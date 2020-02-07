 Українські спортсмени змушені виступати в РФ, на відміну від артистів, - Бородянський

"Треба розрізняти виступи спортсменів за кордоном, серед іншого і в Російській Федерації, і виступи артистів", - сказав Бородянський на пресконференції в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами міністра, у спортсменів немає вибору: виступати чи не виступати. "У них є вибір, отримувати бали чи не отримувати. Якщо спортсмен не виступає за кордоном, він автоматично позбавляється балів. Це обмежує можливості спортсмена боротися за медалі", - додав він.
Керівник відомства зауважив, що це питання не тільки України і РФ, а міжнародне питання, що стосується всіх кейсів, пов'язаних з конфліктами між державами.
"Ми для того, щоб ефективно боротися за медалі у світі, маємо виступати на території держави-агресора", - підкреслив Бородянський.
Як повідомлялося, 5 лютого тренерський штаб збірної України вирішив відправити декількох спортсменок на змагання з художньої гімнастики, які відбуваються в РФ.
Где Вы рассмотрели ылиту?
В этом чертыле?
В Харьков его. В клетку к голодающим животным.......
с*ка, такий "потік сознанія" шо тока дайдарогу
кстати за музыку - отличи эту россиянку по вокалу от Тарьи:
https://www.youtube.com/watch?v=zfzIDdHql1s
я реально чуть не обосрался - голос же 1 в 1....
офигеваю, это просто копия же? хотя я далек от муз. слуха, но думаю шо ваще вся интонация и т.д., копия Тарьи. зацени
А мы будем желать им поражения и показывать факи при виде их рож в телевизоре...
как говорит один мой сильно ЗЕленый приятель " при чем тут это "
скабеева сегодня кончит в прямом эфире
... какая гнида
отправьте эту ссуку в лугандон, пусть там олимпиаду проводит
Потім усікі і лоимачєнки будуть обійматися з кацапами і пропагувати дружбу проти піндосів.
А что так?
Напомню слова Ады Роговцевой: "Сначала к нам заходит Алла Пугачёва... Потом - группа "Любе"... А потом - Гиркин с автоматом...".
Бородянский пытается нас убедить, что Россия и весь мир - равнозначные понятия...
Иуды не прекращали делать это все годы войны.
Владимир Владимирович Бородянский - Министр культуры, спорта и гуманитарной политики Украины
Владимир Владимирович Бородянский с сентября 2019 года стал Министром культуры, молодежи и спорта Украины. До этого он работал в медиа-пространстве и был генеральным директором телеканала СТБ, руководителем группы StarLightMedia, которая является холдингом Виктора Пинчука. После задействования Бородянского к работе в правительстве, он изменил некоторые свои взгляды на количество украинских каналов и квотирования контента. С момента начала работы в Министерстве, он начал выстраивать работу с журналистами, собрал закрытую встречу с представителями СМИ. Главный вопрос, связанный с персоной Владимира Бородянского - это его лоббирование интересов холдинга Пинчука., https://m.znaj.ua/ru/dossier/312-volodimir-volodimirovich-borodyanskiy-dosye-i-kompromat-ministra-kulturi
Зе фанаты- что вы наделали!
"Наша мета зараз - використовувати кожну можливість для підготовки спортсменок.
Стоїть завдання визначитися, хто саме буде представляти нашу країну. В індивідуальних вправах на Олімпіаді це будуть дві гімнастки. А претенденток у нас шість. Шанс повинен отримати кожен. Тому все старти, які відбуваються напередодні Олімпіади, мають таке велике значення. На Олімпійські ігри повинні їхати кращі, а їх видно саме за результатами змагань."
Суть в тому,що федерація гімнастики України-приватна структура,що належить клану суцільноватних,прикацаплених Дєрюгіних.
Цікава логіка:відправляємо в рф 6 гімнасток,щоб ми обрали на змагання двох кращих.
вибачте, а ви, падли, є громадянами чи у вас паспорт актора/спортсмена?
а якщо ти є громадянином, то виступ в державі, яка розпочала війну проти твоєї країни свідчить лише про одне - тобі, довбню, байдуже на долю свої країни та на всіх загиблих.
Мукачево сьогодні - білий день, дві банди у житловому районі влаштовують перестрілку.
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/870650