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 Водій легковика збив двох пенсіонерок на Закарпатті: одна жінка загинула, друга в реанімації, - поліція. ФОТО

У селі Дулово Тячівського району водій автомобіля Skoda Octavia здійснив наїзд на двох жінок-пішоходів. Від травм 73-річна жінка померла на місці події. Інша потерпіла в реанімації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатській області.

"Вчора, 6 лютого, о 19:30, на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в селі Дулово Тячівського району сталася дорожньо-транспортна пригода.

Слідчо-оперативна група з’ясувала, що 53-річний водій автомобіля марки Skoda Octavia, рухаючись в напрямку села Теребля, у селі Дулово на вулиці Вайди здійснив наїзд на двох жінок-пішоходів. Від отриманих травм 73-річна жінка померла на місці події. Інша потерпіла - 62-річна пенсіонерка, доставлена до реанімаційного відділення Тячівської районної лікарні", - сказано в повідомленні.

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Водій легковика збив двох пенсіонерок на Закарпатті: одна жінка загинула, друга в реанімації, - поліція 01

Фото: сайт поліції

Водія транспортного засобу також госпіталізовано.

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Автомобіль поміщено на спецмайданчик Тячівського відділку поліції. Попередня правова кваліфікація події – частина 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174358
 
 
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совершенно понятно что либо шли на пол-дороги(пусть объезжают), либо водила ехал как можновладец, либо то и то вместе.
и кстати..... мы же идем в Евросоюз Водитель легковушки сбил двух пенсионерок на Закарпатье: одна женщина погибла, вторая в реанимации, - полиция - Цензор.НЕТ 8163
ну да сожалею и т.д. что-то там же случилось, а убили одну и ранили вторую бабку
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Нужно пешеходам и велосипедистам массово выходить на улицы украинских городов и сёл и бороться за своё право на жизнь.Чтобы правительство и местные власти приняли меры, чтобы люди не гибли на дорогах(как в Норвегии).
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Прям на проезжую часть, как в этом случае. Это уменьшит такие случаи сразу?
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В понедельник ехали по с.Гатное-две пенсионерки тупо на покуй дорогу переходят, хорошо что заметили, успели тормознуть, через минуту по встречке летел грузовик, попались бы они ему-2 трупа.
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