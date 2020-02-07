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 Глава МЗС Данії Кофод сьогодні відвідає зону ООС на Донбасі

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод планує в п'ятницю відвідати зону проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

"У травні 2014 року я був у Донецьку і бачив, що там відбувалося, той суцільний хаос, людей на вулицях. Тоді вже починалися справжні бойові дії. Для мене честь бути тут знову, я дійсно маю намір знову поїхати в Донецьк завтра", - сказав Кофод на пресконференції у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Він наголосив, що Данія засуджує незаконну анексію Криму та агресію на Донбасі і на всіх переговорах підтверджує підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

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"Ми абсолютно впевнені, що Росія має виконувати свої зобов’язання, і Данія дотримується такої позиції. Звісно, це позиція ЄС, і саме тому ми минулого року оновили фактично наші санкції, наш тиск на Росію, саме з цією метою", – додав Кофод.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174334
 
 
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ты статью читал то?
или ты из тех шо сказали бы "как было бы круто если бы дэнэристы "вальнули" Маккейна"?
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Думаєте в такому випадку Данія оголосить війну кацапстану і ордло ?
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