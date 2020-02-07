EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Події
  507  7
Все про:погода (521) ДСНС (2263) Електрика (326)

 Понад 200 населених пунктів у 8 областях України залишаються знеструмленими через негоду, - ДСНС

Через ускладнення погодних умов станом на ранок п'ятниці знеструмлено 203 населені пункти у 8 областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7:00 7 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, налипання мокрого снігу) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 203 населені пункти у 8 областях, а саме: Одеська – 100, Херсонська – 40, Дніпропетровська – 16, Миколаївська – 11, Чернівецька – 11, Запорізька – 9, Кіровоградська – 9 та Донецька – 7", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго. Рух автомобільного транспорту на автодорогах держави забезпечено. Для забезпечення проїзду на дорогах від "Укравтодору" залучено 2 тис. 229 працівників та 1 тис. 585 одиниць техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві очікується сніг, закликаємо водіїв утриматися від поїздок на власних авто, - КМДА

За добу підрозділами ДСНС надано допомогу у буксируванні 223 транспортних засобів, у яких перебувало 470 осіб, та прибрано 72 повалених дерев.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174330
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
У нас минулої ночі припорошило (за день майже розтало) і сьогодні вночі трохи випало, але навіть землю повністю не покрило.
 показати весь коментар
 
Судячи по слідам на снігу випало сантиметра 3. Трохи сніжить, - 2С.
 показати весь коментар
 
 
5 февраля 2020 года в Украине началась зима. Понад 200 населених пунктів у 8 областях України залишаються знеструмленими через негоду, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9541
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору