 Працюю із Зеленським напряму. Він сам визначає ділянки роботи, за які мені братися, - Єрмак

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі НВ повідомив сам Єрмак, підкресливши, що говорити про розподіл обов'язків між ним і главою Офісу президента "некоректно".

"Було б некоректно говорити про поділ обов'язків між помічником і главою ОП. Керівник Офісу здійснює свої повноваження відповідно до Положення про ВП. Я працюю виключно з президентом напряму. І він сам визначає ділянки роботи, за які мені братися", - розповів помічник Зеленського.

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Нагадаємо, що раніше в ЗМІ почала з'являтися інформація про конфлікт між головою Офісу президента Андрієм Богданом і радником Зеленського Андрієм Єрмаком.