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Все про:релігія (260) США (6253) Турчинов (942)

 Україна - християнська держава, євангельський фундамент - це шанс для країни стати великою та могутньою, - Турчинов на молитовному сніданку в США

У Вашингтоні відбувся 68-й Національний молитовний сніданок США, який відвідали делегати зі 160 країн світу: керівники держав та урядів, парламентарі, бізнесмени, громадські діячі, лідери християнських конфесій та лідери громадської думки.

За словами координатора української делегації Павла Унгуряна, цього року захід відвідали 3500 делегатів зі всього світу, "українська ж делегація на молитовному сніданку США була значно меншою, ніж у попередні роки". Серед відомих гостей з України відвідав молитовний сніданок також ексголова Верховної Ради України, координатор Всеукраїнського Собору Олександр Турчинов, повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Турчинова.

Напередодні молитовного сніданку Олександр Турчинов провів серію зустрічей з американськими сенаторами та конгресменами, де співрозмовники обговорили питання підтримки України в її боротьбі з російською агресією та просування нашої держави на шляху реформ.

У своєму коментарі після молитовного сніданку Координатор Всеукраїнського Собору нагадав, що традиція молитовних сніданків, де збираються разом політики з різних політичних партій, державні і релігійні діячі, "почалась у важкі часи ІІ Світової війни і триває до сьогодні".

"Ця традиція збиратися для спільної молитви є свідченням того, що, крім політичних і корпоративних інтересів, у людей є ще й вищі пріоритети, що базуються на вічному Євангелії і, коли країна розвивається відповідно до них, вона може дійсно стати великою. Прикладом для цього є Сполучені Штати Америки", - наголосив Олександр Турчинов.

За його словами, центральним виступом молитовного сніданку було звернення Президента США Дональда Трампа, який проголосив дуже важливі речі: "Забезпечення релігійної свободи в США, права дітей на народження, повернення вивчення Біблії у школах та інші ініціативи, які зал підтримував оплесками".

"За такої позитивної прохристиянської програми є реальна перспектива перемоги Дональда Трампа на наступних президентських виборах", - зауважив Олександр Турчинов.

Координатор Всеукраїнського Собору зазначив, що в Україні також, як і в США і багатьох країнах світу, щороку проходять молитовні сніданки, де збираються політики, державні, громадські та релігійні діячі "для звершення спільної молитви і визначення спільних духовних пріоритетів".

"В Україні вже склалася певна традиція молитовних сніданків і не лише на рівні Києва, вона охоплює майже всі регіони та обласні центри. Це додаткове свідчення того, що Україна є і буде християнською державою. Шлях, визначений Христом, є шляхом для справжньої перемоги і величі нашої держави", - резюмував Олександр Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174370
 
   
 Топ коментарі
 
По Конституции Украина - светское государство. Украина - христианское государство, евангельский фундамент - это шанс для страны стать великой и мощной, - Турчинов на молитвенном завтраке в США - Цензор.НЕТ 6301
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молун, а ничего шо то шо песчинка падает и 1000000 попов не смогут повлиять молитвочками на ее траекторию то?
дурацкие высеры для стада оставь.те для себя
Дурак наш Пастор и дети его(не дай Перун) тоже
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пастор... как же я соскучился за адекватной властью..... эх бл....
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По Конституции Украина - светское государство. Украина - христианское государство, евангельский фундамент - это шанс для страны стать великой и мощной, - Турчинов на молитвенном завтраке в США - Цензор.НЕТ 6301
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А какой фундамент у свецкого государства? Может золотой телец или перевёрнутая звезда?
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Турчинову надо почаще бога вспоминать, когда он олигархам прислуживает за счет народа Украины (помогает разворовывать народное добро)

Турчинов, Тимошенко -- лицемеры из Днепра без всяких тормозов.
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Только дикари и религиозные мракобесы ищут фундамент государства в символизме и верят в мировой заговор марсиан против дикарей религиозных мракобесов.
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У кожної людини своє сприйняття реальності, а якщо ви сповідуєте науку, як інструмент її сприйняття, то маю вас розчарувати - наука опирається на теорії, гіпотези і аксіоми, що стоять в одному ряду з вірою. Ви ж якось повірили, що дві паралельні прямі не перетинаються і точка має безкінечно малий розмір, хоч перевірити це не можете. Україна - християнська держава, євангельський фундамент - це шанс для країни стати великою та могутньою, - Турчинов на молитовному сніданку в США - Цензор.НЕТ 8780
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Только вот востприятие реальности большинством жителей Катара и ОАЭ не дает им вырваться в мировые лидеры в науке и технологиях. По востприятию реальности, религиозные государства находятся на стадии феодализма.
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Тим не менше - порівняйте себе (лідера технологій з з/п 500-700 баксів) і катарця (відсталого феодпла з з/п 15 000 баксів). Кожна людина, особливо матеріаліст, має мету - матеріальні блага. От і виходить - ви невіруючий матеріаліст із капіталістичного середовища відстаєте в 25-30 разів! від віруючого катарця-феодала з релігіозної країни. Як вам такий феномен? Україна - християнська держава, євангельський фундамент - це шанс для країни стати великою та могутньою, - Турчинов на молитовному сніданку в США - Цензор.НЕТ 4013
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Не смогу сравнить себя с тем, что ты пишешь, т.к. по первому же критерию я не соответствую. У тебя слишком заниженные цифры. Ну и вообще ты не корректно сравниваешь, интерполируя экономики государств на отдельных людей. К примеру, экономика той же па-рашки, хоть и на задворках мира, но всё же довольно крупная, а вот экономика па-рашкинян (жителей па-рашки) не просто на задворках мира, а глубако в кулуарах ж@пы...
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Світська держава - не ознчає атеїстична держава. І не означає, що державною релігією є гуманізм чи дарвінізм
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Правильно Пастор говорит. Все процветающие страны исповедуют протестантизм или католицизм. Православные в конце списка.
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Катар и ОАЭ находятся в полной зависимости от светских государств. Именно из светских государств в Катар и ОАЭ пришла наука и технологии, именно в светские государства Катар и ОАЭ продают свои природные ископаемые (больше ничего они не могут предоставить именно в силу своей цивилизационной отсталости), именно в светских государствах Катар и ОАЭ покупают всю свою роскошь.
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Тогда, США - это нищеброды, потому что зависят от всего мира - это я об том, что весь мир должен подкреплять чем-то материальным бумагу, которую печатает федеральный резерв США.
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Как раз весь мир зависит от США, т.к. валюта резервирования у всех стран мира - это на 90% доллар США. Україна - християнська держава, євангельський фундамент - це шанс для країни стати великою та могутньою, - Турчинов на молитовному сніданку в США - Цензор.НЕТ 1813
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Да! И четверть мирового ВВП - это экономика США. Ближайший конкурент - Китай - значительно отстаёт. па-рашка всего 2% и падает.
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Ви мені про результати, а я вам про механізм. Уявіть на секунду, що весь світ відмовився від доллара. То хто від кого залежить?
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Вот как раз результат и определяет качество механизма. И, если у США такой результат, то и механизм у них соответствующий. Отказавшись от доллара, весь мир потеряет свою экономику. Совсем. А США будут их кормить гуманитаркой, как они это регулярно делают с па-рашкой.

Айвазовский, картина "Раздача продовольствия" (внимание на флаг):


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Ви знову мене не зрозуміли. Штати придумали механізм - з державного боргу (папір) створювати матеріальні блага (не папір). Тобто ви отримуєте не підкріплену нічим банкноту, а віддаєте таку ж банкноту, підкріплену вашим потом і кров"ю. Без вас папірець залишається папірцем. Ось така залежність.
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Я вас прекрасно понял - вы повторяете кацапские мантры про госдолг, которые являются обыкновенной манипуляцией сознания. Кстати, манипуляциям сознания больше всего подвержены сторонники религий. Собственно, они в этих манипуляциях живут постоянно.
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Те государства, которые по конституци являются религиозными, находятся в цивилизационном плане на задворках мира. Иран, к примеру. Вот и па-рашка хочет свою секту в конституциии прописать...
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Хотел вставить гифку танцующего Вовика с одноплеменниками, но заранее знаю, что админ её сразу удалит. Поэтому - вы меня поняли.
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т.е. модератор нетерпим к евреям? Он нацист?
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Я теж у нього питав. Доречі, чому не банять гопак? І хава нагіла і гопак - це етнічні елементи двох культур. Україна - християнська держава, євангельський фундамент - це шанс для країни стати великою та могутньою, - Турчинов на молитовному сніданку в США - Цензор.НЕТ 5943
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Также удаляют скриншоты с сообщениями из прошлого... Наверно это какая-то разновидность синдрома зебилизма: когда кто-то обосрался, боится в этом признаться и обвиняет другого в этом, либо включает цензуру и репрессии.
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а может это тоже считается оскорблением чувств верующих? Когда уверовавших в бубачку тычешь носом в их собственное "г"
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Українці - не стільки віруючий народ, скільки легковірний. На порожньому місці створили і вступили у нову секту Свідків Зеленої Шмаклі. Україна - християнська держава, євангельський фундамент - це шанс для країни стати великою та могутньою, - Турчинов на молитовному сніданку в США - Цензор.НЕТ 7184
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пастор... как же я соскучился за адекватной властью..... эх бл....
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Та да. Адекватно Крым сдали. Без боя.
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молун, а ничего шо то шо песчинка падает и 1000000 попов не смогут повлиять молитвочками на ее траекторию то?
дурацкие высеры для стада оставь.те для себя
Дурак наш Пастор и дети его(не дай Перун) тоже
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то есть даже средней не устраивает, обязательно сразу великой - второй Францией
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Как он совмещает это со своим коммунистическим прошлым ? В котором не было место Богу )) Так можно делать ? ))
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я реально кайфую от смеха - клеймители совка и попов, ВНЕЗАПНО стали верож*пыми..... Україна - християнська держава, євангельський фундамент - це шанс для країни стати великою та могутньою, - Турчинов на молитовному сніданку в США - Цензор.НЕТ 7207

кстати, нашел россиянку перепевает Найтвиж, зацениhttps://www.youtube.com/watch?v=***********

как по мне - один в один даже Один сказал бы шо это круто
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Куриная жопа хочет нас в свой баптизм навернуть?
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А что в Евангелии про Родовид банк и группу киллеров написано ?
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Как он СБУ руководил то ? Кто баптиста главой Службы безопасности Украины назначил. С тех пор с безопасностью кстати как то вообще плохо. Даже Крым про..ал в Донбассе СБУ пришлось в перестрелку своих людей на джипах отправлять. Во время Дебальцево он вроде как молился всю ночь на коленях с Порошенко и его женой. В итоге разгром и котел.
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Украина - светское государство, потому что живет по светским законам. Если бы Украина была христианским государством, она жила бы по христианским законам. В реальности о религиозных канонах и табу "верующие" вспоминают пару раз за год и еще пару раз за жизнь, когда думают, а почему бы не повенчаться в церкви, крестить ребенка... Так что Украина - это светское государство, в котором каждый волен выбирать, в какой храм ему ходить в свое свободное время, или не ходить ни в какой, потому что в отличие от средневековья, еретиком со всеми последствиями не объявят.
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Петь, но эти "светские" колотят в звоны и бегают с хоругвями. Мне неприятно. Хорошо шо нету как на Рашке - плюнул в их сторону = посиди 5 лет то
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Христианское государство под руководством иудейско-хабатских властей заканчивается Голодомором и Холокостом. Германия - в пример.
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А Крым и Донбасс кто оккупировал? Атеисты? Буддисты? ИГИЛ? Ещё вопрос. Устроители молитвенного ужина во славу Летающего Макаронного Монстра или Деда Мороза дают гарантию исполнения желаний? А то как бы не вышла неувязочка аля-рюсс, когда запускают освящённые пОпами ЁПРСТ (РПЦ) ракеты с бусурманского Байконура, а те падают аки пылающие свечки.
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В России правят хабатники как и в Украине с 2019 года. Христианства в России нет.
Святитель Игнатий Брянчанинов еще в 19 веке предвидел, что Россия будет главным союзником Антихриста на Земле.
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Иудеи утвердили: Украина - христианское государство!
А ведь из Апостольских правил следует, что «тот, кто не причащался Святых Христовых Тайн более трех недель без уважительной причины, считался отпадшим от Церкви».
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Комсомольський пастор ..., було таке явище в природі. Наслідок розвалу тоталітарної імперії і мімікрії та метаморфоз, якими він супроводжувався.
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