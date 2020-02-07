 Управління "Укрзалізницею" здійснюватимуть українці, але воно може бути посилено німецькими менеджерами, - Deutsche Bahn

Про це член правління з питань інфраструктури Deutsche Bahn Рональд Пофалла сказав в інтерв'ю Deutsche Welle, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, на першому етапі йдеться про консультування, а потім, залежно від успішності цього етапу, можуть бути реалізовані подальші кроки.
"Але чи дійде до цього, залежить саме від того, чи вдасться нам знайти точки дотику в процесі консультування. Адже, врешті-решт, немає сенсу вести розмови про управління Українською залізницею, якщо вже на першому етапі консультування не будуть досягнуті спільні результати", - сказав Пофалла.
"Зараз, під час першого кроку, мова йде, по суті, про консультування, а вже потім, якщо воно буде мати успіх, можливо, йтиметься про те, щоб кілька наших менеджерів підтримали керівництво "Укрзалізниці" в процесі управління. Тобто управління "Укрзалізницею" як і раніше буде здійснюватися самими українцями, але буде посилено нашими менеджерами", - підкреслив він.
Також Пофалла сказав, що після підписання меморандуму про взаєморозуміння сторони повинні домовитися про розробку "дорожньої карти".
"І, можливо, зафіксувати письмово, про яку форму консалтингових послуг йдеться, оскільки це необхідно з юридичної точки зору. Але ми вважаємо, що починати треба швидко, якщо цього хочуть українці", - заявив член правління з питань інфраструктури Deutsche Bahn.
ффф - СТУДИЮ(тынь-тыннь - тынь - бум-бум)
На второй день бухой жлобок таки выбросил мусор на улицу. И что немцы сделали?
Правильно! даже после войны в селе все заборы были ровные а мусор еще долго не выбрасывали на улицу(хотя это на кацапщине было наверное, ибо у нас все и так нормально...)
Ага, так бойовика красної орди не хоронили з почестями, хоч він вбив коло десяти військових?
Ага, так Антиколорадос бреше шо його тітки, ну, там бабки, на Днобасі згадували з захватом німецьку(там були італійські та румунські частини, а німці - йшли вперед, мочити ординців) "окупацію"?
Навіть те що німці брали половину продукції з селян, а совки брали в 2 рази більше, тобі нічого, тов. майор, не каже?
Не смерди тут!
Ясно шо було нелегко, але не як при совку шо трупи розкладаються на вулицях.
спасиб*, я заценил ваш репост. сорри шо ше на нашей, т.к. впадлу переключать
ваш вариант?
про "тупые" вы еще комплимент сказал. не немцам то
Не надо спекулировать - вся коррумпированная сволочь была очень довольна в 2014м победой Порошенко на выборах - "свой человек, бояться не стоит, ничего не изменится".
Не надо делать из 25% высокоморальных и четных, а из 73% - непорядочных и бесчестных, это совершенно не так не так. И среди 25% отнюдь не меньший процент непорядочных людей, чем среди 73%.
А если по выборам в ВР, то ваще с 5-6%
Ненавижу манипуляций, но даже Антиколорадос "грешит" с "25%"-ми.
Так что таки да, судя по бравадам про "в любой стране есть 10-15% умных", и тут у нас тупо не клеится.
полусовок, сэр
ну и просто тупое заключение шо сралину было надо шоб Вермахт расфигачил первый и второй эшелон Орды.
А так - нормально все пишет. Правда по той инфе шо он сам дал о себе, давай мне 200 баксов и билет в Киев и я его найду за 3 дня(2 из которых буду сидеть в ресторане)
кстати загадка - вроде за "Пороха", но там его даже близко не читают. плюс выдавать 8-10 статей и все анализировать, да еще работать юристом.... ну я просто х.з., как это успевает он
За 200 американских денюшков в Киеве Вы 2 дня в кабаке не посидите))))
а то шо Антиколорадоса найти можно, даже ПетроБошировыми - факт. Кстати, его сайт регулярно ддосят, но судя по тому шо он о себе рассказал, странно шо он жив.
даже фото, отражение выложил из Лувра.
я х.з., но что-то тут неладно.
это как то за шо я ненавижу христоедство и коммунизм.
Если чет утверждаешь, отвечай за это, даже прежде чем критики возразят, а иначе, не говори о себе шо ты типо мужик.
совершенно верно вы написал, спасибо.
И вот на одной чаше весов все эти, пусть косвенные, доказательства, а на другой - просто слова антиколорадоса и больше ничего.
судя по статитике - мы уникальная страна.
надо бы Свободуhttps://www.youtube.com/watch?v=T9REToaOB5g
я х.з. что надо делать.... если тока сваливать
пофаллай отсюда нафиг.
у нас уже есть опыт как немецкие товарищи корефанились с Рашкой. ничего нормального Украина не здобула.
фаллай отсюда на фаллос.
лучше бы японцев нанять - опытные, честные, любят работу, ненавидят Путина и его свору.
правда он не ответит, либо "съедет" с темы, соросятко он(гнида он)
И никакия психологи им патом непамогут!
😂
Вопрос? Так кого мы, всетаки, будем нанимать?))
думаю к лету они громко хлопнут дверью,
ибо их всё равно обворуют,
ибо среди профанов типа гончарука и зеленского есть
вполне способные ребята