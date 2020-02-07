 За першу добу в застосунку "Дія" авторизувалися понад 300 тис. осіб, - Федоров

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.
За його словами, станом на 20:30 6 лютого в застосунку "Дія" авторизувалися 310 031 користувач.
Також у застосунку були успішно відображені 165,9 тис. водійських посвідчень і 133,6 тис. технічних паспортів.
"Сервіс віддаленої верифікації працює. З часом з вашою допомогою доведемо конверсію до 100%", - зазначив Федоров.
Нагадаємо, вчора відбулася презентація мобільного застосунку "Дія", що дозволяє зберігати документи (наприклад, водійські права і техпаспорт) в електронному вигляді і спростить користування державними послугами онлайн. Завантажити додаток можна за посиланнями для Google Play та Apple Store.
мало)адже ,має бути як мінімум 73%)
Сейчас даже количество посещенных лекций и вождений при учебе фиксируется...
Yes! Dopeless
@_dopeless
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Один з головних розробників діджиталізації - Епам. Американська компанія білоруського походження, що займається розробкою софту.
Все б добре, от тільки окрім всього ця компанія співробітничає з купою російських державних та бізнес структур.
Цікаво, одразу все злили, чи потім?
https://pbs.twimg.com/media/***************?format=jpg&name=small
В.А.Зеленский