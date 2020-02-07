EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Події, За кордоном, Здоров'я
  1587  21
Матеріали за темою:
Все про:вірус (201) Європа (438) Китай (376)

 Кількість інфікованих коронавірусом у Європі перевищила 30 осіб

Британія, Німеччина та Італія оголосили про нові випадки зараження новим вірусом із Китаю в четвер, унаслідок чого загальна кількість підтверджених випадків у Європі сягнула 31.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на АР.

У Німеччині всі випадки, крім двох, пов'язані з постачальником автозапчастин Webasto, штаб-квартиру якого неподалік від Мюнхена відвідав китайський колега. Серед інфікованих двоє дітей.

Британська влада підтвердила третій випадок зараження в країні, заявивши, що пацієнт заразився вірусом не у Великій Британії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через загрозу поширення коронавірусу в Одеському порту почали проводити медконтроль екіпажів прибулих суден. ФОТО

В Італії 34-річний чоловік заразився вірусом в Ухані, де він жив. Він був одним із 56 італійців, які прибули до країни в понеділок на італійському літаку ВПС із Китаю.

Унаслідок зараження коронавірусом від початку епідемії померли 636 осіб. Вилікувалися від вірусу 1543 особи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174352
 
 
 Топ коментарі
 
В Италии 34-летний мужчина заразился вирусом в Ухане, где он жил. Он был одним из 56 итальянцев, прибывших в страну в понедельник на итальянском самолете ВВС из Китая.

Это уже прямой намек предупреждение нашим профанам.
 показати весь коментар
 
Вспомнил анекдот

- Дайте мне вон ту свинину.
- Вам луком посыпать?
- А это бесплатно?
- А вы уверены, что вам можно свинину?
 показати весь коментар
 
наші профани впевнені, що в євреїв є імунітет на цей вірус Количество инфицированных коронавирусом в Европе превысило 30 человек - Цензор.НЕТ 851
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В Италии 34-летний мужчина заразился вирусом в Ухане, где он жил. Он был одним из 56 итальянцев, прибывших в страну в понедельник на итальянском самолете ВВС из Китая.

Это уже прямой намек предупреждение нашим профанам.
 показати весь коментар
 
 
наші профани впевнені, що в євреїв є імунітет на цей вірус
 показати весь коментар
 
 
Вспомнил анекдот

- Дайте мне вон ту свинину.
- Вам луком посыпать?
- А это бесплатно?
- А вы уверены, что вам можно свинину?
 показати весь коментар
 
 
У евреев дествительно есть иммунитет, если они не курят и не страдают алкоголизмом. А если как все - то и иммунитет как у всех.
 показати весь коментар
 
 
тільки в тих, які проживають в Ізраєлі....
 показати весь коментар
 
Наши профилактические меры сопоставимы как если артериальное кровотечение останавливать подорожником Кількість інфікованих коронавірусом у Європі перевищила 30 осіб - Цензор.НЕТ 3027
 показати весь коментар
 
 
І це тільки офіційно хворих, а скільки їх не виявлено ніхто не знає....
Опираючись на те що як передається вірус і інкубаційний період, то все може бути набагато гірше.
 показати весь коментар
 
 
Мне интересно какой расы заразившийся мужчина. То что он гражданин Италии ничего не говорит о его расовой принадлежности.
 показати весь коментар
 
В Германии 12 заболевших. Скорей всего, большинство, если не все - немцы.
 показати весь коментар
 
 
понятно
бо по началу болели токо китайцы
даже те, которые были гражданами других стран
 показати весь коментар
 
Скорей всего, большинство, если не все - немцы.
Я бы не спешил так думать. Последнее время в ЕС большой поток мигрантов.
 показати весь коментар
 
1. Скорей всего, большинство, если не все - немцы.
2. Первые заболели НА РАБОТЕ.
 показати весь коментар
 
А почему Вы так акцентировали, что именно на работе? Мигранты что, не работают?
 показати весь коментар
 
Ну, обычно мигранты работают на таких работах, куда коллеги из Китая с краткосрочными визитами не ездят. Вне зоны высокого риска.
 показати весь коментар
 
а на параше он уже церкоффъ продаёт крепостным освящённый чеснок против короны с вирусом. скоро главрашская попа на самалёте пожарной авиации будет территорию облетать и освящённую воду на головы крепостным сливать )
 показати весь коментар
 
 
При чому часник рашка завозить з Китаю.
 показати весь коментар
 
Как дойдёт до Украины, нам Ж...

Зеля даже и не думает как защитится, у него мысли об одном, как продать по быстрее землю, ввести побольше штрафов предпринимателям, населению повыше тарифы в платёжках, Бени вернуть приват банк..
какой там вирус? вы что..
 показати весь коментар
 
 
Не исключено, что уже и завезли! Так халатно относится наверное не станет даже дебил!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору