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Все про:посвідчення водія (45) Федоров Михайло (35) діджиталізація (45)

 За першу добу в застосунку "Дія" авторизувалися понад 300 тис. осіб, - Федоров

У застосунку "Дія", в якому нині доступні водійські права і техпаспорт в електронному форматі, авторизувалися понад 310 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, станом на 20:30 6 лютого в застосунку "Дія" авторизувалися 310 031 користувач.

Також у застосунку були успішно відображені 165,9 тис. водійських посвідчень і 133,6 тис. технічних паспортів.

"Сервіс віддаленої верифікації працює. З часом з вашою допомогою доведемо конверсію до 100%", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, вчора відбулася презентація мобільного застосунку "Дія", що дозволяє зберігати документи (наприклад, водійські права і техпаспорт) в електронному вигляді і спростить користування державними послугами онлайн. Завантажити додаток можна за посиланнями для Google Play та Apple Store.

Також читайте: У поїзд тепер пускають за електронними правами з програми "Дія", - Укрзалізниця. ІНФОГРАФІКА

За першу добу в застосунку Дія авторизувалися понад 300 тис. осіб, - Федоров 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174340
 
   
 Топ коментарі
 
Це означає,що ви погодились на доступ до всіх даних у своєму смартфоні.
"Весной 2013 года, когда я увидел, что сын подрастает и в однокомнатной квартире очень скоро станет тесно, я пошел в банк договариваться об ипотеке для расширения. В 10 (+/-) банках получил отказ без объяснения причин и только в одном мне сказали в чем дело - на мне висело несколько непогашенных кредитов за мобильные телефоны, о которых я впервые услышал. Оформили эти кредиты почему-то в Севастополе (я там был один раз в жизни в конце 80-х с бабушкой).
Использовались данные моего паспорта, кода и якобы мое заявление. Компания, которая кредиты выдала, никак себя не проявляла (то есть, ко мне не ломились коллекторы, мне никто не наяривал с требованиями отдать долг), меня просто внесли в базу должников - есть такой черный список. Для того, чтобы взять ипотеку, пришлось эти долги погасить - можно было судиться, но это несколько лет.
В общем свой вопрос я решил и уже года два как погасил ипотеку. Но тот жизненный урок объяснил мне ценность персональных данных.
Поэтому. Еще раз призываю украинцев - не ставьте себе на смартфон никакую хрень, связанную с вашими документами. #майорвсмартфоне
-----------
Аргумент о том, что у дэржавы и так есть эти данные - не аргумент. У дэржавы есть, а у "волонтеров ЕПАМ и филантропов Монобанка" не было, до сих пор. Теперь появятся. Или на систему КСЗИ есть? Ой, точно - это же вражеская технология, ее предали анафеме. Как говорил великий айтишник Федоров, "Роль кибербезопасности немного преувеличена"..."Владислав Бовсуновський
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Для початку такого гарного діла ,якщо гарант пройнявся україським Народом,треба заборонили енергетичним мафіозі електроенергію атомних (реактор не можна зупинити) зливати в землю (земля біля АЕС вже випалена в радіусі 100 км) а підприємства і великі і малі зачиняються бо їхня продукція із завишеною собівартістью....а могли б працювати по ночах на безкоштовній...А якщо хапуги вважають що електричні сіті слабкі...то може за 30 років тотального грабунку...вже повино все бути розвинуте на кроки вперед..хай поїдуть до шейхів і узнають як в пустелі роблять місто-сад і скільки кожному народженому малюкові йде дол.на рахунок. А так ....виходить смішна "дія" ...при тотальніому невігластві...
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За первые сутки в приложении "Дія" авторизировались более 300 тыс. человек, - Федоров
мало)адже ,має бути як мінімум 73%)
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А нафига оно нужно, если все данные в полицейских базах есть?
Сейчас даже количество посещенных лекций и вождений при учебе фиксируется...
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ну теперь осталось только зарплату учителям увеличить....
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Аккуратно. Есть сведения, что данные сервиса не шифруются. Если есть возможность проверить, сделайте это.
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КРИЧУ, ЩОБ ПОЧУЛИ зе!лені. У КОГО ПОЛІЦАЇ ПРОСЯТЬ ТЕХПАСПОРТ АВТОМОБІЛЯ ПОСИЛАЙТЕ ЇХ В ДАЛЕКУ ЕРОТИЧНУ МАНДРІВКУ, бажано міжгалактичну.

За першу добу в застосунку "Дія" авторизувалися понад 300 тис. осіб, - Федоров - Цензор.НЕТ 6594


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Для початку такого гарного діла ,якщо гарант пройнявся україським Народом,треба заборонили енергетичним мафіозі електроенергію атомних (реактор не можна зупинити) зливати в землю (земля біля АЕС вже випалена в радіусі 100 км) а підприємства і великі і малі зачиняються бо їхня продукція із завишеною собівартістью....а могли б працювати по ночах на безкоштовній...А якщо хапуги вважають що електричні сіті слабкі...то може за 30 років тотального грабунку...вже повино все бути розвинуте на кроки вперед..хай поїдуть до шейхів і узнають як в пустелі роблять місто-сад і скільки кожному народженому малюкові йде дол.на рахунок. А так ....виходить смішна "дія" ...при тотальніому невігластві...
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Пані, будь ласка визначитесь - ви Камінська чи Стаховская?
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Yes! Dopeless
@_dopeless
·
Один з головних розробників діджиталізації - Епам. Американська компанія білоруського походження, що займається розробкою софту.

Все б добре, от тільки окрім всього ця компанія співробітничає з купою російських державних та бізнес структур.

Цікаво, одразу все злили, чи потім?

https://pbs.twimg.com/media/***************?format=jpg&name=small
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Дивна в нас 8%иліта... Поливають лайном те, як живуть всі цивілізовані країни... А, ну так, в нас же иліта дивиться на 400 років назад - садок вишневий, засвистали козаченьки... Яка ВАМ Європа, відсталі? За першу добу в застосунку "Дія" авторизувалися понад 300 тис. осіб, - Федоров - Цензор.НЕТ 105
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"Электронные права, бумажные...Какая разница, если улица не освещена и дороги хреновые?"
В.А.Зеленский
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