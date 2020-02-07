 Працюю із Зеленським напряму. Він сам визначає ділянки роботи, за які мені братися, - Єрмак

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі НВ повідомив сам Єрмак, підкресливши, що говорити про розподіл обов'язків між ним і главою Офісу президента "некоректно".
"Було б некоректно говорити про поділ обов'язків між помічником і главою ОП. Керівник Офісу здійснює свої повноваження відповідно до Положення про ВП. Я працюю виключно з президентом напряму. І він сам визначає ділянки роботи, за які мені братися", - розповів помічник Зеленського.
Нагадаємо, що раніше в ЗМІ почала з'являтися інформація про конфлікт між головою Офісу президента Андрієм Богданом і радником Зеленського Андрієм Єрмаком.
Ермак готовится занять место главы ОПУ. и уже все рассказывает, как эффективно будет работать этот орган при нем. Куратор Ермака Сергей Приходько стал помощником премьер-министра РФ Мишустина.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Хосподи, є факт - кажи адвокатам, вони своє відіб.ють, ше й нам лащать намастити на..... якщо буде хліб, ніж, та ми
КГБил высрал шо кукла им управляет
он то точно не лох. лохи - другие, и не скажу сколько.... бо навіває жах
коронапарашавірус
А шо ожидать от неукраинца?
Один Ермак сибирские коренные народы уже угробил
Бо без капусты можно остаться 😀