 Дві платіжки за газ об'єднають, - Гончарук. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час Години запитань до уряду повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
"Дві платіжки - це правильний крок, але справді, правильніше було б, щоб людина отримувала їх одночасно і одним документом. Тобто правильно розділити ці послуги, але одночасно організувати платіжки за них в один документ", - зазначив прем’єр.
За його словами, Кабмін над цим зараз працює. Рішення про розділення платіжок за газ і його розподіл ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).
"Але ми зараз формуємо політику в цій сфері. Тому найближчим часом ми зробимо все, щоб оптимізувати і подавати людям інформацію в доступному, зрозумілому й правильному вигляді. Це питання комунікації", - підсумував прем'єр.
но главное - под это дело создать объединительную комиссию и пристроить туда оставшихся родственников и соседей..
но сумма за доставку никуда не денется и пересматривать саму методику ее начисления не будут... правильно?
т.е. "на верху" сделали вид что не поняли почему возмутился народ ? ))))))))
Но вы не сомневайтесь, громадяне! Данная прозрачная, честная схема закупки создана исключительно в целях повышения благосостояния трудящихся и недопущения доминирования гибридного агрессора на европейском газовом рынке.
Кстати, газ собственной добычи мы тоже везем в Амстердам. И там его покупаем- по европейской, справедливой цене.
главное теперь чтобы слово сдержал)
https://censor.net.ua/news/435054/ukraina_poobeschala_mvf_vvesti_abonplatu_za_gaz_do_kontsa_sentyabrya_memorandum
Украина обязуется до конца сентября 2017 года закрепить разделение единого тарифа на газ на две составляющие: стоимость газа как товара и плата за его доставку(абонплата) путем внесения изменений в постановление Кабмина №758.Об этом говорится в обнародованном Минфином Меморандуме с МВФ.
При Порошенко Украина ради кредита МВФ приняла обязательство разделить цену на газ на две части (оплата газа + оплата доставки), но виноват Зеленский