 В Україні створять фонд реінтеграції "Крим" і центр для подачі позовів проти РФ, - міністерка Коляда

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Крим.Реаліі" розповіла міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда.

За її даними, обидва проєкти будуть фінансуватися з держбюджету і плануються до запуску в 2020 році.

"Ми ініціювали створення національного центру документування фактів порушення прав і свобод людини на тимчасово окупованих територіях. Таким чином ми хочемо створити державну інституцію, яка буде формувати політичну позицію України. Зараз триває процес розробки механізму дії центру", - повідомила Коляда.

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У відомстві зазначили, що центр документування буде узагальнювати дані Української Гельсінської спілки з прав людини, всіх рівнів в організації "Донбас SOS" та інших недержавних організацій. Планується, що діяльність центру стане основою для подачі позовів до міжнародних судів у справах України проти Росії. Також центр буде надавати дані за інформаційними запитами від інших відомств, журналістів, міжнародних організацій.

У свою чергу, фонд "Крим" буде надавати грантову підтримку кримським конкурсам і фестивалям на території материкової України, наукових досліджень, переміщеним з півострова ЗМІ, недержавним організаціям та іншим.

Планується, що обидві бюджетні організації будуть співпрацювати з міжнародною спільнотою.

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Напередодні в Кабінеті міністрів України було ухвалено рішення про розділення Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України на два відомства: з питань ветеранів і з реінтеграції територій.

Як пише Крим.Реалії, главою нового міністерства з реінтеграції може стати представник України в політичній підгрупі Тристоронньої Мінської контактної групи Олексій Резніков.