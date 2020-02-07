 "Нас не влаштовує такий темп", - у "Слузі народу" хочуть скоротити час розгляду законопроєкту про ринок землі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
"Ми вчора порахували приблизно і вийшло від трьох до п'яти пленарних тижнів. Ми послідовно заявляємо, що нас не влаштовує такий темп. Ми не можемо в тих умовах, в яких зараз перебуває Україна, дозволити собі два-три місяці розглядати один законопроєкт", - сказав Корнієнко в п'ятницю журналістам у кулуарах парламенту.
Він додав, що наступного тижня необхідно буде вести дискусію між фракціями про подальший розгляд законопроєкту №2078 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".
Нагадаємо, Верховна Рада України 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає скасування заборони на продаж землі з 1 жовтня 2020 року.
20 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики провести дев'ять засідань до 10 січня 2020 року для розгляду пропозицій і поправок, які надійшли під час підготовки до другого читання законопроєкту №2178-10. Всього у Верховній Раді було зареєстровано понад 4,6 тис. поправок до законопроєкту.
Ющенко с Януковичем будут свидетелями.
Как ни странно у нее есть принципы и "пролетало" ей именно тогда, когда она от них отступала.
а каникулы, как у школьников, летние, зимние и прочие.... вас устраивает??
а зарплаты-доплаты-выплаты-льготы-бонусы и фокусы хрен пойми за что вас устраивает???
украинская народная мудрость
но она для украинцев
слугоуродцы её не воспринимают - генотип не той системы..
1. У лаптеногих кацапов начался мандраж.
Высокий суд Лондона поставил точку в знаковом деле жены госбанкира из Азербайджана, чем снял последнее препятствие для начала масштабной охоты за деньгами и домами понаехавших в Великобританию коррупционеров и преступников.
Британцы недовольны тем, что Лондон стал тихой гаванью для сомнительных капиталов. Они требовали от властей навести порядок, и несколько лет назад правоохранительные органы получили новый инструмент для борьбы с легализацией преступных доходов через покупку недвижимости - ордер, обязывающий человека с активами на сумму от 50 тысяч фунтов доказать, что они куплены на честно заработанные деньги.
Теперь он наконец заработает в полную силу - благодаря сегодняшнему решению Высокого суда Лондона.
Хутин заторопился, и через нового посла Великобритании предложил Борису Джонсону, без всяких предварительных ласк - закопать топор войны и раскурить трубку мира. Паникует, гаденыш. Главный кошелёк Рома пишет из Лондона, что скоро с ним начнут заниматься любовью в стиле БДСМ компетентные органы Королевы.
2. Во время войны, землю не продают. Во время войны, за землю воюют.
«С некоторых сдирали кожу, а их тела скармливали собакам. У других отрубали руки и ноги и бросали на дорогу, где они попадали под колеса телег и копыта лошадей. Многих заживо погребали. Одних детей убивали на груди матерей, а других разрывали, как рыбу».
Это свидетельства очевидца одного из итогов Первой земельной реформы, которая проходила, куда более цивилизовано чем это делают нынешние депутаты, потолкались возле трибуны и на этом все закончилось.
Или не закончилось?
Перед открытием рынка, нужно провести полную верификацию владельцев земли. Реальных владельцев. А то может оказаться, что продавать уже нечего. Все продано до нас.
3. В Украине уже созданы предпосылки для "лавины" иностранных инвестиций, считает Зеленский.
Порт Ольвия. Концессия - Катар. Одна из самых больших инвестиций в истории Украины.
Остановлена решением 6 апелляционного суда Киева.
У завода Океан, начавшего делать работу для заказчика из Нидерландов, арестованы счета.
Лавина инвестиций начинается именно так.
Лавина инвестиций - это когда у тебя обвал пром. производства, и дыра в бюджете размером с Марианскую впадину.
4. Переляканий віслюк.
Маруся Зверобой на экспресс-брифинге на выходе из ГБР зачитала материалы дела, согласно которым Зеленский лично дал показания, что он испугался выражения: "Порошенко ненавидели и хотели, чтобы он ушел, а о тебе думают, лучше тебя повесить, или чтобы граната взорвалась..."
За последние полгода за угрозы президенту, возбуждены дела:
- за ролик с КамАЗом;
- против Маруси Зверобой;
- против Софии Федины;
- против Степана Хмары;
- против Сергея Пояркова.
Все рецидивисты.
Сколько дел было возбуждено за угрозы Пороху? Ноль.
Все зависит от того, насколько "жертва" боится угроз.
Наша "жертва" - перманентный ссыкун.
5. Олигофрены.
Вообще, жить в стране, где Президент - это зЕ..... с ушами - интересный опыт.
Как-то даже Януковича все воспринимали Президентом.
Ну, просто он тупой гопник, но все же типа там лидер и всенародно вот это вот.
Но Вову даже его элохторат серьезно не воспринимает.
Здесь появилась группа особей, которые разочаровались в Монике, но топят против Пороха - ищут себе название.
Я придумал - говно в ополонке. Оно то к одной стороне прилипнет, то к другой.
То же самое, и этими индивидуумами. Они всю жизнь себе ищут мессию, находят, голосуют за него и через пару месяцев им надоедает и они снова кого-то ищут.
Жизнь их ничему не учит.
6. «Порошенко признали лучшим президентом Украины!» - он внес наибольший вклад в развитие украинской государственности.
Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Институтом стратегических исследований и прогнозов "Янус" и Центром "СОЦИС".
По мнению респондентов, Петр Порошенко был эффективным главой государства в большинстве из направлений развития страны.
Особенно значительные достижения Петра Порошенко - европейская интеграция и укрепление обороноспособности Украины, укрепление независимости нашего государства и проведения реальных реформ.
Порошенко вошёл в историю страны как самый успешный Президент Украины.
«Порохоботы» вошли в историю информационных войн как самая опасная, самая многочисленная и самая организованная «ботоферма», которую никто никогда не видел.
P.S. Все буде Україна! Я дізнавався ...
Слава Україні!
И.Лютый
Хрєн вам а не земля України клоуни
НА следующий день ВСЯ земля будет на Wall Street, а бівшие депутаты в Монако, Лондоне, на Мальдивах.
Почему не поставить ультиматум олигархам, как сделал Саакашвили, если дело в наполнении бюджета ? Или дело в чем-то еще ?