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 Політика України
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Все про:Укрзалізниця (921) Deutsche Bahn (7)

 Управління "Укрзалізницею" здійснюватимуть українці, але воно може бути посилено німецькими менеджерами, - Deutsche Bahn

Управління акціонерною компанією "Укрзалізниця" здійснюватимуть українці, але воно може бути посилено німецькими менеджерами залізничного перевізника Deutsche Bahn.

Про це член правління з питань інфраструктури Deutsche Bahn Рональд Пофалла сказав в інтерв'ю Deutsche Welle, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на першому етапі йдеться про консультування, а потім, залежно від успішності цього етапу, можуть бути реалізовані подальші кроки.

"Але чи дійде до цього, залежить саме від того, чи вдасться нам знайти точки дотику в процесі консультування. Адже, врешті-решт, немає сенсу вести розмови про управління Українською залізницею, якщо вже на першому етапі консультування не будуть досягнуті спільні результати", - сказав Пофалла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" підписала меморандум про співпрацю з Deutsche Bahn

"Зараз, під час першого кроку, мова йде, по суті, про консультування, а вже потім, якщо воно буде мати успіх, можливо, йтиметься про те, щоб кілька наших менеджерів підтримали керівництво "Укрзалізниці" в процесі управління. Тобто управління "Укрзалізницею" як і раніше буде здійснюватися самими українцями, але буде посилено нашими менеджерами", - підкреслив він.

Також Пофалла сказав, що після підписання меморандуму про взаєморозуміння сторони повинні домовитися про розробку "дорожньої карти".

"І, можливо, зафіксувати письмово, про яку форму консалтингових послуг йдеться, оскільки це необхідно з юридичної точки зору. Але ми вважаємо, що починати треба швидко, якщо цього хочуть українці", - заявив член правління з питань інфраструктури Deutsche Bahn.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174341
 
 
 Топ коментарі
 
Со старым аккумулятором это не езда... Живой пример - реформа МВД
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У немцев волосы выпадут, пока они разберутся в схемам и устройстве Укрзализныци.
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ффф - СТУДИЮ(тынь-тыннь - тынь - бум-бум)
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Знаете, писало шо зашли нем. войска в село, распорядился офицер: мусор не выбрасывать на улицу, заборы поравнять, исполняйте.
На второй день бухой жлобок таки выбросил мусор на улицу. И что немцы сделали?
Правильно! даже после войны в селе все заборы были ровные а мусор еще долго не выбрасывали на улицу(хотя это на кацапщине было наверное, ибо у нас все и так нормально...)
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Ніколи не доводилося чути від людей,що пережили німецьку окупацію,про високу культуру німців.Навпаки,чув кілька розповідей про те,що німецькі солдати,що стояли на постої в селянських хатах,справляли нужду прямо в хаті, десь в кутку, іноді в тій же кімнаті,що й їли.Мабуть,культурно себе вони вели тільки в своєму фатерлянді.
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нет ну тут ты вобще про бойцов РККА рассказываешь!
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Ага, так шоколадки дітям не роздавали?
Ага, так бойовика красної орди не хоронили з почестями, хоч він вбив коло десяти військових?
Ага, так Антиколорадос бреше шо його тітки, ну, там бабки, на Днобасі згадували з захватом німецьку(там були італійські та румунські частини, а німці - йшли вперед, мочити ординців) "окупацію"?
Навіть те що німці брали половину продукції з селян, а совки брали в 2 рази більше, тобі нічого, тов. майор, не каже?
Не смерди тут!
Ясно шо було нелегко, але не як при совку шо трупи розкладаються на вулицях.
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"Козлов" - це в тебе прізвище чи національність?
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боль нету аргументов?
спасиб*, я заценил ваш репост. сорри шо ше на нашей, т.к. впадлу переключать
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Со старым аккумулятором это не езда... Живой пример - реформа МВД
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У немцев волосы выпадут, пока они разберутся в схемам и устройстве Укрзализныци.
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За якісь місяць-два будуть з них не менші корупціонери,ніж наші чиновники,наше корупційне болото їх швидко затягує.Попарять їх у сауні з дівчатами,попоять і погодують делікатесами,всунуть пухленькі конвертики з євро і вони ,як кажуть, попливуть.Безкарність за корупцію породжує ще більшу корупцію.
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пенсия тут мин. 72 евро = немец сходит в ресторан и сигарет купит на выходе.
про "тупые" вы еще комплимент сказал. не немцам то Управление "Укрзализныцей" будут осуществлять украинцы, но оно может быть усилено немецкими менеджерами, - Deutsche Bahn - Цензор.НЕТ 4142
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Не тупые, просто очень много непорядочных, не желающих жить честно.
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Вот тут мимо.
Не надо спекулировать - вся коррумпированная сволочь была очень довольна в 2014м победой Порошенко на выборах - "свой человек, бояться не стоит, ничего не изменится".
Не надо делать из 25% высокоморальных и четных, а из 73% - непорядочных и бесчестных, это совершенно не так не так. И среди 25% отнюдь не меньший процент непорядочных людей, чем среди 73%.
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Кстати, не 25%, а чет около 16-ти
А если по выборам в ВР, то ваще с 5-6%
Ненавижу манипуляций, но даже Антиколорадос "грешит" с "25%"-ми.
Так что таки да, судя по бравадам про "в любой стране есть 10-15% умных", и тут у нас тупо не клеится.
полусовок, сэр Управление "Укрзализныцей" будут осуществлять украинцы, но оно может быть усилено немецкими менеджерами, - Deutsche Bahn - Цензор.НЕТ 15
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Даже? Антиколорадос - то еще брехло, манипулятор и истеричка.
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я заметил лишь пару манипуляций - ролик склеенный, типо Зеля грит "да я наркоман"
ну и просто тупое заключение шо сралину было надо шоб Вермахт расфигачил первый и второй эшелон Орды.
А так - нормально все пишет. Правда по той инфе шо он сам дал о себе, давай мне 200 баксов и билет в Киев и я его найду за 3 дня(2 из которых буду сидеть в ресторане)

кстати загадка - вроде за "Пороха", но там его даже близко не читают. плюс выдавать 8-10 статей и все анализировать, да еще работать юристом.... ну я просто х.з., как это успевает он
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Маленькая ремарка, не касающаяся темы))
За 200 американских денюшков в Киеве Вы 2 дня в кабаке не посидите))))
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ну так я образно же Управління "Укрзалізницею" здійснюватимуть українці, але воно може бути посилено німецькими менеджерами, - Deutsche Bahn - Цензор.НЕТ 9898
а то шо Антиколорадоса найти можно, даже ПетроБошировыми - факт. Кстати, его сайт регулярно ддосят, но судя по тому шо он о себе рассказал, странно шо он жив.
даже фото, отражение выложил из Лувра.
я х.з., но что-то тут неладно.
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Не только - вспомните его манипуляцию с самолетом из Омана в Москву на котором, как он брехал, был Зеля и тд.
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кстати да, но мне вот это невыносимо когда "высрал - забыл".
это как то за шо я ненавижу христоедство и коммунизм.
Если чет утверждаешь, отвечай за это, даже прежде чем критики возразят, а иначе, не говори о себе шо ты типо мужик.
совершенно верно вы написал, спасибо.
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хотя, никто же не доказал шо Козели там не было(это так, в смысле логики, смайл)
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Ну - кроме того, что из Омана в Киев в тот же день прилетел прямой рейс, который встречали УГОшники и президентский кортеж, который тут же поехал на Банковую, где сразу после этого началось совещание при участии Зели.
И вот на одной чаше весов все эти, пусть косвенные, доказательства, а на другой - просто слова антиколорадоса и больше ничего.
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так наводнение же было Управління "Укрзалізницею" здійснюватимуть українці, але воно може бути посилено німецькими менеджерами, - Deutsche Bahn - Цензор.НЕТ 4081
судя по статитике - мы уникальная страна.
надо бы Свободуhttps://www.youtube.com/watch?v=T9REToaOB5g

я х.з. что надо делать.... если тока сваливать
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Об этом член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn Рональд Пофалла Источник: https://censor.net.ua/n3174341\\\\\\\\\\\

пофаллай отсюда нафиг.
у нас уже есть опыт как немецкие товарищи корефанились с Рашкой. ничего нормального Украина не здобула.
фаллай отсюда на фаллос.

лучше бы японцев нанять - опытные, честные, любят работу, ненавидят Путина и его свору.
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А вы хотите, чтоб они нас в ЕС приняли. Они даже боятся вникать в управление нашими бездонными госпредприятиями. Настолько все плохо.
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Я очень сорри, но хотел-бы уточнить:- немцы или немецкие????
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а зачем усилять УЗнемецкими манагерами, если у нас только один сирожа лещенко чего стоит?! ведь зарплата 500 тыс грн кажется сказочной даже для немецких нищесбродов.
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вчера стрим Серлеща был - подпишись на канал и задай ему вопрос, в чем проблема, я не понимаю?
правда он не ответит, либо "съедет" с темы, соросятко он(гнида он)
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Испортятца немчуры-точняк!
И никакия психологи им патом непамогут!
😂
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Німці заходять в " Укрзалізницю" СУПЕРОБОРЕЖНО !З численними осторогами і умовами. Видно у них уже проклюнулось усвідомлення з ким вони мають справу. По всьому видно, що вони дуже не хочуть цим займатись. І по всьому видно, що тільки за згоду хоч на консультації було заплачено великі суми.
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+100!! Сейчас наймут немцев, отвалят им пару сотен миллионов гонорара, немцы принесут прибыль аж триста тысяч, а наши выпишут себе премий по три миллиона КАЖДЫЙ включая замов, ну и выступления в прессе о победе и медали конечно. Так поступают настоящие патриоты!!
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После наших статей, где-то проскочила публикация в Дойче Велле, что немецкие железнодорожники об этом ничего не знают и, в ближайшие 100 лет, в Украину не собираются, а могут только нас консультировать...........
Вопрос? Так кого мы, всетаки, будем нанимать?))
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хотели развести немцев на бабло, но видимо не на тех нарвались ...
думаю к лету они громко хлопнут дверью,
ибо их всё равно обворуют,
ибо среди профанов типа гончарука и зеленского есть
вполне способные ребята
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Сколько там зарплаты будет у немецких менеджеров...?? Как у серОжи леща ..по пол ляма...или больше??
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Вот меня интересует один вопрос....сколько пассажиров должна перевезти электричка Очеретино-Покровск...с ценой билета 11 грн.... в месяц что бы заплатить зарплату только одному серОже лещу...не считая остальных суппер пупер менеджеров???
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Вся эта ситуация мне напоминает иностранных реформаторов времен Порошенка. Помните еще таких? Как вам результат?
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