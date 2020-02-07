 Законопроєт про дезінформацію в нинішньому вигляді має бути відкладений, - представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дезір

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір.
"Я вважаю, що є необхідність, по-перше, дати більше часу на консультації та дискусії з медіаспільнотою та Спілкою журналістів. Журналісти є першою лінією в боротьбі з дезінформацією, і має бути розроблена інша стратегія, яка більше покладається на вільну й незалежну пресу. І я думаю, через цю причину цей законопроєкт, у такому вигляді, як він є, має бути відкладений", - сказав Дезір на пресконференції в Києві в четвер.
Він наголосив, що ОБСЄ занепокоєна у зв'язку з деякими статтями законопроєкту про дезінформацію, які він озвучив на зустрічі з міністром культури, молоді та спорту України Володимиром Бородянським. Зокрема, особливе занепокоєння ОБСЄ викликає те, що законопроєкт передбачає відстеження медіаконтенту спеціальним державним комісаром, уповноваженим вирішувати, що вважати дезінформацією, великі санкції - від штрафів, еквівалентних EUR3 тис., до довгострокових тюремних вироків, а також те, що журналістам прескартку видаватиме нова державна організація.
"Загалом, держава надмірно втручатиметься в контент, регуляцію медіа, а також організацію журналістської діяльності. Ось чому ми вважаємо, що в цій формі законопроєкт проблематичний для свободи вираження і медіасвободи. Ми не вважаємо, що він буде ефективним у протидії дезінформації", - зазначив Дезір.
Він також додав, що в подальшому дуже важливим буде розвивати в Україні більше ініціатив із перевірки фактів, вивчення медіаграмотності в школі.
"Звісно, ми розуміємо, що це довгострокова стратегія, однак я не думаю, що це можливо, щоб за допомогою одного закону країна позбулася неправдивої інформації", - пояснив представник ОБСЄ.
Він також зазначив, що під час зустрічі Бородянський запевнив його в тому, що на дискусію про цей законопроєкт буде виділено ще два місяці перед тим, як будь-яке рішення ухвалюватиме парламент.
"Сподіваємося, що цей час буде корисним для уряду, щоб іще раз вислухати медіаспільноту та Спілку журналістів, а також міжнародну спільноту. Ми надамо юридичний аналіз цього законопроєкту, щоб чітко показати, де є проблемні формулювання і якими можуть проблеми з цим законом щодо міжнародних зобов'язань України. І ми запропонуємо рекомендації, щоб розробити інший підхід у боротьбі з дезінформацією", - пояснив Дезір.
Нагадаємо, раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що за замовні матеріали потрібно запровадити кримінальну відповідальність для журналістів.
Ну, как-то так, с точки зрения составителей этого "закона".
А что мог еще сказать человек, защищающий СМИ ?
А что говорят защитники населения от дезинформации и гибридных войн?
Вони першими перейшли на українську!
Другими перейшли "продажні", які змінили родинну мову. Вони першими і зрадять.
Вы простой человек, вы просто постите котиков и иногда ругаете коррупционеров. Ржете над депутатом, который рекомендует продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку. Вы думаете, что это не ваша война, она вас не коснется. Так вот, ВЫ ОШИБАЕТЕСЬ.
Закон «О медиа» выписан таким образом, что любой человек в Украине является медиа. Как только вы сказали что-то нескольким людям, даже не в особо публичном месте, даже написав это слово на заборе - вы подпадаете под действие закона «О медиа». Рекламисты, политики, ученые, скабрезники, подписчики Facebook, Instagram, Tik Tok, сайтов знакомств, Телеграм-каналов - все это медиа. Вы, рекламирующие свои услуги по депиляции или пошиву шарфиков - вы медиа. Сегодня вы пользуетесь неограниченной свободой писать почти все, что хотите. Как только примут закон «О медиа» - вы под колпаком. При желании, вас оштрафуют и трахнут на основании совершенно бесстыдно выписанных норм закона «О медиа». Потом вы будете злиться, скрипеть зубами, критиковать, возмущаться - но поезд уйдет. Как он ушел в России, где сажают в тюрьму за лайк в Фейсбуке. Вы думаете, в свободной Украине, стремящейся в Европу, такого не может быть? Если вы так думаете, знайте: вы бредите. Прямо сейчас грантоеды и депутаты без совести делают это. В вашей стране. Якобы от вашего имени. Якобы обсудив с вами.
Создатели закона продвигают публичную легенду: закон «О медиа» требуют от нас европейцы. Это - неправда. Европейцы требуют от нас урегулировать сферу аудиовизуальных услуг, потому что так ЕС хочет бороться с пиратством. Все остальное - работа медиа, блогеры и все прочее - европейцев вообще не волнует.
от тому і скавчать і лахтинці і ольгінці і юдьколюби і жопоблоковці ХОРОМ що заборона БРЕХАТИ це "афтарітарізьм"
Складається таке враження що його більше турбує те,що ґебельси пукіна будуть обмежені в брехні а побудова"свєтлава будусчіва=сосіалізьма"затягнеться ще на сторіччя
Свого часу міністерство пропаганди ґебельса повним складом з Німеччини вивезли за Урал і там вже в "шарашці" АКТИВНО почали адаптувати методи нацистської пропаганди до потреб камуняцтва=людожерства..
пукін з прігожиним ВІДНОВИЛИ та поширили практику ґебельса для пропаганди ватного фашизма та для ІДЕОЛОГІЧНИХ ДІВЕРСІЙ проти України та фальсіфікацій виборів по всьому світу
так що ПРОЕКТ закона направлен ПРОТИ БРЕХУНІВ всіх мастей і рангів
Більше свободи журналістам - менше влади.
Як написав колись Орвелл:
«Мета репресій - репресії. Мета катування катування. Мета влади - влада»
А якщо це моновлада, монобільшість, монокабмін, то від можливості диктату і диктатури відділяє один пункт - моножурналісти з моноінформацією про всіх моно.
НЕ БУДЕ В УКРАЇНІ СВОБОДИ БРЕХАТИ та ЗАСЕРАТИ МІЗКИ!!!
так що радше вдавись-
А влада в Україні НАЛЕЖИТЬ НАРОДУ а не службовцям та журнашлюхам-журналістам які чи то брешуть.. чи то "критикують. "
пс.. і не намагайся впарити свою дурню.. з таких як ти в Україні вже й діти не сміються.
😂
Во всех значительных вопросах,
И шаткий трон его стоит
Не на ковре, а на доносах