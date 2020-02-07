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 Політика України, Економіка
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Все про:Тарифи на газ (167) Олексій Оржель (50)

 За рік ціна на газ для населення знизилася на 25%, - Оржель. ВIДЕО

Міністр енергетики Олексій Оржель розповів, що отримання двох платіжок за газ - європейська практика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив під час години запитань до уряду в Раді.

"Про те, як вдалося вирішити питання з ціною на газ. Справді, були великі ризики того, що нам не вдасться підписати договір на транспортування територією України в Європу газу. Як результат - вийшло. Це дало нам можливість забезпечити зменшення ціни на газ для наших українських споживачів у відношенні січень до січня на 25%", - розповів Оржель.

Однак, за його словами є й інші чинники, що впливають на кінцевий тариф.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Платіжок дві, а ціна навіть менша, - Гончарук пояснив, чому рахунок за транспортування газу вирішили виставляти окремо

"Є необхідність інвестиційних вкладень в енергетичну інфраструктуру, є значна зношеність інфраструктури та основних фондів. З огляду на такі чинники, які нам дозволяли зменшувати ціну, ми все-таки, максимально балансуючи ситуацію, вкладали кошти для оновлення основних фондів та інфраструктури", - додав Оржель.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174364
 
 
 Топ коментарі
 
Как в магазине . Сначала подняли цену , а потом акция . Почему "слуги" думают , что все вокруг идиоты ?
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Стесняюсь спросить, а в какой стране??????? И для кого?
Бо по платежкам как-то не заметно((((((((
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даже не заикайся ! то совсем другое) .. нужно отделять мух от котлет ..
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Ну і ще: перевірив свої платіжки за опалення. Грудень 2019 - 780 грн, грудень 2018 - 724 грн! Це 1-кімнатна в Києві...
Ну і де здешевшання?? За рік ціна на газ для населення знизилася на 25%, - Оржель - Цензор.НЕТ 930 До того ж, грудень 2019 значно тепліший за грудень 2018го!
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Наше населення зарплати і пенсії так не цікавлять як тарифи)) готові на все аби тарифи були як у срср))
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Умный, да? Порохобот, да? Прицепился к святой халяве.
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Правильно все пишут. Просто зебобики в панике ищут, чем закрыть дыру в бюджете. Сейчас будут пихать продажу земли
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поросенко всех победил
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А теперь представьте реальный уровень инфляции, если госстат посчитал, что цена на товар составляющий большую часть расходов населения снизилась на 25%. При этом получив инфляцию 4%...
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Все очень просто - в цене газа всегда была заложена и транспортировка и все последующие расходы на содержание , реконструкцию и т д, и сезонные разногласия - меж отопительных и не отопительных сезонов путем не хитрых банковских телодвижений распределены - на весь год, нынешние БОСЫ - получив в сезон большого потребления - набивают карманы , премии, и т д , а когда приходит время "Ч" или конец отопительного сезона - ( АХ Ёптиь) надо где то взять денежку - ато надо ж будет как -то же задвижку на кране поменять, а денег -)))))))))00000000 - так возьмем и у народа в (долгосТрочный долг возьмем)) а потом узаконим и нормуль НО а цена то ниже!!!телек так сказал и Вы держителсь !!! , мы жж к Вам люди лицоми и всем сердцем , и тарифы Вам поменьше и .... Жоп...а Вам поближе - а НАМ??? а нам --- ну в кормане оно то ух ты хорошо! - и вот так во всей нынешней Компании... Барышну чтоб не Вякакла на пРезикдента надо нагнуть - она ведь (РАМСЫ попутала) а ПЕТЮ в мультиках и роликах при той каденции -обсиракть- ну это демократия!!! Квартал -фуфло , ЗЕ- дебилы!!!
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цена на газ снизилась, но появилась новая платежка с транспортировкой. в итоге платим больше чем до подешевения.
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Платеж за транспортировку был и раньше в одной квитанции с платежом за газ пороховатник и сейчас я плачу за газ меньше чем год назад при петюшке
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А на опалення стала більшою відсотків на 50%. Бо у листопаді та грудні 2018 заплатив 265 та 722 відповідно при цині газу 8,6. А у 2019 за тіж самі листопад та грудень 648 та 886. Так що пане міністр засуньте собі те здешевлення в те місце яким ви спроможні думати, у дупу.
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ціна газа укрвидобування для потреб ЖКГ- населення, апріорі не може бути більша ніш еквіварент 70$US- що складає порядка 1750 грн....- все що більше , це НАДПРИБУТКИ в кишені ОЛІГАРХІЇЇ Амінь...
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Цена на газ снизилась?
А стали ли украинцы платить за газ меньше, мурло ты щекастое?!
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Вот у меня в селе уже несколько лет как отключен газ на участке. Официально приезжали, убрали трубу и запломбировали. Все это время счет за газ составляет 0.00 грн.

Очень интересно пришлют ли теперь платежку за транспортировку. Если да, пойду к соседям которые голосовали за нарколыгу, поспрошаю у них, за что это платежечка, может они знают
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Это называется просто - тарифный геноцид. Думаю третий майдан не только нужен, но и необходим, что бы сделать то, нужно было после второго майдана.. И что бы никто не успел сбежать...
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а почему толко 25%?
любую платежку раздели на две и можно получить до 50% снижения )))
лихие манипуляторы )))
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