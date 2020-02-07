 Українські спортсмени змушені виступати в РФ, на відміну від артистів, - Бородянський

"Треба розрізняти виступи спортсменів за кордоном, серед іншого і в Російській Федерації, і виступи артистів", - сказав Бородянський на пресконференції в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами міністра, у спортсменів немає вибору: виступати чи не виступати. "У них є вибір, отримувати бали чи не отримувати. Якщо спортсмен не виступає за кордоном, він автоматично позбавляється балів. Це обмежує можливості спортсмена боротися за медалі", - додав він.

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Керівник відомства зауважив, що це питання не тільки України і РФ, а міжнародне питання, що стосується всіх кейсів, пов'язаних з конфліктами між державами.

"Ми для того, щоб ефективно боротися за медалі у світі, маємо виступати на території держави-агресора", - підкреслив Бородянський.

Як повідомлялося, 5 лютого тренерський штаб збірної України вирішив відправити декількох спортсменок на змагання з художньої гімнастики, які відбуваються в РФ.