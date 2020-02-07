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Все про:кіно (446) українська мова (50) мова (392) Бородянський Володимир (82)

 "Нам необхідно знімати серіали українською мовою", - Бородянський

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський вважає, що в Україні необхідно знімати серіали українською мовою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що нам необхідно знімати серіали українською мовою, розвивати українську мову", - сказав Бородянський на пресконференції в п'ятницю у Києві.

Водночас міністр зазначив, що не в курсі нещодавнього скандалу навколо мови серіалів на одному з українських телеканалів, і його відповідь не в контексті цієї ситуації.

Нагадаємо, раніше продюсерка серіалів і фільмів каналу "1+1" Олена Єремєєва заявила, що для весняного сезону вони зняли всі серіали російською мовою, бо, на їхню думку, "тональність української мови" не підходить для мелодрам, а лише для комедій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сказати, що артистам важко працювати українською - сором і глибока неповага до суспільства, - Новосад про заяву продюсерки "1+1" Єремєєвої

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174361
 
   
 Топ коментарі
 
Ну не на туркменском же ! )) Это Украина,если шо )
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Канал Г+Г з Бородянським не згодний..
Його власник -категорично не згодний... "Нам необхідно знімати серіали українською мовою", - Бородянський - Цензор.НЕТ 3794
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Про якість серіалів теж не варто забувати, бо навіть якщо знімати свати українською, то Грою престолів вони не стануть))

Проблема не лише в намаганнях досі знімати серіали на кацапській, а й у тому, що автори цих серіалів мають за взірець не Гру престолів, Картковий будинок, Чорнобиль чи Мандалорця, а кацапський шлак...
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Ну не на туркменском же ! )) Это Украина,если шо )
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я взагалі не розумію на шо про це говорити? це має бути само собою зрозуміло без зайвих обговорень
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допоки існує россіська чєлюсть, спокою не буде.
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А почему не на туркменском, если будет спрос? Снимать сериалы можно на любом языке, если этот продукт покупают. Это касается частников. Государство, да, в первую очередь должно популяризировать свой национальный продукт. Но частники должны иметь право снимать легальный контент на любом языке. Если в Украине востребован сериал на туркменском, пусть снимают. Есть запрос на сериал на украинском - снимают, на русском - пусть снимают, на испанском, английском... туркменском - пусть снимают, а зритель выбирает, что ему смотреть. Не будут смотреть на туркменском - перестанут снимать, не будут смотреть на русском - перестанут снимать.
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на туркменській - так, на мові загарбника - ні
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ти нівелюєш ідею державної мови. на державні так на державній і ні до чого тут окупант чи ні.
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Канал Г+Г з Бородянським не згодний..
Його власник -категорично не згодний... "Нам необхідно знімати серіали українською мовою", - Бородянський - Цензор.НЕТ 3794
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Не лише власник. Майже всі, хто там працює, також не згодні.
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Я вважаю що нам потрібно виховувати націю, яка споживатиме змістовні серіали. Одна справа серіал Чорнобиль і т.п., інша "Свати".
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То може у цьому проблема? Знімати потрібно не лайно, а нормальні серіали/фільми. З моменту перемоги Зеленського неможливо телек включити. Один квартал по усім каналам і їх дебільні серіали. більше того, пішла явно кацапська тема увесь світ складається із мусарів, злодії, шалав і попелюшек. Усі ці Ментівські війни і т.п. х.ня...
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ну заради справедливості це пішло не з часів зебілів, а вже давно. це вплив расєі на нєокрєпшие уми малоросов, ще з часів усіляких бумерів, брАтів і т.д.
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ну не знято, а перекладено українською? Фаріон пригає у очі, а чого досі немає книжок по вивченню української як іноземної? ні дітям ні дорослим.
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Ну, давайте сначала я выховаю немного вас. Существуют разные жанры и востребованы все. Кроме пропагандистского, пожалуй, которым выховаты можно только Павликов Морозавых.
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Давайте, але для виховання когось, потрібно мати інтелектуальну перевагу над ним. Ви у цьому впевнені? Різні жанри існують для різних за рівнем розвитку інтелектів. І насправді, цей "посил", про несприйняття дешевих мелодрам українською мовою, має місце, ось тільки не у мові проблема, а в інтелекті. Інтелект (більшості) російськомовних сприймає, україномовних ні. У цих серіалах обігрують "російське буття", а воно чуже для українця, ось і уся проблема. Чи можливо зняти мелодраму для українця? Звісно що можливо, але російський інтелект просто не сприйме її...
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Я уже писал, что современные кинопродукты и сериалы выпускаются на многих языках, а потребитель сам выбирает на каком смотреть. В современном мире никто никому ничего не навязывает в искусстве.
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Ти новину читав? Тебе не турбує, що вона прямо протирічить тому, що ти тільки що написав?
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А серіал "СкотиСвати" - пропагандистський чи ні?
Враховуючи те, що подіїі розгортаються в Україні (Крим), але укр. мова там не звучить ніде і ні разу, і навіть номери на автомобілях усі російські.
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От тільки приїдуть спортсмени з наросії (ну, які очки набирають), так зразу ж почнемо знімати українські фільми. Віримо, бородянський.
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Так снимайте.
Главное, чтобы их смотрели, и не только из-за языка.
Нужно снимать качественные фильмы.
Снимать, абы снимать, - деньги на ветер.
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А це расєйське лайно що ганяють цілодобово по тв тобі якісне? Якщо не мають грошей і розуму на власні якісні серіали хай купують і дублюють українською у Нетфлікса а не це расєйське ідеологічне лайно...
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Мы здесь говорим о наших сериалах на нашем языке.
Нафиг ты снова про кацапов?
Ты без них уже жить не можешь?
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Ні, мене завжди хвилювало, що вони досі живуть.
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Сочувствую.
Жить тебе с этим до самой смерти.
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Собі поспівчувай. 300 років мої попередники із цим жили, і я прожию.
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А яка це ваша мова)? "мы здесь говорим о наших сериалах на нашем языке" як це зрозуміти)? ти мабуть шифрувальник СБУ)))
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Олена Єремєєва заявила, що для весняного сезону вони зняли всі серіали російською мовою, бо, на їхню думку, "тональність української мови" не підходить для мелодрам, а лише для комедій.

були б у нас нормальні закони і Суди -даний виперд якоїсь співробітниці телеканалу призвів би до сотень судових позовів ПРОТИ ТЕЛЕКАНАЛУ..
Стаття "зневага до національної групи"..
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Про якість серіалів теж не варто забувати, бо навіть якщо знімати свати українською, то Грою престолів вони не стануть))

Проблема не лише в намаганнях досі знімати серіали на кацапській, а й у тому, що автори цих серіалів мають за взірець не Гру престолів, Картковий будинок, Чорнобиль чи **********, а кацапський шлак...
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бо вони"заточені" продатись на "кацапськиий ринок".
Ринок "шлаку"..
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эту "комедийную" дамочку-продюссера нужно как минимумум гнать с должности,а по максимуму возбудить уголовное тдело по факту надругательства и оскорбления украинского языка...По факту высказывания Бородянского,если продукт из серии "Г",то никакой язык его не украсит.Не всё,что на украинском отвечает уровню восстребовательности зрителем.очень важна поддержка сценаристов и режиссёров со стороны государственного комитета по кинопродукции.Во всякую хрень деньги находятся.а для интересных фильмов нет денегт для съёмок.
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А я о чем)))
В Харьков его, в клетку к голодающим животным.......
Поставить камеру и транслировать онлайн на канале Рада.
И пусть, падло, попробует перейти на суржик или мову противника........
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Сразу увидите, как рейтинги вверх полезут)))))))
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Все логично,кто смотрит одинплюсодиновые сериалы?дебилы или приближенные к этому состоянию люди,подавляющая часть из них русскоязычные,как дети потроха,тут только маркетинг и никакой политики,если ещё и нормальных украинцев посадить на этот продукт - то стране будут окончательный кирдык.
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Парадокс, але 1+1 можуть знімати і нормальне кіно - Століття Якова (по книзі Лиса), Чорний Ворон (по Шкляру). І актори там нормальні українськомовні. Але якісне кіно - це довго і дорого, дешевше і швидше - наклепати низькопробних серіалів для люмпену...
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Вообще-то современный кинопродукт идёт с кучей языков и титров. И дубляжы и синхроны, на любой вкус.
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а хіба хтось в цій Україні ше балака мовою? Та найпатріотичні патрійоти в сім'ї шпрехають йєзиком, а шо вже казати за пересічних хахлів
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Нам необходимо снимать качественные сериалы. Хоть на турецком. Оно должно окупаться. А если там будут одни говно, но на украинском, то лучше не снимать.
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"качественные" і "должно окупаться" - не зовсім одне і те ж, нє?
Лайно, яке робить Г+Г, окупається, але якісним його може назвати лише ідіот.
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Такие как сериал школа - дерьмище (зато на украинском). Значит утверждение "нужно снимать на украинском" уже неактуально
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Навіщо прикдаєшся козломордим дурником?
Де і хто сказав, що потрібно знімати лайно українською?
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На примитивном хохлячьем диалекте только какие-то комедии про хрюкающих свиней можно наснимать, а ничего серьезного нельзя. Даже Гоголь писал по-русски.
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Пока в психушку не попал! Смотри, а то и с тобой такое случится, эксперд! А вообще ПНХ , руссише швайн!
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А в чому різниця між артистами та спортсменами??? Чому одним можна, а іншим ні? "Дядєнька, тьі дурак"? Будь вже послідовним, пане міністре: якщо спорстменам за очками можна, то і артистам за славою та досвідом - теж! А передують цьому місяці підготовки: у спортсменів це тренування, а в артистів - репетиції. От вони і "рєпєтіпітіруют" на язьіке! Тож ти вже визначся: або хрестик зніми, або труси вдінь. Здається в кабміні одні "дИбілєти"!
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ну з кацапомовними вже дискутувати пізно. Треба приймати закон про кримінальне переслідування за публічне приниження вього українського.
...або як варіант лопатою по сушіприймачу..
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Необхідно знімати ЯКІСНІ серіали. Ті, що вже назнімали, назвати можливо тільки порнухою. Дивитися не можна. Таке враження, що картинка і звук з різних світів. Ліпше подивитись 101-й раз який-небудь радянський фільм чи закордонну класику.
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Назвемо речі власними іменами.
Ця лахудра руская нацистка.
Вона так рускім нацизмом просмерділася, що смороду того не помічає.
Рускій нацизм рускіє називають "інтернаціоналізьмом".
Нам потрібна ненацифікація рускіх.
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Про граматику російської мови… https://youtu.be/fJZpgaVy27A
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Нужно подымать художественный уровень украинских фильмов, сериалов. Нужно создавать не только художественные, но эрудированные и интересные документальные фильмы, авторское кино, без шароварности, интересное для зрителя 21 века. Пока что ни один из украинских фильмов не был сделан на таком уровне. А потому их мало кто смотрит, а если смотрят то только из чувства патриотизма и любви к Украине. А этого недостаточно. Кстати все украинские фильмы выбраковывают при подаче на Оскар.
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На русском или украинском не важно. Главное чтоб можно было испытать чувство уважения к украинским создателям фильмов. А этого не происходит.
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