 Російські актори отримали 10 років заборони на в'їзд, намагаючись двічі перетнути кордон України, - МВС

Актори сказали прикордонникам, що в них немає підстав для заборони на в'їзд, але з'ясувалося, що двоє з них незаконно відвідували Крим, де брали участь у зйомках. Прикордонники відмовили їм у в'їзді терміном на три роки, повідомляється на сайті МВС, передає Цензор.НЕТ.
Ще двоє іноземців з цієї групи не змогли підтвердити мету своєї поїздки, через що їх також не пропустили. Решта відмовилися від в'їзду добровільно, їх усіх повернули до Молдови.
"Та вже за декілька годин ця група іноземців знову з’явилася на українському кордоні. Цього разу вони обрали інший пункт пропуску, певно, сподіваючись, що їм все ж вдасться потрапити в нашу країну. Окремі іноземці чітко розуміли про наявність у них заборони на в’їзд", - додали в МВС.
Однак їх знову зупинили, заборонивши в'їзд. Двоє акторів, у яких вже була заборона на в'їзд, таким чином, порушили ст. 203-1 Кодексу адміністративних правопорушень, за що на них наклали штраф. Крім цього, замість трьох років їм заборонили в'їзд на десять. Ще чотирьом росіянам заборонили в'їзд терміном на три роки.
О тупости московитов говорит даже их же поговорка: Ты его за дверь, а он в окно лезет, ты его в окно, а он через трубу прется.
(Это у кого "нога"? Это у кого надо "нога"!-из фильма"Берегись авто")
Нехай за Урал їдуть , виродки .