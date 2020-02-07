EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Політика України
  2239  30
Матеріали за темою:
Все про:розслідування (1636) Маслов Леонід (16) Антоненко Андрій (77)

 Я підтверджую свої свідчення, але їх викривили. Співпраця зі слідством можлива лише після усунення порушень закону з вашого боку, - Антоненко

Підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета музикант Андрій Антоненко відмовляється відповідати на питання слідства у зв'язку з перекручуванням, на його думку, слідчими його показань, а також у зв'язку з відмовою надати його адвокатам доступ до матеріалів справи.

Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці адвокат Леонід Маслов, оприлюднивши відповідну заяву Андрія Антоненка, передає Цензор.НЕТ.

"Офіційно для ЗМІ:

Слідчому Бирку

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вбивство Шеремета: слідство виявило неточності в показаннях адвокатів і свідків щодо алібі Кузьменко. ВIДЕО

Шановний пане слідчий, для мене було неприємним сюрпризом, як Ви викривили зміст моїх показань в своєму клопотанні про продовження мого арешту. Ще раз заявляю, що все, що було мною сказано, є абсолютною правдою, я підтверджую раніше надані показання. Але я не можу погодитись з тим, що мої слова перекручують і використовують проти мене.

Я не приховував жодну з обставин свого життя та відповідав на всі поставлені питання. Хоча тепер розумію, чому адвокати радили відмовитись говорити будь що.

Ви самі приховуєте від нас докази моєї невинуватості. Прийміть до уваги, що будь-яка співпраця зі слідством можлива лише після усунення порушень закону з Вашого боку, в тому числі надання адвокатам можливості ознайомитись з документами, експертизами, які Ви обіцяєте надати більше місяця, а також офіційного експертного вимірювання мого зросту.

Крім того, негайно надайте дозвіл моїм адвокатам на доступ до моєї особової справи в ІТТ.

До того моменту я відмовляюсь відповідати на будь-які питання на підставі статті 63 Конституції України", - йдеться в оприлюдненій заяві Антоненка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У суді над Антоненком обвинувачення показало фотожабу з Гітлером із фейсбуку як доказ мотиву вбивства Шеремета. ФОТО

Я підтверджую свої свідчення, але їх викривили. Співпраця зі слідством можлива лише після усунення порушень закону з вашого боку, - Антоненко 01
Я підтверджую свої свідчення, але їх викривили. Співпраця зі слідством можлива лише після усунення порушень закону з вашого боку, - Антоненко 02

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.

3 лютого 2020 року було несподівано призначено розгляд клопотань про продовження запобіжних заходів для обвинувачених. Через те, що адвокатів пізно повідомили, розгляд щодо Юлії Кузьменко перенесли на 10 ранку 4 лютого, щодо Андрія Антоненка - на 11 ранку того ж дня, щодо Яни Дугарь - на 14:00.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174374
 
 
 Топ коментарі
 
Те, що підозрюваним не дають змоги ознайомитися з усіма матеріалами справи, - не лише кричуще порушення їхніх прав, а й підтвердження того, що ніяких суттєвих доказів у поліції та прокуратури НЕМАЄ! Бо якби були 100% неспростовні докази, то ніхто не боявся б давати матеріали слідства підозрюваним та їх адвокатам!
 показати весь коментар
 
Свободу патриотам. Клоунов и Аваковских псов на нары!
 показати весь коментар
 
Давайте будемо чесними: перший у черзі - все-таки Яник...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Те, що підозрюваним не дають змоги ознайомитися з усіма матеріалами справи, - не лише кричуще порушення їхніх прав, а й підтвердження того, що ніяких суттєвих доказів у поліції та прокуратури НЕМАЄ! Бо якби були 100% неспростовні докази, то ніхто не боявся б давати матеріали слідства підозрюваним та їх адвокатам!
 показати весь коментар
 
 
Ні, це так написаний КПК. Ну так Портнов його написав. Адвокат має право просити ознайомитись, слідчим має право не давати. Точніше, він має право ознайомити із тим, що вважає на цій стадії можливим. Дадуть вам справу, а в ній замість половини матеріалів "картки - замінники", папірець А4 на якому написано: висновок експертизи на 000 арк.
І це логічно, з точки зору слідства, оскільки воно ще триває, а повне відкриття слідчим своїх доказів, зробить подальше слідство просто недоцільним... Усю справу по КПК мають відкрити тільки по завершенню слідства.
 показати весь коментар
 
Тобто КПК Портнова виписаний таким чином, що він Ст. 32 Конституції порушує???
 показати весь коментар
 
КПК Портнова порушує усе і навіть здравий глузд, усе, окрім ст.32 Конституції. Я просто не розумію у чому ви знайшли порушення саме цієї статті?
 показати весь коментар
 
Людина має право на ознайомлення із зібраною про неї інформацією... Так, можливо вибірково, але має. Наскільки я розуміюз цього посту, адвокатам Антоненка взагалі не дають справу, а не вибірково засекречують окремі документи.
 показати весь коментар
 
 
Ніколи не слухайте і не вірте тому, що говорить адвокат на камеру. Він відпрацьовує гонорар.
На відміну від вас, він досконало знає, що нічого цікавого йому не покажуть, що це буде законно і навіть розуміє чому так... Але продовжує апелювати до "плєбсу" розумієчи, що вводить їх в оману.
 показати весь коментар
 
Свободу патриотам. Клоунов и Аваковских псов на нары!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не спорю, но порох первый в очереди на нары.
 показати весь коментар
 
Про Пороха тебе по каналу "Звезда" нашептали! Кстати где деньги которые сейчас не ворует Порох?
 показати весь коментар
 
 
А хто може підтвердити, або спростувати те, що "сейчас он не ворует"??????
 показати весь коментар
 
Если бы он сейчас воровал про это бы из каждого утюга бы доносилось!
 показати весь коментар
 
Звезда далеко,а вот Г+Г шепчет каждый день.
 показати весь коментар
 
 
Почему? У тебя есть железобетонные доказательства ?
 показати весь коментар
 
 
Давайте будемо чесними: перший у черзі - все-таки Яник...
 показати весь коментар
 
 
Особисто мені? Я, як Рембо, маю десантуватися в Ростові, захопити Яника і привезти сюди?? Я підтверджую свої свідчення, але їх викривили. Співпраця зі слідством можлива лише після усунення порушень закону з вашого боку, - Антоненко - Цензор.НЕТ 6064
 показати весь коментар
 
 
О чем то другом мечтать не пробовал, самокритичный идиот?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Антоненко и его защита хотят узнать все что есть у следствия, чтобы только потом придумать подходящее "алиби" и не опозориться завравшись про баню, как ранее.
 показати весь коментар
 
Взагалі-то це законне право підозрюваного - отримати всі слідчі матеріали!

Хоча що тобі пояснювати, ти мабуть у відео віриш, хоча чувак з відео ростом не вийшов, а у дами немає величезних татух, які у Дугар на руці видно неозброєним оком...
 показати весь коментар
 
 
На цій стадії розслідування - ні, читайте КПК.
 показати весь коментар
 
"а также официального экспертного измерения моего роста"
 показати весь коментар
 
Да правильно требует,на видео ,которое яко бы уже исследовали походку и рост иностранные (эсперды),это для тебя,рост Антоненко на 10см больше.В другой стране ,следователей и прокуроров уже бы уволили за арест человека без доказательств,а судью отстранили ,до выяснения ,почему было такое решение.
 показати весь коментар
 
Материалов подъезжает всё больше.По мере поступления с ними знакомят адвокатов.Это ведь следствие ,а не суд.Следствие может длиться очень долго.По украинским меркам.Мне хочется пожелать фигурантам терпения и искренности.Впереди ещё ЕСПЧ.
 показати весь коментар
 
Следствие, при наличии подозреваемого, да еще задержанного, не может длиться долго. Даже в Украине. За затягивание сроков, следователь может поменяться местами с подозреваемым.
 показати весь коментар
 
Ст. 221 УПК Украины требует от следователей(любого уровня и ранга) по ходатайству подозреваемого или его представителя предоставить для ознакомления материалы уг. дела. За исключением если... (см ст.221 УПК Украины). Покажите постановление следователя об отказе предоставить материалы.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору