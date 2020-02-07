 Дві платіжки за газ об'єднають, - Гончарук. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час Години запитань до уряду повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Дві платіжки - це правильний крок, але справді, правильніше було б, щоб людина отримувала їх одночасно і одним документом. Тобто правильно розділити ці послуги, але одночасно організувати платіжки за них в один документ", - зазначив прем’єр.

За його словами, Кабмін над цим зараз працює. Рішення про розділення платіжок за газ і його розподіл ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

"Але ми зараз формуємо політику в цій сфері. Тому найближчим часом ми зробимо все, щоб оптимізувати і подавати людям інформацію в доступному, зрозумілому й правильному вигляді. Це питання комунікації", - підсумував прем'єр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За рік ціна на газ для населення знизилася на 25%, - Оржель. ВIДЕО