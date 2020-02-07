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 Збиткові шахти буде закрито, а шахтарям знайдуть нову роботу, - Гончарук

Держава не може утримувати збиткові шахти, тому вони мають бути закриті. Конкурентоспроможні шахти підтримуватимуть, наскільки це можливо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час Години запитань до уряду заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Ми провели аудит усіх шахт державного значення. Їх 34, якщо я не помиляюся. Щодо кожної з них ми оцінюємо економічну ситуацію. Ті шахти, де є економічна доцільність, вони теоретично можуть конкурувати, ми підтримуватимемо, наскільки це можливо. Ті шахти, на яких немає економічного рішення внаслідок безвідповідального господарювання протягом десятків років, ми шукатимемо можливість, щоб жодна людина звідти не залишилася на вулиці", - зазначив Гончарук.

За його словами, через погане економічне становище шахт вугілля, яке вони добувають, - неконкурентне, а самі шахти збиткові. Це і є причиною заборгованості із зарплат шахтарям.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський обіцяв шахтарям вирішити проблеми вугільної галузі, заборгованостей із зарплат і перспектив роботи шахт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін виділив 169 млн грн на погашення боргів із зарплати перед шахтарями, - депутат від СН Ткаченко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174376
 
   
 Топ коментарі
 
Абсолютно верное решение. А теперь представьте, если бы такое предложила власть Пороха, была бы зрада нонстоп по всем телеканалам.
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Убыточные шахты будут закрыты, а шахтерам найдут новую работу, - Гончарук

Конечно найдут. Сейчас Беня всю землю купит, пойдут у него буряки полоть за трудодни.
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вязание , выпиливание , вышивание . Убыточные шахты будут закрыты, а шахтерам найдут новую работу, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4265
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Что б работу найти ее сразу надо потерять!А вот создание работы начинается с государства в котором есть законы и суды и нет коррупции
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"Никто не будет увольнять шахтеров. Это все слухи" Зеля, вчера во Львове
"Убыточные шахты будут закрыты, а шахтерам найдут новую работу" - Гончарук, сегодня Они даже между собой не могут договориться и врут вразнобой, придурки.
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Канечна жеж найдут...где то в Польше, Германии, и т.п...только сами шахтёры искать будут...
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Усе логічно: шахтарі у Польшу, а їх жони до Нефьодова, у бордель.
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Де ви бачили у СН нормальних чоловіків? Там одні збоченці.
До речі, чому така зневага до шахтарів?
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Мова йде переважно про Львівських шахтарів.
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Абсолютно верное решение. А теперь представьте, если бы такое предложила власть Пороха, была бы зрада нонстоп по всем телеканалам.
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Доречі, ще вчора Шмакля у Львові розказував який передайс він облаштує шахтарям. Може самокакчик не в курсі звідки вітер подув з прєпіздєнської голови. Збиткові шахти буде закрито, а шахтарям знайдуть нову роботу, - Гончарук - Цензор.НЕТ 673
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И не только была бы зрада нонстоп-а шахтёры бы стуча касками,поковыряли бы всё плитку бы центре Киева!!!!!)))Как это было бы при Ющенко!!!!!!А ведь правительство Ющенко уже тогда выделило на переобучение шахтёров и открытие для них новых производств -120 млрд грн!!! и это только по донецкой области!!!!А сейчас при "зелёной" власти,прям чудеса-и Волынец молчит и шахтёры тихо бастуют,сидя в шахте и Ахметовские титу4шки,выть не выходят!!!!
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Вчера же Бубочка шахтерам говорил, все норм ничего не закроют. И какую же им работу интересно найдут?
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вязание , выпиливание , вышивание . Убыточные шахты будут закрыты, а шахтерам найдут новую работу, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4265
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Да ладно! Коучи, копирайтеры, блогеры,рерайтеры-спичрайтеры- масса профессий для шахтеров в стране! Диджитализация!
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Володя вчера пообещал шахтерам выплатить долги по зарплате
я еще подумал каким образом, теперь понятно
хорошо шо польша рядом, местные шахтеры там не сильно обидятся?
когда наши туристы на раскопки приедут
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Убыточные шахты будут закрыты, а шахтерам найдут новую работу, - Гончарук

Конечно найдут. Сейчас Беня всю землю купит, пойдут у него буряки полоть за трудодни.
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Бдыщь!!!!!
шахтеры! как вам турбо-диджитализаторы?
пойдете дворниками. в стране не хватает дворников
про регресс и пенсию в 15000 грн забудьте.
вы сделали это разом
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Ну решение то верное, эти недоланые кормильцы очень дорого обходятся бюджету, учитывая их крайнюю неефективность
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Простите,стесняюсь спросить-это Вы о депутатах Верховной Рады?
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В ти я бачу великий спеціаліст в енергетиці, все вам ***** закрить. І трактористів теж закрий, вони теж сепари як сказав твій *****. Шахти спеціально ахметов знищував щоб не було конкуренції. Потім тобі прийде по 5 грн за кіловат будеш радіти. Зате все закрили й заводи й шахти та й землю бідгрибуть скоро.
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Тоесть убыточные шахты нужно закрыть а шахтеров отправить в Польшу на клубнику. А убыточные ветряки Ахметова, которые вообще не вырабатывают електроенергию для Украины потому что она утилизируется как излишки, нужно дотировать? Ну как говорится за что боролись то и кушайте
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Может для этого у кацапов не стоит электроэнергию покупать?
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Електроенергия не в ведрах через границу возится. Странно что у нас с кацапстаном до сих пор общая енергосеть. Не кажется ето странным за 6 лет войны? Помню Петя и его порохоботные псы визжали и ногами топали чтобы всякие семенченки и саакашвили столбы не перекрызали.
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Странно что человек у которого есть мозг может подобное писать. А еще газотранспортная система общая, може рванем?
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Вы полагаете, что у зелебобика есть мозг?
Хотя может разве что спинной...
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В свое время Тетчер сделала в Англии то же самое
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не треба порівнювати Залізню леді з повним нулем в економіці. Де Британія і де Україна???
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Вообще-то Тэтчер по образованию химик, а не экономист.

А как политик она делала тоже самое (из Вики: будучи главой правительства, провела политические и экономические реформы для отмены того, что она считала упадком страны. Её политическая философия и экономическая политика основывались на дерегуляции, в особенности финансовой системы, обеспечении гибкого рынка труда, приватизации государственных компаний и уменьшении влияния профсоюзов...
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При Тетчер спочатку відкрили та почали розробляти великі нафтогазові родовища у Північному морі. Потім закривати шахти. У нас спочатку закривати шахти, потім ще більше імпортувати вугілля з рфії.
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там були страйки але в її кабінету була програма і зараз там тиша. А от в нашоно КМУ є програма? Щось мені підказує, що вона (програма) відсутня взагалі.
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В результаті Англія втратила свою промисловість. А мільйони людей стали безробітними.
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Петиция за отставку министра экологии и энергетики Оржеля:https://petition.president.gov.ua/petition/84520
Подпишите и распространите
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Для чего подписывать, хай жрут то что выбрали. Хай до глотки дойдет и полезет из ушей и ноздрей. Может, тогда поймут, что не стоит голосовать за ничтожества.
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Шахты есть не только в ОРДЛО и соседних с ними подконтрольных Украине районах Донбасса. Есть еще Львовско-Волынский угольный бассейн, шахтерам которого ватные пророссийские убеждения абсолютно чужды. Вот ради них и нужно подписывать. Иначе кацапский Газпром будет нас шантажировать и в "один прекрасный день" устроит газовую блокаду с молчаливого согласия Гончарука и Зели.
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он воно як. Правильно в Чехії, Словаччині копалень багато. Це Ви там їм передбачила робочі місця????????????????????
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Гончарук намекает что уголь выгоднее у боевиков и на Рашке покупать. Ато им бедолахам ***** и так урезал бюджет, того гляди здадутся не сегодня завтра. А войну нужно еще хотябы лет 5 протянуть.
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По статистике 73% шахтеров голосовали за зебилов. Убыточные шахты будут закрыты, а шахтерам найдут новую работу, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4610
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Во всем мире не убыточные, а у нас убыточные. Может пора сделать выводы?
А закрывают, что бы больше денег шло в ОРДЛО? Убыточные шахты будут закрыты, а шахтерам найдут новую работу, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9998
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В лугандонии тоже убыточные закрывают не хочет ***** платить!
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Ну нада было за клоунов не голосовать там тоже клоуны (Губарев) в правительстве!
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А я и не голосовал! (и за Барыгу с Юлькой тоже не голосовал)
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А за кого тогда? Хотя не важно. Но факт есть факт 72 % прогосовали за клоуна!
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К сожалению (или к счастью), после Кравчука, ни один из тех, за кого я голосовал не стал президентом.
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Поинтересуйтесь статистикой выработки угля на горнорабочего в США или ЮАР,к примеру, и в Украине.На многих украинских шахтах производительность на уровне 1913 года.Этому есть объективные причины,но давно пришла пора что-то делать с черной дырой под названием украинский углепром.
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Если закрыть, они уже никогда не поднимутся!
Нужно модернизировать и развивать, если не развивать, ничто само не разовьется.
Производство на уровне 1913г не только в угольной промышленности. В металлургии, горнодобывающей, лесной ...
Об уровне производительности можно судить по ВВП на душу населения.
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ЕСЛИ ТЫ НИЧЕГО НЕЗНАЕШЬ ПРО СПЕЦИФИКУ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ ОСТАВШУЮСЯ В НАСЛЕДСТВО ОТ СОВКА, ТО ЛУЧШЕ СНАЧАЛА ПОИНТЕРЕСУЙСЯ, А ПОТОМ ВСТАВЛЯЙ СВОИ ПЯТЬ КОПЕЕК. 😂😅😂
А ДЛЯ НАЧАЛА ОДИН ФАКТ КОТОРЫЙ НАПРОЧЬ ПЕРЕЧЁРКИВАЕТ САМУ ВОЗМОЖНОСТЬ ,,МОДЕРНИЗАЦИИ" И ,,РАЗВИТИЯ" ТЕМ БОЛЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ - ВО ВСЁМ МИРЕ, УЖЕ ДАЖЕ И В рфИИ ПЛАСТЫ МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 1,4 МЕТРА НЕРАЗРАБАТЫВАЮТСЯ, ПОТОМУ, ЧТО ИХ НЕВОЗМОЖНО ОКУПИТЬ БЕЗ ДОТАЦИЙ. И ТОЛЬКО В УКРАИНЕ ДО СИХ ПОР ДЕЙСТВУЕТ ,,ФИЛОСОФИЯ" ЧТО ,,БРАТЬ НУЖНО ВЕСЬ УГОЛЬ ПОДРЯД...". В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ПЛАСТЫ МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 1,4 МЕТРА В УКРАИНЕ МАЛО ТОГО, ЧТО РЕДКОСТЬ, ТАК ОНИ ЕЩЁ ПО КАКОМУ ТО ,,СЛУЧАЙНОМУ СОВПАДЕНИЮ" В СВОЁ ВРЕМЯ ОКАЗАЛИСЬ НЕРЕНТАБЕЛЬНЫ, А СЕЙЧАС ВСЕ В ЧАСТНЫХ РУКАХ, В ЧАСТНОСТИ У ахмэтки. 😂😅😂
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и хочешь сказать что в этом виноваты шахтеры что шахты уровня 1913 года Збиткові шахти буде закрито, а шахтарям знайдуть нову роботу, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4008
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Если бы ты прочитал мой комментарий полностью,то увидел бы слова "объективные причины",хотя и о самих шахтерах хорошего могу сказать мало,есть у меня родственники и знакомые среди этой "гвардии труда".
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Блин что ни день то Слуги Народа водят электорату вялым по губам. Я такого даже при Януковиче не помню! Убыточные шахты будут закрыты, а шахтерам найдут новую работу, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1144
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когда-то это должно было произойти(((
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а ты нашел работу низовым держслужбовцам, которых выгнал 50%.
а это были работяги которые делали всю работу..
пиСдобол...
гнил --бы в тюрьме при старом (до 90 г) режиме..
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Гончарука даже за измену Родине нельзя привлечь, т.к. он с Франции..
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Когда-то подобным образом поступила Маргарет Тетчер, но между нею и недоразвитым Гончаруком просто пропасть... Так что получиться из этого очередной распил бюджета и не более.
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Але це мале зелене чмо мстиве, на маєш Львівські обл. за підтримку пороха на виборах, далі буде...
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Никого не смущает,что зе вчера говорил противоположное? Или как всегда мычание от зебилов,,Всепраавильнагаварит,,?
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С одной стороны, это абсолютно правильное решение. Только вот, учитывая структуру потребляемых энергоносителей, не проще ли дотации на шахты проводить по статье "Государственная оборона"???
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дада, це мене добило учора. він би його ще у дупу запхав.
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Це рішення запізнилось років так на двадцять. Давно пора. За.бали вже ці гегемони пролєтаріата. Шахтарська галузь - це чорна діра економіки.
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Брехня. При нормальному керівництві всі ці шахти будуть прибутковими. А вугілля де брати в ОРДЛО чи Росії закуповувати? А валюту на це брати де, нові кредити?
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Не можуть всі шахти бути прибутковими, навіть при "нормальному" керівництві. Просто існують об'єктивні чинники, а саме собівартість видобування, глибина залягання та інше. Купувати потрібно в інших країнах, крім Росії і окупованих територій, якщо не можливо обійтись власним вугіллям.
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Ой, про закрытие убыточных шахт - это вроде Кучма начинал, не?
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Убыточные шахты будут закрыты, а шахтеры найдут новую работу (наверно), - Гончарук
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Упадок промышленности - закономерные последствия евроассоциации, я хз почему народ недоумевает. Если Украина исчерпывает квоты по металлопродукции еще в первом квартале года, то какого роста вы ожидаете? Всё идет своим чередом, путь Украины - сугубо аграрное государство, правда земля тоже как бы украинцам пренадлежать не будет. И не надо говорить, что не предупреждали.
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Зато у тех, кто в таёжный союз влез - небывалый рост промпроизводства
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Типа за хвост кто-то тянул или в ЕС или в ТС. Это ложная дилемма.
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А, ну да. В эпоху глобализации гордо стоять в сторонке и ждать пока прилетит от одних или от других.
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Ну те, що закрито буде шахти, я вірю...
Навіщо це робитьсяю теж розумію - щоби знесилити країну й здати ворогу й одночасно награбувати собі грошей...
ПОСТАВКИ РОССИЙСКОГО УГЛЯ В БИЗНЕС-ИНТЕРЕСАХ КОЛОМОЙСКОГО УНИЧТОЖАЮТ УКРАИНСКУЮ УГЛЕДОБЫВАЮЩУЮ ОТРАСЛЬ, - ВОЛЫНЕЦ

Чи зрозуміють це зЄдятли??? - не впевнен...
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Ахххахаха!!! А я не далее чем вчера написал, что если Зебил сказал, что шахтёров не уволят, значит их точно уволят . как в воду глядел .
Но если он это таки сделает и позакрывает шахты, то это будет первое его хорошее дело за год *************.

Маргарет Тэттчер украинского разлива блин
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конкурентоспособные шахты не нужно поддерживать. они итак прекрасно справляются.

экономист ****.
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Гон продолжается. Гончарук..чувак, не мучай страну а? Иди ка ты нахер откуда вылезло поц! Прежде чем разгонять шахтёров нужно выяснить - реально ли убыточная шахта и почему убыточная и только если с самым толковым руководством и вложениями в производство она по анализу независимых от вас придурков,специалистов будет признана лишней - только тогда можно принимать решение о ликвидации НО только после того как вы подготовите мгновенный переход шахтёров на другую работу , а до того - просто **** урезаете своё незаработанное , ******, и платите им компенсации за простой. И никак иначе..И если вы этого не понимаете то валите нахрен с должностей пока вас не порвали на третьем Майдане ,дебилы непуганные!
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А хтог каже правду? Бо вчора Зеленський на зустрічі із шахтарями у Львівській області заявив, що шахти закриватися не будуть. Брехуни!!!
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Такі заяви підтверджують повну некомпетентність влади. Замість того щоб налагодити роботу шахт та вивести їх в прибуток, вони просто їх закривають. І це при величезній потребі країни у вугіллі. Тепер вугілля будуть закуповувати в ОРДЛО та Росії, фінансувати окупантів. А валюту для цього де брати, знову кредити?
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Отстучались шахтеры касками...Беда пришла, откуда не ждали. А как стучали, как стучали!
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Где найдут и где, обсужденная с профсоюзами, и официально утвержденная госпрограмма на эту тему?
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Только писали что не будут закрывать их ложь даже дня не держится.
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