 Негативні наслідки зміцнення гривні будуть короткостроковими, - НБУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

"У 2019 році гривня суттєво зміцнилася як до долара США, так і до кошика валют країн – ОТП. Ревальвація гривні за винятком сезонних коливань та коротких післякризових епізодів корекції курсу у минулому є для України порівняно новим явищем", - йдеться в звіті.

Зазначається, що досвід інших країн, які знизили інфляцію після введення режиму інфляційного таргетування і проходили період зміцнення своїх валют, свідчить, що "негативні наслідки ревальвації за послідовної макроекономічної політіки є переважно короткостроковими".

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"З одного боку, зміцнення гривні стало основним чинником зниження інфляції до цільового рівня 5% ± 1 в. п. У свою чергу, саме стійка і низька інфляція є необхідною передумовою довгострокового зростання, адже закладає необхідне підґрунтя для бізнес-планування та нарощення заощаджень. З іншого боку, зміцнення гривні пояснює зниження доходів експортерів у гривневому еквіваленті та призвело до втрат доходів для бюджету, однак такі наслідки також не є однозначними", - йдеться в звіті.

У звіті наголошується, що покращилася і конкурентоспроможність українських компаній в залученні робочої сили, що важливо з огляду на значні обсяги трудової міграції.

Ревальвація гривні разом із виваженою фіскальною політикою було одним з чинників стрімкого зниження відношення державного та гарантованого державою боргу до ВВП. Це, своєю чергою, впливало на оцінку ризиків інвестування в українські активи з боку зовнішніх інвесторів, суверенні рейтинги країни. Як наслідок, знизилася вартість обслуговування нового боргу і покращилася його валютна структура.