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 Політика України
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Все про:Богдан (57) Зеленський (4427) Єрмак Андрій (78)

 Працюю із Зеленським напряму. Він сам визначає ділянки роботи, за які мені братися, - Єрмак

Президент України Володимир Зеленський особисто визначає робочі завдання свого помічника Андрія Єрмака.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі НВ повідомив сам Єрмак, підкресливши, що говорити про розподіл обов'язків між ним і главою Офісу президента "некоректно".

"Було б некоректно говорити про поділ обов'язків між помічником і главою ОП. Керівник Офісу здійснює свої повноваження відповідно до Положення про ВП. Я працюю виключно з президентом напряму. І він сам визначає ділянки роботи, за які мені братися", - розповів помічник Зеленського.

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Нагадаємо, що раніше в ЗМІ почала з'являтися інформація про конфлікт між головою Офісу президента Андрієм Богданом і радником Зеленського Андрієм Єрмаком.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174338
 
 
 Топ коментарі
 
Єрмак працює напряму із Хублом. Якщо макшанськая Родіна каже НАДА!!!! Єрмак відповідає -Єсть!!!
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Єрмак працює напряму із Хублом. Якщо макшанськая Родіна каже НАДА!!!! Єрмак відповідає -Єсть!!!
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Моника даёт всем подряд , и на право и налево
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ермак- агент кремля в Украине! ***** командует нашим ослом через эту гниду!
Ермак готовится занять место главы ОПУ. и уже все рассказывает, как эффективно будет работать этот орган при нем. Куратор Ермака Сергей Приходько стал помощником премьер-министра РФ Мишустина.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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то тягни їх до суду.
Хосподи, є факт - кажи адвокатам, вони своє відіб.ють, ше й нам лащать намастити на..... якщо буде хліб, ніж, та ми
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И все такие: А, ОК, верим.
КГБил высрал шо кукла им управляет Работаю с Зеленским напрямую. Он сам определяет участки работы, за которые мне браться, - Ермак - Цензор.НЕТ 9143
он то точно не лох. лохи - другие, и не скажу сколько.... бо навіває жах
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Участки то участки. Вопрос что там выращивать, " пшеницу, горох или маковую соломку..."
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Лише одне питання. Де владімір Ляксандрович зумів набрати стільки гнид, щоб закрити всі посади в державі?
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главное озвучить цели и намерения . ну еще деньжат пообещать и ******** и малоросы сами набегут под зеленое знамя
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Зеленой соплей не поперхнись, агитатор нелоховской!!
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Цей Єрмак, близький друзь і ліва рука президента, зашкварився на антиукраїнських заявах.
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Працюю із Зеленським напряму. Він сам визначає ділянки роботи, за які мені братися, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2721

А шо ожидать от неукраинца?

Один Ермак сибирские коренные народы уже угробил
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В Україні Єрмак, а в моржовії Козак - ці два персонажі працюють в парі по узгодженню двох Вовок з вавками, які скріпили свої відносини оманським оффшором.
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Да,собрать такой гадюшник в одном месте это -талант
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запроданець...... i не соромно рота розтуляти......
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Уберите козла из огорода
Бо без капусты можно остаться 😀
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Когда СБУ займется ********** агентом влияния Ермаком? Когда видишь, как восторженно Баканов жмет ручонку Медведчука, понимаешь: никогда.
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..ждите на днях воду днепровскую в крыму...тоже его козака-ермака направление ...
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Зеленскому импичмент. А Ермака просто грязной метлой гнать надо.
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Те що "напрямую", ніхто й не сумнівається. Для цього тебе кацапське фсб чи гру і поставила. Та й розіграти відданість і підданість, перед хворим на манію величі, не важно
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Всюпрапальщики всех держав,Еднайтесь!!Бандиты в манишках
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Гниды зелёные, чтобы вы передохли, мрази.
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"Работаю с Зеленским напрямую." - монолог пианино...
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А зачем нам тогда МИД и его структуры.Пусть ермаки и богданы все делают.
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