EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  8148  129
Все про:кіно (446) українська мова (50) мова (392) 1+1 (80) російська мова (52)

 Сказати, що артистам важко працювати українською - сором і глибока неповага до суспільства, - Новосад про заяву продюсерки "1+1" Єремєєвої

Сказати, що державна мова не підходить для кіновиробництва - розписатися у власній меншовартості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила глава Міносвіти Ганна Новосад, коментуючи заяву продюсерки серіалів і фільмів каналу "1+1" Олени Єремєєвої.

"Не знаю, як там із володінням державною мовою в якоїсь середньостатистичної Антоніни, на яку орієнтується 1+1, але ось це "артистам пока ещё тяжело работать на украинском языке" - це сором і глибока неповага до суспільства на 28-му році незалежності", - повідомила міністерка.

"Сказати, що державна мова не підходить для кіновиробництва, бо "увеличивает выработку, что потом влияет на бюджет", - це розписатись у власній меншовартості. Здавалось, останнє ми вже якось побороли. Але ніт...", - додала Новосад.

Нагадаємо, раніше продюсерка серіалів і фільмів каналу "1+1" Олена Єремєєва заявила, що для весняного сезону вони зняли всі серіали російською мовою, бо, на їхню думку, "тональність української мови" не підходить для мелодрам, а лише для комедій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ті, хто намагаються повернути українську мову в категорію "кумедні малороси", мають спуститися з великоросійського п'єдесталу в реальність, - Кулеба про заяву продюсерки "1+1" Єремєєвої

Сказати, що артистам важко працювати українською - сором і глибока неповага до суспільства, - Новосад про заяву продюсерки 1+1 Єремєєвої 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174357
 
   
 Топ коментарі
 
Сказать, что артистам тяжело работать на украинском - позор и глубокое неуважение к обществу, - Новосад о заявлении продюсера "1+1" Еремеевой - Цензор.НЕТ 477Ірина Фаріон
12 год ·

Якась лахудра на прізвище Єремеєва з каналу юдин +юдин виригнула чергове мовне збоченство: мовляв українська мова не підходить для мелодрам, а хіба для комедій. А артисти, виявляється, такі дебілуваті, що їм "поки що важко працювати українською мовою". Отже! Суко Єрємєєва. Я, як доктор філології і професор, не проваджу інтелектуальних розмов із ідіотами та ворогами. І понад то нічого їм не доводжу вишуканим стилем. Говорю з ними їхньою брутальною мовою, бо володію ВСІМА стилями нашої мови. Всі, хто принижує українську мову, заслуговують на таке ж приниження. НІ! На набагато більше приниження! Бо вони в моєму мовному домі, а не я в їхньому.
Тому, суко Єрємєєва, по-перше, - ти хвороблива відрижка совка, бо саме в часи сирисири (СРСР) від страху перед силою і красою нашої мови поширювали брехні про її стильове обмеження та в дикий спосіб забороняли СОТНІ разів. Бо саме вона є нашою найбільшою ПЕРЕМОГОЮ.
По-друге,суко Єремеєва, - ти маргіналка, бо лише вороги та виродки сьогодні в Україні спілкуються дуже недосконалою мовою окупанта, яку колись українці, на жаль, створили своїми зусиллями в половині 17 століття. Центром України є лише УКРАЇНСЬКА мова. Мова ворога і окупації - це мова маргіналів і недоучок типу Єремеєвої.
По-третє, суко Єремеєва, це прекрасно, що ти виставила на всеукраїнське позорище свою ущербність. Це назавжди. Таких чекають на раші. Тобі, суко, не під силу ні історія нашої мови, ні історія літератури. Бо ти просто дегенератка.
Прекрасна дуальність на каналі юдин+юдин: маргіналка+дегенератка. І українська мова стала рентгеном, де цю хворобу маргіналодегенератства цієї московки виявлено. Аплодую.
Таких навіть не б'ють в лице. Об них просто ретельно витирають дуже брудні воєнні берци. А потім ці берци дизінфікують...
 показати весь коментар
 
Рускоговорящая челюсть мешает артистам с канала Г+Г
а также русковидящий глаз и рускослышащее ухо Сказать, что артистам тяжело работать на украинском - позор и глубокое неуважение к обществу, - Новосад о заявлении продюсера "1+1" Еремеевой - Цензор.НЕТ 1516
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Отказ писать на украинском это позор и глубокое неуважение к обществу.
 показати весь коментар
 
Смотря где . Тут на форуме не позор , потому как это - бытовой уровень ,, и где существует свобода выбора . А вот на госслужбе , в кинематографе , и других сферах , которые подпадают под действие закона о государственном языке , это позор , и даже - преступление ... Сказати, що артистам важко працювати українською - сором і глибока неповага до суспільства, - Новосад про заяву продюсерки "1+1" Єремєєвої - Цензор.НЕТ 7334 .
 показати весь коментар
 
 
Про тутнафоруменепазор будете рассказывать патриотам после того как соберете с пола зубы. Вам челюсть хорошенько вправить надо, она неправильно работает.
 показати весь коментар
 
я не вижу проблемы дублировать фильм на украинский язык или наоборот с украинского на русский. конечно русскоязычный рынок намного больше для проката. главное что бы снимали нормальные фильмы а не бред хуже раша мыла
 показати весь коментар
 
Это украинский сериал. Продажные украинские актеры.

Сказати, що артистам важко працювати українською - сором і глибока неповага до суспільства, - Новосад про заяву продюсерки "1+1" Єремєєвої - Цензор.НЕТ 2264
 показати весь коментар
 
 
я смотрел пару серий, вполне нормальный сериал. украинцы посмотрели, продали кацапам, заработали на кацах денег, что здесь плохого?
 показати весь коментар
 
було інтерв'ю з сценаристами та актерами цього фільму.
журналістка задала питання під час з'йомок (дія фільму відбувається в Україні та знимали в Україні): Чому не укр. мовою фільм? Ответ: "Нуу, нуу, патамушта в Черниговской губернии (80 км от Киева) не разгаваривали на укр. языке."
и патамушта режиссеры фильма - евреи.
 показати весь коментар
 
 
хохли-малороси завжди кажуть: - какая разніца на каком язикє разгаварівать?
 показати весь коментар
 
 
Я УЖЕ ДАВНО ГОВОРЮ ЧТО ЗА 28 ЛЕТ УЖЕ ДОСТАТОЧНО МЯГКОЙ СИЛЫ! НЕ БУДУТ ОНИ ДОБРОВОЛЬНО УЧИТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ! А Г+Г ВООБЩЕ ЗАШКВАР! ДАВАЙТЕ ОРИГИНАЛ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СЕРИАЛОВ ПОКАЗЫВАЙТЕ ТОГДА! ОНИ ТО ЯВНО ЛУЧШЕ БУДУТ ЧЕМ НЕДО-АРТИСТЫ КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ ЖИВЯ В УКРАИНЕ ЗА 28 ЛЕТ ЯЗЫК ВЫУЧИТЬ
 показати весь коментар
 
 
Так за прокат сериалов BBC платить придется, деньгами.

А не снимают сериалов на украинском языке, потому что считают основным рынком запоребрик и им неохота тратить деньги на дублирование на русском языке. Экономят. "Пенки с г*вна снимают".
 показати весь коментар
 
 
А поговорить за сериалы уАхметовском трк " Украина"? Слабо? Набросились на Еремееву. Что так? Ахметов удачно продает не только страну Украину... Тыц.
 показати весь коментар
 
А что Ахметов. Он украинцам ничего не должен. Он вообще татарин.
 показати весь коментар
 
на його каналы багато укр. мови - тут все нормально.
 показати весь коментар
 
 
В новостях -да. После семнадцати вечера, багато мовы...Так багато, что аж. Ютьюб, пока, не закрыт. Если Вам интересно, или как, посмотрите, что трк"Украина" выкладывает там. Там, точно, не на украинской мове. На просторах Инета все есть. Посмотри те. А сериал "Пес", все сезоны? Вроде же наш сериал? И что? И где? Без дубляжа? МамоДарагая. Так выкатывайте претензии и тем, "другим". Или боязно?
 показати весь коментар
 
В какой уважающей себя стране так унижают государственный язык???
Да эту мразь нужно гнать сраной метлой с работы, а лучше лишить гражданства.
 показати весь коментар
 
 
я знову ж переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти...
 показати весь коментар
 
 
Коротко. Назвемо речі власними іменами.
Вона руская.
Вона рускай нацистка.
Вона так рускім нацизмом просмерділася, що смороду того не помічає.
Рускій нацизм рускіє називають "інтернаціоналізьмом".
Нам потрібна ненацифікація рускіх.
 показати весь коментар
 
 
в 90-е годы в Эстонии развернулось движение против независимости и назвали его "Интердвижение"! и возглавил его еврей Евгений Коган, были митинги и демонстрации против Эстонии.
Маленькая Эстония выстояла, а Когана уже нет - в мире ином.
 показати весь коментар
 
 
Не вижу проблемы в съёмке и показе сериалов на русском языке. Просто обложить продюсеров и транслирующие телеканалы дополнительным налогом в 60%, который направить на компенсацию пониженного налога для производителей и трансляторов украинского продукта. Для русского шансона сделать исключение и ввести налог в 99%, часть из которого направить на ремонт в тюрьмах, что несомненно оценят поклонники шансона, а часть на поддержку классической и украинской народной музыки.
 показати весь коментар
 
 
выбросьте эту прошмандень к бярёскамъ науй..
 показати весь коментар
 
 
ГЫГЫ1+ГЫГЫ1- Мосейчук лідер серед псевдопатріотів на псевдоукраїнському каналі - приклад для підражання патріотичної манипуляції!
 показати весь коментар
 
приклад для підражання

*******
приклад для наслідування
 показати весь коментар
 
Римма Зюбіна з Сергеєм Неретином.
12 год ·

Мій скромний пост на цю тему, вже жовта преса передрукувала. Матів там не було, вони в підтексті.
Тому я погоджуюсь з кожним табл*тєм Сергія Нерєтіна.

Додам лише що там де навчають акторів в театральному університеті ім. Карпенко-Карого, щороку набирають ТРИ україномовних курси з навчанням українською, з викладанням предмету "сценічна мова" - українською.
І лише раз на чотири роки набиражться один російськомовний курс, Майстром якого був Рушковський Микола Миколайович.
І лише бабло за продажі серілів, а не актори - причина політики 1+1.
І всі це знають. І росіяни знімаються в Києві щодня, і всі теж про це знають.
І податки Ви за них реальні не платите - і про це теж всі знають.
 показати весь коментар
 
Ну да ж ,пра крєпастную можна только па русски - она же крєстьянка із дярьовні, а в Укарінє билі і есть только сєляне із сьол - а песні пайот **** украінскіе
 показати весь коментар
 
развод старый как мир)) как только власть обсирается, то начинаются скандалы на счет мовы, как у кацов, на нас нападают. не клюйте на мовную хрень. если г+г снимает фильм за свои деньги то пусть снимают хоть на китайском, это их право. а если за бюджетные, то посадить всех этих продюсеров за нецелевое использование бюджетных средств. давайте привыкать к порядку а не к эмоциям
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору