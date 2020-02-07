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 Політика України, Спорт
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Все про:Росія (26389) спорт (800) Бородянський Володимир (82)

 Українські спортсмени змушені виступати в РФ, на відміну від артистів, - Бородянський

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський вважає, що для того, щоб ефективно боротися за медалі у світі, українські спортсмени змушені виступати, зокрема і на території держави-агресора.

"Треба розрізняти виступи спортсменів за кордоном, серед іншого і в Російській Федерації, і виступи артистів", - сказав Бородянський на пресконференції в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами міністра, у спортсменів немає вибору: виступати чи не виступати. "У них є вибір, отримувати бали чи не отримувати. Якщо спортсмен не виступає за кордоном, він автоматично позбавляється балів. Це обмежує можливості спортсмена боротися за медалі", - додав він.

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Керівник відомства зауважив, що це питання не тільки України і РФ, а міжнародне питання, що стосується всіх кейсів, пов'язаних з конфліктами між державами.

"Ми для того, щоб ефективно боротися за медалі у світі, маємо виступати на території держави-агресора", - підкреслив Бородянський.

Як повідомлялося, 5 лютого тренерський штаб збірної України вирішив відправити декількох спортсменок на змагання з художньої гімнастики, які відбуваються в РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174360
 
 
 Топ коментарі
 
Посадити Бородянського у вольєру для елітних собак і дозволити возити по всій Мокшандії, показувати за гроші. Зароблені кошти використати для оплати рахунків за газ українських пенсіонерів.
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Сначала начнут - "спортсмены должны завоёвывать очки в государстве-агрессоре..."... Потом, когда "притрётся" - "артисты должны продвигать украинскую культуру в государстве-агрессоре, поднимать авторитет Украины...". Потом, когда они там станут петь на языке государства-агрессора, Бородянский заявит: "Они ищут общие точки взаимопонимания...". Дальше продолжать?
Напомню слова Ады Роговцевой: "Сначала к нам заходит Алла Пугачёва... Потом - группа "Любе"... А потом - Гиркин с автоматом...".
Бородянский пытается нас убедить, что Россия и весь мир - равнозначные понятия...
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Посадити Бородянського у вольєру для елітних собак і дозволити возити по всій Мокшандії, показувати за гроші. Зароблені кошти використати для оплати рахунків за газ українських пенсіонерів.
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Каких нах... ылитных????
Где Вы рассмотрели ылиту?
В этом чертыле?
В Харьков его. В клетку к голодающим животным.......
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ааа забув, то з Харкова група? недавно читав - мудрий чувак, але тільки коли під "спідами", чи як воно там іменується...
с*ка, такий "потік сознанія" шо тока дайдарогу Украинские спортсмены должны выступать в РФ, в отличие от артистов, - Бородянский - Цензор.НЕТ 3397
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походу да, я на Лурке читал.
кстати за музыку - отличи эту россиянку по вокалу от Тарьи:

https://www.youtube.com/watch?v=zfzIDdHql1s

я реально чуть не обосрался - голос же 1 в 1....
офигеваю, это просто копия же? хотя я далек от муз. слуха, но думаю шо ваще вся интонация и т.д., копия Тарьи. зацени
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Жду не дождусь когда "украинскому" боксёру и ватнику Усику, британский боксёр Дерик Чисора настучит по хлеборезке
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Судя по фото он сам на мельдонии сидит и других подсадить хочет
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ну ОК.., - если для спортсменов очки более важны чем мнение народа страны в котором они живут - пускай выступают....
А мы будем желать им поражения и показывать факи при виде их рож в телевизоре...
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Вовочка озвучил тезис " какая разница " а эти рады стараться

как говорит один мой сильно ЗЕленый приятель " при чем тут это "
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Не дебил, а эмиссар, подготавливающий к ментальному предательству...
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може он под кайфом?
скабеева сегодня кончит в прямом эфире
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имхо он достаточно наговорил чтобы его уволить
... какая гнида
отправьте эту ссуку в лугандон, пусть там олимпиаду проводит
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Его уже за его высказанные предложения не то, что уволить, но судить пора.
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А вам не кажется, что они все- наперегонки несут мерзость! Перечислять устану. Еженедельно- бенефис какой-то очередной мерзости, от "слуг". И- по хрену всё им! Реакции сподвижников- никакой. Они- типичные провокаторы и твари.
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Чиф, доброго дня. Как контракт, домой в апреле?
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Безперечно. Він пропагує дискримінацію. Цікаво, за якою ознакою? Які у кюнього аргументи? В принципі, стаття за дискримінацію один і та ж, не залежно від мотивів.
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А вот предыдущий министр так не считал. Факт: что ездят в рашку, что не ездят, результат примерно одинаковый.
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Плевки в душу народа - это профессиональная часть деятельности госчиновников и депутатов.
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Солдаты жизнь отдают, а этим очков жалко. Гниды.
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у всех дложна быть совесть но не у всех она есть......
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Ще один ідіот. У вас там розсадник дебілів,чи що? Украинские спортсмены должны выступать в РФ, в отличие от артистов, - Бородянский - Цензор.НЕТ 1968
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Реально -лучше бы зебильная власть просто молчала. Какие выступления украинских спортсменов в Кацапстане? Параше запретили проведение международных соревнований по многим видам спорта. И как можно ехать на соревнование в страну, которая оккупировали украинские земли. Вывод один - Кабмин дебилов и предателей - в отставку, и желательно вместе с ************
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кацапський спорт забанили у всьому світі, бо в кацапів не спортсмени, а допінгові бройлери
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Этот лукашист сказал, что поднялся в 2011 году, когда люди старались спасти заработанное, обменивая на валюту, а возле обменников стояли пенсионеры и за процент меняли, т.к. люди не могли стоять днями в очередях..
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Чего это вдруг они должны выступать в Московии ? Не пора ли вообще забыть про эту страну?
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Артистів, які вміють ставати на шпагат також можна пускати на гастролі. Чим не спортсмени?
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Это твои клоуны ДОЛЖНЫ путлеру и коло-мойшам. А у Украинских спортсменов чувства гордости и самосознания маньоха побольше, чем у члено-грая нелоха!
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Пускай тих спортсменів до кацапів.
Потім усікі і лоимачєнки будуть обійматися з кацапами і пропагувати дружбу проти піндосів.
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Зебилы по трохи сливают нас под рашку, всякими путями прощупывают и атошников и волонтёров спецом присуют...
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Уже не видно в комментах выпендрежа "Мы сделали это вместе!".
А что так?
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А потому что стыдно... "Тужились вместе", а на выходе "вместе пёрднули", а потом "вместе жидко в штаны наложили...". А теперь смотрят друг на друга "бараньими" глазами, и спрашивают: "И от кого это так мерзко воняет?"...
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Сначала начнут - "спортсмены должны завоёвывать очки в государстве-агрессоре..."... Потом, когда "притрётся" - "артисты должны продвигать украинскую культуру в государстве-агрессоре, поднимать авторитет Украины...". Потом, когда они там станут петь на языке государства-агрессора, Бородянский заявит: "Они ищут общие точки взаимопонимания...". Дальше продолжать?
Напомню слова Ады Роговцевой: "Сначала к нам заходит Алла Пугачёва... Потом - группа "Любе"... А потом - Гиркин с автоматом...".
Бородянский пытается нас убедить, что Россия и весь мир - равнозначные понятия...
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Я уже давненько понял- они все(!) типичные провокаторы. Даже соревнуются, по-моему: кто громче "пёрднет", твари.
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Понимаешь, они работают по "путинской" методе - "забрасывается "пробный шар"... Если "проглотили" - двигают дальше... Если народ "вздыбился" - или "заткнутся", или скажут, что их "не так поняли"... Если эти два варианта не "прокатывают" - начинают задавать "власти" "очень неудобные " вопросы , они заявляют, что "это - личное мнение заявителя, не имеющее к официальной политике властей никакого отношения...".
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Ну да, так оно и есть. Система верно прослежена. В данный момент, как мне видится- уже прошла обкатку. Печальные дела, надо сказать.
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Роговцева - истинная украинка , носительница украинского характера. Я про шо , с удовольствием снималась в кацапских сериалах до 15-го года. И нашим и вашим, щирая украинка.🙂
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ЗАКАНЧИВАЛА сниматься в фильмах, в которых начала сниматься до войны, чтобы не платить неустойки по контрактам.
Иуды не прекращали делать это все годы войны.
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Дурак ты, "немец лахтинский"!!! Твой "высер" "не засчитан"... Алла тебе правильно ответила...
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Зебилы, какие же вы геи, в плохом смысле этого слова
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Притащите етого ублюдка в военный госпиталь и заставьте там переночевать с раненными и покалеченными от рук тех кого ета тварь собирается развлекать
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Владимир Владимирович Бородянский: досье и компромат
Владимир Владимирович Бородянский - Министр культуры, спорта и гуманитарной политики Украины
Владимир Владимирович Бородянский с сентября 2019 года стал Министром культуры, молодежи и спорта Украины. До этого он работал в медиа-пространстве и был генеральным директором телеканала СТБ, руководителем группы StarLightMedia, которая является холдингом Виктора Пинчука. После задействования Бородянского к работе в правительстве, он изменил некоторые свои взгляды на количество украинских каналов и квотирования контента. С момента начала работы в Министерстве, он начал выстраивать работу с журналистами, собрал закрытую встречу с представителями СМИ. Главный вопрос, связанный с персоной Владимира Бородянского - это его лоббирование интересов холдинга Пинчука., https://m.znaj.ua/ru/dossier/312-volodimir-volodimirovich-borodyanskiy-dosye-i-kompromat-ministra-kulturi
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Украинские спортсмены - это те же украинские воины. Если есть возможность, то бей противника на его же территории.
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Спочатку спортсмени, потім артисти, потім газ на долар дешевше, потім ... А потім "Ми же брацкіє народи, нам нєчего дєліть".
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Бороться за независимость Украины или за медали? - Для Бородянского ( выходец из того же канала 1+1 с его рос-ориентацией) -медали. Он на посту министра спорта за медали отчитываться будет. Не за развитие спорта для молодежи.
Зе фанаты- что вы наделали!
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хлопець був Українцем до глибини сердця!!!((( а не ті,що зараз при владі...
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А хлопчина був спортсменом, гравцем, наскільки пам"ятаю, молодіжного футбольного клубу... Цікаво, що б, він, сказав, на ці слова Бородянського, якби залишився живий?...
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Чувак плагіатом зайнявся,я це півгодини тому написав
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Долбодятел! В 1980 году весь цивилизованный мир бойкотировал олимпиаду в москве в знак протеста против военной интервенции ссср в Афганистан.
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Дєрюгіна :
"Наша мета зараз - використовувати кожну можливість для підготовки спортсменок.
Стоїть завдання визначитися, хто саме буде представляти нашу країну. В індивідуальних вправах на Олімпіаді це будуть дві гімнастки. А претенденток у нас шість. Шанс повинен отримати кожен. Тому все старти, які відбуваються напередодні Олімпіади, мають таке велике значення. На Олімпійські ігри повинні їхати кращі, а їх видно саме за результатами змагань."
Суть в тому,що федерація гімнастики України-приватна структура,що належить клану суцільноватних,прикацаплених Дєрюгіних.
Цікава логіка:відправляємо в рф 6 гімнасток,щоб ми обрали на змагання двох кращих.
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не розумію тез щодо: "ми, спортсмени (актори), поза політикою".
вибачте, а ви, падли, є громадянами чи у вас паспорт актора/спортсмена?

а якщо ти є громадянином, то виступ в державі, яка розпочала війну проти твоєї країни свідчить лише про одне - тобі, довбню, байдуже на долю свої країни та на всіх загиблих.
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Ти, кідар малороський, розкажи про бали і медалі тим пацанам і дівчатам, які осталися без рук або ніг, розкажи про спортивні рейтинги батькам, які похоронили своїх дітей. В котрий раз пересвідчуюсь, яка ж цинічна мерзота ця зелена цвіль, яка влізла у владу.
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Я щось у сортах проституток заплутався. Чим проститутки-спортсменки відрізняються від проституток-артисток???
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Бородянский если вы не знаете , то на олимпиаду 80 в ссср не поехали ведущие страны мира , из-за протеста против вторжения советских войск в Афганистан. И это мировая практика протеста . А у вас война со страной если вы не заметили , в которую ездят соревноваться наши спортшлюхи !
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То відправляй їх виступати на рф під триколором, дебіле ватний
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А тим часом передаю вітання Авакову, Зеленському і усій цій шоблі.
Мукачево сьогодні - білий день, дві банди у житловому районі влаштовують перестрілку.
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/870650
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О каком российском спорте можно говорить...одна моча ,а сериалы российские калом отдают Українські спортсмени змушені виступати в РФ, на відміну від артистів, - Бородянський - Цензор.НЕТ 2929
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Украинские спортсмены вынуждены выступать в РФ.... и кто их принуждает "гитлеровские" пособники?
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Любой кубок мира не предусматривает участие спортсмена во всех соревнованиях. Это даже невозможно. Так что дядько бреше. Могут запросто они пропускать Россию.
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