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 Економіка
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Все про:гривня (96) НБУ (517)

 Негативні наслідки зміцнення гривні будуть короткостроковими, - НБУ

Негативні наслідки ревальвації за послідовної макроекономічної політіки є переважно короткостроковими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

"У 2019 році гривня суттєво зміцнилася як до долара США, так і до кошика валют країн – ОТП. Ревальвація гривні за винятком сезонних коливань та коротких післякризових епізодів корекції курсу у минулому є для України порівняно новим явищем", - йдеться в звіті.

Зазначається, що досвід інших країн, які знизили інфляцію після введення режиму інфляційного таргетування і проходили період зміцнення своїх валют, свідчить, що "негативні наслідки ревальвації за послідовної макроекономічної політіки є переважно короткостроковими".

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"З одного боку, зміцнення гривні стало основним чинником зниження інфляції до цільового рівня 5% ± 1 в. п. У свою чергу, саме стійка і низька інфляція є необхідною передумовою довгострокового зростання, адже закладає необхідне підґрунтя для бізнес-планування та нарощення заощаджень. З іншого боку, зміцнення гривні пояснює зниження доходів експортерів у гривневому еквіваленті та призвело до втрат доходів для бюджету, однак такі наслідки також не є однозначними", - йдеться в звіті.

У звіті наголошується, що покращилася і конкурентоспроможність українських компаній в залученні робочої сили, що важливо з огляду на значні обсяги трудової міграції.

Ревальвація гривні разом із виваженою фіскальною політикою було одним з чинників стрімкого зниження відношення державного та гарантованого державою боргу до ВВП. Це, своєю чергою, впливало на оцінку ризиків інвестування в українські активи з боку зовнішніх інвесторів, суверенні рейтинги країни. Як наслідок, знизилася вартість обслуговування нового боргу і покращилася його валютна структура.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174367
 
 
 Топ коментарі
 
Давай-давай, вешай лапшу... Вы, негодяи, откровенно зарабатываете, на этих идиотских качелях курса. Просто страшновато читать отчеты на финансовых ресурсах. Эксперты все(!) сходятся на том, что вы готовите катастрофу, сроки которой вы уже знаете, негодяи!
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Что они собираются делать с гривной теперь?
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Как минимум, не печатать новые миллиарды для спасения дохлых банков. Своих банков...
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А всё шо захотят. Понятно- краткосрочно. Но реально- всё, что им в их бОшки взбредёт!
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Только в стране где правит бал ЗЕлёный Организм возникают негативные последствия от укрепления национальной валюты
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негативные последствия от укрепления национальной валюты возникают в любой стране
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І це риторика НБУ?! Для них доллар по 24 погано, а по 35 добре!!! Якої країни цей банк, кому вони служать?!!!
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чтобы не говорили а долар по 8 сделать не смогут......
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та запросто.

надо просто набрать много долларов в долг
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Все правильно! Хватит залезать в карманы граждан и выполнять бюджет с помощью печатного станка!
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Давай-давай, вешай лапшу... Вы, негодяи, откровенно зарабатываете, на этих идиотских качелях курса. Просто страшновато читать отчеты на финансовых ресурсах. Эксперты все(!) сходятся на том, что вы готовите катастрофу, сроки которой вы уже знаете, негодяи!
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Чистая брехня,ВВП у вас растет только на бумаге,как вдруг снизился госдолг только от махинаций с курсом,если вы долги только набираете и процент по выплатам только растет?
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Ага. В Дніпрі металургія стоїть з вересня місяця. Вже 4 місяці як "краткосрочно".
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Закрытые цехов и сокращения: Днепровский металлургический завод изменит режим работы в связи с модернизацией производства

Так, ЧАО «Днепровский металлургический завод» группы DCH предусматривают капиталовложения в размере $300 000 000 в течении ближайших 5 лет на свою модернизацию. Из-за проведения данных работ предприятие идет на непопулярные методы - сокращение работы части основных цехов. Из-за этого, по словам ее работников, происходит сокращение штата.

Как-то слабо вяжется с всепропало. 300 лимонов баксов вложений. Видать совсем себя плохо чувствуют. Пичалька прям.
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На вашу лапшу вже пора снігоуборочні машини випускати. Хочу назад "зубожіння".
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когда так заявляет НБУ, то срочно нужно снимать деньги с депозита
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Взагалі то їх туди краще і не класти...
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Что то я не заметил чтобы цены снизились. Вместо того чтобы использовать иностранные кредиты и помощь для развития промышленности власть занимается популизмом, и скупкой валюты у гастарбайтеров по заниженному курсу чтобы пополнить себе панамские и мальдивские счета.
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Пачіму ти такой тупой? Мальдіви не є офшорною зоною...
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Власть утверждает - гривня должна обесцениться, иначе стране **опа ? Негативні наслідки зміцнення гривні будуть короткостроковими, - НБУ - Цензор.НЕТ 34
Странная власть.
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