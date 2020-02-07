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 Політика України
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Все про:заява (122) Кучеренко (8) Нацполіція (8951) Ткаченко Максим (7)

 Нардеп від "Батьківщини" Кучеренко подав заяву в поліцію на нардепа від СН Максима Ткаченка за образи в Раді. ДОКУМЕНТ

Нардеп від "Батьківщини" Олексій Кучеренко подав заяву в поліцію на нардепа від "Слуги народу" Максима Ткаченка через образи в сесійній залі парламенту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кучеренко повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Я подав заяву в поліцію з приводу сьогоднішнього інциденту з депутатом від "Слуги народу" і його хуліганської поведінки. Аналогічну заяву буде передано до Комітету з регламенту і депутатської етики", - йдеться в повідомленні.

За словами Кучеренка, він "завжди розумів, що таке старші і досвідчені колеги, що таке субординація і що таке людська мораль".

"Якщо завтра з трибуни ВР депутат Ткаченко вибачиться переді мною особисто і в моїй особі перед усім поколінням, яке він збирається відправити в утиль або в Трускавець, я відкличу свої заяви. І взагалі - забуду про цей інцидент, бо я, врешті-решт – не тато, не мама і не вихователь трускавецької школи молодого депутата і мені з головою вистачає чим займатися. Інакше  - гарантую доведення наслідків цього неподобства до логічного кінця!" - підкреслив нардеп.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За "клоуна", бл#дь, ви зараз п#зди отримаєте", - "слуга народу" Максим Ткаченко дискутує у ВР з нардепом від "Батьківщини" Кучеренком. ВIДЕО

Нагадаємо, вчора нардеп від "Слуги народу" Максим Ткаченко обматюкав свого опонента з "Батьківщини" Олексія Кучеренка в сесійній залі парламенту.

Нардеп від Батьківщини Кучеренко подав заяву в поліцію на нардепа від СН Максима Ткаченка за образи в Раді 01
Нардеп від Батьківщини Кучеренко подав заяву в поліцію на нардепа від СН Максима Ткаченка за образи в Раді 02
Нардеп від Батьківщини Кучеренко подав заяву в поліцію на нардепа від СН Максима Ткаченка за образи в Раді 03
Нардеп від Батьківщини Кучеренко подав заяву в поліцію на нардепа від СН Максима Ткаченка за образи в Раді 04
Нардеп від Батьківщини Кучеренко подав заяву в поліцію на нардепа від СН Максима Ткаченка за образи в Раді 05
Нардеп від Батьківщини Кучеренко подав заяву в поліцію на нардепа від СН Максима Ткаченка за образи в Раді 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174349
 
   
 Топ коментарі
 
Зелень потрібно ставити на місце.
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А РАЗВЕ НА ЗЕЛЁНОГО КЛОПА ПОДАЮТ ЗАЯВЛЕНИЯ? НА ЭТО ДУСТ ЕСТЬ !
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Це не той Кучеренко, що позавчора голосував за надання сєпарам Даунбасу 115 млрд гривень, а вчора раптово став ПАТРІОТОМ української землі? Птєнєц бабці Юльки проти птєнца Зєйла. Нехай і зуби один одному повибивають. А какая то нам разніца?
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Щиро вибачаюся перед Кучеренко. Подивився голосування за надання пєнсам -сєпарам 115 млрд гривень, то Кучеренко був відсутній, а от бабуїн Ткаченко голосував за.От паскуда Ткаченко.
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ну так он же сказал, что он более опытный товарыш, поэтому и предпочитает в нужный момент отсутствовать, впрочем как и юлия владимировна...и за это требует повышенного к себе уважения)))
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лень гуглить картинку со сталиным "растрелять на%уй" )))
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А РАЗВЕ НА ЗЕЛЁНОГО КЛОПА ПОДАЮТ ЗАЯВЛЕНИЯ? НА ЭТО ДУСТ ЕСТЬ !
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...Леха, ну и че ты ему не в***ал* Нардеп от "Батькивщины" Кучеренко подал заявление в полицию на нардепа от "СН" Максима Ткаченко за оскорбления в Раде - Цензор.НЕТ 6645 , шоб моск на место встал, если такой имеется? Нардеп от "Батькивщины" Кучеренко подал заявление в полицию на нардепа от "СН" Максима Ткаченко за оскорбления в Раде - Цензор.НЕТ 6261..
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Раньше не вникал , послушал ихнюю перепалку с обзываниями . Та он сам старый маразматик . Ему можно , другим нельзя .
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Досвідчений дерибайло вимагає поваги до своіх трьох скликаннь.
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Ну ты и мендель Ты что с ним был в делах ?Да вменяемых депутатов в раде можно по пальцах перечесть а он один из них
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А разве это не угроза держслужбовцю?
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навіть на базарі таке рідко почуєш , а це ж ізбранніки народа вшиві погано їх в трускавці вчили .правильно кучеренко зробив . хай слузі дадуть громадські роботи , попрацює двірником ,може чогось навчиться збоченець зелений охаміли в пень .на місце таких треба ставити
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Послать пора словцом ядреным
Слугонародное кино
Говно бывает и зеленым,
Но это все-таки говно
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Щоб старшому поколінню не бути облаяним молодшим поколінням треба самому подавати приклад молодшому в вихованості і витриманості.
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Троляка ти знатний. До чого це ти написав? Кому Кучеренко обіцяв п-ди дати? За то що цей бик намолов в будь якому суспільстві наказують.
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На 15 діб ********. І щоб приміщення ради підмітав безкоштовно.
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Максим Ткаченко не дорос до статуса депутата, и его надо вернуть в прежнее состяние.
Пусть идёт в своей подопечной Тине Кароль и утыкается сопливым носом
в то место, которого он хотел вчера дать Алексею Кучеренку "за клоуна".
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Так у него от этого места Тины уже оскома Потому волей неволей пришлось идти в слуги маланского народа и слезно просит зелю чтобы он вошел в его положение
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надеюсь аваков также будет прессовать этого дятла как прессует патриотов
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правильно сделал, драть 3,14дараса зешмаркоявого нужно!
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