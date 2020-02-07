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 Політика України
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Все про:посол (582) США (6253) Пристайко (353)

 США визначилися з кандидатурою посла в Україні, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що під час візиту до Києва державного секретаря США Майка Помпео обговорювалося і питання про керівника американської дипломатичної місії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Ми вже знаємо конкретно людину, яка буде запропонована. Нас, у принципі, влаштовує цей кандидат. Я сподіваюся якнайшвидше розпочати роботу з новим послом США в Україні", - сказав Пристайко.

Імені він журналістам не назвав. За словами міністра, в американській системі призначення посла президентом має пройти через затвердження Сенату, верхньої палати Конгресу.

Нагадаємо, посада посла США в Україні залишається вакантною з травня 2019 року, коли Вашингтон відкликав Марі Йованович. У червні було призначено тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора, але він пішов з поста 31 грудня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пристайко прокоментував чутки про свою відставку

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174343
 
 
 Топ коментарі
 
Посол даватиме підсрачника зелені від імені Трампа.
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Посол даватиме підсрачника зелені від імені Трампа.
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ты удивишься.... кубинцы, ямайцы, греки и прочие.)
и россияне(по кр. мере по погонам то))
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"Мы уже знаем конкретно человека, который будет предложен. Нас, в принципе, устраивает этот кандидат. Я надеюсь как можно скорее начать работу с новым послом США в Украине", - высрал Дристайко. Источник: https://censor.net.ua/n3174343\\\\\\\\\\\

Идиот который обосрался после сбития Бениного самолета, чет там намерен сотрудничать с кем-то.....
Аваков, подари ему наградный пистолет, а также 2 патрона, ибо этот кадр с первого раза не попадет в башку себе.
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пристайко о взорвавшемся двигателе боинга забыл побрехать
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ім'я амбасадора ми дізнайємось із московських СМІ
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нах@я ты читаешь московские СМИ? Ты кацап?
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Так. А с Молдовой что? Пристайко уже нашел кандидата на роль временного поверенного педофила Украины в Молдове?
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