 Збиткові шахти буде закрито, а шахтарям знайдуть нову роботу, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час Години запитань до уряду заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
"Ми провели аудит усіх шахт державного значення. Їх 34, якщо я не помиляюся. Щодо кожної з них ми оцінюємо економічну ситуацію. Ті шахти, де є економічна доцільність, вони теоретично можуть конкурувати, ми підтримуватимемо, наскільки це можливо. Ті шахти, на яких немає економічного рішення внаслідок безвідповідального господарювання протягом десятків років, ми шукатимемо можливість, щоб жодна людина звідти не залишилася на вулиці", - зазначив Гончарук.
За його словами, через погане економічне становище шахт вугілля, яке вони добувають, - неконкурентне, а самі шахти збиткові. Це і є причиною заборгованості із зарплат шахтарям.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський обіцяв шахтарям вирішити проблеми вугільної галузі, заборгованостей із зарплат і перспектив роботи шахт.
"Убыточные шахты будут закрыты, а шахтерам найдут новую работу" - Гончарук, сегодня Они даже между собой не могут договориться и врут вразнобой, придурки.
До речі, чому така зневага до шахтарів?
я еще подумал каким образом, теперь понятно
хорошо шо польша рядом, местные шахтеры там не сильно обидятся?
когда наши туристы на раскопки приедут
Конечно найдут. Сейчас Беня всю землю купит, пойдут у него буряки полоть за трудодни.
шахтеры! как вам турбо-диджитализаторы?
пойдете дворниками. в стране не хватает дворников
про регресс и пенсию в 15000 грн забудьте.
вы сделали это разом
Ай да зеби. Ай молодці xD
Хотя может разве что спинной...
А как политик она делала тоже самое (из Вики: будучи главой правительства, провела политические и экономические реформы для отмены того, что она считала упадком страны. Её политическая философия и экономическая политика основывались на дерегуляции, в особенности финансовой системы, обеспечении гибкого рынка труда, приватизации государственных компаний и уменьшении влияния профсоюзов...
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А закрывают, что бы больше денег шло в ОРДЛО?
Нужно модернизировать и развивать, если не развивать, ничто само не разовьется.
Производство на уровне 1913г не только в угольной промышленности. В металлургии, горнодобывающей, лесной ...
Об уровне производительности можно судить по ВВП на душу населения.
А ДЛЯ НАЧАЛА ОДИН ФАКТ КОТОРЫЙ НАПРОЧЬ ПЕРЕЧЁРКИВАЕТ САМУ ВОЗМОЖНОСТЬ ,,МОДЕРНИЗАЦИИ" И ,,РАЗВИТИЯ" ТЕМ БОЛЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ - ВО ВСЁМ МИРЕ, УЖЕ ДАЖЕ И В рфИИ ПЛАСТЫ МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 1,4 МЕТРА НЕРАЗРАБАТЫВАЮТСЯ, ПОТОМУ, ЧТО ИХ НЕВОЗМОЖНО ОКУПИТЬ БЕЗ ДОТАЦИЙ. И ТОЛЬКО В УКРАИНЕ ДО СИХ ПОР ДЕЙСТВУЕТ ,,ФИЛОСОФИЯ" ЧТО ,,БРАТЬ НУЖНО ВЕСЬ УГОЛЬ ПОДРЯД...". В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ПЛАСТЫ МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 1,4 МЕТРА В УКРАИНЕ МАЛО ТОГО, ЧТО РЕДКОСТЬ, ТАК ОНИ ЕЩЁ ПО КАКОМУ ТО ,,СЛУЧАЙНОМУ СОВПАДЕНИЮ" В СВОЁ ВРЕМЯ ОКАЗАЛИСЬ НЕРЕНТАБЕЛЬНЫ, А СЕЙЧАС ВСЕ В ЧАСТНЫХ РУКАХ, В ЧАСТНОСТИ У ахмэтки. 😂😅😂
ЇжТе.
а это были работяги которые делали всю работу..
пиСдобол...
гнил --бы в тюрьме при старом (до 90 г) режиме..
Навіщо це робитьсяю теж розумію - щоби знесилити країну й здати ворогу й одночасно награбувати собі грошей...
ПОСТАВКИ РОССИЙСКОГО УГЛЯ В БИЗНЕС-ИНТЕРЕСАХ КОЛОМОЙСКОГО УНИЧТОЖАЮТ УКРАИНСКУЮ УГЛЕДОБЫВАЮЩУЮ ОТРАСЛЬ, - ВОЛЫНЕЦ
Чи зрозуміють це зЄдятли??? - не впевнен...
Но если он это таки сделает и позакрывает шахты, то это будет первое его хорошее дело за год *************.
Маргарет Тэттчер украинского разлива блин
экономист ****.