EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Політика України
  1213  51
Все про:дезінформація (80) законопроект (932) ЗМІ (741) Дезір Арлем (27)

 Законопроєт про дезінформацію в нинішньому вигляді має бути відкладений, - представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дезір

Законопроєкт про дезінформацію в нинішньому вигляді має бути відкладений.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір.

"Я вважаю, що є необхідність, по-перше, дати більше часу на консультації та дискусії з медіаспільнотою та Спілкою журналістів. Журналісти є першою лінією в боротьбі з дезінформацією, і має бути розроблена інша стратегія, яка більше покладається на вільну й незалежну пресу. І я думаю, через цю причину цей законопроєкт, у такому вигляді, як він є, має бути відкладений", - сказав Дезір на пресконференції в Києві в четвер.

Він наголосив, що ОБСЄ занепокоєна у зв'язку з деякими статтями законопроєкту про дезінформацію, які він озвучив на зустрічі з міністром культури, молоді та спорту України Володимиром Бородянським. Зокрема, особливе занепокоєння ОБСЄ викликає те, що законопроєкт передбачає відстеження медіаконтенту спеціальним державним комісаром, уповноваженим вирішувати, що вважати дезінформацією, великі санкції - від штрафів, еквівалентних EUR3 тис., до довгострокових тюремних вироків, а також те, що журналістам прескартку видаватиме нова державна організація.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прошу не сміятися, але в "СН" теж проти законопроєкту про дезінформацію, - Потураєв

"Загалом, держава надмірно втручатиметься в контент, регуляцію медіа, а також організацію журналістської діяльності. Ось чому ми вважаємо, що в цій формі законопроєкт проблематичний для свободи вираження і медіасвободи. Ми не вважаємо, що він буде ефективним у протидії дезінформації", - зазначив Дезір.

Він також додав, що в подальшому дуже важливим буде розвивати в Україні більше ініціатив із перевірки фактів, вивчення медіаграмотності в школі.

"Звісно, ми розуміємо, що це довгострокова стратегія, однак я не думаю, що це можливо, щоб за допомогою одного закону країна позбулася неправдивої інформації", - пояснив представник ОБСЄ.

Він також зазначив, що під час зустрічі Бородянський запевнив його в тому, що на дискусію про цей законопроєкт буде виділено ще два місяці перед тим, як будь-яке рішення ухвалюватиме парламент.

"Сподіваємося, що цей час буде корисним для уряду, щоб іще раз вислухати медіаспільноту та Спілку журналістів, а також міжнародну спільноту. Ми надамо юридичний аналіз цього законопроєкту, щоб чітко показати, де є проблемні формулювання і якими можуть проблеми з цим законом щодо міжнародних зобов'язань України. І ми запропонуємо рекомендації, щоб розробити інший підхід у боротьбі з дезінформацією", - пояснив Дезір.

Нагадаємо, раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що за замовні матеріали потрібно запровадити кримінальну відповідальність для журналістів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174335
 
   
 Топ коментарі
 
Когда телепомойки "Г+Г", "Inter" и проч. свистели 25 часов в сутки про "барыгу", про "всё украдено", про "торговлю на крови", то это была хорошая дезинформация, правильная. А теперь, когда пресса сообщает о почти ежедневных нарушениях нынешним режимом Конституции и законов Украины, то это нехорошая дезинформация, неправильная.

Ну, как-то так, с точки зрения составителей этого "закона".
 показати весь коментар
 
Бубочка обижаеться что его клоуном называют в прессе! Будем писать на заборах!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Невже Зєйло хоче, щоб було заборонено зєбіла називати зєбілом?
 показати весь коментар
 
 
если бы он почитал Цензор, что про него пишут, он бы явно был немного удивлен Законопроєт про дезінформацію в нинішньому вигляді має бути відкладений, - представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дезір - Цензор.НЕТ 3909
 показати весь коментар
 
 
Бубочка обижаеться что его клоуном называют в прессе! Будем писать на заборах!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
На жопе у себя напиши.
 показати весь коментар
 
Вас ЗЕбобиков будем отлавливать и на жопе выжигать!
 показати весь коментар
 
 
Калёным железом. А где можно тавро из чугуна заказать?
 показати весь коментар
 
 
Германия 1933? Гебельс и Гимлер горят в аду. а дело их живёт! Внучата ткаченко, бородянский. кравчук...и шобла разбушевались! Сколько их неосвидетельствованных потенциальных пациентов дуракдома.
 показати весь коментар
 
 
Когда телепомойки "Г+Г", "Inter" и проч. свистели 25 часов в сутки про "барыгу", про "всё украдено", про "торговлю на крови", то это была хорошая дезинформация, правильная. А теперь, когда пресса сообщает о почти ежедневных нарушениях нынешним режимом Конституции и законов Украины, то это нехорошая дезинформация, неправильная.

Ну, как-то так, с точки зрения составителей этого "закона".
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну ты не смешивай коррупционера мародёра со слугами от Внешнего управления и страну на продажу по дешёвке....Хотя статьи уголовные с конфискацией.
 показати весь коментар
 
Новое рвотное средство с утречка "Леночка".. тьфу ты даже позавтракать краюшкой плесневевшего хлебушка не удалось Эпоха ля бидности наступила аль прошла уже заплутався... Законопроєт про дезінформацію в нинішньому вигляді має бути відкладений, - представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дезір - Цензор.НЕТ 646
 показати весь коментар
 
 
Типова містечкова ХУЦПА зебілообразних ЛЮДЕЙ не смішить...
 показати весь коментар
 
 
САМЕ ДЛЯ ЦЬОГО І ТРЕБА ЗАКОН ПРО ДЕЗІНФОРМАЦІЮ Законопроєт про дезінформацію в нинішньому вигляді має бути відкладений, - представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дезір - Цензор.НЕТ 8563
 показати весь коментар
 
 
Кстати семейка Зеленских . ну которые за открытую инфу и страну в смартфоне. общение с людьми напрямую....заблокировали комментарии в ютубе и фейсбуке...Странно?! Законопроект о дезинформации в нынешнем виде должен быть отложен, - представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дезир - Цензор.НЕТ 7838
 показати весь коментар
 
 
Отложить... да. А еще Скабееву с муженьком сюда пригласить. Дать ей свободу слова.
 показати весь коментар
 
 
Вот еще один переобулся. А извиниться перед Порохом за тонны грязи что ты на него вылил нехочеш?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ваш барига мальдівський мені в.... не влазить !..Разом з вами .
 показати весь коментар
 
 
представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
Законопроект о дезинформации в нынешнем виде должен быть отложен, - представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дезир - Цензор.НЕТ 1946
А что мог еще сказать человек, защищающий СМИ ?
А что говорят защитники населения от дезинформации и гибридных войн?
 показати весь коментар
 
 
Говорять, що треба, приміром писати УКРАЇНСЬКОЮ, бо значна частина кацапських тролів її не до кінця розуміє)
 показати весь коментар
 
 
Але освідчені українці добре розуміють російську! Тролі, це таке, небеспечніші агенти ФСБ та їх прихвосні, які підтримують гібридну війну. Ці, відмінно знають українську, ще й добре маніпулюють тонкощами розуміння (нерозуміння) мови носіями суржиків.
Вони першими перейшли на українську!
Другими перейшли "продажні", які змінили родинну мову. Вони першими і зрадять.
 показати весь коментар
 
«Слуги народа» возжелали построить в Украине медийный концлагерь.
Вы простой человек, вы просто постите котиков и иногда ругаете коррупционеров. Ржете над депутатом, который рекомендует продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку. Вы думаете, что это не ваша война, она вас не коснется. Так вот, ВЫ ОШИБАЕТЕСЬ.
Закон «О медиа» выписан таким образом, что любой человек в Украине является медиа. Как только вы сказали что-то нескольким людям, даже не в особо публичном месте, даже написав это слово на заборе - вы подпадаете под действие закона «О медиа». Рекламисты, политики, ученые, скабрезники, подписчики Facebook, Instagram, Tik Tok, сайтов знакомств, Телеграм-каналов - все это медиа. Вы, рекламирующие свои услуги по депиляции или пошиву шарфиков - вы медиа. Сегодня вы пользуетесь неограниченной свободой писать почти все, что хотите. Как только примут закон «О медиа» - вы под колпаком. При желании, вас оштрафуют и трахнут на основании совершенно бесстыдно выписанных норм закона «О медиа». Потом вы будете злиться, скрипеть зубами, критиковать, возмущаться - но поезд уйдет. Как он ушел в России, где сажают в тюрьму за лайк в Фейсбуке. Вы думаете, в свободной Украине, стремящейся в Европу, такого не может быть? Если вы так думаете, знайте: вы бредите. Прямо сейчас грантоеды и депутаты без совести делают это. В вашей стране. Якобы от вашего имени. Якобы обсудив с вами.
Создатели закона продвигают публичную легенду: закон «О медиа» требуют от нас европейцы. Это - неправда. Европейцы требуют от нас урегулировать сферу аудиовизуальных услуг, потому что так ЕС хочет бороться с пиратством. Все остальное - работа медиа, блогеры и все прочее - европейцев вообще не волнует.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Нас по закону чи без нього як дезинформували, так і будуть дезинформувати! Тому що правда дуже небезпечнв для любої влади!
 показати весь коментар
 
 
цікава методичка з лахти... брехуни прігожина в судомах сіпаються як їм в Україні позакривають те з чого вони серуть брехню то вони ж з голоду здохнуть Законопроєт про дезінформацію в нинішньому вигляді має бути відкладений, - представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дезір - Цензор.НЕТ 3792
от тому і скавчать і лахтинці і ольгінці і юдьколюби і жопоблоковці ХОРОМ що заборона БРЕХАТИ це "афтарітарізьм" Законопроєт про дезінформацію в нинішньому вигляді має бути відкладений, - представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дезір - Цензор.НЕТ 3792
 показати весь коментар
 
 
Подібні закони мають всі авторитарні держави.
 показати весь коментар
 
 
сосіаліст Арлем Дезір дуже цікава постать...
Складається таке враження що його більше турбує те,що ґебельси пукіна будуть обмежені в брехні Законопроєт про дезінформацію в нинішньому вигляді має бути відкладений, - представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дезір - Цензор.НЕТ 4466 а побудова"свєтлава будусчіва=сосіалізьма"затягнеться ще на сторіччя
 показати весь коментар
 
 
Вуаля, зебилоиды... продолжу клеветать...
 показати весь коментар
 
 
Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм.
 показати весь коментар
 
 
такі Ж да... Законопроєт про дезінформацію в нинішньому вигляді має бути відкладений, - представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дезір - Цензор.НЕТ 1836 І саме тому ґебельсів пукіна в фєдєрастії та їх посіпак в Україні закон що ЗАБОРОНИТЬ БРЕХАТИ в Україні доводить до судом передсмертних Законопроєт про дезінформацію в нинішньому вигляді має бути відкладений, - представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дезір - Цензор.НЕТ 4191 Законопроєт про дезінформацію в нинішньому вигляді має бути відкладений, - представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дезір - Цензор.НЕТ 288
 показати весь коментар
 
Ні одна країна не була так атакована дезінформацією ,кібератаками, вкидами та фейками ззовні та на внутрішньому медіапросторі сепаратистами і колаборантами.Що може нам підказати ця людина? Чи він був на місці простого українця,на якого давлять закордонні сусіди всіма засобами,внутрішні зрадники та колаборанти,що володіють медіапростором в країні,олігархи дезінформацією в політиці та економіці, та кожна гнида,що заробляє на брехні проти діючої влади. В цих порадників нема досвіду українця.
 показати весь коментар
 
 
ваша правда... тупим сосіалістам ВАЖКО ЗРОЗУМІТИ що таке ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА яку ведуть фашисти пукіна проти людства Законопроєт про дезінформацію в нинішньому вигляді має бути відкладений, - представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дезір - Цензор.НЕТ 2312
Свого часу міністерство пропаганди ґебельса повним складом з Німеччини вивезли за Урал і там вже в "шарашці" АКТИВНО почали адаптувати методи нацистської пропаганди до потреб камуняцтва=людожерства..
пукін з прігожиним ВІДНОВИЛИ та поширили практику ґебельса для пропаганди ватного фашизма та для ІДЕОЛОГІЧНИХ ДІВЕРСІЙ проти України та фальсіфікацій виборів по всьому світу Законопроєт про дезінформацію в нинішньому вигляді має бути відкладений, - представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дезір - Цензор.НЕТ 5924
 показати весь коментар
 
 
К сожалению закон о дезинформации не был направлен против российской дезинформации. Он направлен против критики журналистов, блогеров и участников ФБ.
 показати весь коментар
 
 
Ай вей... так ЗАКОНА же Ж ще НЕМА!! Законопроєт про дезінформацію в нинішньому вигляді має бути відкладений, - представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дезір - Цензор.НЕТ 6440 ... НЕМА ТАМ вказівок "душити тих журналюх які.." і про "захист бубочки" НЕМА НІЧОГО!!
так що ПРОЕКТ закона направлен ПРОТИ БРЕХУНІВ всіх мастей і рангів
 показати весь коментар
 
Менше свободи журналістам - більше влади.
Більше свободи журналістам - менше влади.

Як написав колись Орвелл:

«Мета репресій - репресії. Мета катування катування. Мета влади - влада»

А якщо це моновлада, монобільшість, монокабмін, то від можливості диктату і диктатури відділяє один пункт - моножурналісти з моноінформацією про всіх моно.
 показати весь коментар
 
 
поц та не дуркуй!! Законопроєт про дезінформацію в нинішньому вигляді має бути відкладений, - представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дезір - Цензор.НЕТ 4988
НЕ БУДЕ В УКРАЇНІ СВОБОДИ БРЕХАТИ та ЗАСЕРАТИ МІЗКИ!!!
так що радше вдавись- Законопроєт про дезінформацію в нинішньому вигляді має бути відкладений, - представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дезір - Цензор.НЕТ 4988
А влада в Україні НАЛЕЖИТЬ НАРОДУ а не службовцям та журнашлюхам-журналістам які чи то брешуть.. чи то "критикують. "
пс.. і не намагайся впарити свою дурню.. з таких як ти в Україні вже й діти не сміються.
 показати весь коментар
 
 
А ты, гляжу, малый, не дурак… Да, и дурак не малый.
😂
 показати весь коментар
 
СЧИТАЮ что за такой закон БОРОДЯНСКОГО НАДО УВОЛИТЬ С МИНИСТРА
 показати весь коментар
 
 
Подвесить за яйца на Крещатике. Ой, я по-моему , только, что призвал к осуществлению свержения государственного строя, призыв к убийству, и угрозу убийством!))))
 показати весь коментар
 
 
Его величество профан
Во всех значительных вопросах,
И шаткий трон его стоит
Не на ковре, а на доносах
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору