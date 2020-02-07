 В Україні створять фонд реінтеграції "Крим" і центр для подачі позовів проти РФ, - міністерка Коляда

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Крим.Реаліі" розповіла міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда.
За її даними, обидва проєкти будуть фінансуватися з держбюджету і плануються до запуску в 2020 році.
"Ми ініціювали створення національного центру документування фактів порушення прав і свобод людини на тимчасово окупованих територіях. Таким чином ми хочемо створити державну інституцію, яка буде формувати політичну позицію України. Зараз триває процес розробки механізму дії центру", - повідомила Коляда.
У відомстві зазначили, що центр документування буде узагальнювати дані Української Гельсінської спілки з прав людини, всіх рівнів в організації "Донбас SOS" та інших недержавних організацій. Планується, що діяльність центру стане основою для подачі позовів до міжнародних судів у справах України проти Росії. Також центр буде надавати дані за інформаційними запитами від інших відомств, журналістів, міжнародних організацій.
У свою чергу, фонд "Крим" буде надавати грантову підтримку кримським конкурсам і фестивалям на території материкової України, наукових досліджень, переміщеним з півострова ЗМІ, недержавним організаціям та іншим.
Планується, що обидві бюджетні організації будуть співпрацювати з міжнародною спільнотою.
Напередодні в Кабінеті міністрів України було ухвалено рішення про розділення Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України на два відомства: з питань ветеранів і з реінтеграції територій.
Як пише Крим.Реалії, главою нового міністерства з реінтеграції може стати представник України в політичній підгрупі Тристоронньої Мінської контактної групи Олексій Резніков.
Утром 5 февраля в администрации крымской столицы заявили, что запасов воды в Симферополе осталось на три месяца.
Глава Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил, что во всех хранилищах, снабжающих крымскую столицу, сегодня осталось только 23 млн кубометров воды, которую можно использовать.
Это вдвое меньше, чем в прошлом году. Аянское водохранилище наполнено на 23%, Симферопольское и Партизанское - на 33%.
В администрации Симферополя приняли решение давать горячую воду только по выходным, а холодную - только утром и вечером.
Спустя несколько часов в Сети появилось фото документа, регламентирующего подачу воды по четыре часа утром и вечером, однако без подписи. Автомойкам рекомендовали работать «на привезенной технической воде», правда, откуда ее везти в условиях дефицита в регионе - непонятно.
В социальных сетях и СМИ появились панические сообщения и обвинения властей в недостаточной работе по предотвращению последствий засухи, которая длилась несколько месяцев.
Идет сейчас поиск альтернативных источников: опреснение, очистка, взятие воды из воздуха, поиск глубинных вод в зонах разломов. Нужно быть готовым к чрезвычайным ситуациям», - говорит президент Крымской академии наук, профессор экологии Виктор Тарасенко.
В годы, когда выпадает много осадков, в Крыму набирается до 335 млн кубометров, но даже и этого не хватает: по подсчетам ученых, нужно как минимум в два раза больше для закрытия всех потребностей.
«Поинтересуйтесь, сколько за пять лет миллиардов рублей было потрачено на решение водной проблемы - на технические сооружения, водоводы, новые скважины, которые бурятся. Вы будете ошарашены цифрами. Эти меры существенный результат не дают - воды больше не становится.
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин посоветовал крымчанам «более бережно расходовать питьевую воду», напомнив, что в скором времени начнется реконструкция Межгорного водохранилища и водовода, который идет на Севастополь, что позволит решить водную проблему полуострова к 2025 году. Примерная стоимость проекта - 25 млрд рублей.
https://news.rambler.ru/community/43639680-zakroyte-kran-panika-v-krymu-iz-za-vody-zakonchilas-no-opaseniya-ostalis/