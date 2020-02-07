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 Економіка, Суспільство
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Все про:газ (1176) Кабмін (772) НКРЕКП (165) Тарифи на газ (167) Гончарук_Олексій (623)

 Дві платіжки за газ об'єднають, - Гончарук. ВIДЕО

Кабінет Міністрів України працює над тим, щоб об'єднати платіжки за газ і його доставку в один документ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час Години запитань до уряду повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Дві платіжки - це правильний крок, але справді, правильніше було б, щоб людина отримувала їх одночасно і одним документом. Тобто правильно розділити ці послуги, але одночасно організувати платіжки за них в один документ", - зазначив прем’єр.

За його словами, Кабмін над цим зараз працює. Рішення про розділення платіжок за газ і його розподіл ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

"Але ми зараз формуємо політику в цій сфері. Тому найближчим часом ми зробимо все, щоб оптимізувати і подавати людям інформацію в доступному, зрозумілому й правильному вигляді. Це питання комунікації", - підсумував прем'єр.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174371
 
   
 Топ коментарі
 
"слуги" превзошли всех «попередників» в манипуляциях с ценой на газ .
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т.е. вместо двух бамажек будет одна...
но сумма за доставку никуда не денется и пересматривать саму методику ее начисления не будут... правильно?
т.е. "на верху" сделали вид что не поняли почему возмутился народ ? ))))))))
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ну зебилы блин, слабохарактерные, ничего до конца довести не могут.
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- Не делайте из еды культа. После этого он съел огурец сам. (с)
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А как же аналганбанглинг или как оно там звется? не будет транспортной фирмочки? ее тоже в зад, и рулить и дальше будет нафтогаз?
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именно так
но главное - под это дело создать объединительную комиссию и пристроить туда оставшихся родственников и соседей..
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Как можно лохам сделать хорошо? Сделать совсем плохо, а потом вернуть все взад, но сделать чуток похуже. И лохи будут счастливы.
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Что то мне это все обезьяну с гранатой напоминает
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"слуги" превзошли всех «попередників» в манипуляциях с ценой на газ .
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Скажите кто в теме, собаку уже можно забирать с ломбарда?
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Так. Готуй підлогу здавати, десь половину!)
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можешь эту фотку роспечатать и над кроватью повесить , я разрешаю Дві платіжки за газ об'єднають, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3178 Дві платіжки за газ об'єднають, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6551
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А у меня складывается другое мнение по этому поводу
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Це маска для недоделаного богдана яременко , щоб журналісти не впізнали
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ну зебилы блин, слабохарактерные, ничего до конца довести не могут.
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Україну вони таки доведуть до кінця.... Две платежки за газ объединят, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2480
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т.е. вместо двух бамажек будет одна...
но сумма за доставку никуда не денется и пересматривать саму методику ее начисления не будут... правильно?
т.е. "на верху" сделали вид что не поняли почему возмутился народ ? ))))))))
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В теме о спортсменах и артистах, эту стратегию отменно озвучил Яр Холодный. Рекомендую ознакомиться.
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Они УЖЕ объединили - они объединили народ против зэбилов.
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Кабинет Министров Украина работает над тем, чтобы объединить платежки за газ и его доставку в один документ. Две платежки за газ объединят, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2500 Две платежки за газ объединят, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2731 была одна сделали две что бы потом сделать одну.......
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какая сообразительность ... а многие то уже на перёд заплатили , что бы лишний раз за комиссию не платить ..
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Сильный ветер преобразований власти просто сбивает с ног!
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Акуеть Гончарук реформатор! Слава Украине! Мы всех победим!
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Сподіваюся після цього хоч вони перестануть талдичити, що газ здешевшав? Бо він здешевшав хіба тому, що від нього відділили суму за транспортування...
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Это точно .. У нас ( Полт. обл. ) был 6.9 грв/м3 , теперь стал 5.8 + 1.1 за транспортировку = те же самые 6.9 . Дві платіжки за газ об'єднають, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6152 .
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так я не понял . собакой рассчитаться можно или нет ?
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Цену на газ в своих платежках видели? А цену, с которой российский газ пересекает украинскую границу, вам никто не скажет. Ибо тайна великая сие есть. Иначе Путин нападет.

Но вы не сомневайтесь, громадяне! Данная прозрачная, честная схема закупки создана исключительно в целях повышения благосостояния трудящихся и недопущения доминирования гибридного агрессора на европейском газовом рынке.

Кстати, газ собственной добычи мы тоже везем в Амстердам. И там его покупаем- по европейской, справедливой цене.
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Еще никто в квитанции не пишет что украинцы платят за крысчан и лугандонцев, которые уже 5 лет не оплачивают комуналку но Украина им продолжает усердно поставлять газ, свет и воду
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Какие же вы дебильные.На два шага вперед не видите...
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Зато зарплати і пенсії свої вирахували вже до кінця життя а би могли утримувати всіх своїх родичів, навіть тих яких ще у проекті не має))
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Это победа, это - безоговорочная победа. Все прогрессивное человечество аплодирует стоя. Ура, товарищи, троекратное - Ура
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ну хоть что то позитивное)
главное теперь чтобы слово сдержал)
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объединить министерства, потом, - разъединить министерства, разъединить платежки, - объединить платежки... Тяжело зебилам работается, даже 6 отпусков в пол-года не помогают...
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Урря. Все будете платить как и раньше только две платежки склеят в одну.
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вот она какая формула зельцман+, когда транспортировку уже включают в стоимость газа. вобщем ахметов лох, мог бы просто свой роттердам+ сделать второй платежкой, а потом обе платежки обьединить в одну и население не волало по поводу подорожания услуг. шах и мат коррупционеры.
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Ну наконец то Гончарук "родил" вумную мысль . Впервые Дві платіжки за газ об'єднають, - Гончарук - Цензор.НЕТ 537 ..!! Зачем морочить людям голову , всё усложнять и прочее .!! Наоборот , нужно упрощать . Людям удобней делать так как они привыкли , заплатил всю сумму и забыл ,, а там уж сами делите её как хотите .!
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Судя по платежкам за транспортировку газа етот газ несколько раз прогоняют вокруг земного шара. Интересно что за транспортировку кацапского газа в Европу Украина получает всего $10 за тыс. кубов/тыс. км.. Я уже не говорю куда девается украинский газ добываемый в Украине и стоимостью не более $50. Хотя куда он девается можно посмотреть на виллы наших одигофренов в Австрии и на Лазурном берегу
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От я дивуюся з цих телепнів. Та люди збурені не двома платіжками а додатковими виплатами. Яка різниця дві платіжки або одна, якщо все одно платити треба більше.
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2017 год, новость на цензоре
https://censor.net.ua/news/435054/ukraina_poobeschala_mvf_vvesti_abonplatu_za_gaz_do_kontsa_sentyabrya_memorandum
Украина обязуется до конца сентября 2017 года закрепить разделение единого тарифа на газ на две составляющие: стоимость газа как товара и плата за его доставку(абонплата) путем внесения изменений в постановление Кабмина №758.Об этом говорится в обнародованном Минфином Меморандуме с МВФ.


При Порошенко Украина ради кредита МВФ приняла обязательство разделить цену на газ на две части (оплата газа + оплата доставки), но виноват Зеленский Дві платіжки за газ об'єднають, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5057 Дві платіжки за газ об'єднають, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5740
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