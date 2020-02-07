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 Політика України
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Все про:ВР (1621) Гончарук_Олексій (623) ринок землі (102) Олексій Оржель (50)

 Рада сьогодні заслухає доповідь Оржеля і звіт Гончарука про роботу Кабміну

У п'ятницю у Верховній Раді відбудеться Година запитань до уряду, потім депутати продовжать розгляд поправок до законопроєкту 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Про це йдеться в порядку денному, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, на початку засідання у п'ятницю традиційно відбудеться Година запитань до уряду. Планується, що з доповіддю виступить міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель. Передбачається, що з проміжним звітом роботи Кабінету міністрів виступить Прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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Порядок денний передбачає продовження розгляду поправок до законопроєкту 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Під час засідання у четвер, 6 лютого, Верховна Рада встигла розглянути 184 поправки з більш ніж 4000.

У сесійній залі в п'ятницю депутати традиційно працюватимуть до 14:00.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174337
 
 
 Топ коментарі
 
Значит так. Президент - червь с примитивным уровнем мышления, которому нужно оливье. Премьер - профан, не принимающий никаких решений, но несущий за все ответственность. Оржель - тип еще тот. И да, куда девали Федорова? Напомню, это тот, кто занимался "серыми" деньгами Зеленского во время избирательно компании. Жив курилка? Он же так старался сделать "дію", что не явился на ее презентацию. Прислал только привет из фейсбука. Но, конечно, это не совсем то...Надеюсь, его еще не оцифровали окончательно и мы его когда-то увидим. Вот и весь отчет.
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а шо их слушать??? уверяю вас - у них все ништяк!
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Отберите у него самокат. Он без прав ездит.
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А похвалитися є чим!!!! Йде успішна праця по перетворення України на печеру у смартфоні.
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Акщо ця зграя зєбуїнів доправить до кінця каденції, втрати України будуть не менші ніж під час 2 світової.
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Значит так. Президент - червь с примитивным уровнем мышления, которому нужно оливье. Премьер - профан, не принимающий никаких решений, но несущий за все ответственность. Оржель - тип еще тот. И да, куда девали Федорова? Напомню, это тот, кто занимался "серыми" деньгами Зеленского во время избирательно компании. Жив курилка? Он же так старался сделать "дію", что не явился на ее презентацию. Прислал только привет из фейсбука. Но, конечно, это не совсем то...Надеюсь, его еще не оцифровали окончательно и мы его когда-то увидим. Вот и весь отчет.
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Вчора на ПРЯМОМУ був Орджель по скайпу. Щось бекав-мекав не зрозуміле про землю.
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а шо их слушать??? уверяю вас - у них все ништяк!
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Гончарук дав газовий майстер-клас із поповнення державної скарбниці, Гончарук зазначив: "Оплата платіжок за транспортування газу тими українцями, які газ не використовують, буде мінімальна".
Читайте також: Абонплата за газ: як зміниться вартість "блакитного" палива і чому дві платіжки
Слухайте, але ж це Клондайк!
"Якщо ви не отримуєте жодних доходів, сума сплаченого вами податку на доходи фізосіб буде мінімальна."
Читайте також: У Зеленського не знайшли заяви Гончарука про відставку. ДОКУМЕНТ
"Якщо у вас немає каналізації, ваша оплата платіжок за користування каналізацією буде мінімальна."
От як треба поповнювати державну скарбничку!, https://uainfo.org/blognews/1580884030-goncharuk-dav-gazoviy-mayster-klas-iz-popovnennya-derzhavnoyi.html
😂
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Короткий зміст звіту уряду: "Ми шаленими темпами засовуємо документи в телефон, але документів багато, а телефон невеличкий, тому треба багато грошей. Як наслідок - дірка в бюджеті зростає, але ми сподіваємось на продаж землі, кошти від якої зменшать дірку і дозволять ще більше підняти нам зарплати. То ж працюйте, панове депутати, бабця Бєня і ми чекаємо добрих новин"
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Ціль цього "підрахунка", це вкид про те, що "нас мало". Для виправдання "спрощення отримання українського громадянства". Кому вони планують його спрощенно надавати?
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Появилось фото, как Кива показывает Королевской свого самовисуванця.

Рада сьогодні заслухає доповідь Оржеля і звіт Гончарука про роботу Кабміну - Цензор.НЕТ 1191
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Во-вторых, мощнейшая реформа запланирована министром энергетики Оржелем. Значит, смотрите, что заявил этот титан духа. Мы, грит, поняли, что наше свеженькое нововведение - две платежки за газ - нариду чота не нравятся, чота нарид начинает бузить и вообще, поэтому мы - ВНИМАНИЕ! - разработаем механизм ОБЪЕДИНЕНИЯ их в одну. А? А? что, съели парахаботики? Вы б до такого в жизни не додумались - сначала сделать из одной две, а потом снова одну, но через разработку отдельного механизма! То-то же! вот где реформы! Не то, что эта ваша Армія, Мова, Віра. Вот как работать надо!
... Посему министра жыжыжытализации Дубилета с полпинка поймали на лаже. Как оказалось, этот великий менеджер эпохи великого пиз*динга денег из Привата, не мудрствуя лукаво, взял и сфальсифицировал тот самый мощно распиаренный им проект по электронной переписи населения. Ну потому что **** тут думать? Умножил на коэффициент, округлил и вперед, на гироскутерах в светлое вейпобудущее.
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Системный оператор "Укрэнерго" обязан сократить импорт российского и белорусского тока до технологического минимума, поскольку в Украине снизилось энергопотребление и необходимо загружать собственные энергопредприятия
Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель."новость от 06.02. на "Обозревателе" ьак что как получали элнктричество с рашки так и получаем
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Набрали преданных министров, а результатов ждем как от компетентных и опытных. Это разные вещи
Это отличительный признак уже нищей страны.

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А ты то чего ноешь? Ты ведь этого хотел, ты за это голосовал, ты за это отвечаешь!
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Интересно когда сей премьер с лицом олегофрена отчитыватся будет Ну чтобы я включил телек Давненько не включал Ожидаю от него что оно поделится планами Ну там ввеси абонентскую плату на маршрутки (шо они не в часы пик пустыми ездят) Затем абонент на кладбище Ить лохи смертны всем рано или поздно придется крякнуть а на кладбище и в жару и в холод уже все на мази И экскаватор ямку вырыть и хлопци с лопатами на изготовку и поп с кадылом (только поджигай ) Все сделают в лучшем виде Шибко умен хоть и имеет заточку дэбила
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