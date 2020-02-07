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Все про:зґвалтування (116) Молдова (500)

 Консула України в Молдові відсторонили від виконання обов'язків через підозру в зґвалтуванні 17-річної дівчини

Консула України в Бєльцях (Молдова) підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої громадянки Молдови, його відсторонили від виконання обов'язків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із цим посиланням: на молдавський портал СП, у розпорядженні якого є коментар українського Міністерства закордонних справ України.

Згвалтування 17-річної дівчини в Бєльцях сталося 4 лютого, в злочині підозрюються двоє чоловіків (37 і 38 років). ЗМІ, посилаючись на анонімні джерела в слідстві, повідомили, що серед них - один з консулів України в Бєльцях, і його поки не затримали, оскільки у нього дипломатичний імунітет. Другий фігурант справи затриманий на 72 години.

Як пише видання, українське відомство повідомило, що Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції РМ повідомило Посольству України про те, що правоохоронні органи Молдови ведуть слідство. У ньому вони перевіряють заяву, "яка надійшла від громадянки Республіки Молдова, про вчинення стосовно неї злочину консулом України в м.Бєльці".

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"Молдавська сторона висловила прохання, щоб зазначена особа не покидала територію Молдови на час проведення слідчих дій. Державним секретарем МЗС України відкрито дисциплінарне провадження, на час проведення якого вказаний дипломат відсторонений від виконання посадових обов'язків", - повідомило відомство.

Про результати слідства МЗС України пообіцяв повідомити додатково.

Разом з тим, посольство України повідомило молдавському виданню, що працівник консульства в Бєльцях не затриманий, звинувачення в якомусь злочині йому не пред'явлено і його причетність до інциденту з'ясовується.

"Інформація про нібито причетність співробітника консульства України до цього інциденту перевіряється, встановлюються всі обставини. Зараз він не затриманий і звинувачення в якомусь злочині йому не пред'явлено. До закінчення розслідування, яке проводять компетентні органи Республіки Молдова, ми нічого не можемо коментувати", - сказали в пресслужбі посольства України в Молдові.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174373
 
 
 Топ коментарі
 
Ну теперь ему прямая дорога в Раду...в состав зеленого стада...там таких любят...
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чергова "перемога" віслючої дипломатії
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Ну теперь ему прямая дорога в Раду...в состав зеленого стада...там таких любят...
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Как-то летом на рассвете
Заглянул в соседний сад,
Там смуглянка-молдаванка
Собирает виноград.
Я краснею, я бледнею,
Захотелось вдруг сказать:
"Станем над рекою
Зорьки летние встречать". Консула Украины в Молдове отстранили от исполнения обязанностей из-за подозрения в изнасиловании 17-летней девушки - Цензор.НЕТ 3720
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Не бреши - там такого выгнали из фракции сразу как только подтвердилось обвинение.
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Покарання за законом він вже отримав, здається. Що ще може зробити проти нього фракція?
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Там в той фракции 100% таких.Бггггг... Консула України в Молдові відсторонили від виконання обов'язків через підозру в зґвалтуванні 17-річної дівчини - Цензор.НЕТ 3914
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Ну - зачем же брехать на столько очевидно?
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чергова "перемога" віслючої дипломатії
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Мда... все зебильнее и зебильнее живем...
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Тут может быть и подстава.Но если правда-судить в Украине на полную катушку.Изнасилование - тягчайшее преступление.
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Пусть в Молдове судят - он там преступление совершил.
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интересно нахрена нам консульство в Бельцах?
Кишинёва недостаточно?
походу ожидается наплыв наших граждан, шо в целом понятно
теперь же мы самые нищие в европе
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Если честно , во многих слухаях = это банальная подствава. Есть куча массажных салонов, девочки пр вызову, сауны, инет и т.д.
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Утверждается, что преступление произошло в ночь на 5 февраля в городе Бельцы в секторе Дачия. Девушка подверглась сексуальному насилию со стороны двух лиц в возрасте 37 и 38 лет.
Один из мужчин был задержан правоохранительными органами. А второго еще не задержали, учитывая, что у него дипломатический иммунитет. Источники сообщают, что причастным к преступлению является дипломат Александр Сторожук - украинский консул в Бельцах.
Предварительно, несовершеннолетняя родом из района Сынжерей и проживает в Бельцах. Мать девочки уехала на работу за границу.
Телеканал TV8 со ссылкой на украинское консульстве в Бельцах сообщает, что все обстоятельства этого дела выясняются компетентными органами
"В настоящее время консул не арестован и не обвиняется. Мы не можем комментировать это дело до тех пор, пока не будет завершено расследование или пока не будет объявлено решение правоохранительных органов", - заявили в консульстве.
А по данным издания esp.md консула Александра Сторожука уже отстранили от должности и открыли дисциплинарное производство. Также власти Модовы попросили его не покидать страну во время следствия.
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Похоже история из серии - а утром оказалось, что ей нет 18ти ) Она стала требовать денег и кричать об изнасиловании.
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Скорее всего какой то поклеп и подстава - ну не может дипломат так себя вести! Хотя - президент то клоун...
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Не могу никого ни осуждать, ни обсуждать......
Наша ылита становится все круче, но должен заметить, что "медовая ловушка" ВСЕГДА была одним из самых простых и излюбленных приемов ВСЕХ спецслужб МИРА((((
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Та кому он нужен, тот клоун в каких-то задрипаных бельцах. Офигенная фигура мирового масштаба! Консула України в Молдові відсторонили від виконання обов'язків через підозру в зґвалтуванні 17-річної дівчини - Цензор.НЕТ 303
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