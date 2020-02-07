 Російські актори отримали 10 років заборони на в'їзд, намагаючись двічі перетнути кордон України, - МВС

Актори сказали прикордонникам, що в них немає підстав для заборони на в'їзд, але з'ясувалося, що двоє з них незаконно відвідували Крим, де брали участь у зйомках. Прикордонники відмовили їм у в'їзді терміном на три роки, повідомляється на сайті МВС, передає Цензор.НЕТ.

Ще двоє іноземців з цієї групи не змогли підтвердити мету своєї поїздки, через що їх також не пропустили. Решта відмовилися від в'їзду добровільно, їх усіх повернули до Молдови.

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"Та вже за декілька годин ця група іноземців знову з’явилася на українському кордоні. Цього разу вони обрали інший пункт пропуску, певно, сподіваючись, що їм все ж вдасться потрапити в нашу країну. Окремі іноземці чітко розуміли про наявність у них заборони на в’їзд", - додали в МВС.

Однак їх знову зупинили, заборонивши в'їзд. Двоє акторів, у яких вже була заборона на в'їзд, таким чином, порушили ст. 203-1 Кодексу адміністративних правопорушень, за що на них наклали штраф. Крім цього, замість трьох років їм заборонили в'їзд на десять. Ще чотирьом росіянам заборонили в'їзд терміном на три роки.