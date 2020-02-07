 "Використовуємо будь-яку нагоду", - Дерюгіна про поїздку українських гімнасток на змагання до Москви

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Федерації гімнастики України.

"Напередодні Олімпіади, яка відбудеться влітку в Токіо, Національна збірна України з художньої гімнастики присвячує тренуванням 24 години на добу. Спортсменки займаються в залі з ранку до ночі. Я відчуваю, що цього року у нас дуже хороші шанси здобути медалі на Олімпійських іграх і гідно представити Україну. Сподіваюся, так і буде.

Наша мета зараз - скористатися будь-якою нагодою для підготовки спортсменок. Поясню одну річ: ліцензію на участь в Олімпіаді Україна отримала як країна. Тепер перед нами стоїть інше важливе завдання - визначитися, хто саме зі спортсменок представлятиме нашу країну. В індивідуальних вправах це будуть дві гімнастки. А претенденток у нас шість. Шанс має отримати кожна. Тому всі старти, які проводяться напередодні Олімпіади, мають таке велике значення. На Олімпійські ігри повинні їхати кращі, а їх видно саме за результатами участі в змаганнях", - повідомила Дерюгіна.

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Також вона зазначила, що існує ще один момент, який зводиться до математичних розрахунків: "Цьогоріч загалом заплановано 5 Гран-Прі. Ми плануємо участь у кожному. Змагання в Москві - перші в цьому списку. Ми зважували всі за і проти і вирішили все-таки їхати на цей старт. По-перше, це впливає на наш рейтинг. А по-друге, від результату московського Гран-Прі далі буде залежати, хто братиме участь у Гран-Прі під час "Кубка Дерюгіної", який традиційно відбудеться в Києві в березні. Таким чином участь наших спортсменок в кожному Гран Прі збільшує наші шанси в рейтингу і зменшує шанси конкурентів. Тримаймо кулаки за наших спортсменок і нехай вони там у Москві покажуть, на що здатна українська школа художньої гімнастики! Моральна підтримка додасть їм сил і впевненості".

"2020 й рік для нас дуже важливий. У травні Україна бере участь у 36-му Чемпіонат Європи з художньої гімнастики. Влітку - їдемо на Олімпійські ігри. В березні проводимо ювілейний 25-й Кубок Дерюгіної. Це все відбувається в умовах обмеженого фінансування. Тому, на жаль, іноді доводиться ухвалювати непопулярні рішення. Я вже не кажу про те, що кожен виїзд за кордон - це шанс для наших спортсменок виступати в хороших залах. Українська збірна з художньої гімнастики тренується в жебрацьких умовах: у нас висота залу до стелі 7, 4 метри, а повинно бути 14 метрів. Тренуючись в таких умовах, ми все одно одна з кращих збірних у світі. Уявіть собі, яких результатів зможемо досягти, маючи гідний зал"- додала Дерюгіна.