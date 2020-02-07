 Кількість інфікованих коронавірусом у Європі перевищила 30 осіб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на АР.
У Німеччині всі випадки, крім двох, пов'язані з постачальником автозапчастин Webasto, штаб-квартиру якого неподалік від Мюнхена відвідав китайський колега. Серед інфікованих двоє дітей.
Британська влада підтвердила третій випадок зараження в країні, заявивши, що пацієнт заразився вірусом не у Великій Британії.
В Італії 34-річний чоловік заразився вірусом в Ухані, де він жив. Він був одним із 56 італійців, які прибули до країни в понеділок на італійському літаку ВПС із Китаю.
Унаслідок зараження коронавірусом від початку епідемії померли 636 осіб. Вилікувалися від вірусу 1543 особи.
Это уже прямой
намекпредупреждение нашим профанам.
- Дайте мне вон ту свинину.
- Вам луком посыпать?
- А это бесплатно?
- А вы уверены, что вам можно свинину?
Опираючись на те що як передається вірус і інкубаційний період, то все може бути набагато гірше.
бо по началу болели токо китайцы
даже те, которые были гражданами других стран
Я бы не спешил так думать. Последнее время в ЕС большой поток мигрантов.
2. Первые заболели НА РАБОТЕ.
Зеля даже и не думает как защитится, у него мысли об одном, как продать по быстрее землю, ввести побольше штрафов предпринимателям, населению повыше тарифы в платёжках, Бени вернуть приват банк..
какой там вирус? вы что..