 Понад 200 населених пунктів у 8 областях України залишаються знеструмленими через негоду, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7:00 7 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, налипання мокрого снігу) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 203 населені пункти у 8 областях, а саме: Одеська – 100, Херсонська – 40, Дніпропетровська – 16, Миколаївська – 11, Чернівецька – 11, Запорізька – 9, Кіровоградська – 9 та Донецька – 7", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго. Рух автомобільного транспорту на автодорогах держави забезпечено. Для забезпечення проїзду на дорогах від "Укравтодору" залучено 2 тис. 229 працівників та 1 тис. 585 одиниць техніки.

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За добу підрозділами ДСНС надано допомогу у буксируванні 223 транспортних засобів, у яких перебувало 470 осіб, та прибрано 72 повалених дерев.