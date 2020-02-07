 Рада сьогодні заслухає доповідь Оржеля і звіт Гончарука про роботу Кабміну

Про це йдеться в порядку денному, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Так, на початку засідання у п'ятницю традиційно відбудеться Година запитань до уряду. Планується, що з доповіддю виступить міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель. Передбачається, що з проміжним звітом роботи Кабінету міністрів виступить Прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Порядок денний передбачає продовження розгляду поправок до законопроєкту 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Під час засідання у четвер, 6 лютого, Верховна Рада встигла розглянути 184 поправки з більш ніж 4000.
У сесійній залі в п'ятницю депутати традиційно працюватимуть до 14:00.
Читайте також: Абонплата за газ: як зміниться вартість "блакитного" палива і чому дві платіжки
Слухайте, але ж це Клондайк!
"Якщо ви не отримуєте жодних доходів, сума сплаченого вами податку на доходи фізосіб буде мінімальна."
Читайте також: У Зеленського не знайшли заяви Гончарука про відставку. ДОКУМЕНТ
"Якщо у вас немає каналізації, ваша оплата платіжок за користування каналізацією буде мінімальна."
От як треба поповнювати державну скарбничку!, https://uainfo.org/blognews/1580884030-goncharuk-dav-gazoviy-mayster-klas-iz-popovnennya-derzhavnoyi.html
😂
... Посему министра жыжыжытализации Дубилета с полпинка поймали на лаже. Как оказалось, этот великий менеджер эпохи великого пиз*динга денег из Привата, не мудрствуя лукаво, взял и сфальсифицировал тот самый мощно распиаренный им проект по электронной переписи населения. Ну потому что **** тут думать? Умножил на коэффициент, округлил и вперед, на гироскутерах в светлое вейпобудущее.
Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель."новость от 06.02. на "Обозревателе" ьак что как получали элнктричество с рашки так и получаем
Это отличительный признак уже нищей страны.
￼
Пшел!!