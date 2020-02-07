 Телеканал для тимчасово окупованих територій запустить своє мовлення 1 березня, - Бородянський

"На сьогодні ми майже завершили переговори з усіма медіагрупами про надання цим каналом прем'єрного контенту. Наразі ми перебуваємо на етапі узгодження меморандуму з телевізійними групами", - сказав Бородянський на пресконференції в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами міністра, вже оголошено конкурс на керівника цього каналу. "Плануємо вийти в ефір із 1 березня", - додав він.
Бородянський зазначив, що найближчим часом буде затверджено назву телеканалу.
Лишь иногда их интересы частично пересекаются с национальными интересами.
Ты хоть кроме торчания на Цезоре что-то делаешь? И свои убогие картинки оставь себе,или без них ты же убог и глуп?
Скоты зеленые...слов нет...
Нині немає проблем з переглядом будь-якого каналу і будь-де. Був би інтернет, а саме головне - було б бажання дивитись.
Если вы не хотите делать наши каналы доступными для заграницы из-за каких то авторских прав, то какого хрена их кодировать вертимаксом.
Законопослушные европейцы не будут ломать кодировку бисс, а в наших сёлах и в эксссср - пусть ломают и смотрят.
Никто платить деньги за просмотр вашей рекламы никогда не будет.
Просто от вас отвыкнут, найдут альтернативу и смотреть эти каналы уже никогда не будут.
Потому, что за просмотр этого унылого гавна, наоборот, надо доплачивать.
А излучать чем будете?