 Сказати, що артистам важко працювати українською - сором і глибока неповага до суспільства, - Новосад про заяву продюсерки "1+1" Єремєєвої

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила глава Міносвіти Ганна Новосад, коментуючи заяву продюсерки серіалів і фільмів каналу "1+1" Олени Єремєєвої.
"Не знаю, як там із володінням державною мовою в якоїсь середньостатистичної Антоніни, на яку орієнтується 1+1, але ось це "артистам пока ещё тяжело работать на украинском языке" - це сором і глибока неповага до суспільства на 28-му році незалежності", - повідомила міністерка.
"Сказати, що державна мова не підходить для кіновиробництва, бо "увеличивает выработку, что потом влияет на бюджет", - це розписатись у власній меншовартості. Здавалось, останнє ми вже якось побороли. Але ніт...", - додала Новосад.
Нагадаємо, раніше продюсерка серіалів і фільмів каналу "1+1" Олена Єремєєва заявила, що для весняного сезону вони зняли всі серіали російською мовою, бо, на їхню думку, "тональність української мови" не підходить для мелодрам, а лише для комедій.
журналістка задала питання під час з'йомок (дія фільму відбувається в Україні та знимали в Україні): Чому не укр. мовою фільм? Ответ: "Нуу, нуу, патамушта в Черниговской губернии (80 км от Киева) не разгаваривали на укр. языке."
и патамушта режиссеры фильма - евреи.
А не снимают сериалов на украинском языке, потому что считают основным рынком запоребрик и им неохота тратить деньги на дублирование на русском языке. Экономят. "Пенки с г*вна снимают".
Да эту мразь нужно гнать сраной метлой с работы, а лучше лишить гражданства.
Вона руская.
Вона рускай нацистка.
Вона так рускім нацизмом просмерділася, що смороду того не помічає.
Рускій нацизм рускіє називають "інтернаціоналізьмом".
Нам потрібна ненацифікація рускіх.
Маленькая Эстония выстояла, а Когана уже нет - в мире ином.
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приклад для наслідування
12 год ·
Мій скромний пост на цю тему, вже жовта преса передрукувала. Матів там не було, вони в підтексті.
Тому я погоджуюсь з кожним табл*тєм Сергія Нерєтіна.
Додам лише що там де навчають акторів в театральному університеті ім. Карпенко-Карого, щороку набирають ТРИ україномовних курси з навчанням українською, з викладанням предмету "сценічна мова" - українською.
І лише раз на чотири роки набиражться один російськомовний курс, Майстром якого був Рушковський Микола Миколайович.
І лише бабло за продажі серілів, а не актори - причина політики 1+1.
І всі це знають. І росіяни знімаються в Києві щодня, і всі теж про це знають.
І податки Ви за них реальні не платите - і про це теж всі знають.