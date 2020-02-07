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 Політика України, Спорт
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Все про:спорт (812) Бородянський Володимир (82) Міністерство культури, молоді та спорту (27)

 Ми будуємо Державне агентство спорту. Ця конструкція в рази потужніша, ніж окреме міністерство, - Бородянський про можливість створення Мінспорту

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський не вважає, що створення окремого Міністерства спорту буде ефективним.

"Щодо розділення міністерства. Влада розуміє, що спорт потребує потужного управління, а потужне управління - це потужні інституції. Нині ми будуємо потужне міністерство (Міністерство культури, молоді та спорту, –ред.), потужне агентство (Державне агентство спорту, –ред.), ми плануємо створити Фонд підтримки спорту", - сказав Бородянський на пресконференції в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр зазначив, що формат попереднього Міністерства спорту був менш ефективним, оскільки воно опікувалося переважно лише реалізацією політик, а не їх створенням.

"Нова структура, яка нині будується, дасть змогу міністерству створювати політику, держагентству реалізовувати політики і розвивати масовий спорт. Ця конструкція в рази потужніша, ніж окреме міністерство", - наголосив він.

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У зв'язку з цим, упевнений Бородянський, необхідно продовжувати рухатися в цьому напрямі та посилювати інституції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174378
 
 
 Топ коментарі
 
Мощный спортсмен Бородянский дипломатически умалчивает, что финансирование тоже увеличится в разы.
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У него такая манера общения- норма? Я сужу по его многочисленным фоткам. И, должен сказать, что везде, к традиционной распальцовке, всё чаще прибавляется нечто напоминающее начало эпилептического припадка. Вот посмотрите- эк его корёжит, болезного. Это, как я полагаю, от непрерывного потока извергаемого им дерьма. Бывает...
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Ото таке.... Він дурень взагалі розуміється на спорті? Ти шановний подивись на результати наших спортсменів. В хокеї ми програємо вже італійцям!!! Це при тому, що хокей в Італії розвинутий в селах північної частині країни, це як наше Славське. Нас обігрують угорці, бо в них для прикладу, в такому містечку, Бахмач (знайдіть наш Бахмач це теж для прикладу) є стандартна ковзанка з тренерами. Ми в баскетболі, що чоловічому, що в жіночому вже давно нічого не здобуваємо, а там не треба ковзанок, там просто треба майданчик. Так само з волейболом, гандболом. Про водні види спорту мовчу, там треба басейн це для чомусь дорого. В регбі ми програємо не тільки середнякам: грузинам, росіянам, румунам, а навіть датчанам. Датчанам мать вашу, бо в них нормальна клубна система на відміну від нас. Нас б'ють маленькі держави в усіх видах спорту. І це я не згадую хокей на траві і решту інших видів спорту.
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Мощный спортсмен Бородянский дипломатически умалчивает, что финансирование тоже увеличится в разы.
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ти так спорт побудуєш , як журналістику мрієш построіть, Бородянське- слухай що каже тобі ОБСЄ
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а бабки в пенсионном фонде возьмете?... ну для этой... мочности...
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У него такая манера общения- норма? Я сужу по его многочисленным фоткам. И, должен сказать, что везде, к традиционной распальцовке, всё чаще прибавляется нечто напоминающее начало эпилептического припадка. Вот посмотрите- эк его корёжит, болезного. Это, как я полагаю, от непрерывного потока извергаемого им дерьма. Бывает...
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може не в то кресло посадили
институт памяти не отменили?
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сначала нужно закончить войну
а потом уже можно начинать фантазировать
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Этот мощный старик и есть тот самый тип, известный в определенных кругах как "Лютый"?
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Ото таке.... Він дурень взагалі розуміється на спорті? Ти шановний подивись на результати наших спортсменів. В хокеї ми програємо вже італійцям!!! Це при тому, що хокей в Італії розвинутий в селах північної частині країни, це як наше Славське. Нас обігрують угорці, бо в них для прикладу, в такому містечку, Бахмач (знайдіть наш Бахмач це теж для прикладу) є стандартна ковзанка з тренерами. Ми в баскетболі, що чоловічому, що в жіночому вже давно нічого не здобуваємо, а там не треба ковзанок, там просто треба майданчик. Так само з волейболом, гандболом. Про водні види спорту мовчу, там треба басейн це для чомусь дорого. В регбі ми програємо не тільки середнякам: грузинам, росіянам, румунам, а навіть датчанам. Датчанам мать вашу, бо в них нормальна клубна система на відміну від нас. Нас б'ють маленькі держави в усіх видах спорту. І це я не згадую хокей на траві і решту інших видів спорту.
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Дай дебілу волю, він так набудує, що потім не відновиш!
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відновить,не бійся..
всё зависит от того,какое кайло ему потом дадут в руки..
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Чим ці дебіли там взагалі займаються крім зради національних інтересів України?Невже вони з нами жили в одній країні?Їх десь як спеціально підбирали на посади,ні одного про Українських погляядів.
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Просто ми не знали,що в нашій країні є така супер-кузня кадрів на всі випадки життя - квартал 95.
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С ТАКОЙ РОЖЕЙ ДАУНКА ТОЛЬКО И СТРОИТЬ !
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Сколько миллиардов сможет перемыть мощное агентство?
Не пора ли Украине зимнюю олимпиаду замутить?
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спорт нуждается просто в государственной поддержке а не в очередных чинушах Ми будуємо Державне агентство спорту. Ця конструкція в рази потужніша, ніж окреме міністерство, - Бородянський про можливість створення Мінспорту - Цензор.НЕТ 5398
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Нада отпрысков своих кудато пристроить, не??
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В нас і так багато тих,махає кулаками і тд.Наукою потрібно займатися,а не виховувати какую разніцу.Бо більшість спортсменів,це какая разніца.
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Ну и в чем мы не колхоз???)))
Мы типичая УССР..
Спорт - государственный, культура, медицина, образование, наука, лесные ресурсы - все под чиновниками, госфонды, госпредприятия, госшахты, госбанки, высочайшие налоги...
Поэтому так и живем.. Коррупция, деградация, люди убегают из страны..
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Ааа про кино забыл - тоже государственное (ну это к сфере госкультуры можно отнести)...
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