, подписанных уже. Это четыре. И проект **** - 300 млн евро на дороги категории Т в нескольких областях. Это пять. Да, все средства международных финансовых организаций - это не на один год, хотя мы постараемся сделать максимум уже в этом году и привлечь еще", - пообещал Голик."

Братья Голики - алкоголики.....

ЗАЙМИ И ВЫПЕЙ - наш девиз на все времена !!!

А потратить эти миллиарды на досрочное погашение долгов государства Украина - не?
 показати весь коментар
 
 
"На добычу собственного газа!!!" ((c) зрада)
"На дороги!!!" ((c) уЗеленские)
"" ((c) зебы)
 показати весь коментар
 
 
Теперь глава Укравтодора должен себе с этих денег премию выписать 310 миллионов гривень. У нас же по такому принципу работают ? Коболев не даст соврать, берешь даньги принадлежащие государству и с них себе премию выписываешь 1%.
 показати весь коментар
 
 
Сейчас эта банда разбазарит деньги и никто потом не сможет сказать куда они пошли. Вместо того, чтобы их направить целесообразно на погашение долгов перед МВФ.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору