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 Політика України
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Все про:МВС (1598) нон грата (84) Росія (26389)

 Російські актори отримали 10 років заборони на в'їзд, намагаючись двічі перетнути кордон України, - МВС

На кордоні з Молдовою затримали групу громадян Росії, яка намагалася в'їхати в Україну під виглядом гастролей. Усі іноземці є учасниками вистави "Ідеальний свідок".

Актори сказали прикордонникам, що в них немає підстав для заборони на в'їзд, але з'ясувалося, що двоє з них незаконно відвідували Крим, де брали участь у зйомках. Прикордонники відмовили їм у в'їзді терміном на три роки, повідомляється на сайті МВС, передає Цензор.НЕТ.

Ще двоє іноземців з цієї групи не змогли підтвердити мету своєї поїздки, через що їх також не пропустили. Решта відмовилися від в'їзду добровільно, їх усіх повернули до Молдови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чи дозволяти в'їзд в Україну Сєрову, який виступав в окупованому Криму, вирішать на кордоні, - Держприкордонслужба

"Та вже за декілька годин ця група іноземців знову з’явилася на українському кордоні. Цього разу вони обрали інший пункт пропуску, певно, сподіваючись, що їм все ж вдасться потрапити в нашу країну. Окремі іноземці чітко розуміли про наявність у них заборони на в’їзд", - додали в МВС.

Однак їх знову зупинили, заборонивши в'їзд. Двоє акторів, у яких вже була заборона на в'їзд, таким чином, порушили ст. 203-1 Кодексу адміністративних правопорушень, за що на них наклали штраф. Крім цього, замість трьох років їм заборонили в'їзд на десять. Ще чотирьом росіянам заборонили в'їзд терміном на три роки.

Російські актори отримали 10 років заборони на вїзд, намагаючись двічі перетнути кордон України, - МВС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174351
 
   
 Топ коментарі
 
лезут сцуки, как тараканы..., со всех щелей......
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Ти ба лiзуть i лiзуть кацапскi падлюки
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А как же главный крестный сватец федир добронравыч?
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лезут сцуки, как тараканы..., со всех щелей......
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Надо те щели загерметизировать монтажной пеной. Російські актори отримали 10 років заборони на в'їзд, намагаючись двічі перетнути кордон України, - МВС - Цензор.НЕТ 9435
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Гроші не смердять, а війна до гузна, вони скрєпні.
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Нужно было тщательнее их досмотреть. У них полюбому была взрывчатка и наркотики чтобы провести теракт. Тем более нам нужно пополнять обменный фонд.
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Московит, настолько паскуден и туп до такой степени, что не понимает, почему его не пускают из его Параши в нормальную, европейскую страну.
О тупости московитов говорит даже их же поговорка: Ты его за дверь, а он в окно лезет, ты его в окно, а он через трубу прется.
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насчёт "в нормальную, европейскую страну" я бы воспринял в 14м году, но сегодня это звучит как сарказм.
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клас, наші прикордонники просто справжня хунта, пишаюсь)) копняками ще треба було закарбувати заборону на в'їзд
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Щас малороссы раскричатся, что в Украине запрещают "великое искусство высочайшего качества".
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Оце правильно! Нехай щастить! (тобто не..й шастать)
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Как медом им тут помазано, прут и прут. В своих СМИ хаят Украину: все плохо, нищета, бандитизм.и т.д , а самих палкой не выгнать. Ты их в дверь - они в окно.
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Кацапи нам не друзі! За парєбрік кондоми штопані!
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"Глядя на русских,ясно понимаешь,что это племя пока не развилось до конца.Русские- еще не вполне люди.Им недостает главного свойства человека- нравственного чутья,умения отличать добро от зла". (с)
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..... Соревнования в Москве - первые в этом списке. Мы взвешивали все за и против и решили все-таки ехать на этот старт. Во-первых, это влияет на наш рейтинг -сообщила Дерюгина. Давайте держать кулаки за наших спортсменок и пусть они там в Москве покажут, на что способна украинская школа художественной гимнастики!Источник: https://censor.net.ua/n3174350

(Это у кого "нога"? Это у кого надо "нога"!-из фильма"Берегись авто")
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А цей же час дерюгінські повії пакують чамайдани до мацкви! Якось нетолерантно, мацкалів не пускаємо, українки туди летять на заробітки!
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так це же Дерюгіна. вони з Блохіним - росіяни, хоча і народилися в Києві. остаточно вони так і не стали українцями, а дочка Дерюгіної живе у США,
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я знову ж переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти...
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Кацапам у нас як медом намазано. Лізуть та лізуть в Україну своїми обісраними лаптями. Як на Цензор їх наче магнітом тягне.
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Супер . Молодці , нема чого всякій сволоті рашистській шастати в Україну .
Нехай за Урал їдуть , виродки .
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