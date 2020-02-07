 Ми будуємо Державне агентство спорту. Ця конструкція в рази потужніша, ніж окреме міністерство, - Бородянський про можливість створення Мінспорту

"Щодо розділення міністерства. Влада розуміє, що спорт потребує потужного управління, а потужне управління - це потужні інституції. Нині ми будуємо потужне міністерство (Міністерство культури, молоді та спорту, –ред.), потужне агентство (Державне агентство спорту, –ред.), ми плануємо створити Фонд підтримки спорту", - сказав Бородянський на пресконференції в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр зазначив, що формат попереднього Міністерства спорту був менш ефективним, оскільки воно опікувалося переважно лише реалізацією політик, а не їх створенням.

"Нова структура, яка нині будується, дасть змогу міністерству створювати політику, держагентству реалізовувати політики і розвивати масовий спорт. Ця конструкція в рази потужніша, ніж окреме міністерство", - наголосив він.

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У зв'язку з цим, упевнений Бородянський, необхідно продовжувати рухатися в цьому напрямі та посилювати інституції.