 Збиткові шахти буде закрито, а шахтарям знайдуть нову роботу, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час Години запитань до уряду заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Ми провели аудит усіх шахт державного значення. Їх 34, якщо я не помиляюся. Щодо кожної з них ми оцінюємо економічну ситуацію. Ті шахти, де є економічна доцільність, вони теоретично можуть конкурувати, ми підтримуватимемо, наскільки це можливо. Ті шахти, на яких немає економічного рішення внаслідок безвідповідального господарювання протягом десятків років, ми шукатимемо можливість, щоб жодна людина звідти не залишилася на вулиці", - зазначив Гончарук.

За його словами, через погане економічне становище шахт вугілля, яке вони добувають, - неконкурентне, а самі шахти збиткові. Це і є причиною заборгованості із зарплат шахтарям.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський обіцяв шахтарям вирішити проблеми вугільної галузі, заборгованостей із зарплат і перспектив роботи шахт.

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