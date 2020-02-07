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 Політика України
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 Телеканал для тимчасово окупованих територій запустить своє мовлення 1 березня, - Бородянський

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський анонсував, що телеканал для тимчасово окупованих територій запустить своє мовлення 1 березня поточного року.

"На сьогодні ми майже завершили переговори з усіма медіагрупами про надання цим каналом прем'єрного контенту. Наразі ми перебуваємо на етапі узгодження меморандуму з телевізійними групами", - сказав Бородянський на пресконференції в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами міністра, вже оголошено конкурс на керівника цього каналу. "Плануємо вийти в ефір із 1 березня", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чотири українські медіагрупи закодували свої канали на супутнику

Бородянський зазначив, що найближчим часом буде затверджено назву телеканалу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174355
 
 
 Топ коментарі
 
Круто....один канал...а то что на оккупированных территориях десяток украинских каналов уже нет возможности смотреть..в связи с их кодировкой на спутнике....это вроде как мелочи...да..??
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Это будет брат близнец Г+Г? Там будут крутить слуг урода, скотов, сигу смеху и квартал. И все на рускам языЯе дабы не дратавать мышибратьев?
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Плейлистов IPTV парашинских в инете навалом....сотни каналов....а украинских нет...все за деньги.....
Скоты зеленые...слов нет...
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Круто....один канал...а то что на оккупированных территориях десяток украинских каналов уже нет возможности смотреть..в связи с их кодировкой на спутнике....это вроде как мелочи...да..??
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Это будет брат близнец Г+Г? Там будут крутить слуг урода, скотов, сигу смеху и квартал. И все на рускам языЯе дабы не дратавать мышибратьев?
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Подивіться лише на мармизу цього чудища? І понесе бабуїн Бородянський за наші гроші правду капітуліста Зєйла на окуповані території.
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А ведь я давно писал, что в скором времени в наших платежках появится налог на восстановления лугандона Телеканал для тимчасово окупованих територій запустить своє мовлення 1 березня, - Бородянський - Цензор.НЕТ 2804 сейчас канал с родственниками мосейчк запилят, потом инфраструктуру начнут восстанавливать и пенсии от сивухи платить...
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А почему только на оккупированных? Это по всей Украине так сделали. Все кацапские бесплатно, а за украинские нужно платить. Уже как-то даже не верится, что такое можно учудить по глупости. Больше на подыгрывание Рашке похоже. Особенно если знаешь тот факт, что в 2013-2014 еще со времени начала Майдана мы проиграли войну в телевизоре и интернете, а уже позже она пришла в наш дом.
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все гораздо хуже. Даже на свободной территории многие смотрят кацап-тв и колаборант-тв - они то не закодированы. Впрочем украинское тв только номинально "украинское". Основные, рейтинговые каналы продвигают повестку дня грабителей Украины - интересы олигархии.
Лишь иногда их интересы частично пересекаются с национальными интересами.
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До війни там був не один канал. І шо? Як об стіну горохом. Бидло молилось на мааскву.
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А чего молилось ? Того шо у нас лучше ? Мы просрали свое счастливое будущие .От того и воюем сейчас. А Прибалтика время не теряла. Донбасята плохие. Но и ты не молодец.
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Он старый, выживший из ума пердун.Ты с ним не спорь, больше нервов потеряешь.
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Я так и знал , что с утра найду тебя, бездельника на этом сайте. Ну ты по лбу успел себе членом постучать? А то нас забанили, я не понял результата. Ваша кагорта - это старые пердуны на пенсии Ю которые хамят другим людям. Да , мудило?
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Да не совсем. Украинское телевидение обрубили раньше, чем начались реальные боевые действия.
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Чего молчишь? Ждешь поддержки пороховых типа узбека?
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14.06.2018 ти скзав що я порохобот, а довести цього не зміг, тому і потрапив до списку тріпачів з порядковим номером 86, згідно абетки.
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ты - фуфломет, который рисует оскорбительные картинки. Так понятней? А то ч, что ты старый пердун проводящий все время на это сайте и так видною
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Список свой не потеряй, убогий.
Ты хоть кроме торчания на Цезоре что-то делаешь? И свои убогие картинки оставь себе,или без них ты же убог и глуп?
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Тяжко. Со скрипом. Как старая бабка рожает.
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Да. В селах бабки с тарелками перешли на кацапТВ. Никто не будет платить каждый месяц абонплату за украинское вещание. Вы себе масштабы пи*деца представляете? Какой смысл был ставить вышки для вещания на оккупированные территории, если жителей пока не оккупированной Украины переводят на кацапские каналы?
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Детские каналы закодировали...Пиксель и Плюс-плюс...зеленый маразм.... каналы где мультики на украинском языке...... и что получат?? То что на оккупированных территорях дети будут смотреть мультики по каналам из паРаши? Идиоты зеленые...
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Лугандонищ нада не менять их мышление и заставлять их любить Украину. Их нада мочить в сортирах!!! Все нормальные люди уже свалили оттуда. Остались только враги и быдлоскот похлеще зебилов!!!
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Плейлистов IPTV парашинских в инете навалом....сотни каналов....а украинских нет...все за деньги.....
Скоты зеленые...слов нет...
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І там всі "кинуться" його дивитись. Телеканал для тимчасово окупованих територій запустить своє мовлення 1 березня, - Бородянський - Цензор.НЕТ 9873
Нині немає проблем з переглядом будь-якого каналу і будь-де. Був би інтернет, а саме головне - було б бажання дивитись.
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Не переймайся ти так тими теритріями-тут українські канали всі зашифровані...а російські працюють кругом без кодів.Не трать бюджетних коштів..бо зробите на копійку...а спишеш мільйони.
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Это прямая диверсия.
Если вы не хотите делать наши каналы доступными для заграницы из-за каких то авторских прав, то какого хрена их кодировать вертимаксом.
Законопослушные европейцы не будут ломать кодировку бисс, а в наших сёлах и в эксссср - пусть ломают и смотрят.
Никто платить деньги за просмотр вашей рекламы никогда не будет.
Просто от вас отвыкнут, найдут альтернативу и смотреть эти каналы уже никогда не будут.
Потому, что за просмотр этого унылого гавна, наоборот, надо доплачивать.
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Контент, контент.....
А излучать чем будете?
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Вперёд и с песней! Меняйте язык-русский -украинский. Песни- только украинские.
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