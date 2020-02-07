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Все про:вірус (201) корабель (676) Японія (216)

 Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла вдвічі - до 61 особи

Пневмонію, викликану коронавірусом 2019-nCoV, виявлено ​​ще у 41 пасажира круїзного судна Diamond Princess, яке із 3 лютого перебуває у водах поряд з японським портом Йокогама.

Про це повідомило в п'ятницю Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

Громадян України серед хворих немає, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я. Серед заражених, за його даними, - 21 громадянин Японії, вісім - США, по п’ять Австралії і Канади, а також один аргентинець. Українців не було також у першій партії із 10 захворівших на лайнері Diamond Princess, які наразі вже зняті із судна, що стоїть в порту Йокогама поруч із Токіо. Зараз вони розподілені в японських госпіталях.

Як повідомив на пресконференції в Токіо міністр охорони здоров’я, праці і добробуту Японії Кацунобу Като, всі заражені - пасажири судна, серед них немає членів команди. Це люди віком від 20 до 80 років. Найбільше, 21 людина, - віком від 70 до 80 років. Таким чином, загальна кількість заражених коронавірусом на Diamond Princess сягнула 61 особи. Найближчим часом нових заражених мають евакуювати із судна і доставити до медичних установ, що розташовані в п’яти префектурах центральної частини Японії, включно з Токіо.

Також читайте: Через загрозу поширення коронавірусу в Одеському порту почали проводити медконтроль екіпажів прибулих суден. ФОТО

Загалом, за даними МОЗ країни, на судні перебувають близько 3,7 тис. осіб - громадяни більш ніж 50 країн. Серед них 25 українців. Судно вийшло з Йокогами 20 січня і повернулося 3 лютого. Серед пасажирів був громадянин Китаю, у якого виявлено новий коронавірус. Він зійшов 25 січня в Гонконзі. За рішенням влади Японії, круїзний лайнер кинув якір поряд з Йокогамою для проведення медичного огляду всіх, хто перебуває на борту. На судні оголошено двотижневий карантин.

За останнім даними Всесвітньої організації охорони здоров’я - кількість загиблих від коронавірусу 2019-nCoV на території материкового Китаю збільшилась до 636 осіб, а кількість випадків захворювання цією пневмонією перетнула рівень у 31 тис. людей.

Читайте: Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї зросла до 636, інфіковано 31,1 тис. осіб, - держкомітет КНР

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174332
 
 
 Топ коментарі
 
А ольгінці та зеленоботи доказують що вірус не страшний і не заразний. Методичка така?
Ну, гроші люблять тишу, згоден...
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Отак зараза розійдеться по світові.
А наші у прибулих з Китаю температурку поміряли і відпустили з Богом, а треба було на карантині тримати.
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Ще пару днів - і пасажири вплав будуть тікати з корабля
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Зато это репрезентативно и аналитически покажет всю мощь коронавируса. Система как бы замкнута и мы сможем увидеть, действительно ли новый штам вируса такой чьорт как его малюют!!!
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Підлога Маккартні - согласен с вами профессор ....

Для чистоты эксперимента нужно было всех их оставить на лайнере, а не разводить заболевших по госпиталям..
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В средние века во время эпидемии чумы в некоторых европейских портах так и делали - пускали корабли в порт только после нескольких недель. Если на корабле не было чумы, корабль пропускали в порт, товар выгружали. Если же на корабле была чума - экипаж успевал за это время вымереть, а корабль сжигали.
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Оце туристи потрапили в халепу. Десь за тиждень до появи повідомлень про коронавірус був в цирульні. Там один чувак між іншим нахвалявся що їде з дружиною до Таіланду на відпочинок. Це десь недалеко від Китаю.
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До речі, якщо поїхати десь зараз в китайський санаторій, то там взагалі не буде відпочиваючих. Нема черг на процедури, які хочеш процедури такі і отримуєш, шведський стіл і ні душі, ляпота Маю таку практику під час бабиного Юліного свинячого грипу H1N1
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А ольгінці та зеленоботи доказують що вірус не страшний і не заразний. Методичка така?
Ну, гроші ******* тишу, згоден...
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Отак зараза розійдеться по світові.
А наші у прибулих з Китаю температурку поміряли і відпустили з Богом, а треба було на карантині тримати.
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Австралійці карантин на острові за 2000 миль від материка зробили.
А у нас дауни.
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а всего то надо лишь было вызвать попа шоб взбрызгнул и покамлал: босподиииии выыылечи этогоооо, кх-кхи(одевает маску) больнооогооо, кхе-кхе(бежит в больницу) Количество зараженных коронавирусом на заблокированном у берегов Японии лайнере возросло вдвое - до 41 человека - Цензор.НЕТ 5855
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У нас лікарі навіть не мають права самостійно ставити грипп доки не прийде "височайшєє разрєшєніє" зверху. Теж саме буде і з коронавірусом. Поки жарений півень в дупу не клюне...
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Помрут все. Я представляю, что они чувствуют сейчас...
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Почему все? Если судить по нынешней статистике - 75% выздоравливают. Хотя поначалу выздоравливали только 40%.
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25 відсотків смертності це дуже багато.
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Звісно, що багато. Але ж не "Помрут все."
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Вирусом можно переболеть повторно, писали. Так что не факт, что не все
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У кого-то очень плохо с арифметикой. Цифры не стыкуются.
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Ще пару днів - і пасажири вплав будуть тікати з корабля
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61! Вот ссылка на министерство обороны здоровья Японии.
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І ніхто не пише, чи є випадки захворювання серед осіб неазітської раси.
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Пишут. Кто ищет - найдёт. В Германии, например.
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та й міністерство також якесь гібридне.... не то оборони, не то здоровя Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла вдвічі - до 61 особи - Цензор.НЕТ 6036
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здоровя не обороняють, а охороняють Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла вдвічі - до 61 особи - Цензор.НЕТ 2497 можливо, японці про це не знають
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А сбежать с лайнера не вариант? сколько там метров до берега и какая температура воды в японском море? вплавь кароче
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А ггастгелять - не вариант? Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла вдвічі - до 41 особи - Цензор.НЕТ 5826
Я бы наоборот оставался максимально долго там - жрешь, пьешь от пуза и жалуешься шо типо температурка ну и типо кашель))
правда мона подохнуть.... Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла вдвічі - до 41 особи - Цензор.НЕТ 4119
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как в армейке косишь, шоб попасть на лазарет и не нести службу
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в амеров так бы пол-армии напостой бы лежало в лазике, но чет не лежат. ролик видел - на базе собирались солдики в Ираке - все белые, бугаи короче, как вот Дольф Лунгрен был, по росту и т. д.. хотя может это была эта, Эйрборн 101, а туда попасть нужно еще постараться то. И "косителей" оттуда сразу вышвыривают.
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не путайте теплое с мягким: армию США и наш совок Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла вдвічі - до 61 особи - Цензор.НЕТ 9368
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А, ок. Я просто в пику как раз совкам написал - они же думают шо все амеры жирные бургероеды, шо без кока-колы и переносного сортира воевать не будут....
Правда под Хишамом совки сложились, то есть разложились от огневого контакта с "жирными". Счет чет был 0 к 600-стам Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла вдвічі - до 61 особи - Цензор.НЕТ 4076
мне в принципе жаль ублюдков, но чисто потому шо у них не было как ответить. но меньше тварей сюда приедет. Они просто тяжелее земли)))
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Ты правда думаешь японцы сильно глупей за тебя?
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Некоторым народам коран, к примкеру, запрещает плавать, сообственно, по-этому плавать они и не умеет Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла вдвічі - до 41 особи - Цензор.НЕТ 2780
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Йкогама на тихоокеанском побережье. 5 градусов водичка.
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холодно, вплавь не вариант... это же как на титанике примерно
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Если есть связь, можно найти рисковых ребят, которые встретят за нескромное вознаграждение.
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Японские войска также глупей и тебя. Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла вдвічі - до 61 особи - Цензор.НЕТ 2940
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среди них же можно и поискать.
а серьёзные споры о том, кто умней, можно вести только согласования определения ума. ибо общепринятого нет.
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Кир, но вот если под каждой практ. новостью вопить шо "это все "зебобы"", то понятно шо с вами спорит об уме - себе дороже.
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примерно такие. опять же исторический пример витальеров вдохновляет.
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Веселый Роджер в небе
Еврейский флаг на теле
Стреляет из обрезов
толпа, тоже обрезанных(тут мне стало впадлу писАть)
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как вариант. Токио температура воды сейчас
а судно, скорее всего в Токийском заливе припарковали.
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Я не зовсім розумію навіщо їх всіх тримають на судні. Коли прилітають літаки, пасажирів перевіряють і відсіюють. Хто з ознаками хвороби - в лікарню, хто без ознак - вільний. Ніхто тижнями і місяцями не тримає цих пасажирів в літаку.

Якщо серед 3 700 осіб там 3 660 здорові, невже їх не можна відпустити ? Це ж абсолютно ясно що в замкнутому просторі через місяць всі 3 700 будуть короновані цим вірусом. Це зайві 3 700 осіб для суспільства ?
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А як знати що ті 3660 здорові, а не інфіковані?
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есть такое понятие как инкубационный период..., вот ради него и держат...
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ПС. Я тут подумав (як варіант) що можна було б не тримати всіх людей на літаках, лайнерах, островах (як в Австралії) на карантині. Просто добудувати швиденько Велику Китайську стіну по периметру Китаю. З Півночі вже готово, залишилось з Заходу, Сходу та з Півдня. От і готовий карантин буде в середині стіни ? Нєєєєє ????
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Нет. Есть латентный и инкубационные периоды. Человек может быть опасен не зная об этом еще до того, как появятся признаки болезни. Потому карантин обязателен для всех, как бы это не было неприятным.
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Афигеть, по этому случаю Голливуд снимет нормальное кино , или сериал, точно говорю.
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